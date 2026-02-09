Therma V Split R32 integrált víztartállyal

Therma V Split R32 integrált víztartállyal

Fő tulajdonságok

  • Intelligens fűtésszabályozás
  • Meleg víz és fűtés kiegészítő tartály nélkül
  • Forradalmi R1 kompresszor
  • Környezetbarát hűtőközeg
  • Megbízható fűtés
  • Egyszerű karbantartás
Több

THERMA V R32 IWT
(integrált víztartállyal)

A THERMA V R32 integrált víztartállyal (IWT) "Minden Egy Egységben" termék, amely tartalmazza a használati melegvíz tartályt, a bonyolult csőrendszert és egyéb modulokat is. A koncepciónak köszönhetően külön használati melegvíz tartály telepítése nem szükséges, ezért a telepítés gyorsabb, egyszerűbb és kisebb helyet igényel.
Az LG THERMA V R32 IWT (integrált víztartályal) "Minden Egy Egységben“ megoldás, amelynek beltéri egysége tartalmazza a használati melegvíz tartályt is. A megoldásnak köszönhetően a készülék kisebb alapterületen, gyorsan és egyszerűen telepíthető.

HOGYAN MŰKÖDIK A THERMA V R32 IWT (integrált víztartállyal)?

Hőforrásként külső levegőt és elektromos áramot használ, így biztosítja a fűtést és a meleg vizet. Mivel a beltéri egység a víztartályt is tartalmazza, így a meleg víz és a fűtés kiegészítő víztartály telepítése nélkül biztosítható.

Takarítson meg helyet az integrált megoldással

A "Minden Egy Egységben" termék, a THERMA V R32 IWT (integrált víztartállyal) nem csak helyet takarít meg, de telepíteni is egyszerűbb a hagyományos Split rendszerekhez képest.

Forradalmi R1 kompresszor

A THERMA V R32 IWT a forradalmi R1 kompresszorral működik. A korszerű kompresszornak köszönhetően a készülékek kiemelkedő hatásfokkal és megbízhatósággal rendelkeznek. Ezenfelül a kompresszor már szélesebb, 10 Hz és 135 Hz közötti frekvenciatartományban szabályozható.
*Az energiacímkén a 35 °C-os helyiségfűtés esetén az ErP A+++, az 55 °C-os helyiségfűtés esetén az ErP A+, a vízmelegítés (L terhelési profil) esetén pedig az A+ besorolást érdemelte ki.

Környezetbarát hűtőközeg

Az R32-es hűtőközeggel működő LG Therma V R32 IWT a környezet védelmének figyelembe vételével is kifejezetten energiatakarékos berendezés.

Megbízható fűtés a THERMA V R32 IWT hőszivattyúval

A THERMA V R32 IWT megbízhatóan biztosítja a belső helyiség fűtését még akár –25 °C-os, szélsőséges időjárási viszonyok esetén is.
A különböző fűtési hőmérsékleteket szemléltető kép, melyen 20 fok van a nappaliban, és 25 fok a hálószobában.

Egyedi fűtésszabályozás 2 külön zónához

A THERMA V R32 IWT két független fűtőkörrel rendelkező, különálló zónában képes vezérelni a hőmérsékletet. A keverőszelep lehetővé teszi, hogy az egyes zónákban különböző célhőmérsékletet lehessen beállítani.

*Külön keverőszelep-készlet szükséges.
**A képen szereplő hőmérséklet-beállítás csak példaként szolgál. A célhőmérséklet a felhasználó beállításainak függvényében változik

Intelligens fűtésszabályozás

Átlátható és felhasználóbarát kezelőfelület teszi lehetővé, hogy a felhasználók saját életvitelük szerint állíthassák be a berendezés működését.

*Az energiafelhasználás nyomon követéséhez szükséges tartozék: PENKTH000 (mérőfelületi modul) és wattmérő, hőmérséklet-érzékelő stb. Tekintse meg a telepítési tájékoztatót!

Kényelmes fűtés az évszaknak megfelelő automatikus üzemmóddal

A szezonális automata üzemmód esetén a készülék egy definiálható jelleggörbe szerint üzemelve automatikusan változtatja a kilépő víz hőmérsékletét a külső hőmérséklet függvényében.

*A képen szereplő hőmérséklet-beállítás csak példaként szolgál. A célhőmérséklet a felhasználó beállításainak függvényében változik.

