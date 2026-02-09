About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Therma V Split R32

Front view of Therma V Split R32 Therma V Split R32
Fő tulajdonságok

  • Fokozott fűtési hatékonyság és teljesítmény
  • Könnyű és rugalmas üzembe helyezés
  • Megbízható fűtés
  • Forradalmi R1 kompresszor
  • Környezetbarát hűtőközeg
  • Intelligens fűtésszabályozás
Több

THERMA V R32 Split

Az LG THERMA V R32 Split megbízhatóan biztosítja a belső helyiség fűtését még akár –25 °C-os, szélsőséges időjárási viszonyok esetén is.

Az új THERMA V R32 Split fokozott fűtési hatékonyságot és teljesítményt nyújt az R32 hűtőközeggel.
Hogyan működik a THERMA V R32 Split?

Hőforrásként külső levegőt és elektromos áramot használ, így gondoskodik a fűtésről és a használati melegvízről.

Megbízható fűtés

A THERMA V R32 Split megbízhatóan biztosítja a belső helyiség fűtését még akár –25 °C-os, szélsőséges időjárási viszonyok esetén is.

Forradalmi R1 kompresszor

A THERMA V R32 Split forradalmi R1 kompresszorral működik. A korszerű kompresszornak köszönhetően a készülékek kiemelkedő hatásfokkal és megbízhatósággal rendelkeznek. Ezenfelül a kompresszor már szélesebb, 10 Hz és 135 Hz közötti frekvenciatartományban szabályozható.

Környezetvédelmi szempontból fenntartható hűtőközeg

Az R32-es hűtőközeggel működő LG Therma V R32 Split a környezet védelemének figyelembe vételével is kifejezetten energiatakarékos berendezés.

*A fenti eredmény 35 ℃ hőmérsékletű radiátoros fűtésen alapult
*Az 55 °C hőmérsékletű radiátoros fűtés A++ minősítést kapott.

Intelligens fűtésszabályozás

A jól átlátható felhasználói felület egyszerű és gyors, egyérintéses használatot tesz lehetővé, és a felhasználók a saját életstílusuk alapján állíthatnak be használati sémákat. Az energiafelhasználás napi vagy havi nyomon követésével pedig a fogyasztás hatékonyan kézben tartható.

*Az energiafelhasználás nyomon követéséhez szükséges tartozék: PENKTH000 (mérőfelületi modul) és wattmérő, hőmennyiségmérő, hőmérséklet-érzékelő stb. Tekintse meg a telepítési tájékoztatót!

Távirányítóval bárhonnan vezérelhető

Okostelefon segítségével bárhonnan vezérelhető

Az LG ThinQ™ alkalmazással a felhasználók a fűtési rendszert bárhonnan, bármikor egyszerűen szabályozni tudják. A fűtési rendszer távoli elérhetősége maximális komfortélményt biztosít a felhasználóknak.

*Szükséges tartozék: PWFMDD200 (LG Wifi modem), PWXREW000 és internetelérés

Könnyű és rugalmas üzembe helyezés

A THERMA V R32 Split könnyen és rugalmasan telepíthető bármilyen típusú lakóépületben. A beltéri egység beépített vizes alkatrészei* miatt a telepítés sokkal könnyebb, és rövidebb idő alatt elvégezhető. Továbbá a hűtőközeg-vezetékek akár 50 m-re is elvezethetők.

Üzembe helyezés előtti beállítás

Az üzembe helyezők az LG Heating Configurator használatával az irodájukban előbeállítást végezhetnek, és az adatokat elmenthetik memóriakártyára. A helyszínen ezt követően a memóriakártyát egyszerűen a távirányító hátuljába helyezve aktiválhatók a konfigurációs adatok. Ezzel az üzembe helyezés gyors és egyszerű.

*A vizes alkatrészek többek között az áramlásérzékelő, a vízszivattyú, a tágulási tartály, a légtelenítőszelep, a biztonsági szelep, a lemezes hőcserélő, a szűrő, a vezérlő és az elektromos fűtőegység.

