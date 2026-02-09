Beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény, Total No Frost, 233L kapacitás
GTFN256SER
Fő tulajdonságok
- Total No Frost
- Zöldségtároló fiók
Mi teszi igazán különlegessé az LG beépíthető alulfagyasztós hűtőt?
Letisztult, beépíthető kialakítás
A letisztult részletek még elegánsabbá teszik konyháját
Zöldségtároló fiók
Külön tárolófiók a gyümölcsöknek és zöldségeknek
Total No Frost technológia
Jegesedésmentes frissesség
Sík kialakítás
Tökéletes konyhai megjelenés
A csúszó pánttal rögzített ajtópanelek a konyhabútorral megegyező felületet kapnak, ami egységes, prémium összhatást eredményez.
Zöldségtároló fiók
Zamatos frissesség
A frissen tartó zöldségtároló fiók megőrzi a zöldségek és gyümölcsök zamatát és természetes ízét.
Az LG belső tesztje alapján (25 °C-os hőmérsékletű helyiségben, normál páratartalom mellett, a fagyasztó -18 °C-on, a hűtő 4 °C-on), 24 óra elteltével mért nedvességveszteség alapján.
Total No Frost
Egyenletes, jegesedésmentes hűtés a Total No Frost technológiával
Az egyenletes légáramlásnak köszönhetően a hűtő fala és az élelmiszerek jegesedésmentesek maradnak.
Kihúzható tálca
Könnyű hozzáférés a kihúzható tálcával
A kihúzható tálca a fagyasztóban könnyen és gyorsan elérhetővé teszi a kedvenc finomságait.
Beépítési útmutató a beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrényhez
Kattintson, és tekintse meg, hogyan illeszkedik a beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény az Ön konyhájába — beleértve a pontos méretvételi útmutatót és a beépítési tudnivalókat.
Ez a videó a termék méretére és beépítésére vonatkozik, a design eltérhet a tényleges terméktől.
Alkatrészek és tartozékok
Tekintse meg a csomagban megtalálható tartozékokat.
1. Beépítési előírások
A hűtő és a konyhabútor ajtajainak 90°-ban kell nyílniuk. Ügyeljen arra, hogy a fal és a beépítőszekrény között legalább 40 mm szellőzőrés maradjon.
2. Biztonságos telepítés
A beépíthető hűtőszekrény stabil rögzítése érdekében használja az oldalsó takaró elemet, a műanyag felső konzolt, a bútorcsavarokat és a műanyag konzolcsavarokat.
3. Hűtőajtó rögzítése a szekrényfronthoz
A hűtőajtót négy ponton kell rögzíteni a bútorlaphoz. Először ideiglenesen rögzítse az ajtóvezetőt egy csavarral, majd szerelje fel az ajtósínt két bútorszeggel. Ezután távolítsa el az ajtóvezetőt, és hajtsa be a harmadik ajtósíncsavart. Végül takarja el a csavarhelyeket az ajtósín takaróelemmel.
Töltse le az útmutatót a termék használati és beállítási információiért.
Összegzés
MÉRETEK
Összes adat
MŰSZAKI ALAPADATOK
Terméktípus
Beépíthető
Szabványos/Pult mélység
Pult mélység
Energiaosztály
E (A - G skálán)
ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ
Teljes nettó űrtartalom (liter)
233
Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)
63
Hűtő kapacitás (L)
170
KIJELZŐ
Belső LED kijelző
Igen
Expressz fagyasztás
Igen
MÉRET ÉS SÚLY
Termék súlya csomagolással (kg)
54
Termék súlya (kg)
51
Magasság zsanérral együtt (mm)
1 703
Magasság (mm)
1 770
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
540 x 1 770 x 545
JELLEMZŐK
Door Cooling+™
Nem
LINEAR Cooling™
Nem
InstaView
Nem
JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ
Manuális jégkészítő
Manuális jégkészítő
Vízadagoló
Nem
Automatikus jégkészítő
Nem
DESIGN
Ajtófront színe
Fehér-fehér
Metal Fresh
Nem
Fogantyú típusa
Nem
TELJESÍTMÉNY
Kompresszor típusa
Dugattyús kompresszor
Energiafogyasztás (kWh/év)
218
Klíma osztály
SN-T
Zajszint (dB)
38
Zajszint (osztály)
C (A - G skálán)
HŰTŐ RÉSZ
Átlátszó ajtókosár
4
Hűtőszekrény-világítás
Felső LED
Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok
Igen (1 db)
Bortartó
Nem
Többszörös légáráam
Igen
Összecsukható polc
Nem
Pure N Fresh
Nem
Zöldségtároló fiók (Fresh Zone)
Nem
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Nem
ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
EAN KÓD
EAN kód
8806096187494
FAGYASZTÓ RÉSZ
Fagyasztó fiók
3 szint
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
