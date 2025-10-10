Távolítsa el a szekrény hátfalát. Ha nehéz eltávolítani a hátfalat, legalább 100 mm átmérőjű lyukat kell vágni rajta. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében legalább 50 mm távolságot kell hagyni a fal és a bútor között. Emellett 20 mm-t a mikrohullámú sütő felső, és 5 mm-t az alsó pereme és a bútor között.