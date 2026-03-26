*A fenti képek és videók megrendezettek és illusztrációs céllal készültek a jobb megértés érdekében. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.

1) AI Air

- Az AI Air távirányítóval vagy az LG ThinQ segítségével is kezelhető.

- Az AI Air hűtő és fűtő üzemmódban is elérhető.

- Az AI Air használata közben a ventilátor sebessége és a légáramlás iránya automatikusan, a helyzetnek megfelelően módosul, és az AI Air kikapcsol, ha a légáramlás iránya megváltozik.

- Az AI Air használata előtt ajánlott az LG ThinQ segítségével fényképet készíteni a helyiségről, vagy meghatározni a légkondicionáló és a helyiségben tartózkodó személy elhelyezkedését.

- Az AI Air aktiválásakor a Jelenlét-érzékelő szenzor érzékeli a személy tartózkodási helyét, és automatikusan aktiválja a közvetlen/közvetett légáramlást.

- A Jelenlét-érzékelő szenzor érzékelési távolsága legfeljebb 5 m, az érzékelési távolságban eltérések lehetnek a termék telepítési és használati környezetétől függően.

2) Jelenlét-érzékelő szenzor

- Ez a funkció a távirányítóval vagy az LG ThinQ-val kapcsolható be/ki.

- A Jelenlét-érzékelő szenzor csak hűtés és fűtés üzemmódban működik.

- A Jelenlét-érzékelő szenzor hatótávolsága legfeljebb 5 m. A használati körülményektől függően a szenzor érzékelési tartománya lerövidülhet.

- Az emberi távollét észlelésének megítélési ideje 20 és 120 perc között állítható be az LG ThinQ segítségével (alapértelmezett 20 perc).

3) Soft Air

- Soft Air üzemmódban a közvetett légáramlás az elülső kivezető nyíláson keresztül biztosított, az alsó kivezető nyílás zárva van.

- Ez a funkció csak Hűtés/Ventilátor/AI Air üzemmódban alkalmazható.

- AI Air üzemmódban való működéskor a Soft Air funkció automatikusan bekapcsol a helyiségben levő környezettől függően.

- A Soft Air funkció egyedüli használata manuálisan aktiválható a távirányítóval vagy az LG ThinQ-val.

- A légáramlás hőmérséklete csak a Soft Air üzemmód kizárólagos használata esetén állítható be az LG ThinQ-n, AI Air üzemmódban nem.

- Soft Air üzemmód egyedüli használata esetén a legalacsonyabb beállítható szobahőmérséklet 24 °C.

4) DUAL Vane

- Dátum: 2023.10.

- Vizsgálati körülmények: LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrában, 20,9 ㎡/ 50,1 ㎥, Jet üzemmód, beltéri DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, kültéri DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ beállítás hűtési üzemmódban, beltéri DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, kültéri DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ beállítás fűtési üzemmódban

- Vizsgálati módszer: 5℃ esés (hűtés esetén) / 5℃ emelkedés (fűtés esetén) eléréséhez szükséges idő mérése a kezdeti átlagos szobahőmérséklethez képest.

- Vizsgált modell: S3-M12KL2MB (LG korábbi platform - egylapátos), S3-M121L1C0 (LG új platform - DUAL Vane)

- Vizsgálati eredmény: Az LG új platformja (DUAL Vane) akár 23%-kal gyorsabb hűtési üzemmódban, és 6%-kal gyorsabb fűtési üzemmódban, mint az LG előző platformja (egylapátos) a vizsgálati körülmények alapján.

- A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.

5) 22%-kal hosszabb légáramlat

- Dátum: 2024.12, mérési eredmények az LG légkondicionáló K+F központjában,

- Vizsgálati körülmények: A termék beépítési magassága 2,0 m, ventilátor üzemmódban a légáramlás, P1 lapátszög.

- Vizsgálati módszer: A méréseket légáramlásmérő szondával, 0,2 m-es szakaszonként végezték 0,1 m és 1,7 m magasság között. A légáramlás maximális hatótávolságát úgy határozták meg, hogy minden egyes ponton 180 másodpercen keresztül mérték a légáramlás sebességét, és akkor tekintették a légáramlást hatékonynak, ha a sebesség az idő több mint 50%-ában meghaladta a 0,25 m/s-ot.

- Vizsgált modell: S3-Q24121D0 (LG új platform-DUAL Vane)

- Vizsgálati eredmény: A javasolt vizsgálati feltételek mellett a légáramlás maximális hatótávolsága több mint 22 m volt.

