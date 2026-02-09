Therma V Split R32
*A fenti eredmény 35 ℃ hőmérsékletű radiátoros fűtésen alapult
*Az 55 °C hőmérsékletű radiátoros fűtés A++ minősítést kapott.
*Az energiafelhasználás nyomon követéséhez szükséges tartozék: PENKTH000 (mérőfelületi modul) és wattmérő, hőmennyiségmérő, hőmérséklet-érzékelő stb. Tekintse meg a telepítési tájékoztatót!
*Szükséges tartozék: PWFMDD200 (LG Wifi modem), PWXREW000 és internetelérés
*A vizes alkatrészek többek között az áramlásérzékelő, a vízszivattyú, a tágulási tartály, a légtelenítőszelep, a biztonsági szelep, a lemezes hőcserélő, a szűrő, a vezérlő és az elektromos fűtőegység.
SPECIFIKÁCIÓ A HU051MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)
5kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
5,5
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
5,5
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
3.3
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
5,5
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
5,5
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1,12
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
1.57
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
0.94
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
1.20
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
1.96
COP - Fűtés (A7/W35)
4,9
COP - Fűtés (A7/W55)
3.5
COP - Fűtés (A2/W35)
3.52
EER - Hűtés (A35/W18)
4.6
EER - Hűtés (A35/W7)
2.8
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
950 x 834 x 330
Tömeg (kg)
60
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
52
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)
60
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)
5°C ~ 48°C
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)
-25°C ~ 35°C
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)
9,52 (3/8)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)
15,88 (5/8)
Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)
1,5
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq
1,013
Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)
10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)
30
Csövezési hossz - Minimum (m)
3
Csövezési hossz - Normál (m)
5
Csövezési hossz - Maximum (m)
50
Tápellátás (P/V/Hz)
1/220-240/50
Ajánlott megszakító mérete (A)
16
SPECIFIKÁCIÓ A HU071MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)
7kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
7,0
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
5.5
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
4.2
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
7,0
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
7,0
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1,43
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
1.57
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
1.2
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
1.56
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
2.59
COP - Fűtés (A7/W35)
4,9
COP - Fűtés (A7/W55)
3.5
COP - Fűtés (A2/W35)
3.51
EER - Hűtés (A35/W18)
4.5
EER - Hűtés (A35/W7)
2.7
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
950 x 834 x 330
Tömeg (kg)
60
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
52
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)
60
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)
5°C ~ 48°C
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)
-25°C ~ 35°C
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)
9,52 (3/8)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)
15,88 (5/8)
Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)
1,5
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq
1,013
Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)
10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)
30
Csövezési hossz - Minimum (m)
3
Csövezési hossz - Normál (m)
5
Csövezési hossz - Maximum (m)
50
Tápellátás (P/V/Hz)
1/220-240/50
Ajánlott megszakító mérete (A)
20
SPECIFIKÁCIÓ A HU091MR.U44 KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Névleges Fűtő Teljesítmény (Elektromos karakterisztika)
9kW 1Φ
Fűtő teljesítmény - (A7/W35) - kW
9,0
Fűtő teljesítmény - (A7/W55) - kW
5.5
Fűtő teljesítmény - (A2/W35) - kW
5.4
Hűtő teljesítmény - (A35/W18) - kW
9,0
Hűtő teljesítmény - (A35/W7) - kW
9,0
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W35) - kW
1,94
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A7/W55) - kW
1.57
Felvett elektromos teljesítmény - Fűtés (A2/W35) - kW
1.54
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W18) - kW
2.14
Felvett elektromos teljesítmény - Hűtés (A35/W7) - kW
3.46
COP - Fűtés (A7/W35)
4,65
COP - Fűtés (A7/W55)
3.5
COP - Fűtés (A2/W35)
3.5
EER - Hűtés (A35/W18)
4.2
EER - Hűtés (A35/W7)
2.6
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
950 x 834 x 330
Tömeg (kg)
60
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
52
Hangteljesítmény (fűtés) - dB(A)
60
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Fűtés (°CDB)
5°C ~ 48°C
Kültéri levegő hőmérséklet működési tartománya - Hűtés (°CDB)
-25°C ~ 35°C
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (folyadék) - mm(inch)
9,52 (3/8)
Hűtőközeg (R32) - Csőátmérő (gáz) - mm(inch)
15,88 (5/8)
Hűtőközeg (R32) - Gyári hűtőközeg töltet (kg)
1,5
Hűtőközeg (R32) - TCO2 eq
1,013
Hűtőközeg (R32) - Töltés nélküli csőhossz (m)
10
Hűtőközeg (R32) - Rátöltendő hűtőközeg mennyisége (g/m)
30
Csövezési hossz - Minimum (m)
3
Csövezési hossz - Normál (m)
5
Csövezési hossz - Maximum (m)
50
Tápellátás (P/V/Hz)
1/220-240/50
Ajánlott megszakító mérete (A)
25
SPECIFIKÁCIÓ A HN0613M.NK5 BELTÉRI EGYSÉGHEZ
Teljesítmény (kW)
4.0 / 6
Hűtőközeg típusa
R32
Méret - Szél. x mag. x mély. (mm)
490 × 850 × 315
Tömeg (kg)
37,8
Elektromos fűtőelem - Tápellátás (P/V/Hz)
220-240, 1, 50
Elektromos fűtőelem - Teljesítmény (kW)
1.5 + 1.5
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Fűtés (°C)
15 ~ 55
Előremenő víz hőmérsékleti tartománya - Hűtés (°C)
5 ~ 27 (16 ~ 27)
Vízáramlás sebességének határértéke (LPM)
5 ~ 80
Biztonsági szelep határértéke Max. (Bar)
3
Vízoldali csatlakozás - Belépő - mm(inch)
Male PT 25.4(1)
Vízoldali csatlakozás - Kilépő - mm(inch)
Male PT 25.4(1)
Hangnyomásszint (fűtés) - dB(A)
44
Névleges áramfelvétel (A)
13
