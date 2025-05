Az LG a 2023-as CES-en fenntarthatósági és társadalmi vízióját is bemutatja

Az LG Electronics (LG) a 2023-as CES kiállításon a fenntarthatóság iránti folyamatos elkötelezettségét állítja reflektorfénybe: a Better Life for All (Jobb élet mindenkinek) elnevezésű exkluzív kiállításon ESG-vízióját és legújabb, nagy hatással bíró innovációit mutatja be.

A Better Life for All zóna három különleges helyszínből — A bolygónkért, Az emberekértés az Elkötelezettségünk elnevezésű szekciókból — áll, amelyek részletes áttekintést nyújtanak az LG fenntarthatósági erőfeszítéseiről, beleértve a legfontosabb ESG-mérföldköveket, a jelenlegi kezdeményezéseket és a hosszú távú célokat. A kiállításon bemutatják az LG által első ízben kiírt LIFE'S GOOD AWARD négy döntős pályaművét is. Ezt az innovációs megmérettetést azért indította útjára a vállalat, hogy hírét vigye az LG Life's Good (Az élet jó)üzenetének, illetve támogassa azokat az innovátorokat, akik pozitív változást akarnak elérni az emberek és a bolygó érdekében.

Az LG ESG-programjának fő fókuszpontjai a Better Life for All zóna minden aspektusába beépültek. A kiállításon elérhető információs anyagokat a látássérültek számára Braille-írással látták el, illetve olyan magasságban helyezték el azokat, hogy a kerekesszékkel közlekedők is kényelmesen el tudják olvasni. A jelnyelvet jól beszélő segítők mellett egy LG CLOi GuideBot is a helyszínen lesz, amelyet digitális-humán jelnyelvi szolgáltatásokra programoztak. Mindemellett maga a zóna is környezetbarát anyagok felhasználásával épül.

Jobb élet mindenkinek: innovációk a fenntartható jövőért és a Jobb élet 2030 terv

A kiállítás A bolygóért elnevezésű része az LG különféle környezetvédelmi kezdeményezéseit mutatja be, amelyek közé az ún. fenntartható ciklusok létrehozása is tartozik. Ennek lényege, hogy a termék-életciklus minden egyes szakaszában a "zöld" szempontokat helyezik előtérbe, így például a használat utáni szakaszban az e-hulladék gyűjtését, ártalmatlanítását és újrafelhasználását. A bolygóért szekció azt is bemutatja a látogatók számára, hogy a vállalat Chilseo Újrahasznosítási Központjában miként használják fel az e-hulladékból kinyert anyagokat az LG új termékalkatrészeinek gyártásához. Szintén kiemelt helyett kapott a vállalat energiahatékony gyára, az LG Smart Park (Changwon, Dél-Korea), valamint az LG által kifejlesztett új technológia, amely az expandált polisztirol habokat (EPS) újrahasznosítva teszi környezetkímélőbbé a termékcsomagolást.

A kiállítás második, Az emberekért elnevezésű helyszíne az LG a termékek és szolgáltatások akadálymentes hozzáférhetőségért tett erőfeszítéseinek eredményeit mutatja be. Ezek közé tartozik a hang- és jelnyelvi útmutatókat tartalmazó felhasználói kézikönyvek kifejlesztése, valamint az akadálymentességi funkciók — például hangfelismerés, hangutasítás, valamint mozgásérzékelő szenzorok — beépítése az LG termékek széles palettájába. E szekcióban a látogatók megismerhetik az LG tévéken elérhető akadálymentességi lehetőségeket, a hangot szövegre konvertáló funkciótól kezdve a könnyen mozgatható és átméretezhető jelnyelvi képernyőig.

Az Elkötelezettségünk, vagyis a kiállítási zóna harmadik, egyben befejező szakasza a vállalat Jobb élet 2030tervének célját, vagyis az LG fenntartható jövő megvalósítása iránti elkötelezettségét mutatja be. A társaság célja, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkentse a termékek gyártásából származó üvegházhatású gázok (ühg) kibocsátását a 2017-es szinthez képest, továbbá hét kulcsfontosságú termék esetében eladott egységenként 20 százalékkal mérsékelje a készülékek használatából származó ühg-emissziót, a 2020-as bázisévhez viszonyítva. A vállalat továbbá azt tervezi, hogy 2025-ig minden termékcsaládját akadálymentességi funkciókkal látja el, és 2030-ig minden LG termékhez hangos használati útmutatót és jelnyelvi videós kézikönyvet biztosít.

„Az LG-nél állandó kihívást jelent számunkra, hogy a "Better Life for All" (Jobb életet mindenkinek) víziójának megvalósítása érdekében még több erőfeszítést tegyünk"— mondta Lee Jeong-seok, az LG Electronics globális marketingközpontjának vezetője. „ESG-központú kiállításunk betekintést enged a CES látogatói számára azokba az értékekbe, elszántságba és elkötelezettségbe, amelyek fenntarthatósági utunkat fémjelzik, valamint azokba az innovatív technológiákba és gyakorlatokba, amelyeket egy jobb jövő érdekében fejlesztünk."

