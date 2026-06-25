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Ismerős a harc a plusz tíz perc képernyőidőért?
Az LG szerint nem az eltiltás a családi béke kulcsa
Bár a szülők évek óta ugyanazokat a köröket futják a kütyüzés miatt, a digitalizációt nem lehet kizárni a gyerekszobából. Ma a tévé sem csupán egy lineáris készülék, a kikapcsolódás, a játék és akár a tanulás eszköze is lehet. A teljes tiltás ezért egyre kevésbé reális válasz a szülők részéről. Az LG Electronics Magyarország (LG) szerint a valódi megoldást a készülékek azon család- és gyerekbarát funkciói jelenthetik, amelyek észrevétlenül teszik biztonságosabbá és tudatosabbá a digitális hétköznapokat.
Az LG szerint nem a digitalizáció jelenti a problémát, hanem az, hogy nem élünk a technológia által kínált lehetőségekkel. A tévét például a legtöbb felhasználó valószínűleg pontosan úgy működteti, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt, és nem foglalkoznak a gyári beállításokkal – ezzel pedig számos olyan konfiguráció és funkció marad kihasználatlanul, amellyel mintegy digitális biztonsági övként biztonságosabb és tudatosabb digitális környezetet alakíthatnának ki gyermekeik számára, vagy óvhatnák akár az egészségüket is.
A szabályok betartását a technológia felügyeli
A gyermekek digitális környezetének alakítása ma már nem csupán arról szól, hogy korlátozzuk, mennyi időt tölthetnek a tévé előtt – ennél jóval több lehetőségünk van gyermekeink védelmére és tévéhasználatuk tudatosabb szabályozására.
„Az LG okostévék „Használat felügyelete” menüjének segítségével például többek között meghatározhatjuk, hogy a készülék mely időszakokban legyen használható, illetve azt is beállíthatjuk, hogy a gyermek naponta mennyi időt tölthessen a képernyő előtt – ugyanis a megadott időkeret lejárta után ezt csak PIN-kóddal tehetné meg” – magyarázza Szili Krisztián, az LG marketing csoportvezetője.
Ha a használati idő mellett a tartalomfogyasztást is szeretnénk felügyelni, akkor – amellett, hogy a webOS felületen számos mesecsatorna és gyerekeknek szánt játék elérhető – zárolhatunk TV-csatornákat vagy használhatunk korhatár-besorolás szerinti csatorna- és tartalomszűrést, illetve a nemkívánatos alkalmazások elérését akár le is tilthatjuk vagy használatukat jelszóhoz köthetjük. Ráadásul a bemeneti zárolás (Input Lock) funkcióval megakadályozhatjuk, hogy a gyerekek például játékkonzolra vagy HDMI-eszközre váltva kijátszák a korlátozásokat. Mindezek segíthetnek abban, hogy a gyermek lehetőleg csak az életkorának megfelelő műsorokat és tartalmakat nézzen. Mivel a beállított korlátokat maga a rendszer érvényesíti és családi szabályok betartatása kevésbé függ a folyamatos szülői ellenőrzéstől, így talán a tévézéssel kapcsolatos mindennapi konfliktusok száma is csökkenhet.
A digitális biztonság a rálátással kezdődik
A képernyőidőről szóló családi konfliktusok rendezésében az LG okostévék menüjében található „Szülői felügyelet” elnevezésű funkció is segíthet: pontosan megmutatja, hogy a gyerek mely alkalmazásokat nyitotta meg és mennyi időt töltött azok használatával – nem kell erről vele vitatkoznunk vagy vaktában megtippelgetnünk a perceket.
A funkció célja ugyanakkor nem feltétlenül az ellenőrzés, sokkal inkább a tudatosabb döntéshozatal támogatása. A digitális szokások láthatóvá válásával ugyanis egyértelmű képet kaphatunk gyermekünk képernyőhasználatáról, ami megkönnyítheti a közös szabályok kialakítását és a digitális szokásokról szóló beszélgetéseket.
