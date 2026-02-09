Therma V Split R32 integrált víztartállyal
THERMA V R32 IWT
(integrált víztartállyal)
HOGYAN MŰKÖDIK A THERMA V R32 IWT (integrált víztartállyal)?
*Külön keverőszelep-készlet szükséges.
**A képen szereplő hőmérséklet-beállítás csak példaként szolgál. A célhőmérséklet a felhasználó beállításainak függvényében változik
*Az energiafelhasználás nyomon követéséhez szükséges tartozék: PENKTH000 (mérőfelületi modul) és wattmérő, hőmérséklet-érzékelő stb. Tekintse meg a telepítési tájékoztatót!
*A képen szereplő hőmérséklet-beállítás csak példaként szolgál. A célhőmérséklet a felhasználó beállításainak függvényében változik.
*A puffertartály és tágulási tartály külön vásárolható meg.
*Szükséges tartozék: PWFMDD200 (LG WiFi modem) és PWYREW000 és internetelérés.
Összes adat
SPECIFIKÁCIÓ A HU051MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Teljesítmény (kW)
5.5
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
5
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1.22
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
1.92
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
1,2
COP - Fűtés (A7/W35) - W/W
4.5
COP - Fűtés (A7/W55) - W/W
2.6
EER - Hűtés (A35/W18) - W/W
4.6
Ajánlott megszakító mérete (A)
16
Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)
5kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
5.5
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
5.5
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
3.3
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
5.5
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
5.5
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1.12
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
2.04
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
0.94
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
1.2
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
1.96
COP - Fűtés (A7/W35)
4.9
COP - Fűtés (A7/W55)
2.7
COP - Fűtés (A2/W35)
3.52
EER - Hűtés (A35/W18)
4.6
EER - Hűtés (A35/W7)
2.8
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
950 x 834 x 330
Tömeg (kg)
60
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
52
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)
60
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)
5°C ~ 48°C
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)
-25°C ~ 35°C
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)
Ø9.52 (3/8)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)
Ø15.88 (5/8)
Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)
1,5
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq
1,013
Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)
10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)
30
Csövezési hossz - Minimum (m)
3
Csövezési hossz - Normál (m)
5
Csövezési hossz - Maximum (m)
50
Tápellátás (P/V/Hz)
220 ~ 240, 1, 50
Ajánlott megszakító mérete (A)
20
SPECIFIKÁCIÓ A HU071MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Teljesítmény (kW)
7
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
5.25
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1.56
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
2.02
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
1.59
COP - Fűtés (A7/W35) - W/W
4.5
COP - Fűtés (A7/W55) - W/W
2.6
EER - Hűtés (A35/W18) - W/W
4.4
Ajánlott biztosíték (A)
20
Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)
7kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
7
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
5.5
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
4.2
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
7
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
7
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1.43
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
2.04
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
1.2
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
1.56
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
2.59
COP - Fűtés (A7/W35)
4.9
COP - Fűtés (A7/W55)
2.7
COP - Fűtés (A2/W35)
3.51
EER - Hűtés (A35/W18)
4.5
EER - Hűtés (A35/W7)
2.7
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
950 x 834 x 330
Tömeg (kg)
60
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
52
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)
60
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)
5°C ~ 48°C
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)
-25°C ~ 35°C
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)
Ø9.52 (3/8)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)
Ø15.88 (5/8)
Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)
1,5
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq
1,013
Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)
10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)
30
Csövezési hossz - Minimum (m)
3
Csövezési hossz - Normál (m)
5
Csövezési hossz - Maximum (m)
50
Tápellátás (P/V/Hz)
220 ~ 240, 1, 50
Ajánlott biztosíték (A)
25
SPECIFIKÁCIÓ A HU091MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Teljesítmény (kW)
9
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
2.05
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
2.12
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
2.2
COP - Fűtés (A7/W35) - W/W
4.4
COP - Fűtés (A7/W55) - W/W
2.6
EER - Hűtés (A35/W18) - W/W
4.1
Hűtőközeg (R32) - Hűtőközeg-utántöltés mennyisége (g/m)
30
Ajánlott biztosíték (A)
25
Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)
9kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
9
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
5.5
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
5.4
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
9
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
9
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1.94
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
1.57
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
1.54
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
2.14
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
3.46
COP - Fűtés (A7/W35)
4.65
COP - Fűtés (A7/W55)
3.5
COP - Fűtés (A2/W35)
3.5
EER - Hűtés (A35/W18)
4.2
EER - Hűtés (A35/W7)
2.6
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
950 x 834 x 330
Tömeg (kg)
60
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
52
