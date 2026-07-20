We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
IDEA-díj
A 2024-es IDEA-díj döntőse
The Red Dot
Az LG DUALCOOL a Red Dot 2024-es győztese a „Fűtés és klímatechnika” kategóriában.
Intelligens hűtés tökéletesre hangolva
AI Air
DUAL Vane
Proaktív energiaszabályozás
Teljes tisztítás
AI Air
Az AI gondoskodik az Ön komfortérzetéről
Állítsa be a tartózkodási helyét az LG ThinQ™-ban, és az AI Air1) a helyiség hőmérsékletét figyelve optimalizálja a légáramlást.
Soft Air
Lágy szellő az Ön igényeihez igazítva
A Soft Air2)az ideális hőmérséklet elérésekor közvetett légáramlásra vált, így kellemes és nem túl hideg hőmérsékletet tapasztalhat.
DUAL Vane
Optimális légáramlási irány és kellemes hőmérséklet
A Dual Vane felfelé vagy lefelé, távolabbra és gyorsabban teríti a légáramlást, hogy ideális komfortérzetet nyújtson minden évszakban.
Hosszabb légáramlatok
A hűvös levegő még a szoba másik végéből is eljut Önhöz a 22 m-es hatótávolságnak köszönhetően, amely 22%-kal hosszabb4),mint a korábbi modellek teljesítménye.
Komfortos páratartalom-szabályozás
Tökéletes komfortérzet a megfelelő mértékű páratartalommal!
Nem túl párás, nem túl száraz – a megfelelő levegő segít ellazulni. A Komfort páratartalom-szabályozás5) figyeli a páratartalmat, hogy a kívánt hőmérsékletnek megfelelően szinten tartsa.
DUAL Inverter HeatPump Compressor
Az energiahatékonyság ötvöződik a fűtéssel
Tapasztalja meg a megbízható fűtést az energiahatékony DUAL Inverter HeatPump Compressorunkkal! Optimális kényelem alacsony energiafogyasztással.
Intelligens fűtés alacsonyabb energiafelhasználással
Párosítsa a hőszivattyús légkondicionálót egy hagyományos fűtőberendezéssel, hogy a hőmérsékletet magasan tartsa és csökkentse az energiafogyasztást!
*A TÜV Rheinland igazolta, hogy az LG DUAL Inverteres hőszivattyú (A13RJH) a javasolt vizsgálati körülmények között több energiát takarít meg, mint az elektromos fűtőberendezések.
*Dátum/Vizsgálat: 2021.10 LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrája,
*Vizsgálati körülmények: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, Beltéri DB (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%
*Vizsgálati modell/módszer:
- A13RJH (LG DUAL Inverteres hőszivattyú (3500 W, ventilátor sebesség: magas, beállítás: 29℃)
- Álló típusú elektromos radiátoros fűtőberendezés (3200 W, ventilátor sebesség: magas, max. hőmérséklet)
- Álló típusú elektromos infravörös fűtőberendezés (3000 W, ventilátor sebesség: magas, max. hőmérséklet)
*Minden mintát összesen 8 órán keresztül üzemeltettünk tesztkörülmények között, majd megmértük és összehasonlítottuk az energiafogyasztást.
*Vizsgálat eredménye: Az LG DUAL Inverteres hőszivattyú (A13RJH) a javasolt tesztkörülmények között 66%-kal több energiát takarít meg, mint az infravörös fűtőberendezés, és 68%-kal több energiát, mint a radiátor.
*A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.
Teljes tisztítás
Az AI Air a teljes tisztítási móddal nyújt nyugalmat Önnek
Az LG ThinQ egy érintéssel elérhetővé teszi a gondtalan karbantartást9), még a nehezen hozzáférhető területeket is elérve.
Automatikus tisztítás+
Automatikusan megszárítja a hőcserélőt az eszköz használata után
Az Automatikus tisztítás+10) a légkondicionáló használata után aktiválódik, és levegőt fúj a nedvesség eltávolítására. Akár 20 percig is üzemel a gyorsabb száradás vagy a csendesebb működés esetén.
