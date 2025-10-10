About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Side-by-Side hűtőszekrény, 638L kapacitás
GSLC40PYPE.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

Side-by-Side hűtőszekrény, 638L kapacitás

GSLC40PYPE.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

Side-by-Side hűtőszekrény, 638L kapacitás

GSLC40PYPE
Elölnézet
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerekkel
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerek nélkül
Fiók élelmiszerekkel
Jégkocka tálca, 1-es nézet
Jégkocka tálca, 2-es nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Fogantyú közeli nézet
Bal oldali nézet, nyitott ajtóval élelmiszerekkel
Bal oldali nézet, nyitott ajtóval élelmiszerek nélkül
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Oldal nézet
Elölnézet
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerekkel
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerek nélkül
Fiók élelmiszerekkel
Jégkocka tálca, 1-es nézet
Jégkocka tálca, 2-es nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Fogantyú közeli nézet
Bal oldali nézet, nyitott ajtóval élelmiszerekkel
Bal oldali nézet, nyitott ajtóval élelmiszerek nélkül
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Oldal nézet

Fő tulajdonságok

  • LinearCooling™
  • Teljesen sík ajtó
  • Nagy kapacitás
  • Slim SpacePlus™ jégkészítő
  • Smart Inverter Kompresszor
Több
Egy ropogós zöld salátáról csöpögő vízről készült közeli videó mellett egy másik közeli videó látható, amelyen a víz friss piros paradicsomra hullik, és mellette egy következő videó, melyben fényes, nedves áfonya mozog körbe.

Видео в близък план на вода, капеща от хрупкави зелени марули, е до видео отблизо на вода, падаща върху пресни червени домати, е до видео на ярки мокри боровинки, които се движат наоколо.

LinearCooling™

Megőrzi a gyümölcsök és zöldségek valódi frissességét

LinearCooling™ technológia csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, így akár 7 napig is képes megőrizni az élelmiszerek frissességét.

*A TÜV Rheinland teszt eredményei alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva azt vizsgálták, hogy a frissentartó fiókba helyezett pak choi (bordáskel) mennyi idő alatt veszíti el súlyának 5%-át az LGE LinearCooling™ technológiával felszerelt GSXV91NSAE modell esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.

*635L: EU szabvány alapján az LG GSXV91BSAE modell kapacitása 635L.
A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Slim SpacePlus™

Az extra keskeny jégkészítővel több hely marad kedvenceinek hűtőjében.

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

A Smart Inverter Kompresszorra vonatkozó 10 év garancia logó a Smart Inverter logo mellett található.

Smart Inverter Kompresszor

Energiatakarékos és Tartós

Az LG Smart Inverter Kompresszor energiahatékony, tartós és csendes működést garantál. Az LG Smart Inverter Kompresszorra 10 év garanciát vállalunk.*

*10 év garancia a Smart  Inverter Kompresszorra (alkatrész garancia).

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

GSJC41EPPE

Legfontosabb műszaki adatok

  • Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)

    638

  • MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    913 x 1 790 x 735

  • TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)

    347

  • MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály

    E (A - G skálán)

  • TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa

    Smart Inverter kompresszor

  • JELLEMZŐK - InstaView

    Nem

  • JELLEMZŐK - Door-in-Door™

    Nem

  • JÉG és VÍZADAGOLÓ - Vízvezeték

    Vízvezetékre kell csatlakoztatni

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

  • Design - Ajtófront színe

    Hamvas matt ezüst

Összes adat

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Terméktípus

    Side by Side

  • Szabványos/Pult mélység

    Pult mélység

  • Energiaosztály

    E (A - G skálán)

ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ

  • Teljes nettó űrtartalom (liter)

    638

  • Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)

    192

  • Hűtő kapacitás (L)

    417

  • Storage Volume Freezer (2Star) (L)

    15

  • Storage Volume Ice Making Room (L)

    14

KIJELZŐ

  • Belső LED kijelző

    Belső kijelző

  • Expressz fagyasztás

    Igen

MÉRET ÉS SÚLY

  • Termék súlya csomagolással (kg)

    115

  • Termék súlya (kg)

    105

  • Magasság zsanérral együtt (mm)

    1 790

  • Magasság (mm)

    1 750

  • Mélység fogantyúval együtt (mm)

    735

  • Mélység ajtó nélkül (mm)

    620

  • Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    913 x 1 790 x 735

JELLEMZŐK

  • Door Cooling+™

    Nem

  • Door-in-Door™

    Nem

  • LINEAR Cooling™

    Igen

  • InstaView

    Nem

JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ

  • Manuális jégkészítő

    Nem

  • Vízadagoló

    Nem

  • Vízvezeték

    Vízvezetékre kell csatlakoztatni

  • Jég- és vízadagoló

    Jégkocka és Zúzott jég

  • Automatikus jégkészítő

    Igen (SpacePlus™)

DESIGN

  • Ajtó anyaga

    PET

  • Ajtófront színe

    Hamvas matt ezüst

  • Metal Fresh

    Belső tér színe fehér

  • Fogantyú típusa

    Pocket Spray

TELJESÍTMÉNY

  • Kompresszor típusa

    Smart Inverter kompresszor

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    347

  • Klíma osztály

    T

  • Zajszint (dB)

    36

  • Zajszint (osztály)

    C (A - G skálán)

HŰTŐ RÉSZ

  • Átlátszó ajtókosár

    4

  • Hűtőszekrény-világítás

    Felső LED

  • Edzett üveg polcok

    3

  • Snack/sajt rekesz

    Nem

  • Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok

    Igen (2 db)

  • Többszörös légáráam

    Igen

  • Pure N Fresh

    Nem

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096031384

FAGYASZTÓ RÉSZ

  • Fagyasztótér-világítás

    Felső LED

  • Edzett üveg polcok

    3

  • Fagyasztó fiók

    2 Transparent

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható