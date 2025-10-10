We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
InstaView™ beépíthető sütő, EasyClean™ és ThinQ™ technológia, 76L kapacitás
A konyha, ami segít a mindennapokban
Kopogjon kétszer és Pillantson bele
Nézzen rá az ételre az InstaView™ ajtón keresztül a sütő kinyitása nélkül.
Sok a szennyeződés? Nem gond!
Az EasyClean™ technológia 10 perc alatt ragyogóan tisztává varázsolja a sütőt, készen a következő használatra.
LG InstaView™
Pillantson be, hogy halad a sütés
Kopogjon kétszer az üvegen, és nézze meg az ételt hőveszteség nélkül.
EasyClean™
Tiszta sütő minden alkalommal az EasyClean™ technológiával
EasyClean™ technológiával a sütője olyan tiszta lesz, mint ha új lenne - vegyszer és kellemetlen szagok nélkül.
Töltsön meg egy flakont 510 ml vízzel. Spricceljen kb. 60 ml vizet a sütő falaira és sarkaiba.
Vizet priccelnek az LG sütő belsejébe az EasyClean™ bekapcsolása előtt.
Öntse a maradék vizet a sütő aljába.
Bild av att hälla kvarvarande vatten från nebulisatorn på ugnsgolvet.
Nyomja meg az EasyClean™ gombot.
Az LG beépíthető sütőn található EasyClean™ gomb megnyomása.
A maradványok egyszerűen eltávolíthatók egy törlőkendő segítségével.
Bild av att torka av produktgolvet med trasa.
LG ThinQ™
Ismerje meg új konyhai segédjét
Az LG ThinQ™ segítségével a legegyszerűbb műveletektől – mint a sütő előmelegítése, időzítő beállítása vagy a folyamat figyelése – az összetettebb funkciókig, például hibadiagnosztikáig és hiba megoldásig mindent elvégezhet a telefonjáról.*
*Az elérhető okos funkciók és a hangalapú irányítás országtól és modelltől függően változnak. Kérdezze a helyi kereskedőt vagy a LG szakszervízt a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban.
Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 4.1.2 (JellyBean) vagy újabb Android, illetve iOS 9 vagy újabb iOS operációs rendszert futtató kompatibilis okostelefonra van szükség. Mobil és otthoni Wi-Fi adatkapcsolat szükséges.
A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.
Sokoldalú sütés
Ízek új dimenziója az új generációs konyhájában
Lépjen a gasztronómia magasabb szintjére az LG sütők prémium funkciónak segítségével, amelyek megkönnyítik és élvezetessé teszik a sütést.
Ételválaszték asztalon. Az LG beépíthető sütő ProBake légkeverés, Air Sous Vide, Air Fry és Pizza mód ikonjai megjelenítve.
Az LG ProBake légkeverés egyenletes és precíz hőelosztást biztosít minden sütési szinten. A sütő hátulján elhelyezett fűtőelem tökéletes pirítást és sütést tesz lehetővé.
LG beépíthető sütőben, ProBake légkeveréssel sülő friss sütemények.
Az Air Sous Vide alacsony hőmérsékletű sütéssel és lassan keringő levegővel őrzi meg az ételek maximális szaftosságát. A hagyományos Sous Vide módszertől eltérően nem igényel vízkeringetést, helyette szabályozott hővel biztosítja az ételek egyenletes elkészítését.
Vákuumozott hús készítése Air Sous Vide módszerrel LG beépíthető sütőben.
Élvezze kedvenc ropogós ételeit bűntudat és bő olaj használata nélkül az Air Fry funkcióval.
Air Fry funkcióval sülő csirkeszárny LG beépíthető sütőben.
A Pizza mód kifejezetten a friss házi, valamint a mirelit pizzák tökéletes elkészítésére készült. Élvezze a ropogós tésztát és ízletes feltéteket az akár 300 ℃-ig állítható pizza móddal.
Pizza sül egy LG beépíthető sütőben
*A Sous Vide folyamathoz szükséges vákuumozógép nem tartozék.
Innovatív kialakítás
Beépítési útmutató sütőhöz
Kattintson az útmutatóért a sütő helyes beépítéséhez, méretezési és egyéb fontos tudnivalókkal.
