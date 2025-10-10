We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Alulfagyasztós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 333L kapacitás
*Az ajtó teljes kinyitásához legalább 4 mm távolság szükséges a hűtőszekrény oldala és a fal között. Ha a távolság kisebb 4 mm-nél, az ajtó nem nyílik ki teljesen, vagy a falnak ütközhet, ami befolyásolhatja a termék használatát.
Prémium, sik ajtó
Sík, modern kialakítás a tökéletes illeszkedésért
Prémium, sík ajtókialakítás és tágas belső tér, amely eleganciát és praktikumot visz konyhájába.
AI funkciók
Hatékony hűtés, optimalizált energiafogyasztás LG ThinQ™ technológiával1)
Ha a hűtőrekesz beállított hőmérséklete 1 °C vagy 2 °C, ez a funkció nem aktiválódik.
1)LG ThinQ™
Az LG ThinQ funkciók használatához telepítenie kell az okostelefonjára az „LG ThinQ” alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból. Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 9.0 vagy újabb, illetve iOS 16.0 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra van szükség. A hűtőszekrény vezérléséhez a terméket regisztrálni kell az LG ThinQ™ alkalmazásban, továbbá szükséges a termék, a telefon és az otthoni Wi-Fi közötti adatkapcsolat.
Az elérhető okos funkciók országtól és modelltől függően változnak.
2) AI Takarékos Üzemmód
Az AI Takarékos üzemmódban két szint választható (1. szint legfeljebb 1%, 2. szint legfeljebb 5%), és az energiamegtakarítás mértéke a termék energiaosztályától és specifikációjától függően változhat.
Az AI energiamegtakarítás mértéke az egyes szinteken a tényleges használati körülményektől függően eltérhet.
Az energiamegtakarítás mértékének tesztelési körülményei a következők:
1. Tesztmodell: GBBW322CEV
2. Tesztkörülmények: Fagyasztó -18°C-on, hűtő 3°C-on, üres készülékkel
3. Környezeti tényezők: Szobahőmérséklet 25°C, páratartalom 55%
4. Tesztelési módszer: 8 óra ajtónyitogatással (összes ajtónyitás: hűtő 28 alkalom, fagyasztó 6 alkalom), 16 óra ajtónyitás nélkül. Az egyes AI Takarékos Üzemmódok 3 napig történő működése során összegyűjtött energiafogyasztási adatok 24 órás fogyasztásra vetítve átszámításra kerültek és azokat összehasonlították az alap energiafogyasztással.
5. Az AI Takarékos Üzemmód használatakor a leolvasztási ciklus és a kompresszor sebessége a környezeti feltételekhez igazodhat. A 2. szint alkalmazása a fagyasztó és a hűtő belső hőmérsékletének növekedését eredményezheti.
6. A teszteredményeket a TÜV Rheinland Inc. hitelesítette saját tesztelési módszerével, de az eremények a tényleges használati körülményektől függően eltérhetnek.
7. Az AI Takarékos Üzemmód kizárólag az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül érhető el, azonban az LG ThinQ™ app-ban elérhető funkciók régiónként eltérhetnek.
Maximális frissesség
Egyenletes hűtés a tartós frissességért
LinearCooling™ technológia csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, így hosszabb ideig képes megőrizni a friss élelemiszerek zamatát és állapotát.
Hagyományos
A TÜV Rheinland teszteredményei és az LG belső vizsgálati módszere alapján a LinearCooling™ technológiával rendelkező modellnél alacsonyabb volt a zöldségek súlycsökkenési aránya, mint a LinearCooling™ nélküli modellnél.
A TÜV Rheinland teszteredményei és az LG belső vizsgálati módszere alapján, amely a felső rekeszbe helyezett víztartály lehűlési sebességét mérte 25 °C-ról 6 °C-ra, a DoorCooling+™ 15,1%-kal gyorsabb hűtést mutatott, mint DoorCooling+™ nélkül.
A DoorCooling+™ az ajtó kinyitásakor leáll.
A tényleges használat során az eredmények eltérhetnek. Csak az erre alkalmas modellek esetében.
Rugalmas és rendezett tárolás
Személyre szabott megoldások: Átgondoltan tervezett polcok és kiegészítők segítenek rendet tartani a hűtőben
Állítható polcmagasság
Maximális helykihasználás hét állítható polcmagassági szinttel
GYIK
Q.
Mit érdemes figyelembe venni hűtőszekrény vásárlásakor?
A.
