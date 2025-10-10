Side-by-Side hűtőszekrény, 638L kapacitás

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*A TÜV Rheinland teszt eredményei alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva azt vizsgálták, hogy a frissentartó fiókba helyezett pak choi (bordáskel) mennyi idő alatt veszíti el súlyának 5%-át az LGE LinearCooling™ technológiával felszerelt GSXV91NSAE modell esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.
*635L: EU szabvány alapján az LG GSXV91BSAE modell kapacitása 635L.
A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Slim SpacePlus™
Az extra keskeny jégkészítővel több hely marad kedvenceinek hűtőjében.
A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
*10 év garancia a Smart Inverter Kompresszorra (alkatrész garancia).
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)
638
MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
913 x 1 790 x 735
TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)
347
MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály
E (A - G skálán)
TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa
Smart Inverter kompresszor
JELLEMZŐK - InstaView
Nem
JELLEMZŐK - Door-in-Door™
Nem
JÉG és VÍZADAGOLÓ - Vízvezeték
Vízvezetékre kell csatlakoztatni
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
Design - Ajtófront színe
Hamvas matt ezüst
Összes adat
MŰSZAKI ALAPADATOK
Terméktípus
Side by Side
Szabványos/Pult mélység
Pult mélység
Energiaosztály
E (A - G skálán)
ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ
Teljes nettó űrtartalom (liter)
638
Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)
192
Hűtő kapacitás (L)
417
Storage Volume Freezer (2Star) (L)
15
Storage Volume Ice Making Room (L)
14
KIJELZŐ
Belső LED kijelző
Belső kijelző
Expressz fagyasztás
Igen
MÉRET ÉS SÚLY
Termék súlya csomagolással (kg)
115
Termék súlya (kg)
105
Magasság zsanérral együtt (mm)
1 790
Magasság (mm)
1 750
Mélység fogantyúval együtt (mm)
735
Mélység ajtó nélkül (mm)
620
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
913 x 1 790 x 735
JELLEMZŐK
Door Cooling+™
Nem
Door-in-Door™
Nem
LINEAR Cooling™
Igen
InstaView
Nem
JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ
Manuális jégkészítő
Nem
Vízadagoló
Nem
Vízvezeték
Vízvezetékre kell csatlakoztatni
Jég- és vízadagoló
Jégkocka és Zúzott jég
Automatikus jégkészítő
Igen (SpacePlus™)
DESIGN
Ajtó anyaga
PET
Ajtófront színe
Hamvas matt ezüst
Metal Fresh
Belső tér színe fehér
Fogantyú típusa
Pocket Spray
TELJESÍTMÉNY
Kompresszor típusa
Smart Inverter kompresszor
Energiafogyasztás (kWh/év)
347
Klíma osztály
T
Zajszint (dB)
36
Zajszint (osztály)
C (A - G skálán)
HŰTŐ RÉSZ
Átlátszó ajtókosár
4
Hűtőszekrény-világítás
Felső LED
Edzett üveg polcok
3
Snack/sajt rekesz
Nem
Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok
Igen (2 db)
Többszörös légáráam
Igen
Pure N Fresh
Nem
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
EAN KÓD
EAN kód
8806096031384
FAGYASZTÓ RÉSZ
Fagyasztótér-világítás
Felső LED
Edzett üveg polcok
3
Fagyasztó fiók
2 Transparent
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