Fagyasztásos tisztítás
Segítségével könnyen tisztíthatóak a nehezen hozzáférhető területek is
A Fagyasztásos tisztítás11) üzemmód egyszerűvé teszi a légkondicionáló belsejének tisztítását. A felolvasztott jég segít kimosni a szennyeződéseket, csökkentve a káros baktériumok mennyiségét a friss levegő érdekében.
Smart air care
Az intelligens élet az LG ThinQ™ alkalmazással kezdődik
Vezérelje légkondicionálóját, és kapja meg a legfrissebb értesítéseket az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül 13)!
Egyszerű vezérlés a hangalapú asszisztens segítségével!
Mondja meg az AI hangszórójának, hogy mire és mikor van szüksége! Mondja például, hogy "Turn on/off!" és az AI be/ki fogja kapcsolni a légkondiciónálót!
Bárhonnan csatlakoztatható és irányítható
Az LG ThinQ™ alkalmazás lehetővé teszi, hogy olyan egyszerűen kapcsolódjon légkondiciónálójához, ahogyan eddig még soha! Indítsa el légkondiciónálóját egyetlen gombnyomással!
Hatékony termékkarbantartás
Az LG ThinQ™ folyamatosan felügyeli légkondicionálóját, segít nyomon követni az energiafelhasználást és könnyedén kezelni a mindennapi karbantartást.
Egyszerű vezérlés a hangalapú asszisztens segítségével!
Mondja meg az AI hangszórójának, hogy mire és mikor van szüksége! Mondja például, hogy "Turn on/off!" és az AI be/ki fogja kapcsolni a légkondiciónálót!
Bárhonnan csatlakoztatható és irányítható
Az LG ThinQ™ alkalmazás lehetővé teszi, hogy olyan egyszerűen kapcsolódjon légkondiciónálójához, ahogyan eddig még soha! Indítsa el légkondiciónálóját egyetlen gombnyomással!
Hatékony termékkarbantartás
Az LG ThinQ™ folyamatosan felügyeli légkondicionálóját, segít nyomon követni az energiafelhasználást és könnyedén kezelni a mindennapi karbantartást.
*A fenti képek és videók megrendezettek és illusztrációs céllal készültek a jobb megértés érdekében. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
1) AI Air
- Az AI Air távirányítóval vagy az LG ThinQ segítségével is kezelhető.
- Az AI Air hűtő és fűtő üzemmódban is elérhető.
- Az AI Air használata közben a ventilátor sebessége és a légáramlás iránya automatikusan, a helyzetnek megfelelően módosul, és az AI Air kikapcsol, ha a légáramlás iránya megváltozik.
- Az AI Air használata előtt ajánlott az LG ThinQ segítségével fényképet készíteni a helyiségről, vagy meghatározni a légkondicionáló és a helyiségben tartózkodó személy elhelyezkedését.
- Az AI Air aktiválásakor a radaros érzékelő érzékeli a szobában levő személy tartózkodási helyét, és automatikusan aktiválja a közvetlen/közvetett légáramlást.
- A radaros érzékelő érzékelési távolsága legfeljebb 5 m, és a termék telepítési és használati környezetétől függően eltérések lehetnek az érzékelési távolságban.
2) Soft Air
- Soft Air üzemmódban az alsó légkivezetés zárva van, és az elülső légkivezetés közvetett légáramlást biztosít.
- Ez a funkció csak Hűtés/Ventilátor/AI Air üzemmódban alkalmazható.
- AI Air üzemmódban való működéskor a Soft Air funkció automatikusan bekapcsol a helyiségben levő környezettől függően.
- A Soft Air funkció egyedüli használata manuálisan aktiválható a távirányítóval vagy az LG ThinQ-val.
