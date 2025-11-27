We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az LG stratégiai okosváros partnerséggel erősíti közel-keleti jelenlétét
Az Expo City Dubai-jal kötött együttműködés fontos mérföldkő a vállalat B2G-terjeszkedésében
BUDAPEST, 2025. november 27. – Az LG Electronics (LG) felgyorsítja növekedési stratégiáját a Közel-Keleten azzal, hogy tovább bővíti kormányzati ügyfeleknek szóló (B2G) portfólióját.
Az LG stratégiai partnerségi megállapodást írt alá az Expo City Dubai-jal – egy várossal, amely a dubaji kormány által támogatott 2020-as világkiállításból született – a következő generációs okosváros fejlesztésében való együttműködésről. A megállapodást William Cho, az LG Electronics vezérigazgatója és Ahmed Al Khatib, az Expo City Dubai fejlesztési és szállítási igazgatója írta alá.
A partnerség a Korea–Egyesült Arab Emírségek Üzleti Kerekasztal egyeztetéseire épül, ahol mindkét kormány megállapodott az AI-alapú szolgáltatásfejlesztés és AI-infrastruktúra területén történő szorosabb együttműködésben. Ez tovább mélyíti az LG hosszú távú kapcsolatát is az Expo City Dubai-jal, azzal az innováció-vezérelt, emberközpontú közösséggel, amely Dubaj jövőjének új központja. A vállalat korábban LED-es kijelzőket szállított az Expo 2020-ra, majd később vállalta, hogy beépíthető háztartási készülékeket – köztük hűtőszekrényeket, mosogatógépeket és sütőket – szállít az okosváros jelenleg épülő 3000 háztartása számára.
Az LG, mint a „Space as a Service” megoldások szolgáltatója – amely holisztikus, téroptimalizált megoldásokat kínál – innovatív infrastruktúrával támogatja a projektet több területen is, beleértve az AI adatközpont hűtési megoldásait és a vállalat AI Home Hub platformján alapuló intelligens otthoni rendszereket.
A mostani partnerséggel az LG tovább szeretné erősíteni pozícióját a Közel-Keleten, mint átfogó megoldások szolgáltatója a B2C, B2B és B2G szegmensekben.
„A különböző fűtés-, szellőzés- és légkondicionáló (HVAC) technológiáinkkal és az AI Home Hub platformon alapú intelligens megoldásainkkal elkötelezettek vagyunk a fenntartható növekedés elősegítése iránt a Közel-Keleten” – mondta William Cho, az LG Electronics vezérigazgatója. „Fokozni fogjuk erőfeszítéseinket, hogy új B2B és B2G lehetőségeket ragadjunk meg az egyes országok jövőbeli irányvonalához igazodó megoldásokkal.”
A B2B és B2G növekedés felgyorsítása a Közel-Keleten
Az LG tovább bővíti jelenlétét olyan fontos piacokon, mint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia. A vállalat 30 éve működik az Egyesült Arab Emírségekben, regionális központjából irányítja a Közel-Kelet és Afrika 75 piacának működését.
Szeptemberben az LG egy együttműködési megállapodást írt alá hűtési megoldások szállítására a Közel-Kelet legnagyobb, nettó zéró kibocsátású AI adatközpontjához, amely jelenleg Szaúd-Arábia NEOM gigaprojektjének fejlett ipari körzetében, az Oxagon területén épül. A megállapodás – az ACWA Power, a SHAKER Group és a DATAVOLT közreműködésével – stratégiai szerepet biztosít az LG számára a következő generációs adatközpont-infrastruktúra fejlesztésében.
Szaúd-Arábiában az LG 1995-ben kezdte meg partnerségét a SHAKER Grouppal a klímaberendésekkel kapcsolatban, majd 2006-ban közös vállalatot alapított vele, amellyel tovább bővítette B2C és B2B üzletágát. Az elmúlt években a vállalat egyre aktívabban vett részt kormányzati kezdeményezésekben, ami folyamatos B2G árbevétel-növekedést eredményezett. A jövőre nézve az LG célja, hogy 2030-ra B2B üzletágának aránya elérje a teljes bevétel mintegy 45 százalékát.
LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 88 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2024-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.
