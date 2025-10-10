Skip to contentSkip to accessibility help
LG XBOOM Go Bluetooth hangszóró XG2TBK

Fő tulajdonságok

  • Állítható tartózsinór
  • Katonai szabványoknak megfelelő minőség
  • Sound Boost funkció
  • IP67 vízállósági besorolás
  • Akár 10 órás akkumulátor-üzemidő
Több
Egy férfi ül a földön, és zenét hallgat az LG XBOOM Go XG2T-ről, amely a hátizsákján lóg.

Egy férfi ül a földön, és zenét hallgat az LG XBOOM Go XG2T-ről, amely a hátizsákján lóg.

LG XBOOM Go XG2T

Dobd fel mindennapjaidat!

Csatlakozz és indulhat a buli! Merülj el az erőteljes hangzásban kompakt hangszórónkkal.
Az XG2T rövid dizájnfilmje. Videó lejátszása.

Кратък дизайнерски филм за XG2T. Гледайте видеото.

Sound Boost funkció

Mini, mégis hatalmas

Élvezd a zenét egy kis extrával a Sound Boost segítségével! Állítsd ízlésedre a hangszínszabályozót a személyre szabott hangélményért!

Az LG XBOOM Go XG2T-ből hanghullámok jönnek ki, ábrázolva a még erőteljesebb hangzást.

Basszuskiemelő algoritmus

Dübörgő basszus, még halk hangerőn is

Nem fogsz lemaradni kedvenc dalaid részleteiről! Továbbfejlesztettük algoritmusunkat, hogy alacsony hangerő mellett is egyenletesen basszusban gazdag hangzást biztosítson.

A hanghullámok ábrázolják az LG XBOOM Go XG2T basszuskiemelő algoritmusának működését alacsony hangerő mellett.

Képek, amelyek bemutatják, hogyan lehet az LG XBOOM Go XG2T-t rögzíteni különböző életszituációkban.

Képek, amelyek bemutatják, hogyan lehet az LG XBOOM Go XG2T-t rögzíteni különböző életszituációkban.

Kösd fel a hangszóród,
Dobd fel az életed!

Tartózsinór útmutató

Készen áll az utazásra

Vidd el a zenédet bárhova, bármikor!
Képek az LG XBOOM Go XG2T-ről különböző élethelyzetekben.

Képek az LG XBOOM Go XG2T-ről különböző élethelyzetekben.

Katonai szabványok

Katonai szívósság, mindenhol masszív

Pörgesd fel összes szabadtéri kalandodat az XG2T-vel! Az amerikai katonai szabványok szerint tesztelt és tanúsított XG2T bizonyítottan tartós és maximális teljesítményt nyújt.*

Az LG XBOOM Go XG2 egy sziklán, miközben bemutatja a katonai szabványoknak való megfelelést.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak.
*LG XBOOM Go XG2T: A KOLAS Labs teszteli és tanúsítja a MIL-STD-810 szabványt. Sikeresen teljesített 7 különböző MIL-STD 810H tartóssági teszten, amelyet egy, az Egyesült Államok katonai szabványainak megfelelő, független laboratórium végzett.

IP67 vízállósági besorolás

Ne aggódj a víz és a por miatt!

Élvezze aggodalmak nélkül a zenét, víz- és porálló, IP67-es besorolású készülékén!*

*Az IP67 besorolás az IP6X és IPX7 kombinációja. Az IP6X porállóságot jelent, amely védi a hangszórót a por beáramlásától, és teljes védelmet nyújt a porral való érintkezéssel szemben. Az IPX7 védelmet nyújt a vízbe merítés következményeivel szemben, legfeljebb 1 méter mély vízben való 30 percig tartó merítés tesztkörülményei alapján. Nem ajánlott strandon vagy medencében használni.

Akár 10 órás akkumulátor-üzemidő

Hosszútávú lejátszás

Az akár 10 órás akkumulátor-üzemidőnek köszönhetően bármikor élvezheted kedvenc zenéidet.*

*Az akkumulátor tényleges üzemideje függ a hálózati kapcsolattól és a fények használatától.
Az LGE belső minőségtesztje alapján a hangszóró akkumulátora 50%-os hangerő mellett akár 10 órát is kibír, ha a hangszínszabályozó (EQ) és a LED ki van kapcsolva.

Kihangosítás

Hívások fogadása menet közben

Használd a hangszórót telefonként, és fogadj bejövő hívásokat kihangosítva! Az XG2T gondoskodik róla, hogy egyetlen hívást se hagyj ki a legnagyobb pörgés közben sem!
A töltő által biztosított áramnak a hangszóró működéséhez min. [10] Watt és max. [15] Watt között kell lennie, hogy elérje a maximális töltési sebességet.

A töltő által biztosított áramnak a hangszóró működéséhez min. [10] Watt és max. [15] Watt között kell lennie, hogy elérje a maximális töltési sebességet.

Nyomtatás

Összes adat

HANGSZÓRÓ

  • Mélysugárzó egység

    1.5" x 1

KAPCSOLÓDÁS

  • Bluetooth Verzió

    5.3

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    1ch (1Way)

  • Kimeneti teljesítmény

    5W

EQ

  • Sound Boost

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Custom EQ(App)

    Igen

HANGFORMÁTUM

  • SBC

    Igen

  • AAC

    Igen

TÁPEGYSÉG

  • USB C-típusú

    Igen

AKKUMULÁTOR

  • Akkumulátor töltési idő (Óra)

    4

  • Akkumulátor idő (Óra)

    10

ENERGIAFELHASZNÁLÁS

  • Bekapcsolt mód

    5W

  • Készenléti mód

    0.5W

KÉNYELEM

  • Multipoint

    Igen

  • Wireless party link (Dual mode)

    Igen

  • Wireless party link (Multi mode)

    Igen

  • Frissítéskezelő (FOTA)

    Igen

  • Bluetooth App (Android/iOS)

    Igen

  • Hangutasítás (Google asszisztens, Siri)

    Igen

  • Víz/fröccsenésálló

    IP67

  • Akkumulátor visszajelző

    Igen

  • Telefon kihangosító

    Igen

  • Biztonsági zár

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • Hangszóró

    94 x 98 x 46

  • Doboz

    123,5 x 129,5x 65

SÚLY

  • Nettó tömeg

    0,28 kg

  • Bruttó Tömeg

    0,4 kg

TARTOZÉK

  • Jótállási jegy

    Igen

  • USB C típusú kábel

    Igen

  • Szíj

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

