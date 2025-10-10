Side-by-Side hűtőszekrény, 638L kapacitás

*A TÜV Rheinland teszt eredményei alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva azt vizsgálták, hogy a frissentartó fiókba helyezett pak choi (bordáskel) mennyi idő alatt veszíti el súlyának 5%-át az LGE LinearCooling™ technológiával felszerelt GSXV91NSAE modell esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.