THERMA V R290 Monobloc
Miért válassza az LG R290 Monoblocot?
Biztonságos és hibátlan kialakítás
Az R290 Monobloc előtérbe helyezi a nagy megbízhatóságot. A biztonságos működés optimalizálása érdekében rendelkezik jegesedésgátló és jégtelenítő technológiával is. Az új, kifinomult szürke színű kialakítás jól illeszkedik bármely környezetbe.
Korszerű és hatékony fűtés
Az R290 Monobloc akár 75°C-os vízáramot is képes előállítani. Emellett akár -28°C-os hőmérsékleten is működik. A természet által működtetett, fenntartható fűtést biztosít, A+++ energiabesorolással.*
Rendkívül halk működés
Élvezze a nyugalmat miközben melegen tartja otthonát! Az R290 Monobloc kiemelkedő zajcsökkentő technológia használata mellett fűti fel az otthonát. A maximális, 12 kW-os teljesítmény mellett is alacsony, 49 dB(A) zajszintet biztosít.*
Integrált vezérlőrendszer
Az LG BECON cloud és az R290 Monobloc egység csatlakoztatása távoli vezérlést tesz lehetővé. A telepítők és a szervizpartnerek helyszíni látogatások nélkül végezhetnek el különböző beállításokat, felügyeletet és firmware-frissítést.*
*Az LG BECON cloud szolgáltatás elérhetősége országonként eltérő lehet.
Összes adat
SPECIFIKÁCIÓ A HM121HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
12
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
10
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
12
Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW
11.8
Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW
9.3
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
11.5
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
10.5
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
2.55
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
3.23
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
3.23
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW
3.61
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW
4.01
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
3.04
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
3.37
COP - Fűtés (A7/W35)
4.7
COP - Fűtés (A7/W55)
3.1
COP - Fűtés (A2/W35)
3.72
COP - Fűtés (A-7/W35)
3.27
COP - Fűtés (A-7/W55)
2.32
EER - Hűtés (A35/W18)
3.78
EER - Hűtés (A35/W7)
3.12
Hűtőközeg típusa
R290
Méret - Ma x Szé x Mé (mm)
1019 x 1560 x 520
Tömeg (kg)
181
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
49
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)
-28 ~ 35
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)
5 ~ 48
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 75
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27
Vízoldali csatlakozás - Visszatérő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Vízoldali csatlakozás - Előremenő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Biztonsági szelep lefúvatási nyomás (Bar)
3
Tápellátás (P/V/Hz)
220 - 240, 1, 50
Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)
1 Ø: 25
SPECIFIKÁCIÓ A HM141HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
14
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
11
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
14
Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW
13
Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW
10.3
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
12
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
12
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
3.11
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
3.38
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
3.88
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW
4.05
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW
4.52
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
3.24
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
4.01
COP - Fűtés (A7/W35)
4.5
COP - Fűtés (A7/W55)
3.25
COP - Fűtés (A2/W35)
3.61
COP - Fűtés (A-7/W35)
3.21
COP - Fűtés (A-7/W55)
2.28
EER - Hűtés (A35/24/W18)
3.7
EER - Hűtés (A35/24/W7)
2.99
Hűtőközeg típusa
R290
Méret - Ma x Szé x Mé (mm)
1019 x 1560 x 520
Tömeg (kg)
181
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
51
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)
-28 ~ 35
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)
5 ~ 48
Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 75
Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27
Vízcsőcsatlakozás - Belépő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Vízcsőcsatlakozás - Kilépő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Túlnyomás-kibocsájtó Szelep határértéke Max. (Bar)
3
Tápellátás (P/V/Hz)
220 - 240, 1, 50
Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)
1 Ø: 25
SPECIFIKÁCIÓ A HM161HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
16
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
12
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
14.5
Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW
13.8
Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW
10.9
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
12.5
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
12.5
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
3.72
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
3.63
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
4.15
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW
4.35
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW
4.82
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
3.38
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
4.24
COP - Fűtés (A7/W35)
4.3
COP - Fűtés (A7/W55)
3.3
COP - Fűtés (A2/W35)
3.49
COP - Fűtés (A-7/W35)
3.17
COP - Fűtés (A-7/W55)
2.26
EER - Hűtés (A35/24/W18)
3.7
EER - Hűtés (A35/24/W7)
2.95
Hűtőközeg típusa
R290
Méret - Ma x Szé x Mé (mm)
1019 x 1560 x 520
Tömeg (kg)
181
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