Útmutató a beépítési terület méretkövetelményeiről
A konyhaszekrény hátfala és a sütő között legalább 50 mm-es szellőzőnyílásra van szükség, valamint a sütő mindkét oldala és a szekrény között 5 mm-es szellőző rést kell biztosítani.
Az LG beépíthető sütő beszereléséhez szükséges távolságokat bemutató kép.
A sütő kinyitásakor történő elmozdulás megelőzése érdekében a beszerelés során csavarokkal rögzítse a sütőt a bútorhoz.
Útmutató a sütő beszerelésekor rögzítendő részekről.
*Ez a videó a termék méretére és beépítésére vonatkozik, a design eltérhet a tényleges terméktől.
Alkatrészek és tartozékok
Tekintse meg a csomagban megtalálható tartozékokat.
Konyhai asztalon elhelyezett dobozok.
A sütő tartozékai illusztrálva: síntartó és teleszkópos sütősín
Az LG beépíthető sütő tartozékainak illusztrációja: sütőrács és sütőtálca
Töltse le az útmutatót a termék használati és beállítási információiért.
Összes adat
SÜTŐ JELLEMZŐI
Energia forrás
Elektromos
Űrtartalom (l)
76
Grillszál típusa
Fűtőelem
Grillszál teljesítménye
1 600 / 1 500
Sütőelem típusa
Rejtett
Sütőelem teljesítménye
1 500
Konvekció típusa
ProBake Konvekció
Konvekciós elem teljesítménye
1 900
Konvekciós ventillátor
Kétszintű sebesség (Magas/Alacsony)
Konvekciós átalakítás
Nem
GoCook Intelligens sütő világítás
Igen
Sütőtér szintjeinek száma
5
Sütő világítás típusa
Halogén
Biztonsági kikapcsolás
Igen
Sütési mód
Forró levegős sütés, Levegős szuvidálás, Alsó sütés, Kiolvasztás, Energiatakarékos forrólevegős sütés, Energiatakarékos Alsó-felső sütés, Alsó-felső sütés légkeveréssel, Forró levegő, Nagy grill, Pizza mód, Kelesztés, Pirítás, Kis grill, Alsó-felső sütés, Melegítés
TELJESÍTMÉNY/OSZTÁLY
Teljesímény (W)
3 500
Szükséges feszültség (V/Hz)
230V / 50Hz
INTELIGENS TECHNOLÓGIA
NFC Tag On
Nem
ThinQ (Wi-Fi)
Igen
SmartDiagnosis
Igen
Ellenőrzés és vezérlés
Igen
Hangalapú vezérlés (Harmadik fél eszközéről)
Nem
Intelligens recept (Harmadik fél általi applikáció)
Nem
Proaktív ügyfélszolgálat
Igen
SZÍN
Kijelző típusa
LED
Belső szín
Kék
Ajtó színe
Átlátszó
Készülék színe
Fekete rozsdamentes acél
Vezérlőgomb színe
Fekete rozsdamentes acél
Vezérlőgomb anyaga
Műanyag
Vezérlőgomb világítása
Nem
Fogantyú színe
Fekete rozsdamentes acél
Fogantyú anyaga
Alumínium
Sütő funkciói
InstaView ablak
Letisztult megjelenés
Nem
Sütőtér anyaga
Zománc
Sütő vezérlés típusa
Vezérlőgomb és érintésvezérlés
MÉRET ÉS TÖMEG
Súly (kg)
43,0
Mélység (mm)
592
Termék mérete (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)
592 x 594 x 569
Sütő helyének méretei (Szél X Mag X Mély.) (mm)
560 x 590 x 556
Méret csomagolással (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)
700 x 645 x 660
Sütő belső méretei (Szél X Mag X Mély.) (mm)
488 x 373 x 420
KIEGÉSZÍTŐK
Sütőrácsok száma
1
Tepsik száma
1
Mély tepsik száma
1
Multi sütőrácsok száma
1
MŰSZAKI ALAPADATOK
Energia forrás
Elektromos
Sütő típusa
Önálló
Sütőrendszer
ProBake Konvekció
Készülék színe
Fekete rozsdamentes acél
KÉNYELMI FUNKCIÓK
Vezérlőzár
Igen
Időzítő
Igen
Időzített sütés
Igen
Sütés vége dallam hangereje
Igen
Sabbath mód
Igen
Sütő tisztítási módja
EasyClean és Öntisztítás
Lágy záródási funkció
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
