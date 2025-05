Az LG bemutatja FullVision kijelzővel ellátott, egykezes használatra tervezett G6 telefonját

BARCELONA, 2017. február 26. — Az LG Electronics (LG) ma bemutatta legújabb okostelefonját, az LG G6-ot. A filmnézés új élményét kínáló zászlóshajó készülék kivételesen nagy képernyővel, úttörő kijelző formátummal érkezik, és széles látószögű kamerája mellett egyéb izgalmas újdonságokat is tartogat. A felhasználói visszajelzések és vélemények alapján tervezett LG G6 egyfajta visszatérés a gyökerekhez a prémium telefonok kategóriájában; a tervezők pontosan azokra a tulajdonságokra és funkciókra koncentráltak, melyeket a fogyasztók a leginkább fontosnak tartanak — többek között a hatalmas kijelzőre, amely egy kézzel is könnyen kezelhető.

Kézre álló nagy képernyő

Az LG G6 5,7 hüvelykes QHD+ (2880x1440) felbontású FullVision® kijelzővel érkezik, és ez az első olyan okostelefon, amely 18:9-es arányú képernyőt kapott — így a hagyományos, 16:9-es formátummal szemben még több felületet és egyedülálló élményt kínál a videók lejátszáshoz vagy a játékhoz. Az LG a leendő G6 tulajdonosokat egy különleges ajándékkal is meglepi, hiszen a telefonhoz egy összesen 200 dollár értékű G6 Game Collection nevű játékcsomagot is ad a Google Play-n, benne a Temple Run 2, a Spiderman Unlimited, a Cookie Jam, a Genies & Gems, a SimCity BuildIt és a Crossy Road alkalmazásokkal. A játékokon azonnal ki is próbálhatjuk a pazar 18:9 FullVision kijelzőt, és a könnyű, egykezes használat előnyeit.

Több a szemnek, kevesebb a kéznek

Az LG G6 nagy kijelzője ellenére is kifejezetten kényelmesen simul a kezünkbe. Szemben más, hasonló méretű készülékekkel egy kézben tartva is kényelmesen kezelhető, azaz egy hatalmas telefon helyett egy hatalmas képernyőt kapunk, az előbbi minden hátránya nélkül. A Pennsylvaniai Egyetem Dr. Andris Freivalds valamint a Yonsei Egyetem Dr. Ji Yong-gu vezette ergonómiai kutatócsapata több szempontból is tesztelte a készüléket: vizsgálták, mennyire stabilan ragadható meg, mennyire kényelmesen fekszik a kézbe különböző pozíciókban tartva, illetve, hogy okoz-e bármilyen izomfáradságot, ha hosszabb ideig használjuk. A készülék minden kategóriában a legjobb pontszámot kapta.

Szinte csak kijelző

Az alumíniumból és üvegből készült, fekete, platina és fehér színben érkező LG G6 a letisztult minimalizmust képviseli, és kellemes tapintásával könnyedén simul a kezünkbe. A telefont körülölelő finoman megmunkált matt fémkeret a kompakt egyszerűséget és az erő érzését sugallja, a hátlap pedig tökéletesen sima, még a kamera sem emelkedik ki belőle. A kijelzőt a készülék tetején és alján egészen keskeny peremrész határolja, előbbi a kamerának, a szenzornak és a hangszórónak ad helyet. A kijelző és a ház lekerekített sarkai egységbe zárják a formát, és az esetleges ütődések káros hatásaival szemben is védik a telefont.

Filmek és vizuális élmények Dolby Vision™-nel

Az LG G6 az első okostelefon, amely a Dolby Vision™ technológiáját alkalmazza, de a készülék támogatja a HDR 10 tartalmakat is. Mindkét képesség fontos követelmény a High Dinamic Range, azaz a magas dinamikatartományú filmek lejátszáshoz. A HDR technológiával szélesebb színskálát, nagyobb fényerőt kapunk, miközben a legsötétebb és a legragyogóbb színek is élénkebbek és részletgazdagabbak lesznek, hogy még egyedibb élményt kínáljanak a filmnézéshez.

Mivel a telefonok mérete egyre nő, az internet pedig egyre nagyobb sebességbe vált, az LG úgy döntött, két HDR formátumot is támogat, hogy a felhasználók annyi tartalomhoz férhessenek hozzá, amennyihez csak lehetséges. Az Amazonnál és a Netflixnél folyamatosan bővül a HDR programok kínálata, így egyre több műsort nézhetünk náluk HDR minőségben az LG G6-on is. Az Amazon emellett egyre több tartalmat fejleszt 18:9-es képarányban is, melyeket szintén csúcsminőségben élvezhetünk a 18:9-es QHD+ kijelzőn.

Senki nem marad le a csoportképről

Ha az LG G6-tal fényképezünk, nincs szükség körülményes helyezkedésre, és új helyszínt sem kell keresnünk hogy a csoportképhez beállítsuk a társaságot — a standard és széles látószögű beállítási lehetőségeknek köszönhetően senki nem fog hiányozni a képről. A 13 MP-es dupla hátlapi kamera egy-egy 125 fokos látószögű lencsét rejt, így az LG G6-tal olyan panorámafotók készíthetők, melyeket egy átlagos mobilkamerával nem tudnánk rögzíteni. A széles és a standard látószögek között zoomolva tökéletesen folyamatos képet kapunk, így az LG G6 4K felbontású videók rögzítése közben is egyedülálló élményt nyújt. A G6 egy kibővített, 100 fokos látószögű, 5 MP-es előlapi kamerát is kapott, így szelfibot nélkül is kiváló szelfiket lehet készíteni vele, akkor is, ha egyszerre többen mosolyognak bele. A kamera ráadásul a sarkokban tapasztalható torzítást is kiküszöböli, így még természetesebb képeket ad.

