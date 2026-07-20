*A fenti képek és videók megrendezettek és illusztrációs céllal készültek a jobb megértés érdekében. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.

1) AI Air

- Az AI Air távirányítóval vagy az LG ThinQ segítségével is kezelhető.

- Az AI Air hűtő és fűtő üzemmódban is elérhető.

- Az AI Air használata közben a ventilátor sebessége és a légáramlás iránya automatikusan, a helyzetnek megfelelően módosul, és az AI Air kikapcsol, ha a légáramlás iránya megváltozik.

- Az AI Air használata előtt ajánlott az LG ThinQ segítségével fényképet készíteni a helyiségről, vagy meghatározni a légkondicionáló és a helyiségben tartózkodó személy elhelyezkedését.

- Az AI Air aktiválásakor a radaros érzékelő érzékeli a szobában levő személy tartózkodási helyét, és automatikusan aktiválja a közvetlen/közvetett légáramlást.

- A radaros érzékelő érzékelési távolsága legfeljebb 5 m, és a termék telepítési és használati környezetétől függően eltérések lehetnek az érzékelési távolságban.

2) Soft Air

- Soft Air üzemmódban az alsó légkivezetés zárva van, és az elülső légkivezetés közvetett légáramlást biztosít.

- Ez a funkció csak Hűtés/Ventilátor/AI Air üzemmódban alkalmazható.

- AI Air üzemmódban való működéskor a Soft Air funkció automatikusan bekapcsol a helyiségben levő környezettől függően.

- A Soft Air funkció egyedüli használata manuálisan aktiválható a távirányítóval vagy az LG ThinQ-val.

- A légáramlás hőmérséklete csak a Soft Air üzemmód kizárólagos használata esetén állítható be az LG ThinQ-n, AI Air üzemmódban nem.

- Soft Air üzemmód egyedüli használata esetén a legalacsonyabb beállítható szobahőmérséklet 24 °C.

3) DUAL Vane

- Dátum: 2023.10.

- Vizsgálati körülmények: LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrában, 20,9 ㎡/ 50,1 ㎥, Jet üzemmód, beltéri DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ beállítás hűtési üzemmódban, beltéri DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ beállítás fűtési üzemmódban

-Vizsgálati módszer: 5℃ esés (hűtés esetén) / 5℃ emelkedés (fűtés esetén) eléréséhez szükséges idő mérése a kezdeti átlagos szobahőmérséklethez képest.

-Vizsgált modell: S3-M12KL2MB (LG korábbi platform - egy lapát), S3-M121L1C0 (LG új platform - DUAL Vane)

- Vizsgálat eredménye: Az LG új platformja (DUAL Vane) akár 23%-kal gyorsabb hűtési üzemmódban, és 6%-kal gyorsabb fűtési üzemmódban, mint az LG előző platformja (egylapátos) a vizsgálati körülmények alapján.

- A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.

4) 22%-kal hosszabb légáramlat

- Dátum: 2024.12, mérési eredmények az LG légkondicionáló K+F központjában,

- Vizsgálati körülmények: A termék beépítési magassága 2,0 m, ventilátor üzemmódban a légáramlás, P1 lapátszög.

- Vizsgálati módszer: A méréseket légáramlásmérő szondával, 0,2 m-es szakaszonként végezték 0,1 m és 1,7 m magasság között. A légáramlás maximális hatótávolságát úgy határozták meg, hogy minden egyes ponton 180 másodpercen keresztül mérték a légáramlás sebességét, és akkor tekintették a légáramlást hatékonynak, ha a sebesség az idő több mint 50%-ában meghaladta a 0,25 m/s-ot.

-Vizsgált modell: S3-Q24121D0 (LG új platform-DUAL Vane)

- Vizsgálat eredménye: A javasolt vizsgálati feltételek mellett a légáramlás maximális hatótávolsága több mint 22 m volt.

- A légáramlás hatótávolsága az LG korábbi platformjának (egylapátos - S3-W18KL33A) legfeljebb 18 m.

- A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.

5) Komfortos páratartalom-szabályozás

- A légáramlás automatikusan változik az üzemi környezet függvényében.

- Ez a funkció a távirányító vagy az LG ThinQ segítségével használható.

- Ezzel a funkcióval csak a kívánt hőmérsékletet lehet beállítani (a páratartalom automatikusan szabályozódik).

6) Alvásidőzítő+

- Az Alvásidőzítő+ automatikusan beállítja a hőmérsékletet az Ön használati szokásainak elemzése alapján, amikor alvásidőzítő üzemmódban működik.

- Az Alvásidőzítő+ funkciót a használatához először az LG ThinQ-n keresztül kell beállítani.

- Az Alvásidőzítő+ csak hűtés üzemmódban használható.

- A légáramlás erőssége a használati szokások elemzésével automatikusan beállításra kerül, és az LG ThinQ-n keresztül módosítható.

