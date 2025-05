AZ LG A TELJESKÖRŰ ÉPÜLETGÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK SZAKÉRTŐJEKÉNT GYORS NÖVEKEDÉSBE KEZD

Budapest, 2015. szeptember 30. – Az LG Electronics olyan növekedési pályára áll, mellyel a légkondicionálási piac vitathatatlan vezetője lehet. A vállalat közgyűlésén korábban már bejelentette, hogy a jövőben az üzleti, B2B értékesítésre helyezi a hangsúlyt. Azáltal, hogy az LG fejleszti B2B infrastruktúráját, és újabb és újabb megoldásokat talál az Épületgépészeti szektor kiszolgálására, a cég az iparág legnagyobb szakértőjévé válhat.

Az LG kereskedelmi légkondicionálási üzletága már jelenleg is szerves részét képezi a cég B2B szegmensének, hiszen az LG évtizedek óta rengeteget invesztált a HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning, azaz fűtés, szellőzés, légkondicionálás) megoldások széles körének kidolgozásába. A nagy légkondicionáló rendszerek értékesítésének növekedésével a termelés is bővítésre szorult, ahogy magasabb kutatói létszámra is szükség volt. A cég nemrégiben eszközölt egy komoly K+F beruházást, és egy új folyadékhűtő gyártó létesítmény építésébe is belekezdett, mely előre láthatóan 2017-re készül majd el. A cég ezen kívül aktív, üzleti fókuszú, gyárbejárásokkal tarkított marketingtevékenységbe is fogott, és az európai értékesítési infrastruktúráját is fejlesztette.

Az üzletág története 1968-ra nyúlik vissza, mikor a cég (akkori nevén még GoldStar) legyártotta Korea első lakossági légkondicionálóját. Mióta a vállalat 1970-ben elkezdett nagy ipari területek számára folyadékhűtőket gyártani, a kereskedelmi légkondicionálási üzletág folyamatosan gyorsuló ütemben növekszik, különös tekintettel az elmúlt húsz évre. 2008-ban az LG volt az első cég, mely megünnepelhette százmilliomodik légkondicionáló egységének eladását. Az LG légkondicionálói történetük során az igen szerény kezdetektől odáig jutottak, hogy mára a rendkívül versenyképes HVAC ipar egyik vezető cégévé tették az LG-t.

Erre a sikerre építve a vállalat mára a légkondicionáló megoldások széles portfólióját nyújtja, bármely épületbe kínál megfelelő készüléket: akár szűkös terekben, egekbe szökő felhőkarcolókba, hatalmas gyárakba, vagy óriási koncerttermekbe is. Azért hogy valóban teljes körű HVAC megoldások szállítójának tekinthessék, az LG hatalmas épületekbe épít be központi légkondicionáló megoldásokat és olyan rendszerekkel is foglalkozik, mint a folyadékhűtős, vagy a BECON (Épület Energetikai Szabályozás) központi szabályozó rendszerek.

A cég kereskedelmi megoldásai (CAC, azaz Commercial Air Conditioning) között a Multi V sorozat a legismertebb, melynek első generációja 2004-ben került piacra. Azóta a terméket a cég technológiai képességének fejlődésével párhuzamosan folyamatosan fejlesztik. Mire a Multi V IV megjelent 2013-ban, a sorozat olyan funkciókkal rendelkezett, mint – mások mellett – az energiatakarékos mód, vagy a nagynyomású olaj leválasztás, melyek mára a Multi V sorozatot a HVAC megoldások legjobbjává tették.

Sőt, a Multi V-t a különböző piacokhoz is adaptálták. A tengerparti területekre a cég kifejlesztett egy korrozióálló modellt, mely ellenáll a sós tengeri levegőnek. A cég a helyi elektromos hálózati előírásainak megfelelően is átalakítja a készülékeket, így kevesebb kiegészítő (pl. transzformátor) szükséges hozzájuk. Nemrégiben került piacra az első, 575V-os kanadai hálózatra adaptált légkondicionáló, így a beszerelési és fenntartási költségek alacsonyabbak és a készülék kisebb helyet foglal. Emellett egy olyan Multi V IV változatot is kifejlesztett a cég, mely akár 54°C-on is képes működni. Ez a gép ideális a Közel-Kelet és Észak-Afrika országainak sivatagi klímájához.

A Multi V család rugalmas alkalmazási lehetőségét mi sem mutatja jobban, minthogy rendszeresen választják a sorozat készülékeit olyan ügyfelek, akiknek egyedi kihívásokkal kell megbirkózniuk a beépítés során. Franciaország egyik legnagyobb vállalatcsoportja, a Bouygues Group például az LG-t kérte fel, hogy építse ki vállalati központjuk légkondicionálását, ahová egy vízhűtéses VRF (változó hűtőközeg tömegáram) rendszerre volt szükségük. A 2013-as oroszországi Univerziáda sportolóinak falujába pedig egy energiatakarékos, alacsony környezeti hatású rendszerre volt szükség. A brazíliai Curitaba város Arena da Baixada stadionjának egyes részeit kellett hatékonyan légkondicionálni úgy, hogy közben az energiagazdálkodási szabványokat is be kellett tartani; itt rendezték a 2014-es vb egyes meccseit. Iránban az Aseman Nama, a Közel-Kelet legnagyobb planetáriumában az épület lekerekített szerkezetéhez kellett alkalmazkodni.

