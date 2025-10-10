About Cookies on This Site

Fagyasztószekrény, 324L kapacitás
Termékinformációs adatlap

Fagyasztószekrény, 324L kapacitás

Termékinformációs adatlap

Fagyasztószekrény, 324L kapacitás

GFT41MCGSF
Elölnézet
Oldal nézet
Hátoldal
Elölnézet
Fő tulajdonságok

  • Total No Frost
  • Expressz fagyasztás
  • 324L extra nagy kapacitás
  • Tökéletes illeszkedés a konyhabútorba
  • Smart Inverter Compressor™
Több
Az LG fagyasztó- és hűtőszekrény szemből nézve, tökéletesen beillesztve egy modern konyhába.

Az LG fagyasztó- és hűtőszekrény szemből nézve, tökéletesen beillesztve egy modern konyhába.

A frissesség tökéletes megjelenésbe zárva

A fagyasztószekrényt úgy tervezték, hogy maximális funkcionalitás mellett minden eleme eleganciát sugározzon konyhájában.

*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.

Total No Frost - Az LG jegesedésmentes hűtőrendszere megakadályozza a a falak jegesedését
Total No Frost

Nem kell a leolvasztással bajlódnia

Az LG jegesedésmentes hűtőrendszere megakadályozza a falak jegesedését, így nem kell többet a manuális leolvasztással bajlódnia.

*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.

Multi Air Flow - A hideg levegő minden sarokba eljut körülölelve az ételeket
Multi Air Flow

A frissesség mindent körbeölel

A hideg levegő minden sarokba eljut körülölelve az ételeket, hogy azok megőrizhesssék frissességüket.

*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.

Expressz Fagyasztás - Jeges levegő egy pillanat alatt

Expressz Fagyasztás - Jeges levegő egy pillanat alatt

Expressz Fagyasztás

Jeges levegő egy pillanat alatt

Ne hagyja megolvadni az éppen mevásárolt jégkrémet. Kapcsolja be az Expressz Fagyasztás funkciót extra adag jeges levegőért.

A fagyasztószekrény extra nagy kapacitása elegendő helyet biztosít kedvencei számára.
Extra nagy kapacitás

Nagyobb belső tér, Több tárolóhely

Az LG fagyasztószekrény extra nagy 324 literes kapacitása elegendő helyet biztosít kedvencei számára.

*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.

A fagyasztószekrény láthatóan tökéletesen illeszkedik egy modern konyhabútorba.
Tökéletes illeszkedés

A beépíthető készülékekhez hasonló megjelenés

A sík ajtó és a konyhaszekrénybe akadálytalanul beilleszkedő kialakítás a beépíthető készülékekhez hasonló megjelenést kölcsönöz.

Sík oldalfalak a tökéletes illesztkedésért

Tökéletesen illeszkedik a konyhabútorba a letisztult, minimalista megjelenés érdekében.

Sík ajtófelület

A sík ajtónak köszönhetően szinte a beépíthetó készülékekkel azonos megjelenést kölcsönöz.

 

Kopp-Stop ajtónyitás

Kopp-Stop ajtónyitás technikának hála, szinte közvetlenül a bútor fala mellé helyezhető.

A Smart Inverter Kompresszorra vonatkozó 10 év garancia logó a Smart Inverter logo mellett található.
Smart Inverter Compressor™

Eneregiatakarékos és Megbízható 10 év garanciával

Az LG Smart Inverter Compressor™ energiatakarékos és tartós működést garantál, amivel nem csupán a pénztárcánkat, hanem a bolygónkat is óvja. Az LG Smart Inverter Kompresszorra 10 év garanciát vállalunk.*

*10 év garancia a Smart Inverter Kompresszorra (alkatrész garancia).

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

GFT41MCGSF
Teljes nettó űrtartalom (liter)
324
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
595 x 1 860 x 707
Energiaosztály
D (A - G skálán)
Kompresszor típusa
Smart Inverter kompresszor

Legfontosabb műszaki adatok

  • Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)

    324

  • MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    595 x 1 860 x 707

  • TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)

    211

  • MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály

    D (A - G skálán)

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

  • Design - Ajtófront színe

    Matt fekete

Összes adat

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Terméktípus

    Fagyasztószekrény

  • Szabványos/Pult mélység

    Pult mélység

  • Energiaosztály

    D (A - G skálán)

ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ

  • Teljes nettó űrtartalom (liter)

    324

  • Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)

    324

KIJELZŐ

  • Belső LED kijelző

    Igen (Belső kijelző)

  • Expressz fagyasztás

    Igen

MÉRET ÉS SÚLY

  • Termék súlya (kg)

    87

  • Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    595 x 1 860 x 707

JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ

  • Manuális jégkészítő

    Nem

DESIGN

  • Ajtó anyaga

    VCM

  • Ajtófront színe

    Matt fekete

  • Metal Fresh

    Nem

  • Fogantyú típusa

    Fogantyú könnyített nyitással

TELJESÍTMÉNY

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    211

  • Klíma osztály

    SN-T

  • Zajszint (dB)

    37

  • Zajszint (osztály)

    C (A - G skálán)

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096123713

FAGYASZTÓ RÉSZ

  • Fagyasztótér-világítás

    Felső LED

  • Edzett üveg polcok

    3

  • Fagyasztó fiók

    4 db átlátszó

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

