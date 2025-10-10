About Cookies on This Site

25L grilles beépíthető mikrohullámú sütő, Easy Clean belső bevonat, 900W

MG7Z2593B
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő elölnézet
MG7Z2593B Elölnézet nyitott ajtóval
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő belseje közelről
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő +30 fok nyitott ajtóval
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő +15 fokkal elforgatva zárt ajtóval
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő +15 fokkal elforgatva nyitott ajtóval
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő zárt ajtóval
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő -15 fokkal elforgatva zárt ajtóval
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő enyhe felülnézet nyitott ajtóval
MG7Z2593B beépíthető mikrohullámú sütő elölnézet
Fő tulajdonságok

  • 2 az 1-ben kombinált elkészítés (grillezve és mikrohullámmal)
  • Easy Clean belső bevonat
  • Gyorsindítás
  • Érintésvezérlés
  • 8 automatikus ételkészítési program
  • Kiolvasztás
Több

A konyha, ami segít a mindennapokban

Konyha LG beépített mikrohullámú sütővel.

Beépülő elegancia konyhájába

A beépített érintőpanel és a letisztult kialakítás tökéletes összhangot teremt bármely konyhában.

Az LG beépíthető mikrohullámú sütő automatikus ételkészítési funkciójával elkészítehő 8 ételkategória ikonja.

Praktikus és precíz

Válasszon a nyolc automatikus ételkészítési program közül, és élvezze a kényelmet és a minőségi ételeket!

Az LG beépíthető mikrohullámú sütő, amely tökéletesen illeszkedik a sütő felé.

Letisztult dizájn

Az LG beépíthető mikrohullámú sütő fehér LED kijelzője.

Fehér LED kijelző

Érintésére reagáló vezérlőpanel az LG beépíthető mikrohullámú sütőn.

Érintésvezérlés

Az LG beépíthető mikrohullámú sütő rozsdamentes acél belső tere.

Könnyen tisztítható belső tér

Sokoldalú ételkészítés

Egyszerűsítse a főzést az LG beépíthető mikrohullámú sütő különféle programjaival! Válasszon a négy alap funkció közül, vagy használja a nyolc automatikus program egyikét, hogy megtalálja az ételéhez legmegfelelőbb elkészítési módot.

Ételek elkészítése az LG beépíthető mikrohullámú sütő négy alap funkció szerint.

Az LG beépíthető mikrohullámú sütő automatikus programjaival elkészítehő 8 ételkategória ikonja.

Biztonságosabb konyha gyermekzárral

A funkció lezárja az érintőpanelt, így elkerülhetők a balesetek. Bekapcsolásához tartsa lenyomva a STOP/Törlés gombot három másodpercig.

Anya és gyermeke a konyhában LG beépíthető mikrohullámú sütő előtt.

Időzítő

Nem kell külön konyhai időzítőt használnia főzés közben. A beépíthető mikrohullámú sütő időzítője jelez amikor elkészült az étel, miközben a sütési folyamat tovább zajlik.

30 másodperc hozzáadása

Kell még egy kis idő az ételének? Egyszerűen nyomja meg a Start gombot, és minden érintéssel 30 másodpercet hozzáadhat az ételkészítéshez.

Elkészítés végét jelző dallam

Figyelje a beépíthető mikrohullámú sütő jelzését, hogy az ízletes étel elkészült.

Beépítési útmutató mikrohullámú sütőhöz

Kattintson az útmutatóért a mikrohullámú sütő helyes beépítéséhez, méretezési és egyéb fontos tudnivalókkal.*

1. A beépítés helyének mérése

Útmutató az LG mikrohullámú sütő beépítési területének méretkövetelményeiről

MG7Z2593B beépíthető mikró méretkövetelményeinek táblázata

➊ LG beépíthető sütővel való telepítés esetén

2. Beépítési előírások

Távolítsa el a szekrény hátfalát. Ha nehéz eltávolítani a hátfalat, legalább 100 mm átmérőjű lyukat kell vágni rajta. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében legalább 50 mm távolságot kell hagyni a fal és a bútor között. Emellett 20 mm-t a mikrohullámú sütő felső, és 5 mm-t az alsó pereme és a bútor között.

 

Dimensions de la zone d'installation du micro-ondes encastrable.

*Beépítéshez ajánlott szakember segítségét kérni.

Alkatrészek és tartozékok

Tekintse meg a csomagban megtalálható tartozékokat.

Konyhai asztalon elhelyezett dobozok.

A beépíthető mikrohullámú sütő tartozékai

LG beépíthető mikrohullámú sütő tartozékai: üveg forgótányér és forgótányér gyűrű.

LG beépíthető sütő tartozékai: forgató szem és grill rács.

Töltse le az útmutatót a termék használati és beállítási információiért.

Használati útmutató

*A képeken és a videókban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.