„Sok esetben már önmagában az is szemléletváltást hozhat, ha pontosan látjuk, hogy egy gyermek mely alkalmazásokkal tölti az idejét, és mennyi időt fordít egy-egy tevékenységre” – mondja Szili Krisztián.
A technológiával a gyermekek egészségét is védhetjük
Ha pedig úgy is tévézik a gyermekünk, akkor nem mindegy az sem, hogy milyen készüléken néz tartalmakat. A tévé által kibocsátott kékfény ugyanis többek között növelheti a látás romlásának kockázatát, szemszárazsághoz, fejfájáshoz, fáradtsághoz és akár alvászavarokhoz is vezethet.
Az LG OLED televíziók vibrálás- és káprázásmentesek[1], és bizonyítottan alacsonyabb kékfényt bocsátanak ki[2], szemben a hagyományos LCD tévékkel, így eleve jobban kímélik a szemet, viszont további extra védelem is elérhető a „Szemkímélő mód” beállításával. Ez a funkció melegebb színhőmérsékletre állítja a képet a kékfény további csökkentése érdekében.
Emellett az LG egyes modern webOS rendszerű tévéi AI Fényerőszabályozóval is rendelkeznek, amely folyamatosan figyeli a helyiség fényviszonyait, és automatikusan ahhoz igazítja a kijelző működését. Így például egy esti mesenézés során a képernyő nem ugyanazzal az intenzitással fog világítani, mint nappal, hanem a környezethez alkalmazkodva biztosít kényelmesebb nézői élményt.
Szili Krisztián szerint ezek a funkciók ritkán kerülnek a figyelem középpontjába, pedig a tudatos digitális környezet kialakításának ugyanúgy részei, mint a képernyőidő korlátozása vagy a tartalomszűrés.
A technológia a szülő szövetségese lehet
Bár valószínűleg sokan azért kerülik a beállítások átböngészését és módosítását, mert úgy gondolják, hogy túl bonyolult, valójában azonban ezek a funkciók csupán néhány kattintással elérhetők, és nem igényelnek különösebb technikai jártasságot. Az LG okostévéken például elegendő egyszer végigmenni a menün és a beállításokon, és a készülék utána önállóan gondoskodik a biztonságosabb élményről.
„Amikor az autók tömegessé váltak, idővel megjelentek a biztonsági övek, a légzsákok és a közlekedési szabályok is. A képernyőkkel ma nagyon hasonló helyzetben vagyunk: a minket védő digitális biztonsági övek léteznek, a tévékészülékek funkciólistájába vannak építve, csak használni kell őket – különösen, akkor, amikor a gyermekek digitális tartalomfogyasztásáról van szó” - mondja Szili Krisztián, az LG marketing csoportvezetője.
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[1] Az LG OLED TV-panelek elnyerték az UL tanúsítványát, mint vibrálás- és káprázásmentes kijelzők.
[2] Az LG OLED R kivételével az összes LG OLED TV elnyerte a TÜV-Eyesafe® alacsony kékfény-kibocsátású kijelző tanúsítványát.
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LG Electronics
Az LG Electronics az elektronikai termékek egyik legjelentősebb szállítója és technológiai megújítója, amely a világ szinte minden országában jelen van és több mint 75 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Az LG vállalatai – Home Appliance Solution (otthoni megoldások), Media Entertainment Solution (média és szórakoztatóelektronika), Vehicle Solution (járműipari megoldások) és Eco Solution (ökomegoldások) – révén együttesen több mint 89 billió dél-koreai von globális árbevételt ért el 2025-ben. Az LG vezető gyártó a fogyasztói és ipari termékek piacán, beleértve a tévéket, háztartási készülékeket, légkondicionálókat, monitorokat, autóipari alkatrészeket és megoldásokat. Prémium márkái – az LG SIGNATURE és az intelligens LG ThinQ – világszerte ismert nevek. További hírek és információk a www.lg.com/global/newsroom/ címen érhetők el.
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