- A légáramlás hőmérséklete csak a Soft Air üzemmód kizárólagos használata esetén állítható be az LG ThinQ-n, AI Air üzemmódban nem.
- Soft Air üzemmód egyedüli használata esetén a legalacsonyabb beállítható szobahőmérséklet 24 °C.
3) DUAL Vane
- Dátum: 2023.10.
- Vizsgálati körülmények: LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrában, 20,9 ㎡/ 50,1 ㎥, Jet üzemmód, beltéri DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ beállítás hűtési üzemmódban, beltéri DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ beállítás fűtési üzemmódban
-Vizsgálati módszer: 5℃ esés (hűtés esetén) / 5℃ emelkedés (fűtés esetén) eléréséhez szükséges idő mérése a kezdeti átlagos szobahőmérséklethez képest.
-Vizsgált modell: S3-M12KL2MB (LG korábbi platform - egy lapát), S3-M121L1C0 (LG új platform - DUAL Vane)
- Vizsgálat eredménye: Az LG új platformja (DUAL Vane) akár 23%-kal gyorsabb hűtési üzemmódban, és 6%-kal gyorsabb fűtési üzemmódban, mint az LG előző platformja (egylapátos) a vizsgálati körülmények alapján.
- A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.
4) 22%-kal hosszabb légáramlat
- Dátum: 2024.12, mérési eredmények az LG légkondicionáló K+F központjában,
- Vizsgálati körülmények: A termék beépítési magassága 2,0 m, ventilátor üzemmódban a légáramlás, P1 lapátszög.
- Vizsgálati módszer: A méréseket légáramlásmérő szondával, 0,2 m-es szakaszonként végezték 0,1 m és 1,7 m magasság között. A légáramlás maximális hatótávolságát úgy határozták meg, hogy minden egyes ponton 180 másodpercen keresztül mérték a légáramlás sebességét, és akkor tekintették a légáramlást hatékonynak, ha a sebesség az idő több mint 50%-ában meghaladta a 0,25 m/s-ot.
-Vizsgált modell: S3-Q24121D0 (LG új platform-DUAL Vane)
- Vizsgálat eredménye: A javasolt vizsgálati feltételek mellett a légáramlás maximális hatótávolsága több mint 22 m volt.
- A légáramlás hatótávolsága az LG korábbi platformjának (egylapátos - S3-W18KL33A) legfeljebb 18 m.
- A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.
5) Komfortos páratartalom-szabályozás
- A légáramlás automatikusan változik az üzemi környezet függvényében.
- Ez a funkció a távirányító vagy az LG ThinQ segítségével használható.
- Ezzel a funkcióval csak a kívánt hőmérsékletet lehet beállítani (a páratartalom automatikusan szabályozódik).
6) Alvásidőzítő+
- Az Alvásidőzítő+ automatikusan beállítja a hőmérsékletet az Ön használati szokásainak elemzése alapján, amikor alvásidőzítő üzemmódban működik.
- Az Alvásidőzítő+ funkciót a használatához először az LG ThinQ-n keresztül kell beállítani.
- Az Alvásidőzítő+ csak hűtés üzemmódban használható.
- A légáramlás erőssége a használati szokások elemzésével automatikusan beállításra kerül, és az LG ThinQ-n keresztül módosítható.
- Az Alvásidőzítő+ a 22~28 °C-os hőmérsékleti tartományban állítható be.
7) kW Manager
- A "kW Manager" funkció minden üzemmódban elérhető (hűtés, párátlanítás, alvó üzemmód és jet mód), kivéve fűtési módban.
- A beállított időszak alatt a halmozott villamosenergia-fogyasztást a rendszer monitorozza, és a fennmaradó időszakra teljesítményt korlátozó művelet kerül végrehajtásra.
- Ha a napi energiafelhasználás meghaladja a beállított időszak célértékét, a fennmaradó felhasználható energia automatikusan újraszámításra kerül a célérték fenntartása érdekében.
- Ez a funkció csak az LG ThinQ-n keresztül használható.