Egyszerű és gyors karbantartás

Egyszerű és gyors hibafelderítés

A vezérlő akár 50 eseményt is képes eltárolni, így az előzményekből könnyen beazonosítható a hibás működés vagy meghibásodás oka.
THERMA V termékcsalád

Vásárlással kapcsolatos kérdés

Forduljon hozzánk vásárlással kapcsolatos kérdésével, ha további tájékoztatásra van szüksége a termékről, és mi hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Nyomtatás

Összes adat

SPECIFIKÁCIÓ A HU051MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)

    5kW 1Φ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    5,5

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    5,5

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    3.3

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    5,5

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    5,5

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1,12

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    1.57

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    0.94

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    1.20

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    1.96

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4,9

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.5

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.52

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    4.6

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    2.8

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    950 x 834 x 330

  • Tömeg (kg)

    60

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    52

  • Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)

    60

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)

    5°C ~ 48°C

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)

    -25°C ~ 35°C

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)

    9,52 (3/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)

    15,88 (5/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)

    1,5

  • Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq

    1,013

  • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)

    10

  • Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)

    30

  • Csövezési hossz - Minimum (m)

    3

  • Csövezési hossz - Normál (m)

    5

  • Csövezési hossz - Maximum (m)

    50

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    1/220-240/50

  • Ajánlott megszakító mérete (A)

    16

SPECIFIKÁCIÓ A HU071MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)

    7kW 1Φ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    7,0

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    5.5

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    4.2

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    7,0

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    7,0

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1,43

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    1.57

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    1.2

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    1.56

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    2.59

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4,9

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.5

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.51

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    4.5

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    2.7

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    950 x 834 x 330

  • Tömeg (kg)

    60

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    52

  • Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)

    60

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)

    5°C ~ 48°C

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)

    -25°C ~ 35°C

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)

    9,52 (3/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)

    15,88 (5/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)

    1,5

  • Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq

    1,013

  • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)

    10

  • Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)

    30

  • Csövezési hossz - Minimum (m)

    3

  • Csövezési hossz - Normál (m)

    5

  • Csövezési hossz - Maximum (m)

    50

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    1/220-240/50

  • Ajánlott megszakító mérete (A)

    20

SPECIFIKÁCIÓ A HU091MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)

    9kW 1Φ

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW

    9,0

  • Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW

    5.5

  • Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW

    5.4

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW

    9,0

  • Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW

    9,0

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW

    1,94

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW

    1.57

  • Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW

    1.54

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW

    2.14

  • Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW

    3.46

  • COP - Fűtés (A7/W35)

    4,65

  • COP - Fűtés (A7/W55)

    3.5

  • COP - Fűtés (A2/W35)

    3.5

  • EER - Hűtés (A35/W18)

    4.2

  • EER - Hűtés (A35/W7)

    2.6

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    950 x 834 x 330

  • Tömeg (kg)

    60

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    52

  • Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)

    60

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)

    5°C ~ 48°C

  • Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)

    -25°C ~ 35°C

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)

    9,52 (3/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)

    15,88 (5/8)

  • Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)

    1,5

  • Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq

    1,013

  • Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)

    10

  • Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)

    30

  • Csövezési hossz - Minimum (m)

    3

  • Csövezési hossz - Normál (m)

    5

  • Csövezési hossz - Maximum (m)

    50

  • Tápellátás (P/V/Hz)

    1/220-240/50

  • Ajánlott megszakító mérete (A)

    25

SPECIFIKÁCIÓ A HN0613M.NK5 BELTÉRI EGYSÉGHEZ

  • Teljesítmény (kW)

    4.0 / 6

  • Hűtőközeg típusa

    R32

  • Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)

    490 × 850 × 315

  • Tömeg (kg)

    37,8

  • Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz)

    220-240, 1, 50

  • Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)

    1.5 + 1.5

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)

    15 ~ 55

  • Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)

    5 ~ 27 (16 ~ 27)

  • Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)

    5 ~ 80

  • Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)

    3

  • Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)

    Male PT 25.4(1)

  • Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)

    Male PT 25.4(1)

  • Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)

    44

  • Névleges áramfelvétel (A)

    13

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható