Az LG új OLED televíziója a Zero Connect technológiával új lehetőségeket nyit a térelrendezésben

Az LG Electronics (LG) bemutatta a világ első Zero Connect1 technológiával ellátott, fogyasztók számára készült 97 hüvelykes SIGNATURE OLED M (M3 modell) televízióját, ami akár 120 Hz-es valós idejű vezeték nélküli kép- és hangátvitelre képes 4K-ban. A forradalmian új M3 tévé kiváló kép- és hangminőséget, valamint rugalmas elhelyezési és csatlakoztatási lehetőségeket biztosít a felhasználóknak. A lenyűgöző technológia és formaterv eredményeképpen az LG vezeték nélküli 4K OLED tévéje két kategóriában is elnyerte a CES 2023 innovációs díját.2

A hagyományos tévékkel ellentétben – amelyeken a portok a készülékek oldalán vagy hátoldalán találhatók – az M3 egy különálló Zero Connect jeltovábbító dobozt kapott, ami vezeték nélkül küldi a hang- és képjelet a 97 hüvelykes képernyőre. Mivel a Zero Connect a kijelzőtől távolabb is elhelyezhető, nagyobb szabadságot biztosít a felhasználóknak a tér elrendezésében, így például egy letisztultabb, zavaró tényezőktől mentes környezet kialakításában is. Az egységen több port is található, amelyeken keresztül a gyakran használt HDMI-eszközök, például kábeles vagy műholdas set-top boxok és játékkonzolok is csatlakoztathatók, de a kompatibilis hangprojektorok is vezeték nélkül ráköthetők a gazdagabb, erőteljesebb hangzás megteremtése érdekében. Az M3 és az ahhoz tartozó Zero Connect jeltovábbító nem csak a tér kialakításához nyújt nagyobb szabadságot, de ezáltal a felhasználóknak a kábelek sokasága miatt sem kell aggódniuk a telepítéskor. A vezetékmentes csatlakozás miatt nem vonja el semmi a nézők figyelmét, amikor a 97 hüvelykes One Wall Design névre keresztelt televíziót nézik.

A zökkenőmentes adatátvitel érdekében az LG olyan algoritmust fejlesztett ki az eszközhöz, amely képes azonosítani és ennek megfelelően megkeresni a legoptimálisabb útvonalat a jelátvitelre a televízió és a Zero Connect egység közt. A mesterséges intelligencia az átviteli hibák vagy zavarok minimalizálásában is segít, mivel képes érzékelni a jelet zavaró tényezőket – például a szobában mozgó embereket -, és ennek megfelelően változtatja annak útját. A maximális jelerősséghez az egység antennája könnyedén a televízió elhelyezkedésének megfelelő szögbe állítható. A Zero Connect emellett hangfelismerő funkciót is kapott, amellyel a felhasználók egyszerűen, hangutasítással kezelhetik a képernyőt és a csatlakoztatott eszközöket.

Az M3 tekintélyes mérete ellenére úgynevezett One Wall Design-t kapott, amellyel jól illeszkedik bármilyen enteriőrbe. A kijelző kialakításának és az integrált konzolnak köszönhetően a televízió rés nélkül illeszkedik a falra, elegáns, galéria hangulatot kölcsönözve ezáltal.

Az LG a 2023-as CES fogyasztói elektronikai szakkiállításon, január 5-8. között a Las Vegas Convention Center #15501 számú kiállítási standján mutatja be a vezeték nélküli Zero Connect technológiával ellátott 4K OLED tévéjét. A vállalat bejelentései a CES kiállításon a #LGCES2023 hashtag alatt követhetők.



1 A televízió és az AV doboz közti vezetéknélküli csatlakozáshoz

2 Kijelző és beágyazott technológiák kategóriában