52
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)
-28 ~ 35
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)
5 ~ 48
Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 75
Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27
Vízcsőcsatlakozás - Belépő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Vízcsőcsatlakozás - Kilépő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Túlnyomás-kibocsájtó Szelep határértéke Max. (Bar)
3
Tápellátás (P/V/Hz)
220 - 240, 1, 50
Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)
1 Ø: 25
SPECIFIKÁCIÓ A HM123HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
12
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
10
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
12
Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW
11.8
Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW
9.3
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
11.5
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
10.5
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
2.55
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
3.23
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
3.23
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW
3.61
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW
4.01
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
3.04
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
3.37
COP - Fűtés (A7/W35)
4.7
COP - Fűtés (A7/W55)
3.1
COP - Fűtés (A2/W35)
3.72
COP - Fűtés (A-7/W35)
3.27
COP - Fűtés (A-7/W55)
2.32
EER - Hűtés (A35/24/W18)
3.78
EER - Hűtés (A35/24/W7)
3.12
Hűtőközeg típusa
R290
Méret - Ma x Szé x Mé (mm)
1019 x 1560 x 520
Tömeg (kg)
181
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
49
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)
-28 ~ 35
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)
5 ~ 48
Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 75
Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27
Vízcsőcsatlakozás - Belépő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Vízcsőcsatlakozás - Kilépő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Túlnyomás-kibocsájtó Szelep határértéke Max. (Bar)
3
Tápellátás (P/V/Hz)
380 - 415, 3, 50
Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)
3 Ø: 16
SPECIFIKÁCIÓ A HM143HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
14
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
11
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
14
Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW
13
Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW
10.3
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
12
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
12
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
3.11
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
3.38
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
3.88
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW
4.05
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW
4.52
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
3.24
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
4.01
COP - Fűtés (A7/W35)
4.5
COP - Fűtés (A7/W55)
3.25
COP - Fűtés (A2/W35)
3.61
COP - Fűtés (A-7/W35)
3.21
COP - Fűtés (A-7/W55)
2.28
EER - Hűtés (A35/24/W18)
3.7
EER - Hűtés (A35/24/W7)
2.99
Hűtőközeg típusa
R290
Méret - Ma x Szé x Mé (mm)
1019 x 1560 x 520
Tömeg (kg)
181
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
51
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)
-28 ~ 35
Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)
5 ~ 48
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 75
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27
Vízoldali csatlakozás - Visszatérő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Vízoldali csatlakozás - Előremenő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Biztonsági szelep lefúvatási nyomás (Bar)
3
Tápellátás (P/V/Hz)
380 - 415, 3, 50
Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)
3 Ø: 16
SPECIFIKÁCIÓ A HM163HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
16
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
12
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
14.5
Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW
13.8
Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW
10.9
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
12.5
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
12.5
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
3.72
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
3.63
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
4.15
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW
4.35
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW
4.82
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
3.38
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
4.24
COP - Fűtés (A7/W35)
4.3
COP - Fűtés (A7/W55)
3.3
COP - Fűtés (A2/W35)
3.49
COP - Fűtés (A-7/W35)
3.17
COP - Fűtés (A-7/W55)
2.26
EER - Hűtés (A35/24/W18)
3.7
EER - Hűtés (A35/24/W7)
2.95
Hűtőközeg típusa
R290
Méret - Ma x Szé x Mé (mm)
1019 x 1560 x 520
Tömeg (kg)
181
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
52
Kültéri levegő-hőmérs. működési-tartomány - Fűtés (°C~DB)
-28 ~ 35
Kültéri levegő-hőmérs. működési-tartomány - Hűtés (°C~DB)
5 ~ 48
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 75
Vízoldali csatlakozás - Visszatérő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Vízoldali csatlakozás - Előremenő - mm(inch)
Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)
Biztonsági szelep lefúvatási nyomás (Bar)
3
Tápellátás (P/V/Hz)
380 - 415, 3, 50
Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)
3 Ø: 16
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
