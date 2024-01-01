LG LT1000P hűtőszekrény vízszűrő

Vegye ki az eldobható vízszűrőt.

Cserélje ki egy új vízszűrőre.

Helyezze be az új szűrőt a szűrőfejbe, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az új szűrőn lévő nyíl egy vonalba nem kerül a szűrőfejen lévő nyíllal.

Helyezze vissza a szűrőt a rekeszbe.