Rugalmas bővítési lehetőség

Hozza ki a legtöbbet a THERMA V R32 IWT egységből a fűtési körhöz alkalmazható puffertartállyal és a használati melegvízhez használható tágulási tartállyal. Mivel ez a két – opcionális kiegészítőként rendelhető – tartály a beltéri egységben elhelyezhető, ezért telepítésük további helyet nem igényel.

*A puffertartály és tágulási tartály külön vásárolható meg.

A képen egy mérnök látható, amint a termék távirányító monitorát nézi.

Egyszerű ellenőrzési lehetőség

A víz áramlási sebessége könnyen ellenőrizhető a Standard III vezérlővel.
Egyszerű és gyors hibafelderítés

A vezérlő akár 50 eseményt is képes eltárolni, így az előzményekből könnyen beazonosítható a hibás működés vagy meghibásodás oka.
A képen egy ember keze látható, amint megérinti a ThinQ alkalmazást futtató okostelefont.

Okostelefon segítségével bárhonnan vezérelhető

Az LG ThinQ™ alkalmazással könnyen vezérelheti a fűtőrendszert bárhonnan, bármikor. A fűtési rendszer távoli elérhetősége maximális komfortélményt biztosít a felhasználóknak.

*Szükséges tartozék: PWFMDD200 (LG WiFi modem) és PWYREW000 és internetelérés.

Összes adat

SPECIFIKÁCIÓ A HU051MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Teljesítmény (kW)

    5.5

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    5

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1.22

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    1.92

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    1,2

  • COP - Fűtés (A7/W35) - W/W

    4.5

  • COP - Fűtés (A7/W55) - W/W

    2.6

  • EER - Hűtés (A35/W18) - W/W

    4.6

  • Ajánlott megszakító mérete (A)

    16

  • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)

    5kW 1Φ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    5.5

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    5.5

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    3.3

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    5.5

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    5.5

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1.12

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    2.04

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    0.94

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    1.2

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    1.96

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.9

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    2.7

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.52

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    4.6

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    2.8

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    950 x 834 x 330

  • Tömeg (kg)

    60

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    52

  • Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)

    60

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)

    5°C ~ 48°C

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)

    -25°C ~ 35°C

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)

    Ø9.52 (3/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)

    Ø15.88 (5/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)

    1,5

  • Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq

    1,013

  • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)

    10

  • Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)

    30

  • Csövezési hossz - Minimum (m)

    3

  • Csövezési hossz - Normál (m)

    5

  • Csövezési hossz - Maximum (m)

    50

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

  • Ajánlott megszakító mérete (A)

    20

SPECIFIKÁCIÓ A HU071MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Teljesítmény (kW)

    7

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    5.25

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1.56

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    2.02

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    1.59

  • COP - Fűtés (A7/W35) - W/W

    4.5

  • COP - Fűtés (A7/W55) - W/W

    2.6

  • EER - Hűtés (A35/W18) - W/W

    4.4

  • Ajánlott biztosíték (A)

    20

  • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)

    7kW 1Φ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    7

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    5.5

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    4.2

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    7

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    7

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1.43

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    2.04

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    1.2

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    1.56

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    2.59

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.9

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    2.7

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.51

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    4.5

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    2.7

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    950 x 834 x 330

  • Tömeg (kg)

    60

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    52

  • Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)

    60

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)

    5°C ~ 48°C

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)

    -25°C ~ 35°C

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)

    Ø9.52 (3/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)

    Ø15.88 (5/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)

    1,5

  • Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq

    1,013

  • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)

    10

  • Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)

    30

  • Csövezési hossz - Minimum (m)

    3

  • Csövezési hossz - Normál (m)

    5

  • Csövezési hossz - Maximum (m)

    50

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

  • Ajánlott biztosíték (A)

    25

SPECIFIKÁCIÓ A HU091MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Teljesítmény (kW)

    9

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    2.05

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    2.12

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    2.2

  • COP - Fűtés (A7/W35) - W/W

    4.4

  • COP - Fűtés (A7/W55) - W/W

    2.6

  • EER - Hűtés (A35/W18) - W/W

    4.1

  • Hűtőközeg (R32) - Hűtőközeg-utántöltés mennyisége (g/m)

    30

  • Ajánlott biztosíték (A)

    25

  • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)

    9kW 1Φ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    9

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    5.5

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    5.4

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    9

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    9

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1.94

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    1.57

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    1.54

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    2.14

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    3.46

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4.65

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.5

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.5

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    4.2

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    2.6

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    950 x 834 x 330

  • Tömeg (kg)

