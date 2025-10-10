We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM CK43 Hi-Fi rendszer DJ funkciókkal
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Terméknév
CK43
Terméktípus
Micro hifi
MÉRETEK
Fejegység méretek (Sz x M x M) mm
300 x 163 x 250
Hangszóró méretek (Sz x M x M) mm
201 x 306 x 220
Nettó tömeg
7.4 Kg
TELJESÍTMÉNY
Kimeneti teljesítmény-Összteljesítmény
300W
KÉNYELEM
Bluetooth
Igen (Multi Bluetooth)
Gyermekzár
Nem
LED-es kijelző
Nem
Közvetlen rögzítés USB-re
Igen
MP3 akumulátor töltés USB-ről
Nem
Okostelefonos távirányítás
Igen
Ismétlés
Igen
DJ Pad
Nem
Random lejátszás
Igen
Skip - Fwd/Rev
Igen
Scan - Fwd/Rev
Igen
Külső merevlemez kezelés
Nem
Utolsó állapot memória
Nem
HANG
Basszus kiemelés
Igen
Foci mód
Igen
MP3 felskálázás
Igen
Auto DJ
Igen
Némítás
Igen
TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK
Lejátszható lemeztípusok - Audio CD / CD-R/ CD-RW
Igen
Lejátszható lemeztípusok - CD-R
Igen
Lejátszható lemeztípusok - CD-RW
Igen
Lejátszható formátumok - MP3
Igen
Lejátszható formátumok - WMA
Igen
TARTOZÉKOK
Kezelési útmutató
Igen
Távirányító típusa
MA2
Távirányító elemének típusa
AAA x 2
FM / AM Antenna
Igen
Garanciajegy
Igen
TUNEREK
Tuner típusa
PLL
FM
Igen
Előre beállított memória
Ran.50
Memória / Törlés
Igen/Igen
Óra/időzítő/ébresztő
Igen/Igen/Igen
T-DMB
Nem
DAB/DAB+
Nem
CSATLAKOZÓK
Audiobemenet-USB
2
Audiobemenet-hordozható lejátszó be
Nem
Audiobemenet-AUX bemenet
1
Rádió antenna (FM)
1
Audiobemenet - Mikrofon
Nem
Hangsugárzó kimenet
Front (L/R)
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
