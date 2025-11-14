Szorosabbra fűzi együttműködését az LG és a Mercedes-Benz



Budapest, 2025. november 14. – Az LG Group négy tagja – az LG Electronics, az LG Display, az LG Energy Solution és az LG Innotek – vezetői a Mercedes-Benz Group AG képviselőivel közös találkozón egyeztettek a „One LG Solution” stratégiai együttműködés bővítéséről. A kezdeményezés célja, hogy az LG Group autóipari üzletágában érintett négy leányvállalat egyesített szakértelmére építve, közösen fejlesszék a jövő mobilitási megoldásait.

Az LG szöuli, Twin Towers székházban megrendezett tárgyalások középpontjában a Mercedes-Benz mobilitási jövőképének támogatása állt, külön hangsúlyt fektetve az elektromos járművekre (EVs) való átállásra, valamint egy digitalizáció és automatizáció által vezérelt, rugalmas és fenntartható globális gyártási hálózat kialakítására.

A megbeszélés során az LG Electronics, az LG Display, az LG Energy Solution és az LG Innotek bemutatták legújabb fejlesztéseiket az elektromos járműalkatrészek, akkumulátorok, kijelzők és önvezető rendszerek területén, új lehetőségeket keresve az együttműködés elmélyítésére a „One LG Solution” keretein belül.

Az LG Group négy tagja jelenleg is szorosan együttműködik a Mercedes-Benzzel a mobilitási technológia számos kulcsterületén:



- Az LG Electronics és a Mercedes-Benz hosszú ideje dolgozik együtt a szoftverközpontú járművek (SDVs) fejlesztésén, beleértve a fedélzeti infotainment rendszereket (IVI), valamint a fejlett vezetéstámogató technológiákat. Figyelemre méltó közös fejlesztésük az az OLED-alapú infotainment rendszer, amely a Mercedes-Benz EQS modellben látható: sajátossága a teljes műszerfalon végigfutó, ívelt panorámakijelző, amely az egyre elterjedtebb, nagyméretű, immerzív kijelzők trendjét képviseli.

- Az LG Display 2020 óta szállít fejlett Plastic OLED (P-OLED) kijelzőket a Mercedes-Benz számára. Ezek a rugalmas műanyag alapú panelek kiváló képminőséget és elegáns, ívelt formákat tesznek lehetővé, például a márka

újgenerációs MBUX Hyperscreen rendszerében.

- Az LG Energy Solution tovább mélyíti együttműködését a Mercedes-Benzzel az elektromos járművek akkumulátorfejlesztése terén.

- Az LG Innotek pedig az önvezető járművek szenzortechnológiái – köztük a járműkamerák, a LiDAR és a radar rendszerek – területén készül a partnerség bővítésére.

„A Mercedes-Benznél hiszünk abban, hogy a stratégiai együttműködésen alapuló partnerségek formálják a járművek következő generációját” – mondta Ola Källenius, a Mercedes-Benz Group AG vezérigazgatója. „Az LG-vel közösen egy innovációra, minőségre és fenntarthatóságra épülő jövőt képzelünk el. Egyesített erőinkkel olyan járműveket alkotunk, amelyek globális szinten új mércét állítanak fel.”

„Tovább erősítjük stratégiai partnerségünket a Mercedes-Benzzel az autóipari üzletágban szerzett kulcskompetenciáinkra építve – az élményközpontú értékajánlattól kezdve, az integrált szoftverközpontú jármű megoldásokon át, a globálisan elismert technológiáig és megbízhatóságig” – tette hozzá William Cho, az LG Electronics vezérigazgatója.

