Az LG 2026-ra vonatkozó szervezeti változásokat jelentett be
Lyu Jae-cheol-t nevezték ki vezérigazgatónak a vállalat alapvető versenyképességének erősítése érdekében a kulcsfontosságú üzletágakban
BUDAPEST, 2025. november 28. – Az LG Electronics (LG) bejelentette Lyu Jae-cheol vezérigazgatói kinevezését, amely 2025. december 1-jétől lép életbe. Lyu sikeresen vezette az LG Home Appliance Solution (HS) (otthoni megoldások) vállalatot, előrelendítve a fenntartható növekedést a B2B tevékenységek, az előfizetés-alapú- és a közvetlen fogyasztói (D2C) üzleti modellek bővítésével, valamint a versenyelőny folyamatos fenntartásával, építve az LG alapvető erősségeire a háztartási gépek terén.
Vezérigazgatóként a jövőben Lyu arra fog összpontosítani, hogy az LG a háztartási gépek terén már egyértelmű piacvezető DNS-ét – amely a differenciált ügyfélérték nyújtásán alapszik – a teljes vállalatra kiterjessze, tovább erősítve a cég alapvető versenyképességét és növekedési potenciálját.
Lyu 1989-ben csatlakozott a Goldstarhoz (ma LG Electronics) kutatóként a Háztartási Gépek Kutatóközpontjában. Karrierjének csaknem felét háztartási gépek kutatás-fejlesztésével töltötte, mély technológiai szakértelmet felépítve, amely vezetői szemléletét is formálta. 2021 óta a H&A (ma HS) vállalat vezetőjeként dolgozott, irányítása alatt az LG a világ első számú háztartásigép-márkájává vált.
A fogyasztói hangulat lassú helyreállása és az egyre élesedő piaci verseny ellenére megerősítette a zászlóshajó termékek vezető pozícióját, miközben folyamatos K+F tevékenységgel teremtette meg a fenntartható növekedés alapjait. Emellett bővítette a HS vállalat üzleti portfólióját a háztartásigép-előfizetések, az online csatornák növelése és a beépíthető gépeket és komponensmegoldásokat kínáló B2B üzletág fejlesztésével.
Vezetőváltás
William Cho, aki négyéves vezérigazgatói megbízatása alatt erős alapokat fektetett le a fenntartható növekedésnek, visszalép tisztségéből a zökkenőmentes váltás támogatása érdekében.
Cho – aki 1987-ben csatlakozott az LG-hez, és 37 évet szentelt a vállalatnak – kiterjesztette az LG tevékenységét a háztartási gépeken túlnyúló üzleti területekre is, például a mobilitási- és kereskedelmi szektorokra, emellett kidolgozta azt a közép- és hosszú távú víziót, amely az LG-t olyan okosélet-megoldásokat (Smart Life Solution) kínáló vállalattá alakította, amely összekapcsolt és kiterjesztett ügyfélélményt biztosít különböző területek között. Stratégiai irányítása a kulcsfontosságú üzletágak teljesítményére, a B2B, a nem hardveres és a D2C területek növekedésére, a nagy üzleti potenciállal bíró Globális Dél gazdasági régió piacaira való terjeszkedésre, valamint az új üzleti területek feltárására összpontosított – amelyek mind az LG jövőbeli növekedési stratégiájának mérföldköveivé váltak.
Az LG két fő B2B pillérének – a járműipari megoldások és a fűtés-, szellőzés- és légkondicionálás (HVAC) – növekedésének felgyorsítása érdekében a vállalat előléptette Eun Seok-hyun-t, a Vehicle Solution (VS) (járműipari megoldások), valamint James Lee-t, az Eco Solution (ES) (ökomegoldások) vállalat vezetőjét elnöki pozícióba.
Kwack Do-yeong-ot – aki széles körű értékesítési és stratégiai tapasztalatot hoz a HS vállalattól, valamint mély ismeretekkel rendelkezik a globális piacokról – az LG Electronics észak-amerikai régiójának képviselőjévé és az LG Electronics USA vezetőjévé nevezték ki.
