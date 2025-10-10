We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Beépíthető sütő, Air Fry funkció, 72L kapacitás
Fő tulajdonságok
- Air Fry funkció
- Magas energiahatékonyság
Air Fry
Élvezze kedvenc ropogós ételeit bűntudat és bő olaj használata nélkül az Air Fry funkcióval.
Air Fry funkcióval sülő csirkeszárny LG beépíthető sütőben.
Innovatív kialakítás
Az LG beépíthető sütő méreteit bemutató kép
Útmutató a beépítési terület méretkövetelményeiről
A konyhaszekrény hátfala és a sütő között legalább 50 mm-es szellőzőnyílásra van szükség, valamint a sütő mindkét oldala és a szekrény között 5 mm-es szellőző rést kell biztosítani.
Az LG beépíthető sütő beszereléséhez szükséges távolságokat bemutató kép.
A sütő kinyitásakor történő elmozdulás megelőzése érdekében a beszerelés során csavarokkal rögzítse a sütőt a bútorhoz.
Útmutató a sütő beszerelésekor rögzítendő részekről.
Alkatrészek és tartozékok
Tekintse meg a csomagban megtalálható tartozékokat.
Konyhai asztalon elhelyezett dobozok.
A sütő tartozékai illusztrálva: síntartó és teleszkópos sütősín
Az LG beépíthető sütő tartozékának illusztrációja: sütőrács
Az LG beépíthető sütő tartozékának illusztrációja: fa csavarok
Töltse le az útmutatót a termék használati és beállítási információiért.
*A képeken és a videókban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.
Összes adat
MŰSZAKI ALAPADATOK
Készülék színe
Rozsdamentes acél
Energia forrás
Elektromos
Sütőrendszer
Valódi konvekció
Sütő típusa
Önálló
KÉNYELMI FUNKCIÓK
Időzítő
Igen
Vezérlőzár
Igen
Sütés vége dallam hangereje
Igen
Sütő tisztítási módja
Öntisztítás
Sabbath mód
Nem
Lágy záródási funkció
Nem
Időzített sütés
Igen
SZÍN
Ajtó színe
Átlátszó
Belső szín
Szürkés kék
Készülék színe
Rozsdamentes acél
Letisztult megjelenés
Nem
Sütőtér anyaga
Zománc
Kijelző típusa
LED
Fogantyú színe
Rozsdamentes acél
Fogantyú anyaga
Alumínium
Vezérlőgomb színe
Rozsdamentes acél
Vezérlőgomb világítása
Nem
Vezérlőgomb anyaga
Műanyag
Sütő vezérlés típusa
Vezérlőgomb és érintésvezérlés
MÉRET ÉS TÖMEG
Méret csomagolással (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)
650 x 670 x 720
Termék mérete (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)
595 x 596 x 566
Súly (kg)
42,0
Sütő helyének méretei (Szél X Mag X Mély.) (mm)
560 x 600 x 550
Sütő belső méretei (Szél X Mag X Mély.) (mm)
503 x 362 x 394
Teljes mélység - fogantyúval együtt (mm)
610
Mélység (mm)
595
TELJESÍTMÉNY/OSZTÁLY
Teljesímény (W)
3 200
Szükséges feszültség (V/Hz)
220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz
INTELIGENS TECHNOLÓGIA
NFC Tag On
Nem
SmartDiagnosis
Nem
ThinQ (Wi-Fi)
Nem
Ellenőrzés és vezérlés
Nem
Proaktív ügyfélszolgálat
Nem
Intelligens recept (Harmadik fél általi applikáció)
Nem
Hangalapú vezérlés (Harmadik fél eszközéről)
Nem
KIEGÉSZÍTŐK
Tepsik száma
1
Sütőrácsok száma
1
SÜTŐ JELLEMZŐI
Energia forrás
Elektromos
Biztonsági kikapcsolás
Igen
Sütőelem típusa
Rejtett
Grillszál típusa
Burkolt
Konvekciós átalakítás
Nem
Konvekciós ventillátor
Fix fordulatszámú
Konvekció típusa
Valódi konvekció
Sütőelem teljesítménye
1 000
Grillszál teljesítménye
2 200
Konvekciós elem teljesítménye
1 800
GoCook Intelligens sütő világítás
Nem
Sütőtér szintjeinek száma
5
Űrtartalom (l)
72
Sütési mód
Forró levegős sütés, Alsó sütés, Kiolvasztás, Energiatakarékos forrólevegős sütés, Alsó-felső sütés légkeveréssel, Forró levegő, Nagy grill, Pizza mód, Kelesztés, Pirítás, Alsó-felső sütés
Sütő világítás típusa
Halogén
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