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)
60
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)
5°C ~ 48°C
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)
-25°C ~ 35°C
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)
Ø9.52 (3/8)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)
Ø15.88 (5/8)
Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)
1,5
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq
1,013
Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)
10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)
30
Csövezési hossz - Minimum (m)
3
Csövezési hossz - Normál (m)
5
Csövezési hossz - Maximum (m)
50
Tápellátás (P/V/Hz)
220 ~ 240, 1, 50
Ajánlott megszakító mérete (A)
30
SPECIFIKÁCIÓ A HN0913T.NK0 BELTÉRI EGYSÉGHEZ
Teljesítmény (kW)
5,5 / 7 / 9
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
602 x 1,810 x 680
Tömeg (kg)
140
Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)
2 + 2 + 2
Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)
25.87
Biztonsági szelep határértéke - Fűtés Max. (Bar)
3
Biztonsági szelep határértéke - HMV Max. (Bar)
10
Vízoldali csatlakozás - Fűtés - Belépő - mm(inch)
G1'' (Ø 22 mm) belső menet
Vízoldali csatlakozás - Fűtés - Kilépő - mm(inch)
G1'' (Ø 22 mm) belső menet
Vízoldali csatlakozás - Hidegvíz - mm(inch)
G3/4'' (Ø 19,75 mm) belső menet
Vízoldali csatlakozás - Melegvíz - mm(inch)
G3/4'' (Ø 19,75 mm) belső menet
Vízoldali csatlakozás - Cirkuláció - mm(inch)
G3/4'' (Ø 19,75 mm) belső menet
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
43
Teljesítmény (kW)
5 / 7 / 9
Hűtőközeg típusa
R32
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
600 × 1,750 × 660
Tömeg (kg)
118
Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz)
220 ~ 240, 1, 50
Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)
3
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 65
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27 (16~27)
Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)
15 ~ 80
Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)
3
Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)
Female G1
Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)
Female G1
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
42
Névleges áramfelvétel (A)
13
SPECIFIKÁCIÓ A HN0613T.NK0 BELTÉRI EGYSÉGHEZ
Teljesítmény (kW)
4.0 / 6
Hűtőközeg típusa
R32
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
600 × 1,750 × 660
Tömeg (kg)
118
Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz)
220-240, 1, 50
Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)
3
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 55
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27 (16 ~ 27)
Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)
5 ~ 80
Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)
3
Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)
Female G1
Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)
Female G1
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
42
Névleges áramfelvétel (A)
13
SPECIFIKÁCIÓ A HU041MR.U20 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)
4kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
4
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
3,7
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
3,6
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
4
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
4
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
0,78
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
1,3
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
0,96
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
0,83
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
1,18
COP - Fűtés (A7/W35)
5,1
COP - Fűtés (A7/W55)
2,85
COP - Fűtés (A2/W35)
3,75
EER - Hűtés (A35/W18)
4,8
EER - Hűtés (A35/W7)
3,4
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
870 × 650 × 330
Tömeg (kg)
44,7
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
49
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)
57
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)
-20 ~ 35
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)
5 ~ 48
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)
Ø6.35 (1/4)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)
Ø12.7 (1/2)
Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)
1,1
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq
0,743
Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)
10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)
20
Csövezési hossz - Minimum (m)
3
Csövezési hossz - Normál (m)
5
Csövezési hossz - Maximum (m)
30
Tápellátás (P/V/Hz)
220-240, 1, 50
Ajánlott megszakító mérete (A)
16
SPECIFIKÁCIÓ A HU061MR.U20 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)
6kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
6
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
4,6
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
4,8
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
6
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
6
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1,21
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
1,59
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
1,32
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
1,25
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
1,88
COP - Fűtés (A7/W35)
4,95
COP - Fűtés (A7/W55)
2,9
COP - Fűtés (A2/W35)
3,65
EER - Hűtés (A35/W18)
4,8
EER - Hűtés (A35/W7)
3,2
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
870 × 650 × 330
Tömeg (kg)
44,7
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
50
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)
58
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)
-20 ~ 35
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)
5 ~ 48
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)
Ø6.35 (1/4)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)
Ø12.7 (1/2)
Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)
1,1
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq
0,743
Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)
10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)
20
Csövezési hossz - Minimum (m)
3
Csövezési hossz - Normál (m)
5
Csövezési hossz - Maximum (m)
30
Tápellátás (P/V/Hz)
220-240, 1, 50
Ajánlott megszakító mérete (A)
20
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
