InstaView™ beépíthető sütő, EasyClean™ és ThinQ™ technológia, 76L kapacitás
InstaView™ beépíthető sütő, EasyClean™ és ThinQ™ technológia, 76L kapacitás

WS7D7632WB
Fő tulajdonságok

  • InstaView™
  • EasyClean™
  • ProBake légkeverés
  • Air Sous Vide
  • Air Fry
  • LG ThinQ™ WiFi funkcióval
Több

A konyha, ami segít a mindennapokban

Kopogjon kétszer és Pillantson bele

Nézzen rá az ételre az InstaView™ ajtón keresztül a sütő kinyitása nélkül.

Sok a szennyeződés? Nem gond!

Az EasyClean™ technológia 10 perc alatt ragyogóan tisztává varázsolja a sütőt, készen a következő használatra.

Kövesse akár a kanapéjáról!

Kövesse nyomon a hátralévő sütési időt az LG ThinQ™ alkalmazással.

A+ energiaosztály

A+ energiaosztályú sütővel jelentősen csökkentheti az áramfogyasztást és a villanyszámlát.

LG InstaView™

Pillantson be, hogy halad a sütés

Kopogjon kétszer az üvegen, és nézze meg az ételt hőveszteség nélkül.

EasyClean™

Tiszta sütő minden alkalommal az EasyClean™ technológiával

EasyClean™ technológiával a sütője olyan tiszta lesz, mint ha új lenne - vegyszer és kellemetlen szagok nélkül.

1. lépés

Töltsön meg egy flakont 510 ml vízzel. Spricceljen kb. 60 ml vizet a sütő falaira és sarkaiba.

Vizet priccelnek az LG sütő belsejébe az EasyClean™ bekapcsolása előtt.

2. lépés

Öntse a maradék vizet a sütő aljába.

Bild av att hälla kvarvarande vatten från nebulisatorn på ugnsgolvet.

3. lépés

Nyomja meg az EasyClean™ gombot.

Az LG beépíthető sütőn található EasyClean™ gomb megnyomása.

4. lépés

A maradványok egyszerűen eltávolíthatók egy törlőkendő segítségével.

Bild av att torka av produktgolvet med trasa.

LG ThinQ™

Ismerje meg új konyhai segédjét

Az LG ThinQ™ segítségével a legegyszerűbb műveletektől – mint a sütő előmelegítése, időzítő beállítása vagy a folyamat figyelése – az összetettebb funkciókig, például hibadiagnosztikáig és hiba megoldásig mindent elvégezhet a telefonjáról.*

*Az elérhető okos funkciók és a hangalapú irányítás országtól és modelltől függően változnak. Kérdezze a helyi kereskedőt vagy a LG szakszervízt a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban.

Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 4.1.2 (JellyBean) vagy újabb Android, illetve iOS 9 vagy újabb iOS operációs rendszert futtató kompatibilis okostelefonra van szükség. Mobil és otthoni Wi-Fi adatkapcsolat szükséges.

A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.

Sokoldalú sütés

Ízek új dimenziója az új generációs konyhájában

Lépjen a gasztronómia magasabb szintjére az LG sütők prémium funkciónak segítségével, amelyek megkönnyítik és élvezetessé teszik a sütést.

Ételválaszték asztalon. Az LG beépíthető sütő ProBake légkeverés, Air Sous Vide, Air Fry és Pizza mód ikonjai megjelenítve.

ProBake légkeverés

Az LG ProBake légkeverés egyenletes és precíz hőelosztást biztosít minden sütési szinten. A sütő hátulján elhelyezett fűtőelem tökéletes pirítást és sütést tesz lehetővé.

LG beépíthető sütőben, ProBake légkeveréssel sülő friss sütemények.

Air Sous Vide

Az Air Sous Vide alacsony hőmérsékletű sütéssel és lassan keringő levegővel őrzi meg az ételek maximális szaftosságát. A hagyományos Sous Vide módszertől eltérően nem igényel vízkeringetést, helyette szabályozott hővel biztosítja az ételek egyenletes elkészítését.

Vákuumozott hús készítése Air Sous Vide módszerrel LG beépíthető sütőben.

Air fry

Élvezze kedvenc ropogós ételeit bűntudat és bő olaj használata nélkül az Air Fry funkcióval.

Air Fry funkcióval sülő csirkeszárny LG beépíthető sütőben.

Pizza mód

A Pizza mód kifejezetten a friss házi, valamint a mirelit pizzák tökéletes elkészítésére készült. Élvezze a ropogós tésztát és ízletes feltéteket az akár 300 ℃-ig állítható pizza móddal.

Pizza sül egy LG beépíthető sütőben

*A Sous Vide folyamathoz szükséges vákuumozógép nem tartozék.

Az LG sütő A+ energiaosztályú címkéjét mutató kép.

Az LG sütő A+ energiaosztályú címkéjét mutató kép.

Garantáltan magas energiahatékonyság A+ energia osztállyal

Innovatív kialakítás

LG beépített sütővel, páraelszívóval és gázfőzőlappal felszerelt letisztult konyha.

Stílus és harmónia

Közeli kép a fekete rozsdamentes acél LG beépíthető sütőről.

Fekete rozsdamentes acél felület

Az LG beépíthető sütő tágas belső terét szemléltető kép

Nagyobb = Jobb.