LG hűtőszekrény válaszáskor fontos szempontok a tárolókapacitás, az energiahatékonyság és az intelligens hűtési technológiák. Az LG okos és praktikus megoldásai segítenek maximalizálni a tárolási hatékonyságot, miközben frissen tartják az ételeket.*
Keressen olyan innovációkat, mint a LinearCooling™, amely segít stabilan tartani a hőmérsékletet a teljes hűtőtérben, valamint a DoorCooling+™, amely gyorsabban lehűti az ajtóban tárolt élelmiszereket.
Az LG prémium, sík ajtókialakítása és a modern színek, felületek stílusos megjelenést kölcsönöznek konyhájának.
*Az LG belső tesztelési módszere alapján, a TÜV Rheinland által végzett tesztek szerint a LinearCooling™ technológiával rendelkező modell alacsonyabb súlycsökkenési arányt mutatott a zöldségek esetében, mint a technológia nélküli modell.
Q.
Milyen méretű hűtőszekrényre van szükségem?
A.
A megfelelő méret a háztartás méretétől és tárolási igényektől függ. Általános irányelvként:
- Alulfagyasztós hűtők (304–387 liter): ideálisak 1–2 fő részére.
- Keskeny négyajtós modellek (506–530 liter): megfelelőek 3–4 fős családoknak.
- Nagyobb háztartások számára az amerikai stílusú (Side by Side) vagy négyajtós modellek (635–750 liter) ajánlottak.
Gondolja át, hogy milyen gyakran vásárol, mennyi friss és fagyasztott ételt tárol, valamint mekkora hely áll rendelkezésre a konyhádban.
Q.
Hogyan módosíthatom a hőmérsékletet az LG hűtőszekrényben?
A.
A kívánt hőmérsékletet a hűtő ajtaján vagy a belsejében található vezérlőpanelen állíthatja be. A Wi-Fi kapcsolattal rendelkező modellek esetén az LG ThinQ applikáción keresztül okostelefonjával is módosíthatja a hőmérsékletet.
Q.
Mit jelent, ha egy hűtőszekrény "jegesedés mentes" (total no frost)?
A.
A jegesedés akkor keletkezik, amikor a pára a hűtő falán lecsapódik, majd megfagy.
A jegesedés mentes hűtő (total no frost) rendszeresen bekapcsol egy fűtőtekercset a hűtő fala mögött, hogy elolvassza a jeget, így automatikusan megakadályozza a jegesedést.
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)
333
MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
597 x 1 860 x 674
TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)
202
MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály
D (A - G skálán)
TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa
Inverter kompresszor
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval
Igen
Design - Ajtófront színe
Hamvas matt ezüst
Összes adat
MŰSZAKI ALAPADATOK
Terméktípus
Alulfagyasztós
Energiaosztály
D (A - G skálán)
ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ
Teljes nettó űrtartalom (liter)
333
Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)
113
Hűtő kapacitás (L)
220
KIJELZŐ
Belső LED kijelző
Igen
Expressz fagyasztás
Igen
MÉRET ÉS SÚLY
Termék súlya csomagolással (kg)
77
Termék súlya (kg)
70
Magasság zsanérral együtt (mm)
1 860
Magasság (mm)
1 860
Mélység fogantyúval együtt (mm)
674
Mélység ajtó nélkül (mm)
608
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
597 x 1 860 x 674
JELLEMZŐK
Door Cooling+™
Igen
LINEAR Cooling™
Igen
InstaView
Nem
JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ
Manuális jégkészítő
Manuális jégkészítő
Vízadagoló
Nem
Automatikus jégkészítő
Nem
DESIGN
Ajtó anyaga
VCM
Ajtófront színe
Hamvas matt ezüst
Metal Fresh
Nem
Fogantyú típusa
Rejtett fogantyú
TELJESÍTMÉNY
Kompresszor típusa
Inverter kompresszor
Energiafogyasztás (kWh/év)
202
Klíma osztály
T
Zajszint (dB)
35
Zajszint (osztály)
B (A - G skálán)
HŰTŐ RÉSZ
Átlátszó ajtókosár
3
Hűtőszekrény-világítás
Felső LED
Edzett üveg polcok
2
Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok
Igen (2 db)
Bortartó
Nem
Többszörös légáráam
Igen
Összecsukható polc
Nem
Pure N Fresh
Nem
Zöldségtároló fiók (Fresh Zone)
Igen
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
ThinQ - Wifi funkcióval
Igen
EAN KÓD
EAN kód
8806096558164
FAGYASZTÓ RÉSZ
Fagyasztó fiók
3 átlátszó
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
Vásárlóink véleménye
