LG XBOOM Go Bluetooth hangszóró XG2TBK

*Az IP67 besorolás az IP6X és IPX7 kombinációja. Az IP6X porállóságot jelent, amely védi a hangszórót a por beáramlásától, és teljes védelmet nyújt a porral való érintkezéssel szemben. Az IPX7 védelmet nyújt a vízbe merítés következményeivel szemben, legfeljebb 1 méter mély vízben való 30 percig tartó merítés tesztkörülményei alapján. Nem ajánlott strandon vagy medencében használni.