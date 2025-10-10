Skip to contentSkip to accessibility help
LG XBOOM CK43 Hi-Fi rendszer DJ funkciókkal

Fő tulajdonságok

  • 300 W
  • Zeneszámok böngészése
  • Wireless Party Link
  • TV Hangszinkronizáció
  • Multi Bluetooth támogatás
Több
Multi Zenelejátszás<br>1

Multi Zenelejátszás<br>1

Multi Zenelejátszás

Kedvenc zenéit rengeteg formában és formátumban tárolhatja a lejátszással nem lesz gondja. CD, USB vagy akár vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton keresztül is élvezheti kedvenc slágereit.
Zeneszámok böngészése<br>1

Zeneszámok böngészése<br>1

Zeneszámok böngészése

A forgótárcsákkal könnyedén vezérelheted a hangerőt és böngészhetsz kedvenc számaid között.
TV Hangszinkronizáció1

TV Hangszinkronizáció

Az LG TV-hez történő csatlakoztatás esetén még vezetékre sincs szükség. A hangerőt könnyedén szabályozhatod TV távírónyítójával is.
Minél több, annál jobb!<br>1

Minél több, annál jobb!<br>1

Minél több, annál jobb!

A Wireless Party Link segítségével két LG Onebody eszköz kapcsolható össze a még nagyobb teljesítmény érdekében.
Multi Juke Box<br>1

Multi Juke Box<br>1

Multi Juke Box

Akár három különböző eszköz is csatlakoztatható Bluetooth-on keresztül, a lejátszás megszakítása nélkül. Válaszd ki bármelyik elérhető számot, és add hozzá a lejátszási listához.

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Terméknév

    CK43

  • Terméktípus

    Micro hifi

MÉRETEK

  • Fejegység méretek (Sz x M x M) mm

    300 x 163 x 250

  • Hangszóró méretek (Sz x M x M) mm

    201 x 306 x 220

  • Nettó tömeg

    7.4 Kg

TELJESÍTMÉNY

  • Kimeneti teljesítmény-Összteljesítmény

    300W

KÉNYELEM

  • Bluetooth

    Igen (Multi Bluetooth)

  • Gyermekzár

    Nem

  • LED-es kijelző

    Nem

  • Közvetlen rögzítés USB-re

    Igen

  • MP3 akumulátor töltés USB-ről

    Nem

  • Okostelefonos távirányítás

    Igen

  • Ismétlés

    Igen

  • DJ Pad

    Nem

  • Random lejátszás

    Igen

  • Skip - Fwd/Rev

    Igen

  • Scan - Fwd/Rev

    Igen

  • Külső merevlemez kezelés

    Nem

  • Utolsó állapot memória

    Nem

HANG

  • Basszus kiemelés

    Igen

  • Foci mód

    Igen

  • MP3 felskálázás

    Igen

  • Auto DJ

    Igen

  • Némítás

    Igen

TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK

  • Lejátszható lemeztípusok - Audio CD / CD-R/ CD-RW

    Igen

  • Lejátszható lemeztípusok - CD-R

    Igen

  • Lejátszható lemeztípusok - CD-RW

    Igen

  • Lejátszható formátumok - MP3

    Igen

  • Lejátszható formátumok - WMA

    Igen

TARTOZÉKOK

  • Kezelési útmutató

    Igen

  • Távirányító típusa

    MA2

  • Távirányító elemének típusa

    AAA x 2

  • FM / AM Antenna

    Igen

  • Garanciajegy

    Igen

TUNEREK

  • Tuner típusa

    PLL

  • FM

    Igen

  • Előre beállított memória

    Ran.50

  • Memória / Törlés

    Igen/Igen

  • Óra/időzítő/ébresztő

    Igen/Igen/Igen

  • T-DMB

    Nem

  • DAB/DAB+

    Nem

CSATLAKOZÓK

  • Audiobemenet-USB

    2

  • Audiobemenet-hordozható lejátszó be

    Nem

  • Audiobemenet-AUX bemenet

    1

  • Rádió antenna (FM)

    1

  • Audiobemenet - Mikrofon

    Nem

  • Hangsugárzó kimenet

    Front (L/R)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

