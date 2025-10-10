We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM Go Bluetooth hangszóró XG2TBK
Mini, mégis hatalmas
Az LG XBOOM Go XG2T-ből hanghullámok jönnek ki, ábrázolva a még erőteljesebb hangzást.
Dübörgő basszus, még halk hangerőn is
A hanghullámok ábrázolják az LG XBOOM Go XG2T basszuskiemelő algoritmusának működését alacsony hangerő mellett.
Készen áll az utazásra
Katonai szívósság, mindenhol masszív
Az LG XBOOM Go XG2 egy sziklán, miközben bemutatja a katonai szabványoknak való megfelelést.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak.
*LG XBOOM Go XG2T: A KOLAS Labs teszteli és tanúsítja a MIL-STD-810 szabványt. Sikeresen teljesített 7 különböző MIL-STD 810H tartóssági teszten, amelyet egy, az Egyesült Államok katonai szabványainak megfelelő, független laboratórium végzett.
Ne aggódj a víz és a por miatt!
*Az IP67 besorolás az IP6X és IPX7 kombinációja. Az IP6X porállóságot jelent, amely védi a hangszórót a por beáramlásától, és teljes védelmet nyújt a porral való érintkezéssel szemben. Az IPX7 védelmet nyújt a vízbe merítés következményeivel szemben, legfeljebb 1 méter mély vízben való 30 percig tartó merítés tesztkörülményei alapján. Nem ajánlott strandon vagy medencében használni.
Hosszútávú lejátszás
*Az akkumulátor tényleges üzemideje függ a hálózati kapcsolattól és a fények használatától.
Az LGE belső minőségtesztje alapján a hangszóró akkumulátora 50%-os hangerő mellett akár 10 órát is kibír, ha a hangszínszabályozó (EQ) és a LED ki van kapcsolva.
Hívások fogadása menet közben
Összes adat
HANGSZÓRÓ
Mélysugárzó egység
1.5" x 1
KAPCSOLÓDÁS
Bluetooth Verzió
5.3
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
1ch (1Way)
Kimeneti teljesítmény
5W
EQ
Sound Boost
Igen
Alapértelmezett
Igen
Custom EQ(App)
Igen
HANGFORMÁTUM
SBC
Igen
AAC
Igen
TÁPEGYSÉG
USB C-típusú
Igen
AKKUMULÁTOR
Akkumulátor töltési idő (Óra)
4
Akkumulátor idő (Óra)
10
ENERGIAFELHASZNÁLÁS
Bekapcsolt mód
5W
Készenléti mód
0.5W
KÉNYELEM
Multipoint
Igen
Wireless party link (Dual mode)
Igen
Wireless party link (Multi mode)
Igen
Frissítéskezelő (FOTA)
Igen
Bluetooth App (Android/iOS)
Igen
Hangutasítás (Google asszisztens, Siri)
Igen
Víz/fröccsenésálló
IP67
Akkumulátor visszajelző
Igen
Telefon kihangosító
Igen
Biztonsági zár
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
Hangszóró
94 x 98 x 46
Doboz
123,5 x 129,5x 65
SÚLY
Nettó tömeg
0,28 kg
Bruttó Tömeg
0,4 kg
TARTOZÉK
Jótállási jegy
Igen
USB C típusú kábel
Igen
Szíj
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