- Ha a beállított időszakon belül a teljes felhasznált energia mennyisége meghaladja a célértéket, a kW Manager funkció kikapcsol, és az eszköz visszatér általános üzemmódba. Erről az LG ThinQ alkalmazás értesíti Önt.
8) Ablaknyitás érzékelés
- A termék szállításakor a kezdeti beállítás a kikapcsolt állapot. Ezt a funkciót csak az LG ThinQ-n keresztül lehet beállítani.
- Az „Ablaknyitás érzékelés" funkció csak hűtés és fűtés üzemmódban érhető el.
- Ez a funkció a szobahőmérséklet hirtelen változásainak rövid időn belüli érzékelésével működik (amikor 5 percen belül 1,5 °C-os növekedést vagy 2,5 °C-os csökkenést észlel).
- Az energiatakarékos üzemmód alapértelmezett működési ideje 10 perc, és az LG ThinQ segítségével akár 60 percre is beállítható.
9) Teljes tisztítás
- A Teljes tisztítás csak az LG ThinQ-n keresztül működik.
- A Teljes tisztítás használatakor a kondenzvíz előállítása, a Fagyasztásos tisztítás és az Automatikus tisztítás+ egymás után történik.
- Az UV funkcióval rendelkező modelleknél az UV LED a Teljes tisztítás művelet alatt aktiválódik.
- A funkció kikapcsolható a működés leállításával vagy az üzemmódok/beállítások megváltoztatásával a távirányító segítségével.
- A Teljes tisztítás funkció működési ideje a környezeti és használati körülményektől függően változhat.
10) Automatikus tisztítás+
- Az Automatikus tisztítás+ elindítja a szárítási funkciót a hűtési művelet befejezése után.
- Az Automatikus tisztítás+ működési ideje legfeljebb 20 perc, ezzel segítve a nedvesség eltávolítását a hőcserélőről.
- A belső szárítási feltételek a beltéri levegő hőmérsékleti és páratartalmi viszonyai alapján változhatnak.
- A légáramlás erősségét az LG ThinQ segítségével választhatja ki a légáramlás és a szárítási idő beállításához.
- Az Automatikus tisztítás+ a termék leszállításakor kerül aktiválásra, és további beállítások nélkül használható.
11) Fagyasztásos tisztítás
- A TÜV Rheinland Korea megerősíti, hogy az LG légkondicionálók elpárologtatójának fagyasztásos tisztítási módja a javasolt vizsgálati feltételek mellett kapott eredmények alapján baktériumcsökkentő hatást fejt ki. Jelentés sz.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
- Ez a vizsgálati eredmény egy nemzetközileg elismert laboratóriumtól kapott vizsgálati jelentésre, és a Pseudomonas aeruginosa 99,0%-os csökkentési arányára támaszkodik, amely a tényleges környezettől függően változhat.
- Vizsgáló intézmény: TÜV Rheinland
- Vizsgálati időszak: 2023. 04~05
- Vizsgált modell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
- Vizsgált baktériumok: A „Pseudomonas aeruginosa” 99,0%-os csökkentési aránya megerősítve
- Ez a funkció csak a ThinQ-n keresztül működtethető.
- A környezettől függően a Fagyasztásos tisztítás üzemmód működési ideje akár 65 perc is lehet.
12) Allergiaszűrő
- A BAF által hitelesített allergiaszűrő eltávolítja a levegőben lebegő allergiát okozó anyagokat, például a házi poratkákat.
[BAF tanúsítvány]
- Tanúsító hatóság: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
- Tanúsítási kategória: A háziporatka-allergénnek való kitettség csökkentésére
- Kiváltó okok: Gombák, házi poratka, penészgomba
- Engedély száma: 397 Érvényes: 2025. december 31-ig
13) LG ThinQ
- Az LG SmartThinQ új neve LG ThinQ.