A 2026-os szervezeti átalakítás
Az idei szervezeti változtatások célja a hatékonyság növelése egy agilisabb döntéshozatali struktúra kiépítéséhez, amely képes alkalmazkodni a gyors külső változásokhoz, miközben megerősíti a szelektív és fókuszált működést az LG közép- és hosszútávú portfólióstratégiájának felgyorsítása érdekében.
Az LG megőrzi a meglévő, négy vállalati egységből álló struktúrát, amely biztosítja a gyors és elszámoltatható döntéshozatalt vállalati szinten. Az egyes üzleti szervek hasonló és egymáshoz közeli funkcióit összevonják a működés áramvonalasítása és a teljesítési hatékonyság növelése érdekében.
Lyu vezérigazgatói kinevezésével Baek Seung-tae ügyvezető alelnök – aki korábban a Kitchen Solutions üzletág vezetője volt – átveszi a HS vállalat irányítását. Baek már erősítette a háztartási gépek globális versenyképességet a Living Solutions és a Kitchen Solutions üzletágak vezetésével, és megfelelő pozícióban van ahhoz, hogy tovább fejlessze a globális gyártási stratégiákat a változó piaci körülmények között. A Media Entertainment Solution (MS) (média és szórakoztatóelektronikai megoldások), a VS és az ES vállalatok megőrzik szerepüket a folytonosság és a stratégiai lendület biztosítása érdekében.
A jövőorientált, nagy potenciállal rendelkező üzletágak növekedésének erősítése
A szervezeti hatékonyság növelésével párhuzamosan az LG új növekedési motorokat épít ki a nagy potenciállal rendelkező üzleti területeken – többek között a HVAC, a webOS és a robotika terén.
- A HS vállalat létrehozza a HS B2B nemzetközi értékesítési egységet (Overseas Sales Division) a globális beépíthető és kivitelezői fókuszú üzletág növelésére, és a beépíthető/konyhai részleget (Built-in/Cooking Business Division) teljes üzletági (Business) szintre emeli.
- Létrejön a HS robotikai labor (HS Robotics Lab), amelybe a technológiai vezetőség fejlett robotikai laborának (Chief Technology Office’s Advanced Robotics Lab) bizonyos funkciói integrálódnak. A labor vezetője Lee Jae-wook kutató lesz, aki korábban a humanoid robotokkal foglalkozó projektet irányította.
- Az MS vállalat a TV és IT üzletágakat egyetlen „Képernyő” üzleti egységbe (Display Business) integrálja, és létrehozza a kijelző-termékfejlesztési csoportot (Display Product Development Group) a termék-versenyképesség erősítésére. A webOS hirdetési üzleti egység (Advertisement Business Department) üzletági (Business) szintre emelkedik, ezzel támogatva a webOS-alapú szolgáltatások terjeszkedését.
- Az ES vállalat alkalmazott üzletági egységet (Applied Business Division) hoz létre, amely a HVAC-megoldásokra fókuszál majd, az adatközponti hűtés, szellőzés, hűtéstechnika és nukleárisenergia-megoldások terén. Emellett elindítja az ES fúziók és felvásárlások (M&A) és az ES nemzetközi értékesítés (Overseas Sales) divíziókat a lokalizált, teljes körű nemzetközi működés támogatására.
- A technológiai vezetőségen (Chief Technology Office) belül egy új fejlett HS kutatási labor (Advanced Research Lab) jön létre az alapvető technológiai versenyképesség erősítésére, valamint egy következő generációs számítástechnikai labort (Next-Generation Computing Lab) is létrehoznak, amely az olyan feltörekvő technológiák erősítését célozza, mint a kvantum- és osztott számítástechnika, valamint a következő generációs biztonság.
- A vállalatszintű mesterségesintelligencia-átállás előremozdítása érdekében az eddigi digitális transzformációs központ (DX Center) és az ületi folyamatok innovációs részlege (Business Process Innovation Division) egy új, AI-transzformációs központtá (AX Center) olvad össze. Az AX Center vezetője Cho Jung-bum rangidős alelnök lesz, a korábbi DX Center vezetője, aki az AI-adoptáció felgyorsításáért, a működési hatékonyság növeléséért, a K+F előremozdításáért és a munkavállalói kompetenciák erősítéséért felel majd.
Minden kinevezés és szervezeti változás 2025. december 1-jén lép életbe, az előléptetések pedig 2026. január 1-jétől hatályosak.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
