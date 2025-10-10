Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024

LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024

LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024

XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE
LG XBOOM 360 Hordozható Bluetooth hangszóró XO2TBE 2024, XO2TBE

Fő tulajdonságok

  • Hangulatvilágítás
  • 360°-os hangzás
  • Kétutas hangfal
  • 'One Touch' egyérintéses üzemmód
  • XBOOM App
  • Akár 15 órás akkumulátor-üzemidő
Több
Egy nő ül a kanapén a kutyájával, és zenét hallgat az LG XBOOM 360 XO2T készülékkel.

Egy nő ül a kanapén a kutyájával, és zenét hallgat az LG XBOOM 360 XO2T készülékkel.

Fények és hangok, amelyek színt hoznak az otthonodba

Alakítsd hangulatod szerint és hagyd hogy a hang és a fények betöltsék a helyiséget!
Az XO2T rövid dizájnfilmje. Videó lejátszása.

360°-os hangzás

Maradj a zene középpontjában!

Vedd körül magad kedvenc zenéiddel, bárhol legyél is. A 360°-ban kisugárzott, minden irányba terjedő hangok egyenletesen jó minőségű, természetes hanghatást biztosítanak.

Hanghullámos kép az LG XBOOM 360 XO2T 360 minden irányba terjedő hangzásának bemutatására.

Kétutas hangfal

Egyenletesebb, tisztább, szélesebb

Bármely irányba is szóljon a hang -még felfelé is- élethű marad. A prémium anyagokból, például selyemdómból és üvegszálból készült kétutas hangfalrendszer tisztább, gazdagabb hangzást biztosít. Érezd a kiterjesztett magas hangokat, a pontos középhangokat és az erőteljes basszust.
360 fokos világítás

Terjeszd a hangulatodat

Szabd az aktuális hangulatodhoz a tér megjelenését: Szabadon változtathatod a fény színét, hogy kifejezd érzéseidet. Az XO2T szerkezetét úgy terveztük meg, hogy az egész helyiséget teljes 360 fokban megvilágítsa.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Dobd fel a mindennapjaidat az XO2T hangjaival és hangulatvilágításával.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Dobd fel a mindennapjaidat az XO2T hangjaival és hangulatvilágításával.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Dobd fel a mindennapjaidat az XO2T hangjaival és hangulatvilágításával.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Dobd fel a mindennapjaidat az XO2T hangjaival és hangulatvilágításával.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Dobd fel a mindennapjaidat az XO2T hangjaival és hangulatvilágításával.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Dobd fel a mindennapjaidat az XO2T hangjaival és hangulatvilágításával.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Dobd fel a mindennapjaidat az XO2T hangjaival és hangulatvilágításával.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
Az LG XBOOM 360 XO2T a Lifestyle magazinban.
360 fokos dizájn

Esztétika minden oldalról

Balról jobbra, fentről lefelé. A szépség mindenhol ott van. Az egypólusú kialakítás a készülék tetején a nyitottság érzetét kelti. A lekerekített, ívelt forma esztétikus megjelenést eredményez, és harmonizál otthona hangulatával.
'One Touch' egyérintéses üzemmód

Egyszerűen automatikus

Miután beállítottad a kívánt előbeállítást, az XO2T egyetlen érintéssel mindent elvégez helyetted.

*Az egyérintéses 'One Touch' üzemmód kezdeti beállítást igényel. Az egyérintéses üzemmódot engedélyezni kell az XBOOM alkalmazásban.

XBOOM App

Gyors beállítás. Egyszerűbb használat.

A mobilodról egyszerűen vezérelheted a hangot, a fényhatásokat, a lejátszási listákat, a hangszínszabályozót és még sok mást.
Bluetooth TV-csatlakozás

Fokozd a mozihangzást!

Az XO2T térhatású hangszóróként is működhet, az otthoni mozizás kiegészítőjeként. Egyszerűen csak csatlakoztass egy pár XO2T-t az LG TV- készülékedhez és élvezd a gazdagabb, magával ragadóbb hangzást mindenhol.

*A hangfalaknak azonos modellnek kell lenniük (pl. XO2T egy másik XO2T-vel).

IP55

Csobbanj egyet

Az IP55 vízállósági besorolásnak köszönhetően az XO2T tökéletes hangulatteremtő, akár egy épületben, akár egy medence mellett tartózkodsz.

*Az IP55 besorolás az IP5X és IPX5 kombinációja. Az IP5X porvédettséget jelent. A termékek normál működés mellett korlátozottan védettek a por behatolása ellen.

15 órás akkumulátor-üzemidő

A hangulat egész nap és egész éjjel kitart

Maradj hangulatban éjjel-nappal. Az XO2T akár 15 órás akkumulátor-üzemidővel gondoskodik a folyamatos zenéről.

*Az akkumulátor tényleges üzemideje függ a hálózati kapcsolattól és a fények használatától.
*Az LGE belső minőségtesztje alapján a hangszóró akkumulátora 50%-os hangerő mellett akár 15 órán át tart, ha a hangszínszabályozó (EQ) és a LED ki van kapcsolva.

A töltő által biztosított áramnak a hangszóró működéséhez min. [10] Watt és max. [15] Watt között kell lennie, hogy elérje a maximális töltési sebességet.

A töltő által biztosított áramnak a hangszóró működéséhez min. [10] Watt és max. [15] Watt között kell lennie, hogy elérje a maximális töltési sebességet.

Nyomtatás

Összes adat

HANGSZÓRÓ

  • Magassugárzó egység típusa

    Cone

  • Mélysugárzó egység

    3" x 1

  • Passzív hangszóró

    Igen (2)

  • Magassugárzó egység mérete

    1" x 1

KAPCSOLÓDÁS

  • Bluetooth Verzió

    5.3

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    1ch (2Way)

  • Kimeneti teljesítmény

    20W

EQ

  • Sound Boost

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Custom EQ(App)

    Igen

HANGFORMÁTUM

  • SBC

    Igen

  • AAC

    Igen

TÁPEGYSÉG

  • USB C-típusú

    Igen

AKKUMULÁTOR

  • Akkumulátor töltési idő (Óra)

    4

  • Akkumulátor idő (Óra)

    15

ENERGIAFELHASZNÁLÁS

  • Bekapcsolt mód

    10W

  • Készenléti mód

    0.5W

KÉNYELEM

  • Multipoint

    Igen

  • Wireless party link (Dual mode)

    Igen

  • Wireless party link (Multi mode)

    Igen

  • Frissítéskezelő (FOTA)

    Igen

  • Bluetooth App (Android/iOS)

    Igen

  • Víz/fröccsenésálló

    IP55

  • Akkumulátor visszajelző

    Igen

  • Biztonsági zár

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • Hangszóró

    119 x 209 x 119 mm

  • Doboz

    165 x 282 x 165 mm

SÚLY

  • Nettó tömeg

    0,9 kg

  • Bruttó Tömeg

    1,5 kg

TARTOZÉK

  • Jótállási jegy

    Igen

  • USB C típusú kábel

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható