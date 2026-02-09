R290 Monobloc

Fő tulajdonságok

  • Biztonságos és hibátlan kialakítás
  • Korszerű és hatékony fűtés
  • Rendkívül halk működés
  • Integrált vezérlőrendszer
Több

THERMA V R290 Monobloc

Az LG R290 Monobloc látható a termék mögött ragyogó glóriával. A szürke kültéri egység fokozatosan tárul fel a fekete háttér előtt.

Miért válassza az LG R290 Monoblocot?

Biztonságos és hibátlan kialakítás

Korszerű és hatékony fűtés

Rendkívül halk működés

Integrált vezérlőrendszer

Biztonságos és hibátlan kialakítás

Az R290 Monobloc előtérbe helyezi a nagy megbízhatóságot. A biztonságos működés optimalizálása érdekében rendelkezik jegesedésgátló és jégtelenítő technológiával is. Az új, kifinomult szürke színű kialakítás jól illeszkedik bármely környezetbe.

Teljes kép és közeli felvétel az R290 Monoblocról a bal oldalra szerelt működő ventilátorral. A kifinomult szürke szín tökéletesen illeszkedik az épület külsejéhez.

Korszerű és hatékony fűtés

Az R290 Monobloc akár 75°C-os vízáramot is képes előállítani. Emellett akár -28°C-os hőmérsékleten is működik. A természet által működtetett, fenntartható fűtést biztosít, A+++ energiabesorolással.*

Az R290-es beltéri egység a fürdőszoba bal oldalán van felszerelve, a jobb oldali fehér kádból pedig gőz száll fel.

Rendkívül halk működés

Élvezze a nyugalmat miközben melegen tartja otthonát! Az R290 Monobloc kiemelkedő zajcsökkentő technológia használata mellett fűti fel az otthonát. A maximális, 12 kW-os teljesítmény mellett is alacsony, 49 dB(A) zajszintet biztosít.*

A kijelzőn az R290 kültéri egység belső szerkezete látható. A kompresszor működése részletesen bemutatásra kerül, jelezve a csendes működést.

Integrált vezérlőrendszer

Az LG BECON cloud és az R290 Monobloc egység csatlakoztatása távoli vezérlést tesz lehetővé. A telepítők és a szervizpartnerek helyszíni látogatások nélkül végezhetnek el különböző beállításokat, felügyeletet és firmware-frissítést.*

A bal oldalon egy LG ThinQ alkalmazást mutató okostelefon látható, amely a jobb oldalon egy pontozott vonalon keresztül egy LG monoblokkhoz és WiFi modemhez csatlakozik.

*Az LG BECON cloud szolgáltatás elérhetősége országonként eltérő lehet.

 

SPECIFIKÁCIÓ A HM121HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    12

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    10

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    12

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW

    11.8

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW

    9.3

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    11.5

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    10.5

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    2.55

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    3.23

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    3.23

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW

    3.61

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW

    4.01

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    3.04

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    3.37

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.7

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.1

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.72

  • COP - Fűtés (A-7/W35)

    3.27

  • COP - Fűtés (A-7/W55)

    2.32

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    3.78

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    3.12

  • Hűtőközeg típusa

    R290

  • Méret - Ma x Szé x Mé (mm)

    1019 x 1560 x 520

  • Tömeg (kg)

    181

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    49

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)

    -28 ~ 35

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)

    5 ~ 48

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 75

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27

  • Vízoldali csatlakozás - Visszatérő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Vízoldali csatlakozás - Előremenő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Biztonsági szelep lefúvatási nyomás (Bar)

    3

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    220 - 240, 1, 50

  • Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)

    1 Ø: 25

SPECIFIKÁCIÓ A HM141HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    14

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    11

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    14

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW

    13

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW

    10.3

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    12

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    12

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    3.11

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    3.38

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    3.88

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW

    4.05

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW

    4.52

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    3.24

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    4.01

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.5

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.25

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.61

  • COP - Fűtés (A-7/W35)

    3.21

  • COP - Fűtés (A-7/W55)

    2.28

  • EER - Hűtés (A35/24/W18)

    3.7

  • EER - Hűtés (A35/24/W7)

    2.99

  • Hűtőközeg típusa

    R290

  • Méret - Ma x Szé x Mé (mm)

    1019 x 1560 x 520

  • Tömeg (kg)

    181

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    51

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)

    -28 ~ 35

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)

    5 ~ 48

  • Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 75

  • Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27

  • Vízcsőcsatlakozás - Belépő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Vízcsőcsatlakozás - Kilépő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Túlnyomás-kibocsájtó Szelep határértéke Max. (Bar)

    3

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    220 - 240, 1, 50

  • Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)