Négyzetfotók az Instagramra

A szelfik, csoportos szelfik és széles látószögű képek, sőt az új, „négyzet kamera” beállítással (Square Camera Mode) készült képek is egy ablakban, film módban jelennek meg az LG G6 képernyőjén — így nincs szükség a galéria külön megnyitására a képek visszanézésekor. A G6 a Square Camera mód beállításakor két részre osztja a 18:9 arányú képernyőt, ami két egyforma, négyzet alakú ablakot eredményez egymás felett. A LG G6-tal tökéletes négyzet alakú, 1:1 arányú fotókat készíthetünk az Instagramra, Snapchatre vagy más közösségi médiás csatornákra is, de igény szerint 4:3-as vagy 16:9-es arányokat is be tudunk állítani rajta. Míg az egyik ablakban a felhasználók 1:1 arányban készíthetnek képeket, addig a másik ablakban ellenőrizhetik, szerkeszthetik és egyből meg is oszthatják őket a rögzítés után. Egy külön funkcióval GIF fájlokat is készíthetünk fotóinkból, 2-100 db képkocka feldolgozásával.

Megbízható működés szélsőséges körülmények között is

Az LG G6 bárhol, bármilyen körülmények között nyugodtan használható, hiszen az IP68 szabványnak megfelelő víz- és porállósága azt jelenti, hogy a készülék teljes mértékben védett por ellen és 30 percig akár 1,5 méteres víz alatti mélységben is bírja. A készülék használóinak kevésbé kell aggódniuk akkor is, ha véletlenül leejtik a telefont vagy nap mint nap szélsőséges körülmények között használják, ugyanis az LG G6-ot úgy tervezték és gyártották, hogy igazán kemény helyzetekben is megbízhatóan működjön.

Az LG G6 nem csak a nemzetközi teszt-sztenderdeknek felel meg, de bevizsgálták a magas hőmérséklettel és a pontszerű erőbehatásokkal szembeni ellenálló-képességét is. A készülékben mindemellett speciális hőelvezető technológiát használnak, ami hatékonyan csökkenti a készülék melegedését. Az LG okostelefonokban most először alkalmazott beépített hőelvezető cső a belső hő elosztásában segít, és ugyanezt a célt szolgálja az is, hogy a mérnökök a túlmelegedésért felelős alkatrészeket a lehető legmesszebb helyezték el egymástól.

„Az LG G6 a megnövelt képernyőnek és a kényelmes, egykezes használatnak köszönhetően új vizuális és kezelési élményt kínál a felhasználók számára” – mondta Juno Cho, az LG Electronics mobilkommunikációs üzletágának elnöke. „Az LG a kényelemre és a megbízhatóságra koncentrálva túlszárnyalja a vevők elvárásait, így a jövőben is az okostelefon-innovációk vezető vállalata marad.”

LG G6 termékspecifikáció:*

• Processzor: Qualcomm® Snapdragon™ 821

• Kijelző: 5,7 colos 18:9 képarányú QHD+ FullVision® képernyő (2880 x 1440 / 564ppi)

• Memória: 4GB LPDDR4 RAM / 32GB vagy 64 GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2TB-ig)

• Kamera:

előlapi: 5 MP nagylátószögű objektív (F2.2 / 100°)

két hátlapi: 13MP széles látószögű (F2.4/125°), 13 MP normál OIS 2.0 (F1.8 / 71°)

• Akkumulátor: 3300mAh (integrált)

• Operációs rendszer: Android 7.0 Nougat

• Méret: 148,9 x 71,9 x 7,9 mm

• Tömeg: 163 g

• Hálózat: LTE-A 3-sávos CA

• Csatlakozás: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 kompatibilis)

• Színek: Asztro Fekete / Jégezüst / Misztikus Fehér

• Egyéb jellemzők: víz- és porálló / ujjlenyomat-olvasó / UX 6.0 / Dolby Vision™ / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0

*A specifikációk és tulajdonságok piaconként eltérőek lehetnek.

# # #

LG Electronics

Az LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) a szórakoztatóelektronikai, mobilkommunikációs és háztartási elektronikai termékek vezető szállítója és technológiai megújítója, amely világszerte 125 helyen 77 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A vállalat 2015-ben 48,8 milliárd dolláros (56,5 billió koreai wonos) éves forgalmat ért el globális szinten. Az LG négy üzleti területen tevékenykedik – szórakoztatóelektronika, mobilkommunikáció, háztartási elektronika és légkondicionáló megoldások, valamint a járműalkatrészek –, és a síkképernyős televíziók, mobiltelefonok, légkondicionálók, mosógépek és hűtőszekrények egyik vezető gyártója a világon. Az LG Electronics elnyerte az 2016-os ENERGY STAR® „Év Partnere” minősítést. További hírek és információk a www.LGnewsroom.com címen érhetők el.