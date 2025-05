Az LG a Red Dot Awardon 32 elismerésben részesült, amely bizonyítja a formatervezés területén elért meghatározó szerepét

Budapest, 2016. június 10. — Egyértelműen az LG Electronics (LG) lett a világ egyik vezető dizájnversenye, a tekintélyes Red Dot Awards nyertese a „Formatervezési Kiválóság” kategóriában. A koreai vállalat meggyőző fölénnyel összesen 32 díjat söpört be, köztük két „Best of the Best” („A legjobbak legjobbja”) elismerést és további 30 Red Dot díjat. Az, hogy az LG duplán is kiérdemelte a „Best of the Best” díjat a Red Dot szakmai zsűrijétől az idei évben, azt bizonyítja, hogy a vállalat egyaránt élen jár a technológia és a formatervezés területén is.

A Best of the Best elismerést egy LG OLED TV (a 65E6 modell) és egy alulfagyasztós hűtőszekrény (a GA-B489SADN/GA-B489TADN modell) érdemelte ki — így az LG olyan díjnyertes termékportfólióval büszkélkedhet, amilyennel más vállalat nem.

A Red Dotot a világ három vezető formatervező szakmai testülete között tartják számon az iF Design Awards és az IDEA (International Design Excellence Awards) mellett. Az idén összesen 5214 terméket neveztek be a világ minden tájáról, de közülük csak mintegy 70, dizájn- és innovációs szempontból a legjobbnak számító terméket jelöltek a Best of the Best díjra.

Az LG 4K OLED TV egyszerre ötvözi az extra vékony kialakítást és stílusos külsőt az LG prémium OLED televízióit jellemző formavilággal. Mindez az egyedülálló Picture-on-Glass koncepcióval kiegészítve olyan különleges és kifinomult egységet alkot, amely egyben összeköti a modern trendeket az időtlen stílussal. Akárhonnan is nézzük, a modern műremeknek is beillő LG 4K OLED TV könnyedén illeszkedik bármilyen enteriőrbe.

Azt, hogy az LG nagy hangsúlyt helyez az előremutató formatervezésre, az új alulfagyasztós hűtőszekrény kialakítása is bizonyítja. Más versenytárs modellektől eltérően — amelyek rosszul elhelyezett, a hűtő ajtajából kiálló fogantyúval nyithatók — az LG készülékét egy innovatív, könnyű nyitást garantáló, ám gyakorlatilag teljesen észrevehetetlen, az ajtó aljába rejtett fogantyúval (Easy Open Handle) szerelték fel. Mindezt olyan hangulatvilágítás egészíti ki, amelynek révén sötétben, a konyhai lámpa felkapcsolása nélkül is könnyen megtalálhatók az ajtók, így a hűtőnk tartalmához a nap bármely órájában könnyen hozzáférhetünk.

A két Best of the Best díj mellett az LG további 30 elismerést gyűjtött be a Red Dot bíráitól. Az LG SIGNATURE hűtőszekrény esetében Knock-on Door-in-Door™, vagyis a koppintásra átlátszóvá váló ökoajtó-koncepció, valamint az automatikus ajtónyitás érdemelt díjat. Az LG SIGNATURE mosógépnél a dupla mosási lehetőséget, azaz a fő mosógép alá épített minimosógép koncepcióját és az üvegajtóra integrált érintőképernyős kezelőfelületet ismerték el.

A bírákat meggyőzte továbbá az LG SIGNATURE légtisztító átlátszó ablaka is, amelyen keresztül a készülék használói követhetik a légtisztítás folyamatát. Az LG SIGNATURE OLED TV szintén a díjazottak sorát erősíti — e készülék különlegessége az egyedülálló Picture-on-Glass dizájn, amely az ultravékony OLED-panelt egy áttetsző üveghátlappal egészíti ki. A kecses kialakítás mellett a Red Dot az LG SIGNATURE OLED televízió többi luxusszintű részleteit is elismerte. A karcsú, teljesen fémből készült unibody készülékházzal ellátott, kihúzható és cserélhető akkumulátoros, moduláris kialakítású LG G5 okostelefon szintén a díjazottak körébe került, három LG Friends kiegészítő eszközzel — a 360 VR virtuális valóság szemüveggel, a 360 CAM kamerával és a TONE Platinum headsettel — együtt.

„Óriási öröm számunkra a Red Dot szakmai zsűrijének elismerése, hiszen ez és a vásárlóink visszajelzései bizonyítják, hogy megéri a rengeteg befektetett munka. A vállalatunk elkötelezett aziránt, hogy a formatervezés terén is a legkiválóbbat nyújtsa, ezek a díjak pedig azt bizonyítják, hogy valóban jó úton járunk.” — mondta Noh Chang-ho, az LG Electronics dizájnrészlegének vezetője.