    1 Ø: 25

SPECIFIKÁCIÓ A HM161HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    16

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    12

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    14.5

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW

    13.8

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW

    10.9

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    12.5

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    12.5

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    3.72

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    3.63

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    4.15

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW

    4.35

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW

    4.82

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    3.38

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    4.24

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.3

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.3

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.49

  • COP - Fűtés (A-7/W35)

    3.17

  • COP - Fűtés (A-7/W55)

    2.26

  • EER - Hűtés (A35/24/W18)

    3.7

  • EER - Hűtés (A35/24/W7)

    2.95

  • Hűtőközeg típusa

    R290

  • Méret - Ma x Szé x Mé (mm)

    1019 x 1560 x 520

  • Tömeg (kg)

    181

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    52

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)

    -28 ~ 35

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)

    5 ~ 48

  • Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 75

  • Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27

  • Vízcsőcsatlakozás - Belépő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Vízcsőcsatlakozás - Kilépő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Túlnyomás-kibocsájtó Szelep határértéke Max. (Bar)

    3

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    220 - 240, 1, 50

  • Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)

    1 Ø: 25

SPECIFIKÁCIÓ A HM123HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    12

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    10

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    12

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW

    11.8

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW

    9.3

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    11.5

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    10.5

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    2.55

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    3.23

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    3.23

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW

    3.61

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW

    4.01

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    3.04

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    3.37

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.7

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.1

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.72

  • COP - Fűtés (A-7/W35)

    3.27

  • COP - Fűtés (A-7/W55)

    2.32

  • EER - Hűtés (A35/24/W18)

    3.78

  • EER - Hűtés (A35/24/W7)

    3.12

  • Hűtőközeg típusa

    R290

  • Méret - Ma x Szé x Mé (mm)

    1019 x 1560 x 520

  • Tömeg (kg)

    181

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    49

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)

    -28 ~ 35

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)

    5 ~ 48

  • Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 75

  • Kimeneti víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27

  • Vízcsőcsatlakozás - Belépő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Vízcsőcsatlakozás - Kilépő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Túlnyomás-kibocsájtó Szelep határértéke Max. (Bar)

    3

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    380 - 415, 3, 50

  • Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)

    3 Ø: 16

SPECIFIKÁCIÓ A HM143HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    14

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    11

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    14

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW

    13

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW

    10.3

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    12

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    12

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    3.11

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    3.38

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    3.88

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW

    4.05

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW

    4.52

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    3.24

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    4.01

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.5

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.25

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.61

  • COP - Fűtés (A-7/W35)

    3.21

  • COP - Fűtés (A-7/W55)

    2.28

  • EER - Hűtés (A35/24/W18)

    3.7

  • EER - Hűtés (A35/24/W7)

    2.99

  • Hűtőközeg típusa

    R290

  • Méret - Ma x Szé x Mé (mm)

    1019 x 1560 x 520

  • Tömeg (kg)

    181

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    51

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Fűtés (°CDB)

    -28 ~ 35

  • Kültéri levegő-hőmérs. Működési-tartomány - Hűtés (°CDB)

    5 ~ 48

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 75

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27

  • Vízoldali csatlakozás - Visszatérő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Vízoldali csatlakozás - Előremenő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Biztonsági szelep lefúvatási nyomás (Bar)

    3

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    380 - 415, 3, 50

  • Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)

    3 Ø: 16

SPECIFIKÁCIÓ A HM163HF.UB60 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    16

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    12

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    14.5

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W35) - kW

    13.8

  • Fűtő teljesítmény - (A-7/W55) - kW

    10.9

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    12.5

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    12.5

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    3.72

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    3.63

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    4.15

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W35) - kW

    4.35

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A-7/W55) - kW

    4.82

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    3.38

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    4.24

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.3

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.3

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.49

  • COP - Fűtés (A-7/W35)

    3.17

  • COP - Fűtés (A-7/W55)

    2.26

  • EER - Hűtés (A35/24/W18)

    3.7

  • EER - Hűtés (A35/24/W7)

    2.95

  • Hűtőközeg típusa

    R290

  • Méret - Ma x Szé x Mé (mm)

    1019 x 1560 x 520

  • Tömeg (kg)

    181

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    52

  • Kültéri levegő-hőmérs. működési-tartomány - Fűtés (°C~DB)

    -28 ~ 35

  • Kültéri levegő-hőmérs. működési-tartomány - Hűtés (°C~DB)

    5 ~ 48

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 75

  • Vízoldali csatlakozás - Visszatérő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Vízoldali csatlakozás - Előremenő - mm(inch)

    Male PT 1" according to ISO 7-1 (tapered pipe threads)

  • Biztonsági szelep lefúvatási nyomás (Bar)

    3

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    380 - 415, 3, 50

  • Ajánlott Elektromos kismegszakító (A)

    3 Ø: 16

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

