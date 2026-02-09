Beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény, Total No Frost, 233L kapacitás

Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
GTFN256SER
Front view of Beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény, Total No Frost, 233L kapacitás GTFN256SER
GTFN256SER beépíthető hűtő +30 fokkal elforgatva
GTFN256SER beépíthető hűtő, ajtóval enyhén balra elforgatva
GTFN256SER beépíthető hűtőszekrény, elölnézet, nyitott hűtő- és fagyasztóajtóval
GTFN256SER hűtőszekrény, nyitott hűtőajtóval, Total No Frost technológiával, Többszörös légárammal
GTFN256SER hűtő, nyitott fagyasztóajtóval
GTFN256SER beépíthető hűtőszekrény, enyhén jobbra elforgatva, nyitott hűtő- és fagyasztóajtóval
GTFN256SER beépíthető hűtőszekrény, enyhén jobbra elforgatva, nyitott hűtőajtóval
GTFN256SER alulfagyasztós hűtőszekrény, ajtóval balra, oldalnézet
GTFN256SER LG hűtő, No Frost technológiával, érintésvezérléssel, Többszörös légárammal
GTFN256SER Total No Frost hűtő, edzett üveg polccal, közeli kép
GTFN256SER hűtőgép, nyitott fagyasztóajtóval, 3 szintes kialakítás
GTFN256SER hűtőgép, nyitott fagyasztóajtóval, kihúzható tálcával,
GTFN256SER beépíthető hűtő, kihúzott fagyasztófiókkal
Fő tulajdonságok

  • Total No Frost
  • Zöldségtároló fiók
LG beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény modern konyhában

Mi teszi igazán különlegessé az LG beépíthető alulfagyasztós hűtőt?

LG beépíthető alulfagyasztós hűtőszerkény egy modern konyhában.

Letisztult, beépíthető kialakítás

A letisztult részletek még elegánsabbá teszik konyháját

Részletkép az LG beépíthető alulfagyasztós hűtő zöldségtároló fiókjáról.

Zöldségtároló fiók

Külön tárolófiók a gyümölcsöknek és zöldségeknek

Fagyasztott és kiolvasztott gyümölcsök és Total No Frost ikon

Total No Frost technológia

Jegesedésmentes frissesség

Sík kialakítás

Tökéletes konyhai megjelenés

A csúszó pánttal rögzített ajtópanelek a konyhabútorral megegyező felületet kapnak, ami egységes, prémium összhatást eredményez.

Beépíthető, alulfagyasztós LG hűtőszekrény modern konyhában.

Megfordítható ajtónyitás

Ajtó, ami igazodik konyhájának elrendezéséhez

A megfordítható ajtónyitás lehetővé teszi, hogy a nyitás irányát konyhája elrendezéséhez igazítsa.

Érintésvezérlés

Egyszerű vezérlés érintéssel

Az LED kijelző és az intuitív felület egyszerűvé teszi a hűtő kezelését.

Zöldségtároló fiók

Zamatos frissesség

A frissen tartó zöldségtároló fiók megőrzi a zöldségek és gyümölcsök zamatát és természetes ízét.

Az LG belső tesztje alapján (25 °C-os hőmérsékletű helyiségben, normál páratartalom mellett, a fagyasztó -18 °C-on, a hűtő 4 °C-on), 24 óra elteltével mért nedvességveszteség alapján.

Total No Frost

Egyenletes, jegesedésmentes hűtés a Total No Frost technológiával

Az egyenletes légáramlásnak köszönhetően a hűtő fala és az élelmiszerek jegesedésmentesek maradnak.

Total No Frost ikon. A képen bal oldalon jegesedésmentes fagyasztott gyümölcsök, jobb oldalon jeges gyümölcsök láthatók.

Kihúzható tálca

Könnyű hozzáférés a kihúzható tálcával

A kihúzható tálca a fagyasztóban könnyen és gyorsan elérhetővé teszi a kedvenc finomságait.

Beépítési útmutató a beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrényhez

Kattintson, és tekintse meg, hogyan illeszkedik a beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény az Ön konyhájába — beleértve a pontos méretvételi útmutatót és a beépítési tudnivalókat. 

Az LG beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény beépítésének bemutatása.

Ez a videó a termék méretére és beépítésére vonatkozik, a design eltérhet a tényleges terméktől.

Alkatrészek és tartozékok

Tekintse meg a csomagban megtalálható tartozékokat.