- A légáramlás hatótávolsága az LG korábbi platformjának (egylapátos - S3-W18KL33A) legfeljebb 18 m.

- A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak."

6) Komfort páratartalom-szabályozás

- A légáramlás automatikusan változik az üzemi környezet függvényében.

- Ez a funkció a távirányító vagy az LG ThinQ segítségével használható.

- Ezzel a funkcióval csak a kívánt hőmérsékletet lehet beállítani (a páratartalom automatikusan szabályozódik).

7) Alvásidőzítő+

- Az Alvásidőzítő+ automatikusan beállítja a hőmérsékletet az Ön használati szokásainak elemzése alapján, amikor alvásidőzítő üzemmódban működik.

- Az Alvásidőzítő+ funkciót az LG ThinQ-n keresztül kell beállítani.

- Az Alvásidőzítő+ csak hűtés üzemmódban használható.

- A légáramlás erőssége a használati szokások elemzésével automatikusan beállításra kerül, és az LG ThinQ-n keresztül módosítható.

- Az Alvásidőzítő+ a 22~28 °C-os hőmérsékleti tartományban állítható be.

8) Fűtési teljesítmény

- Teszt dátuma: 2025.04

- Tesztelő intézmény: LG Légkondicionáló Tesztlaboratórium

- Tesztelt modellek: S3-W09121CA (9k modell), S3-W12121CA (12k modell)

- Tesztfeltételek: Beltéri: DB 20,0 ℃ (WB 15,0 ℃), Kültéri: DB –25 ℃, Beállított hőmérséklet: 29 ℃, Ventilátorsebesség: magas (F5), Üzemmód: fűtés

- Tesztmódszer: A terméket a megadott tesztkörülmények között üzemeltették, majd stabil állapot elérése után 35 percen keresztül mérték az átlagos teljesítményt.

- Teszt eredmények:

[–25 ℃ külső hőmérséklet mellett] Névleges fűtési teljesítmény: 3 200 W vs. 3 781 W (100% felett, 9k modell) – a fűtési teljesítmény igazolt.

Névleges fűtési teljesítmény: 4 000 W vs. 4 122 W (100% felett, 12k modell) – a fűtési teljesítmény igazolt.

- A fűtési teljesítmény csökkenhet a külső hőmérséklet további csökkenésével.

- Az eredmények az LG laboratóriumi mérésein alapulnak, és eltérhetnek a telepítési, illetve üzemeltetési körülményektől függően.

9) Alacsony teljesítményű fűtés

- Ez a funkció kizárólag fűtési üzemmódban érhető el.

- Alacsony teljesítményű fűtés üzemmódban a készülék kijelzőjén az „LH” felirat jelenik meg.

- Alacsony teljesítményű fűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet 8–15 ℃ tartományban állítható a ThinQ alkalmazáson vagy a távirányítón keresztül, a légáramlás sebessége pedig fixen magas fokozaton működik.

- Alacsony teljesítményű fűtés üzemmódban az üzemmód vagy a légáramlás megváltoztatása a funkció kikapcsolását eredményezi.

- Az Alacsony teljesítményű fűtés funkció a távirányítóval vagy az LG ThinQ alkalmazással vezérelhető.

10) kW Manager

- A kW Manager funkció minden üzemmódban elérhető (hűtés, párátlanítás, alvó üzemmód és jet mód), kivéve fűtési módban.

- A beállított időszak alatt a felhalmozott energiafogyasztást a rendszer monitorozza, és a fennmaradó időszakra energiafogyasztást-korlátozó műveletek kerülnek végrehajtásra.

- Ha a napi energiafelhasználás meghaladja a beállított időszak célértékét, a fennmaradó felhasználható energia automatikusan újraszámításra kerül a célérték fenntartása érdekében.

- Ez a funkció csak az LG ThinQ-n keresztül használható.

- Ha a beállított időszakon belül a teljes felhasznált energia mennyisége meghaladja a célértéket, a kW Manager funkció kikapcsol, és az eszköz visszatér általános üzemmódba. Erről az LG ThinQ alkalmazás értesíti Önt.

11) Ablaknyitás érzékelés

- A termék szállításakor a kezdeti beállítás a kikapcsolt állapot. Ezt a funkciót csak az LG ThinQ-n keresztül lehet beállítani.

- Az „Ablaknyitás érzékelés"" funkció csak hűtés és fűtés üzemmódban érhető el.

- Ez a funkció a szobahőmérséklet hirtelen változásainak rövid időn belüli érzékelésével működik (amikor 5 percen belül 1,5 °C-os növekedést vagy 2,5 °C-os csökkenést észlel).