    60

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    52

  • Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)

    60

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)

    5°C ~ 48°C

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)

    -25°C ~ 35°C

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)

    Ø9.52 (3/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)

    Ø15.88 (5/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)

    1,5

  • Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq

    1,013

  • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)

    10

  • Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)

    30

  • Csövezési hossz - Minimum (m)

    3

  • Csövezési hossz - Normál (m)

    5

  • Csövezési hossz - Maximum (m)

    50

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

  • Ajánlott megszakító mérete (A)

    30

SPECIFIKÁCIÓ A HN0913T.NK0 BELTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Teljesítmény (kW)

    5,5 / 7 / 9

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    602 x 1,810 x 680

  • Tömeg (kg)

    140

  • Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)

    2 + 2 + 2

  • Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)

    25.87

  • Biztonsági szelep határértéke - Fűtés Max. (Bar)

    3

  • Biztonsági szelep határértéke - HMV Max. (Bar)

    10

  • Vízoldali csatlakozás - Fűtés - Belépő - mm(inch)

    G1'' (Ø 22 mm) belső menet

  • Vízoldali csatlakozás - Fűtés - Kilépő - mm(inch)

    G1'' (Ø 22 mm) belső menet

  • Vízoldali csatlakozás - Hidegvíz - mm(inch)

    G3/4'' (Ø 19,75 mm) belső menet

  • Vízoldali csatlakozás - Melegvíz - mm(inch)

    G3/4'' (Ø 19,75 mm) belső menet

  • Vízoldali csatlakozás - Cirkuláció - mm(inch)

    G3/4'' (Ø 19,75 mm) belső menet

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    43

  • Teljesítmény (kW)

    5 / 7 / 9

  • Hűtőközeg típusa

    R32

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    600 × 1,750 × 660

  • Tömeg (kg)

    118

  • Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

  • Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)

    3

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 65

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27 (16~27)

  • Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)

    15 ~ 80

  • Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)

    3

  • Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)

    Female G1

  • Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)

    Female G1

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    42

  • Névleges áramfelvétel (A)

    13

SPECIFIKÁCIÓ A HN0613T.NK0 BELTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Teljesítmény (kW)

    4.0 / 6

  • Hűtőközeg típusa

    R32

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    600 × 1,750 × 660

  • Tömeg (kg)

    118

  • Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz)

    220-240, 1, 50

  • Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)

    3

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 55

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27 (16 ~ 27)

  • Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)

    5 ~ 80

  • Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)

    3

  • Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)

    Female G1

  • Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)

    Female G1

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    42

  • Névleges áramfelvétel (A)

    13

SPECIFIKÁCIÓ A HU041MR.U20 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)

    4kW 1Φ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    4

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    3,7

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    3,6

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    4

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    4

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    0,78

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    1,3

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    0,96

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    0,83

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    1,18

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    5,1

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    2,85

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3,75

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    4,8

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    3,4

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    870 × 650 × 330

  • Tömeg (kg)

    44,7

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    49

  • Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)

    57

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)

    -20 ~ 35

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)

    5 ~ 48

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)

    Ø6.35 (1/4)

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)

    Ø12.7 (1/2)

  • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)

    1,1

  • Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq

    0,743

  • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)

    10

  • Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)

    20

  • Csövezési hossz - Minimum (m)

    3

  • Csövezési hossz - Normál (m)

    5

  • Csövezési hossz - Maximum (m)

    30

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    220-240, 1, 50

  • Ajánlott megszakító mérete (A)

    16

SPECIFIKÁCIÓ A HU061MR.U20 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)

    6kW 1Φ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    6

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    4,6

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    4,8

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    6

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    6

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1,21

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    1,59

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    1,32

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    1,25

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    1,88

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4,95

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    2,9

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3,65

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    4,8

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    3,2

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    870 × 650 × 330

  • Tömeg (kg)

    44,7

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    50

  • Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)

    58

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)

    -20 ~ 35

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)

    5 ~ 48

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)

    Ø6.35 (1/4)

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)

    Ø12.7 (1/2)

  • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)

    1,1

  • Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq

    0,743

  • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)

    10

  • Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)

    20

  • Csövezési hossz - Minimum (m)

    3

  • Csövezési hossz - Normál (m)

    5

  • Csövezési hossz - Maximum (m)

    30

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    220-240, 1, 50

  • Ajánlott megszakító mérete (A)

    20

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