Mind a négy esetben, és még számtalan másikban a világ legkülönbözőbb részén, Multi V család jelentette a megoldást. Köszönhetően annak, hogy ezek a készülékek képesek az egyedi projektek különböző kívánalmaihoz alkalmazkodni, ami ideális megoldássá teszi a sorozatot mindenki számára.

Abból adódóan, hogy a VRF klímarendszerek, mint például a Multi V termékek kifejezetten közép- illetve nagyméretű épületek hűtésére/fűtésére alkalmasak, ezek a hűtőberendezések - folyadékhűtők kifejezetten keresettek a nagyobb nyílt térrel bíró létesítmények esetében. Az igények kielégítésére az LG folyadékhűtő üzletágat alakított ki. Ez gyártással és értékesítéssel is foglalkozik olyan piaci szereplők számára, mint atomerőművek, technológia hűtés és kereskedelmi épületek. A vállalat folyadékhűtőkkel foglalkozó divíziója főként a Közép-Kelet és Ázsia egyes piacain - például Kínában- örvend nagy népszerűségnek. A minőség mindig is elsődleges szempont volt a cégnél, ezért az LG felépített egy elsőrangú minőségellenőrzéssel, mérő laborokkal ellátott létesítményt. Az épület nagy terei kiválóan alkalmasak arra, hogy a vállalat egyszerre több termékét is tesztelni tudja bennük. Mindemellett az LG klímaberendezései olyan nemzetközi szervezetek hitelesítették, mint például az AHRI, ETL(UL), ISO 9001, ASME valamint ETL.

Az LG BECON (Épület Energetikai Szabályozás) központi vezérlő rendszere átfogóan működteti az épületek teljes a fűtő-, szellőző- és légkondicionáló (HVAC) berendezéseit. A leegyszerűsített kialakítással valamint könnyen használható kezelőfelülettel a rendszer használói egy szempillantás alatt beazonosíthatják a rendszer aktuális státuszát és a Visual Navigation Report Schedule funkciójával könnyedén és hatékonyan működtethetik saját HVAC rendszerüket. A jelentős energiát megtakarító megoldás biztosítja azt, hogy az épület teljes hűtő- fűtő berendezését egy központi helyről lehessen vezérelni. A BECON alá eső belső terek ugyancsak könnyedén hozzákapcsolhatók a vállalat biometrikus adatok egyeztetésére szolgáló BMS - Épületfelügyeleti rendszerével, akár a rendszer telepítését követően is.

Az LG hűtőberendezésekkel foglalkozó üzletága egyben számos díjjal és tanúsítvánnyal büszkélkedhet a magas teljesítmény mellett is környezetbarát működésnek köszönhetően. Ezek között megtalálható a Percorso Efficienza & Innovazione, Green Technology Certification, Energy Winner Award Gran Prix, Green Growth Brand és a Carbon Footprint Label is. Mi több, a nemzetközileg elismert minősítések mellett a klímaberendezések az évek során elnyerték az Eurovent által hitelesített UL energiahatékonysági címkét, valamint kiérdemelték az Energy Star tanúsítványát is. Ráadásul a vállalat mennyezetre szerelhető légkondíciója 2015-ben elnyerte a Red Dot Design díjat.

Az LG számos partnerkapcsolatot alakított ki világszerte annak érdekében, hogy továbbfejlessze HVAC üzletágát a vállalat saját, klímaberendezésekkel foglalkozó akadémiáján (LG Air Conditioning Academy). Az LG önmagát a globális HVAC piac vezető szereplőjeként kívánja pozícionálni és a vállalat számos marketingesemény házigazdája. A különböző roadshow-k, kiállítások és előadássorozatok célja nem pusztán az LG termékeinek bemutatása, hanem egyúttal a kapcsolatok szorosabbá fűzése az ipar B2B szereplői között, beleértve a nagykereskedőket és a beszereléssel foglalkozó vállalatokat is. Az események jelentősen hozzájárulhatnak a minden szereplő számára előnyös üzleti környezet megvalósulásához.

„Az évek során az LG által elért sikerek megszilárdították véleményünket abban, hogy vállalatunk a HVAC iparág meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát.” – mondta Lee Jae-sung az LG klímaberendezésekkel foglalkozó üzletágának elnöke. „Habár az LG jelenleg is jelentős résztvevő a fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések piacán, úgy gondoljuk, nem ülhetünk a babérjainkon, ezért is nyitottunk új távlatok felé. Fő célunk, hogy innovatív megoldásainkkal vezetőkké váljunk az iparágban.”