- Az intelligens funkciók és a hangalapú asszisztens termék országonként és modellenként eltérő lehet. A szerviz elérhetőségéről érdeklődjön a helyi kiskereskedőnél vagy az LG-nél.
- A Google és a Google Home a Google LLC védjegyei.
- Az Amazon, Alexa, Echo és minden kapcsolódó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye.
- A hangalapú intelligens hangszóró eszköz nem tartozék.
GYIK
Melyik a megfelelő hőmérséklet-beállítás a légkondicionálóm számára?
Amikor először kapcsolja be a légkondicionálót, állítsa alacsony hőmérsékletre, és erős légáramlattal gyorsan csökkentse a helyiség hőmérsékletét. Miután a szoba kellőképpen lehűlt, 25 ℃ az optimális hőmérséklet a ház hűvösen tartásához és az energiatakarékosság eléréséhez. A DUAL Inverter Compressor™ technológia 40%-kal1) gyorsabb hűtést tesz lehetővé, és akár 70%-kal2) több energiát takarít meg, mint a nem inverteres modellek.
1) A TÜV által hitelesítve: Az LG inverteres légkondicionálói (US-Q242K*) akár 40%-kal gyorsabban végzik el a hűtést, mint az LG nem inverteres légkondicionálói (TS-H2465DAO).
*Kezdeti hőmérséklet (kültér: 35 ℃, beltér: 33 ℃), beállított hőmérséklet: 26 ℃
2) A TÜV által hitelesítve: Az LG inverteres légkondicionálói (US-Q242K*) akár 70%-kal több energiát takarítanak meg, mint az LG nem inverteres légkondicionálói (TS-H2465DAO).
*Kezdeti hőmérséklet (kültér: 35 ℃, beltér: 33 ℃), beállított hőmérséklet: 26 ℃, vizsgálat időtartama: 8 óra.
Mi a különbség az inverteres és a nem inverteres légkondicionálók között?
Az inverteres légkondicionálók hatékonyabban működnek, mint a nem inverteres légkondicionálók.
A nem inverteres légkondicionálók kompresszorai a beltéri hőmérséklettől függetlenül azonos fordulatszámon dolgoznak, a kívánt hőmérséklet elérésekor kikapcsolnak, majd a hőmérséklet emelkedésekor újra bekapcsolnak.
Az inverteres légkondicionálók úgy működnek, hogy magasabb hőmérsékleten gyorsabbra, alacsonyabb hőmérsékleten pedig lassabbra állítják a kompresszor fordulatszámát, ami azt jelenti, hogy több energiát takarítanak meg, mint a nem inverteres légkondicionálók, így gyorsabb hűtést és csendesebb működést tesznek lehetővé.
Hogyan tisztíthatom és kezelhetem a légkondicionálót?
A tiszta kifújt levegő és az erős teljesítmény érdekében a szűrőt kéthetente meg kell tisztítani. Mossa ki az előszűrőt langyos vízzel, vagy makacsabb szennyeződések esetén használjon semleges mosószert. A vízzel való mosás után szárítsa meg az előszűrőt az árnyékban, közvetlen napfénytől védve. Tisztítsa meg az opcionális szűrőt (ultrafinom porszűrő, finom porszűrő, allergiaszűrő stb.) porszívóval vagy puha kefével, de ne tisztítsa vízzel. Használhatja az Automatikus tisztítás+1) funkciót a légkondicionáló kényelmesebb kezeléséhez, amely automatikusan megszárítja a légkondicionáló belsejét, amikor kikapcsolja a készüléket2).
1) Az Automatikus tisztítás+ kezdeti beállításához az LG ThinQ alkalmazásra vagy a távvezérlőre van szükség. A részletekért olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.
2) A termék kikapcsolásakor automatikusan beállít egy megfelelő szárítási időt az üzemeltetési körülmények alapján. A szárítási idő akár 30 perc is lehet, és a terméktől függően változhat. Ez a funkció a gyárból való kiszállításkor kikapcsolt állapotban van. A funkció előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A részletekért olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.
