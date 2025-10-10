Fagyasztószekrény, 324L kapacitás

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.
*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.
*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.
*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.
Sík oldalfalak a tökéletes illesztkedésért
Tökéletesen illeszkedik a konyhabútorba a letisztult, minimalista megjelenés érdekében.
Sík ajtófelület
A sík ajtónak köszönhetően szinte a beépíthetó készülékekkel azonos megjelenést kölcsönöz.
Kopp-Stop ajtónyitás
Kopp-Stop ajtónyitás technikának hála, szinte közvetlenül a bútor fala mellé helyezhető.
Sík oldalfalak a tökéletes illesztkedésért
Tökéletesen illeszkedik a konyhabútorba a letisztult, minimalista megjelenés érdekében.
Sík ajtófelület
A sík ajtónak köszönhetően szinte a beépíthetó készülékekkel azonos megjelenést kölcsönöz.
Kopp-Stop ajtónyitás
Kopp-Stop ajtónyitás technikának hála, szinte közvetlenül a bútor fala mellé helyezhető.
*A kép illusztráció, a tényleges termék a fotótól eltérhet.
*10 év garancia a Smart Inverter Kompresszorra (alkatrész garancia).
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)
324
MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
595 x 1 860 x 707
TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)
211
MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály
D (A - G skálán)
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
Design - Ajtófront színe
Matt fekete
Összes adat
MŰSZAKI ALAPADATOK
Terméktípus
Fagyasztószekrény
Szabványos/Pult mélység
Pult mélység
Energiaosztály
D (A - G skálán)
ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ
Teljes nettó űrtartalom (liter)
324
Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)
324
KIJELZŐ
Belső LED kijelző
Igen (Belső kijelző)
Expressz fagyasztás
Igen
MÉRET ÉS SÚLY
Termék súlya (kg)
87
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
595 x 1 860 x 707
JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ
Manuális jégkészítő
Nem
DESIGN
Ajtó anyaga
VCM
Ajtófront színe
Matt fekete
Metal Fresh
Nem
Fogantyú típusa
Fogantyú könnyített nyitással
TELJESÍTMÉNY
Energiafogyasztás (kWh/év)
211
Klíma osztály
SN-T
Zajszint (dB)
37
Zajszint (osztály)
C (A - G skálán)
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
EAN KÓD
EAN kód
8806096123713
FAGYASZTÓ RÉSZ
Fagyasztótér-világítás
Felső LED
Edzett üveg polcok
3
Fagyasztó fiók
4 db átlátszó
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.