- Az energiatakarékos üzemmód alapértelmezett működési ideje 10 perc, és az LG ThinQ segítségével akár 60 percre is beállítható.

12) Teljes tisztítás

- A Teljes tisztítás csak az LG ThinQ-n keresztül működik.

- A Teljes tisztítás használatakor a kondenzvíz előállítása, a Fagyasztásos tisztítás és az Automatikus tisztítás+ egymás után történik.

- Az UV funkcióval rendelkező modelleknél az UV LED a Teljes tisztítás művelet alatt aktiválódik.

- A funkció kikapcsolható a működés leállításával vagy az üzemmódok/beállítások megváltoztatásával a távirányító segítségével.

- A Teljes tisztítás funkció működési ideje a környezeti és használati körülményektől függően változhat.

13) Automatikus tisztítás+

- Az Automatikus tisztítás+ elindítja a szárítási funkciót a hűtési művelet befejezése után.

- Az Automatikus tisztítás+ működési ideje legfeljebb 20 perc, ezzel segítve a nedvesség eltávolítását a hőcserélőről.

- A belső szárítási feltételek a beltéri levegő hőmérsékleti és páratartalmi viszonyai alapján változhatnak.

- A légáramlás erősségét az LG ThinQ segítségével választhatja ki a légáramlás és a szárítási idő beállításához.

- Az Automatikus tisztítás+ a termék leszállításakor kerül aktiválásra, és további beállítások nélkül használható.

14) Fagyasztásos tisztítás

- A TÜV Rheinland Korea megerősíti, hogy az LG légkondicionálók elpárologtatójának fagyasztásos tisztítási módja a javasolt vizsgálati feltételek mellett kapott eredmények alapján baktériumcsökkentő hatást fejt ki. Jelentés sz.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

- Ez a vizsgálati eredmény egy nemzetközileg elismert laboratóriumtól kapott vizsgálati jelentésre, és a Pseudomonas aeruginosa 99,0%-os csökkentési arányára támaszkodik, amely a tényleges környezettől függően változhat.

- Vizsgálóintézet: TÜV Rheinland

- Vizsgálati időszak: 2023. 04~05

- Vizsgált modell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

- Vizsgált baktériumok: A „Pseudomonas aeruginosa” 99,0%-os csökkentési aránya megerősítve

- Ez a funkció csak a ThinQ-n keresztül működtethető.

- A környezettől függően a Fagyasztásos tisztítás üzemmód működési ideje akár 65 perc is lehet.

15) Plasmaster™ Ionizer++

- A TÜV Rheinland igazolta, hogy a Plasmaster™Ionizer++ egy 30 ㎥-es teszthelyiségben a megtapadt baktériumok (Staphylococcus aureus, Escherichia coli és Pseudomonas aeruginosa) akár 99,9%-át is eltávolítja. A vizsgált modell az SW09BAJWAN volt. A vizsgálat nem mérte a baktériumok eltávolításának hatékonyságát a légkondicionálóban, és a baktériumok eltávolításának hatékonysága eltérhet a tényleges használati körülményektől.

- Az Intertek igazolta, hogy a Plasmaster™Ionizer++ egy 30 ㎥-es teszthelyiségben a megtapadt baktériumok (Staphylococcus aureus, Escherichia coli és Pseudomonas aeruginosa) akár 99,9%-át is eltávolítja. A vizsgált modell az SW09BAJWAN volt. A vizsgálat nem mérte a baktériumok eltávolításának hatékonyságát a légkondicionálóban, és a baktériumok eltávolításának hatékonysága eltérhet a tényleges használati körülményektől.

16) Allergiaszűrő

- A BAF által hitelesített allergiaszűrő eltávolítja az allergiát kiváltó anyagokat, például a levegőben található poratkákat.

[BAF tanúsítvány]

- Hitelesítő intézet: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

- Hitelesítési kategória: A háziporatka-allergénnek való kitettség csökkenése

- Kiváltó okok: Gombák, házi poratka, penészgomba

- Licenc száma: 397 Érvényes: 2025. december 31-ig

17) LG ThinQ

- Az LG SmartThinQ új neve LG ThinQ.

- Az intelligens funkciók és a hangalapú asszisztens termék országonként és modellenként eltérő lehet. A szolgáltatás elérhetőségéről érdeklődjön a helyi kiskereskedőnél vagy az LG-nél.

- A Google és a Google Home a Google LLC védjegyei.

- Az Amazon, Alexa, Echo és minden kapcsolódó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye.

- A hangalapú intelligens hangszóró eszköz nem tartozék.