Beépíthető sütő, Air Fry funkció, 72L kapacitás
Beépíthető sütő, Air Fry funkció, 72L kapacitás

Beépíthető sütő, Air Fry funkció, 72L kapacitás

WS5D7230S
Fő tulajdonságok

  • Air Fry funkció
  • Magas energiahatékonyság
Az LG sütő A+ energiaosztályú címkéjét mutató kép.

Az LG sütő A+ energiaosztályú címkéjét mutató kép.

Garantáltan magas energiahatékonyság A+ energia osztállyal

Air Fry

Élvezze kedvenc ropogós ételeit bűntudat és bő olaj használata nélkül az Air Fry funkcióval.

Air Fry funkcióval sülő csirkeszárny LG beépíthető sütőben.

Innovatív kialakítás

Közeli kép a fekete rozsdamentes acél LG beépíthető sütőről.

Rozsdamentes acél felület

LG beépített sütővel, páraelszívóval és gázfőzőlappal felszerelt letisztult konyha.

Stílus és harmónia

Az LG beépíthető sütő méreteit bemutató kép

1A) A hely mérése: Szekrénybe történő beépítés esetén

Útmutató a beépítési terület méretkövetelményeiről

1B) A hely mérése: Mosogató alatti beépítés esetén

Útmutató a beépítési terület méretkövetelményeiről

2. Beépítési előírások

A konyhaszekrény hátfala és a sütő között legalább 50 mm-es szellőzőnyílásra van szükség, valamint a sütő mindkét oldala és a szekrény között 5 mm-es szellőző rést kell biztosítani.

Az LG beépíthető sütő beszereléséhez szükséges távolságokat bemutató kép.

A sütő kinyitásakor történő elmozdulás megelőzése érdekében a beszerelés során csavarokkal rögzítse a sütőt a bútorhoz.

Útmutató a sütő beszerelésekor rögzítendő részekről.

Alkatrészek és tartozékok

Tekintse meg a csomagban megtalálható tartozékokat.

Konyhai asztalon elhelyezett dobozok.

A sütő tartozékai

A sütő tartozékai illusztrálva: síntartó és teleszkópos sütősín

Az LG beépíthető sütő tartozékának illusztrációja: sütőrács

Az LG beépíthető sütő tartozékának illusztrációja: fa csavarok

Töltse le az útmutatót a termék használati és beállítási információiért.

Használati útmutató

*A képeken és a videókban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.

Nyomtatás

Összes adat

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Készülék színe

    Rozsdamentes acél

  • Energia forrás

    Elektromos

  • Sütőrendszer

    Valódi konvekció

  • Sütő típusa

    Önálló

KÉNYELMI FUNKCIÓK

  • Időzítő

    Igen

  • Vezérlőzár

    Igen

  • Sütés vége dallam hangereje

    Igen

  • Sütő tisztítási módja

    Öntisztítás

  • Sabbath mód

    Nem

  • Lágy záródási funkció

    Nem

  • Időzített sütés

    Igen

SZÍN

  • Ajtó színe

    Átlátszó

  • Belső szín

    Szürkés kék

  • Készülék színe

    Rozsdamentes acél

  • Letisztult megjelenés

    Nem

  • Sütőtér anyaga

    Zománc

  • Kijelző típusa

    LED

  • Fogantyú színe

    Rozsdamentes acél

  • Fogantyú anyaga

    Alumínium

  • Vezérlőgomb színe

    Rozsdamentes acél

  • Vezérlőgomb világítása

    Nem

  • Vezérlőgomb anyaga

    Műanyag

  • Sütő vezérlés típusa

    Vezérlőgomb és érintésvezérlés

MÉRET ÉS TÖMEG

  • Méret csomagolással (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)

    650 x 670 x 720

  • Termék mérete (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)

    595 x 596 x 566

  • Súly (kg)

    42,0

  • Sütő helyének méretei (Szél X Mag X Mély.) (mm)

    560 x 600 x 550

  • Sütő belső méretei (Szél X Mag X Mély.) (mm)

    503 x 362 x 394

  • Teljes mélység - fogantyúval együtt (mm)

    610

  • Mélység (mm)

    595

TELJESÍTMÉNY/OSZTÁLY

  • Teljesímény (W)

    3 200

  • Szükséges feszültség (V/Hz)

    220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz

INTELIGENS TECHNOLÓGIA

  • NFC Tag On

    Nem

  • SmartDiagnosis

    Nem

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nem

  • Ellenőrzés és vezérlés

    Nem

  • Proaktív ügyfélszolgálat

    Nem

  • Intelligens recept (Harmadik fél általi applikáció)

    Nem

  • Hangalapú vezérlés (Harmadik fél eszközéről)

    Nem

KIEGÉSZÍTŐK

  • Tepsik száma

    1

  • Sütőrácsok száma

    1

SÜTŐ JELLEMZŐI

  • Energia forrás

    Elektromos

  • Biztonsági kikapcsolás

    Igen

  • Sütőelem típusa

    Rejtett

  • Grillszál típusa

    Burkolt

  • Konvekciós átalakítás

    Nem

  • Konvekciós ventillátor

    Fix fordulatszámú

  • Konvekció típusa

    Valódi konvekció

  • Sütőelem teljesítménye

    1 000

  • Grillszál teljesítménye

    2 200

  • Konvekciós elem teljesítménye

    1 800

  • GoCook Intelligens sütő világítás

    Nem

  • Sütőtér szintjeinek száma

    5

  • Űrtartalom (l)

    72

  • Sütési mód

    Forró levegős sütés, Alsó sütés, Kiolvasztás, Energiatakarékos forrólevegős sütés, Alsó-felső sütés légkeveréssel, Forró levegő, Nagy grill, Pizza mód, Kelesztés, Pirítás, Alsó-felső sütés

  • Sütő világítás típusa

    Halogén

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