Műanyag konzol ikon

Műanyag konzol

Csavar a műanyag konzolhoz ikon

Csavar a műanyag konzolhoz

Csavar (bútor) ikon

Csavar (bútor)

Csavar a csúszópánthoz (metrikus) ikon

Csavar a csúszópánthoz (metrikus)

Oldalsó takaró elem ikon

Oldalsó takaró elem

Ajtósín ikon

Ajtósín

Ajtósín takaró elem ikon

Ajtósín takaró elem

Csúszópánt ikon

Csúszópánt

Középső zsanér oldalsó konzol ikon

Középső zsanér oldalsó konzol

Csavar a középső zsanér oldalsó konzolhoz (bútor) ikon

Csavar a középső zsanér oldalsó konzolhoz (bútor)

Csavar a középső zsanér oldalsó konzolhoz (metrikus) ikon

Csavar a középső zsanér oldalsó konzolhoz (metrikus)

1. Beépítési előírások

A hűtő és a konyhabútor ajtajainak 90°-ban kell nyílniuk. Ügyeljen arra, hogy a fal és a beépítőszekrény között legalább 40 mm szellőzőrés maradjon.

LG alulfagyasztós hűtőszekrény beépítési tudnivalóit bemutató ábra.

2. Biztonságos telepítés

A beépíthető hűtőszekrény stabil rögzítése érdekében használja az oldalsó takaró elemet, a műanyag felső konzolt, a bútorcsavarokat és a műanyag konzolcsavarokat.

LG alulfagyasztós hűtőszekrény beépítési tudnivalóit bemutató ábra.
  • Ajtóvezető ikon

    Műanyag konzol

  • Ajtósín ikon

    Oldalsó takaró elem

  • Ajtósín takaró ikon

    Csavar a műanyag konzolhoz

  • Csavar (bútor) ikon

    Csavar (bútor)

3. Hűtőajtó rögzítése a szekrényfronthoz

A hűtőajtót négy ponton kell rögzíteni a bútorlaphoz. Először ideiglenesen rögzítse az ajtóvezetőt egy csavarral, majd szerelje fel az ajtósínt két bútorszeggel. Ezután távolítsa el az ajtóvezetőt, és hajtsa be a harmadik ajtósíncsavart. Végül takarja el a csavarhelyeket az ajtósín takaróelemmel.

Az LG beépíthető alulfagyasztós hűtő ajtajának rögzítését bemutató illusztráció.
  • Ajtóvezető ikon

    Ajtóvezető

  • Ajtósín ikon

    Ajtósín

  • Ajtósín takaró ikon

    Ajtósín takaró

  • Csavar (bútor) ikon

    Csavar (bútor)

  • Csavar az ajtóvezetőhöz (metrikus) ikon

    Csavar az ajtóvezetőhöz (metrikus)

Töltse le az útmutatót a termék használati és beállítási információiért.

Használati útmutató

A fenti képek és videók kizárólag illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

MÉRETEK

GTFN256SER

Összes adat

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Terméktípus

    Beépíthető

  • Szabványos/Pult mélység

    Pult mélység

  • Energiaosztály

    E (A - G skálán)

ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ

  • Teljes nettó űrtartalom (liter)

    233

  • Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)

    63

  • Hűtő kapacitás (L)

    170

KIJELZŐ

  • Belső LED kijelző

    Igen

  • Expressz fagyasztás

    Igen

MÉRET ÉS SÚLY

  • Termék súlya csomagolással (kg)

    54

  • Termék súlya (kg)

    51

  • Magasság zsanérral együtt (mm)

    1 703

  • Magasság (mm)

    1 770

  • Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    540 x 1 770 x 545

JELLEMZŐK

  • Door Cooling+™

    Nem

  • LINEAR Cooling™

    Nem

  • InstaView

    Nem

JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ

  • Manuális jégkészítő

    Manuális jégkészítő

  • Vízadagoló

    Nem

  • Automatikus jégkészítő

    Nem

DESIGN

  • Ajtófront színe

    Fehér-fehér

  • Metal Fresh

    Nem

  • Fogantyú típusa

    Nem

TELJESÍTMÉNY

  • Kompresszor típusa

    Dugattyús kompresszor

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    218

  • Klíma osztály

    SN-T

  • Zajszint (dB)

    38

  • Zajszint (osztály)

    C (A - G skálán)

HŰTŐ RÉSZ

  • Átlátszó ajtókosár

    4

  • Hűtőszekrény-világítás

    Felső LED

  • Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok

    Igen (1 db)

  • Bortartó

    Nem

  • Többszörös légáráam

    Igen

  • Összecsukható polc

    Nem

  • Pure N Fresh

    Nem

  • Zöldségtároló fiók (Fresh Zone)

    Nem

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Nem

  • ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096187494

FAGYASZTÓ RÉSZ

  • Fagyasztó fiók

    3 szint

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