Beépítési útmutató sütőhöz

Kattintson az útmutatóért a sütő helyes beépítéséhez, méretezési és egyéb fontos tudnivalókkal.

Az LG beépíthető sütő méreteit bemutató videó
1. A beépítés helyének mérése

Útmutató a beépítési terület méretkövetelményeiről

2. Beépítési előírások

A konyhaszekrény hátfala és a sütő között legalább 50 mm-es szellőzőnyílásra van szükség, valamint a sütő mindkét oldala és a szekrény között 5 mm-es szellőző rést kell biztosítani.

Az LG beépíthető sütő beszereléséhez szükséges távolságokat bemutató kép.

A sütő kinyitásakor történő elmozdulás megelőzése érdekében a beszerelés során csavarokkal rögzítse a sütőt a bútorhoz.

Útmutató a sütő beszerelésekor rögzítendő részekről.

*Ez a videó a termék méretére és beépítésére vonatkozik, a design eltérhet a tényleges terméktől.

Alkatrészek és tartozékok

Tekintse meg a csomagban megtalálható tartozékokat.

Konyhai asztalon elhelyezett dobozok.

A sütő tartozékai

A sütő tartozékai illusztrálva: síntartó és teleszkópos sütősín

Az LG beépíthető sütő tartozékainak illusztrációja: sütőrács és sütőtálca

Töltse le az útmutatót a termék használati és beállítási információiért.

Használati útmutató

Kapcsolódó termékeink

Tegye teljessé álmai konyháját LG beépíthető készülékekkel.

*A képeken és a videókban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.

Összes adat

SÜTŐ JELLEMZŐI

  • Energia forrás

    Elektromos

  • Űrtartalom (l)

    76

  • Grillszál típusa

    Fűtőelem

  • Grillszál teljesítménye

    1 600 / 1 500

  • Sütőelem típusa

    Rejtett

  • Sütőelem teljesítménye

    1 500

  • Konvekció típusa

    ProBake Konvekció

  • Konvekciós elem teljesítménye

    1 900

  • Konvekciós ventillátor

    Kétszintű sebesség (Magas/Alacsony)

  • Konvekciós átalakítás

    Nem

  • GoCook Intelligens sütő világítás

    Igen

  • Sütőtér szintjeinek száma

    5

  • Sütő világítás típusa

    Halogén

  • Biztonsági kikapcsolás

    Igen

  • Sütési mód

    Forró levegős sütés, Levegős szuvidálás, Alsó sütés, Kiolvasztás, Energiatakarékos forrólevegős sütés, Energiatakarékos Alsó-felső sütés, Alsó-felső sütés légkeveréssel, Forró levegő, Nagy grill, Pizza mód, Kelesztés, Pirítás, Kis grill, Alsó-felső sütés, Melegítés

TELJESÍTMÉNY/OSZTÁLY

  • Teljesímény (W)

    3 500

  • Szükséges feszültség (V/Hz)

    230V / 50Hz

INTELIGENS TECHNOLÓGIA

  • NFC Tag On

    Nem

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Igen

  • SmartDiagnosis

    Igen

  • Ellenőrzés és vezérlés

    Igen

  • Hangalapú vezérlés (Harmadik fél eszközéről)

    Nem

  • Intelligens recept (Harmadik fél általi applikáció)

    Nem

  • Proaktív ügyfélszolgálat

    Igen

SZÍN

  • Kijelző típusa

    LED

  • Belső szín

    Kék

  • Ajtó színe

    Átlátszó

  • Készülék színe

    Fekete rozsdamentes acél

  • Vezérlőgomb színe

    Fekete rozsdamentes acél

  • Vezérlőgomb anyaga

    Műanyag

  • Vezérlőgomb világítása

    Nem

  • Fogantyú színe

    Fekete rozsdamentes acél

  • Fogantyú anyaga

    Alumínium

  • Sütő funkciói

    InstaView ablak

  • Letisztult megjelenés

    Nem

  • Sütőtér anyaga

    Zománc

  • Sütő vezérlés típusa

    Vezérlőgomb és érintésvezérlés

MÉRET ÉS TÖMEG

  • Súly (kg)

    43,0

  • Mélység (mm)

    592

  • Termék mérete (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)

    592 x 594 x 569

  • Sütő helyének méretei (Szél X Mag X Mély.) (mm)

    560 x 590 x 556

  • Méret csomagolással (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)

    700 x 645 x 660

  • Sütő belső méretei (Szél X Mag X Mély.) (mm)

    488 x 373 x 420

KIEGÉSZÍTŐK

  • Sütőrácsok száma

    1

  • Tepsik száma

    1

  • Mély tepsik száma

    1

  • Multi sütőrácsok száma

    1

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Energia forrás

    Elektromos

  • Sütő típusa

    Önálló

  • Sütőrendszer

    ProBake Konvekció

  • Készülék színe

    Fekete rozsdamentes acél

KÉNYELMI FUNKCIÓK

  • Vezérlőzár

    Igen

  • Időzítő

    Igen

  • Időzített sütés

    Igen

  • Sütés vége dallam hangereje

    Igen

  • Sabbath mód

    Igen

  • Sütő tisztítási módja

    EasyClean és Öntisztítás

  • Lágy záródási funkció

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

