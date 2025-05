LG-díjrekord a CES-en: több mint 220 elismerést kaptak a vállalat innovációi

Emlékezetes eredménnyel zárta az LG Electronics (LG) az idei CES fogyasztói elektronikai szakkiállítást: minden korábbi évet felülmúlva a háztartási készülékek és a szórakoztató elektronikai eszközök kategóriáiban több mint 220 elismerést érdemeltek ki a vállalat legújabb innovációi.

Az LG a 2023-as CES-en az Engadget technológiai szaklap legjobb házimozi-technológia kategóriájának Best of CES — a kiállítás legjobbjainak járó — díját is elnyerte úttörő LG SIGNATURE OLED M (M3 modell) televíziójával, amely a világ első vezeték nélküli, Zero Connect technológiával felszerelt OLED készüléke.

Az LG forradalmi OLED tévétechnológiája 2023-ban ünnepli 10. évfordulóját, a kategória globális piacvezetőjeként pedig a vállalat a CES-en ismét bizonyította meghatározó szerepét: legújabb OLED tévékínálatával — köztük a már említett LG OLED M3, valamint az LG OLED evo G3 és C3 készülékekkel — az iparág legjelentősebb díjait és elismeréseit nyerte el. Az új LG OLED evo G3 különlegessége, hogy akár 70 százalékkal nagyobb fényerőre képes a tavalyi modellekhez képest. A 97 hüvelykes LG SIGNATURE OLED M3 — amely modell 83 és 77 hüvelykes képernyőméretben is elérhető lesz — az OLED tévétechnológia fejlődésének következő lépcsőfoka, amit olyan jelentős technológiai szaklapok méltattak, mint a CNET, a Digital Trends, a TechRadar, a Tom’s Guide, a WIRED, a The Verge, a USA Today, a PCMag és a Mashable. Az új LG G3 sorozatú, “evo” technológiájú OLED televíziójáról pedig a TechCrunch, a CNET, a Tom’s Guide, a Reviewed és a BGR nyilatkozott elismerően. A PCMag az OLED tévék mellett kiemelte az innovatív LG gram Ultraslim laptopot is az idei kiállítás legjobbjait összegző Best of CES 2023 listán, kiemelve a laptop könnyű hordozhatóságát.





Az LG új MoodUP™ hűtőszekrénye olyan vezető lapoktól kapott elismerést, mint a The Wall Street Journal, a CNET, a The Washington Post, a WIRED, a Good Housekeeping, a Tom's Guide vagy a PCMag. Az úttörő háztartási készüléket széles körben, a 2023-as CES egyik legizgalmasabb termékeként ismerték el — a technológiai újításnak számító testreszabható megjelenés lényege, hogy a hűtő ajtópaneljeibe épített LED kijelzők 190 000 féle színopciót képesek megjeleníteni, ráadásul a készülékbe az izgalmas LED-es ajtók mellett még Bluetooth-hangszórót is építettek.

Az LG legújabb ARTCOOL™ Gallery háztartási légkondicionálója szintén jelentős figyelmet kapott, mégpedig az LCD-panellel ellátott, elegáns kialakításának köszönhetően. A készülék elnyerte a TechRadar Best of CES díját, valamint a Business Insider legjobb innovatív termékeinek járó Best Innovative Products from CES 2023 elismerést is. Az elegáns bútort és fejlett légtisztítót ötvöző LG PuriCare™ Aero Furniture-t pedig a PC Mag (Best Smart Home Tech of CES) és a Reviewed (CES 2023 Editors' Choice Award) is azért díjazta, mert az eszköz a csúcsminőségű légtisztító technológiát futurisztikus, színes, hangulatvilágítást és vezeték nélküli töltőfelületet is tartalmazó asztalba rejtve kínálja.

Az LG csak az amerikai Szórakoztatóelektronikai Szövetség (Consumer Technology Association, CTA) CES Innovációs Díj programjából 25 elismerést söpörhetett be, köztük három Best of Innovation díjat, amelyeket az LG átlátszó OLED kijelzője, az LG OLED Flex, valamint az LG 65 hüvelykes UltraFine Display OLED Pro monitor érdemelt ki.

A 2023-as CES kiállításról az LG az elnyert 220 díj és elismerés között az alábbiakkal térhetett haza:

LG SIGNATURE OLED M (97 hüvelykes M3) vezeték nélküli televízió

• CNET: Best of CES 2023 – Best of Show

• Digital Trends: Top Tech of CES 2023 Awards

• Engadget: Best of CES 2023 - Best Home Theater

• PCMag: Best of CES 2023

• Reviewed: CES Editors' Choice Awards 2023

• TechRadar: Best Gadgets of CES 2023 – Best TV Innovation

• The Washington Post: Best and Strangest Tech of CES 2023

• Tom’s Guide: Best of CES 2023 Awards – Best in Show



LG gram laptopok

• CNET: Best Laptops CES 2023 Has to Offer

• Laptop Mag: Best of CES 2023

• PCMag: Best of CES 2023

• PCWorld: Best Laptops from CES 2023

• TechRadar: Best Laptops at CES 2023

• Tom’s Guide: Best Laptops of CES 2023

• WIRED: Best of CES 2023



LG OLED Flex

• Digital Trends: Best Gaming Monitors of CES 2023

• PC World: Best Monitors of CES 2023

• TWICE: TWICE 2023 Picks Awards – CES 2023



LG UltraGear OLED Gaming Monitor

• PC World: Best Monitors of CES 2023

• Wirecutter: Best of CES 2023

• TWICE: TWICE CES 2023 Picks Awards



LG MoodUP™ hűtőszekrény

• CNET: The Wildest Tech at CES 2023, 9 Weirdest Gadgets at CES 2023, Best Smart Kitchen Tech

• Good Housekeeping: Editor’s Choice – CES 2023, CES 2023 Top Picks

• Now This News: Some of the Best Products from CES 2023

• PCMag: Best of CES 2023

• Reviewed: CES Editors' Choice Awards 2023

• The Wall Street Journal: Cool, Crazy and Cute Tech – CES 2023

• The Washington Post: Best and Strangest Tech of CES 2023, Best of CES 2023

• Tom’s Guide: Best of CES 2023 Awards – Best Appliance

• The National News: Best, Quirkiest Innovations at CES 2023

• Gear Patrol: Best Home Gadgets of CES 2023



LG InstaView ® pultmélységű franciaajtós hűtőszekrény

• Bestproducts.com: Best of CES Home Appliances – Best Large Appliance



LG PuriCare™ Aero Furniture

• Reviewed: CES Editors' Choice Awards 2023

• TWICE: TWICE Picks Awards – CES 2023

• PCMag: Best Smart Home Tech of CES 2023



LG ARTCOOL™ Gallery lakossági légkondicionáló

• TechRadar: Best of CES 2023

• Business Insider: Best Innovative Products from CES 2023

• Gadget Flow: CES 2023 Favorites

• Yanko Design: Best of CES 2023



LG Styler™ ShoeCase cipőtároló

• Digital Trends: The Most Curious Gadgets at CES 2023



LG Styler™ ShoeCare cipőápoló rendszer

• CNET: 9 Weirdest Gadgets at CES 2023

• Digital Trends: The Most Curious Gadgets at CES 2023

Az LG CES 2023-as díjairól és elismeréseiről, valamint a CES-en bejelentett LG termékekről szóló további információkért látogasson el az LG Newsroom oldalára

