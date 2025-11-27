Az LG stratégiai okosváros partnerséggel erősíti közel-keleti jelenlétét





BUDAPEST, 2025. november 27. – Az LG Electronics (LG) felgyorsítja növekedési stratégiáját a Közel-Keleten azzal, hogy tovább bővíti kormányzati ügyfeleknek szóló (B2G) portfólióját.

Az LG stratégiai partnerségi megállapodást írt alá az Expo City Dubai-jal – egy várossal, amely a dubaji kormány által támogatott 2020-as világkiállításból született – a következő generációs okosváros fejlesztésében való együttműködésről. A megállapodást William Cho, az LG Electronics vezérigazgatója és Ahmed Al Khatib, az Expo City Dubai fejlesztési és szállítási igazgatója írta alá.

A partnerség a Korea–Egyesült Arab Emírségek Üzleti Kerekasztal egyeztetéseire épül, ahol mindkét kormány megállapodott az AI-alapú szolgáltatásfejlesztés és AI-infrastruktúra területén történő szorosabb együttműködésben. Ez tovább mélyíti az LG hosszú távú kapcsolatát is az Expo City Dubai-jal, azzal az innováció-vezérelt, emberközpontú közösséggel, amely Dubaj jövőjének új központja. A vállalat korábban LED-es kijelzőket szállított az Expo 2020-ra, majd később vállalta, hogy beépíthető háztartási készülékeket – köztük hűtőszekrényeket, mosogatógépeket és sütőket – szállít az okosváros jelenleg épülő 3000 háztartása számára.

Az LG, mint a „Space as a Service” megoldások szolgáltatója – amely holisztikus, téroptimalizált megoldásokat kínál – innovatív infrastruktúrával támogatja a projektet több területen is, beleértve az AI adatközpont hűtési megoldásait és a vállalat AI Home Hub platformján alapuló intelligens otthoni rendszereket.

A mostani partnerséggel az LG tovább szeretné erősíteni pozícióját a Közel-Keleten, mint átfogó megoldások szolgáltatója a B2C, B2B és B2G szegmensekben.

„A különböző fűtés-, szellőzés- és légkondicionáló (HVAC) technológiáinkkal és az AI Home Hub platformon alapú intelligens megoldásainkkal elkötelezettek vagyunk a fenntartható növekedés elősegítése iránt a Közel-Keleten” – mondta William Cho, az LG Electronics vezérigazgatója. „Fokozni fogjuk erőfeszítéseinket, hogy új B2B és B2G lehetőségeket ragadjunk meg az egyes országok jövőbeli irányvonalához igazodó megoldásokkal.”

A B2B és B2G növekedés felgyorsítása a Közel-Keleten

Az LG tovább bővíti jelenlétét olyan fontos piacokon, mint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia. A vállalat 30 éve működik az Egyesült Arab Emírségekben, regionális központjából irányítja a Közel-Kelet és Afrika 75 piacának működését.

Szeptemberben az LG egy együttműködési megállapodást írt alá hűtési megoldások szállítására a Közel-Kelet legnagyobb, nettó zéró kibocsátású AI adatközpontjához, amely jelenleg Szaúd-Arábia NEOM gigaprojektjének fejlett ipari körzetében, az Oxagon területén épül. A megállapodás – az ACWA Power, a SHAKER Group és a DATAVOLT közreműködésével – stratégiai szerepet biztosít az LG számára a következő generációs adatközpont-infrastruktúra fejlesztésében.

Szaúd-Arábiában az LG 1995-ben kezdte meg partnerségét a SHAKER Grouppal a klímaberendésekkel kapcsolatban, majd 2006-ban közös vállalatot alapított vele, amellyel tovább bővítette B2C és B2B üzletágát. Az elmúlt években a vállalat egyre aktívabban vett részt kormányzati kezdeményezésekben, ami folyamatos B2G árbevétel-növekedést eredményezett. A jövőre nézve az LG célja, hogy 2030-ra B2B üzletágának aránya elérje a teljes bevétel mintegy 45 százalékát.