- Az Alvásidőzítő+ a 22~28 °C-os hőmérsékleti tartományban állítható be.

7) kW Manager

- A "kW Manager" funkció minden üzemmódban elérhető (hűtés, párátlanítás, alvó üzemmód és jet mód), kivéve fűtési módban.

- A beállított időszak alatt a halmozott villamosenergia-fogyasztást a rendszer monitorozza, és a fennmaradó időszakra teljesítményt korlátozó művelet kerül végrehajtásra.

- Ha a napi energiafelhasználás meghaladja a beállított időszak célértékét, a fennmaradó felhasználható energia automatikusan újraszámításra kerül a célérték fenntartása érdekében.

- Ez a funkció csak az LG ThinQ-n keresztül használható.

- Ha a beállított időszakon belül a teljes felhasznált energia mennyisége meghaladja a célértéket, a kW Manager funkció kikapcsol, és az eszköz visszatér általános üzemmódba. Erről az LG ThinQ alkalmazás értesíti Önt.

8) Ablaknyitás érzékelés

- A termék szállításakor a kezdeti beállítás a kikapcsolt állapot. Ezt a funkciót csak az LG ThinQ-n keresztül lehet beállítani.

- Az „Ablaknyitás érzékelés" funkció csak hűtés és fűtés üzemmódban érhető el.

- Ez a funkció a szobahőmérséklet hirtelen változásainak rövid időn belüli érzékelésével működik (amikor 5 percen belül 1,5 °C-os növekedést vagy 2,5 °C-os csökkenést észlel).

- Az energiatakarékos üzemmód alapértelmezett működési ideje 10 perc, és az LG ThinQ segítségével akár 60 percre is beállítható.

9) Teljes tisztítás

- A Teljes tisztítás csak az LG ThinQ-n keresztül működik.

- A Teljes tisztítás használatakor a kondenzvíz előállítása, a Fagyasztásos tisztítás és az Automatikus tisztítás+ egymás után történik.

- Az UV funkcióval rendelkező modelleknél az UV LED a Teljes tisztítás művelet alatt aktiválódik.

- A funkció kikapcsolható a működés leállításával vagy az üzemmódok/beállítások megváltoztatásával a távirányító segítségével.

- A Teljes tisztítás funkció működési ideje a környezeti és használati körülményektől függően változhat.

10) Automatikus tisztítás+

- Az Automatikus tisztítás+ elindítja a szárítási funkciót a hűtési művelet befejezése után.

- Az Automatikus tisztítás+ működési ideje legfeljebb 20 perc, ezzel segítve a nedvesség eltávolítását a hőcserélőről.

- A belső szárítási feltételek a beltéri levegő hőmérsékleti és páratartalmi viszonyai alapján változhatnak.

- A légáramlás erősségét az LG ThinQ segítségével választhatja ki a légáramlás és a szárítási idő beállításához.

- Az Automatikus tisztítás+ a termék leszállításakor kerül aktiválásra, és további beállítások nélkül használható.

11) Fagyasztásos tisztítás

- A TÜV Rheinland Korea megerősíti, hogy az LG légkondicionálók elpárologtatójának fagyasztásos tisztítási módja a javasolt vizsgálati feltételek mellett kapott eredmények alapján baktériumcsökkentő hatást fejt ki. Jelentés sz.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

- Ez a vizsgálati eredmény egy nemzetközileg elismert laboratóriumtól kapott vizsgálati jelentésre, és a Pseudomonas aeruginosa 99,0%-os csökkentési arányára támaszkodik, amely a tényleges környezettől függően változhat.

- Vizsgáló intézmény: TÜV Rheinland

- Vizsgálati időszak: 2023. 04~05

- Vizsgált modell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

- Vizsgált baktériumok: A „Pseudomonas aeruginosa” 99,0%-os csökkentési aránya megerősítve

- Ez a funkció csak a ThinQ-n keresztül működtethető.

- A környezettől függően a Fagyasztásos tisztítás üzemmód működési ideje akár 65 perc is lehet.

12) Allergiaszűrő

- A BAF által hitelesített allergiaszűrő eltávolítja a levegőben lebegő allergiát okozó anyagokat, például a házi poratkákat.

[BAF tanúsítvány]

- Tanúsító hatóság: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

- Tanúsítási kategória: A háziporatka-allergénnek való kitettség csökkentésére

- Kiváltó okok: Gombák, házi poratka, penészgomba

- Engedély száma: 397 Érvényes: 2025. december 31-ig

13) LG ThinQ

- Az LG SmartThinQ új neve LG ThinQ.

- Az intelligens funkciók és a hangalapú asszisztens termék országonként és modellenként eltérő lehet. A szerviz elérhetőségéről érdeklődjön a helyi kiskereskedőnél vagy az LG-nél.

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