Hogyan csökkenthetem a villanyszámlát a légkondicionáló használata mellett?
A hűtés és fűtés során a megfelelő hőmérséklet kiválasztásával, valamint a szűrők rendszeres tisztításával energiát takaríthat meg és csökkenti a felesleges energiapazarlást. Javasoljuk, hogy a légkondicionálót hűtéshez 25 ℃-ra, fűtéshez pedig 21 ℃-ra állítsa. Az LG légkondicionálók kW Manager funkciójának használata emellett segít, hogy csak a kívánt mennyiségű áramot használja fel. A kW Manager funkció használatához ThinQ kapcsolatra van szükség, és csak azokon a modelleken érhető el, amelyek támogatják ezt a funkciót. A további részletekért olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.
Hogyan kell a légkondicionálót felszerelni?
A különböző típusú légkondicionálók közül a Split típusú légkondicionálókat képzett szakembernek kell telepítenie, mivel a telepítési folyamatnál a kültéri és beltéri egységek csatlakoztatásához falakat kell átfúrni, és elektromos kábelezési munkákat kell végezni.
Az LG légkondicionálók a hűtés mellett fűtést is biztosíthatnak?
Az LG légkondicionálók hűtő és fűtő funkcióval is rendelkeznek, így egész évben használhatók. Az LG légkondicionálók hőszivattyús technológiát használnak a hatékony fűtés érdekében.
Mennyire csendes a légkondicionáló?
Az LG DUAL Inverter Compressor™ technológiájának köszönhetően az inverteres légkondicionálók általában csendesek. Az LG DUAL Inverter Compressor™ technológiával felszerelt modellek optimalizálják a működési zajt a csendes környezet fenntartása érdekében. A zajszint az egyes modellektől függően változhat, ezért vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az egyes modellek zajszintre vonatkozó specifikációit. Az inverteres légkondicionálók általában halkabban működnek, mint a nem inverteres légkondicionálók.
Milyen előnyei vannak a Dual vane-nek?
Ideális kényelmet biztosít minden évszakban; a kettős lapátok felfelé és lefelé is szétterítik a légáramlást, így az messzebbre és gyorsabban jut el. A biomimetikai technológiával a 6 fokozatban állítható szögű kettős lapátok személyre szabott légáramlás-szabályozást kínálnak az Ön keze ügyében.
Az erős légáramlás az elülső és az alsó lapátokról is irányítható. A kettős lapátok a hűvös levegőt felfelé irányítják, így akár 23%-kal gyorsabb hűtést biztosítanak huzatérzet nélkül, a meleg levegőt pedig lefelé irányítják, így akár 6%-kal gyorsabb fűtést biztosítanak, elkerülve a forró levegővel való közvetlen érintkezést.
*Dátum: 2023.10.
*Vizsgálati körülmények: LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrában, 20,9 ㎡/ 50,1 ㎥, Jet üzemmód, beltéri DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ beállítás hűtési üzemmódban, beltéri DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ beállítás fűtési üzemmódban
*Vizsgálati módszer: 5℃ esés (hűtés esetén) / 5℃ emelkedés (fűtés esetén) eléréséhez szükséges idő mérése a kezdeti átlagos szobahőmérséklethez képest.
*Vizsgálati modell: S3-M12KL2MB (LG korábbi platform - egy lapát), S3-M121L1C0 (LG új platform - DUAL Vane)
*Vizsgálat eredménye: Az LG új platformja (DUAL Vane) akár 23%-kal gyorsabb hűtési üzemmódban, és 6%-kal gyorsabb fűtési üzemmódban, mint az LG előző platformja (egy lapát) a vizsgálati körülmények alapján.
*A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Terméktípus
Oldalfali
Általános - HVAC típus
H/P
Általános - Hűtési teljesíményMax(W)
3 600
Általános - Fűtési teljesíményMax(W)
4 600
Általános - Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
590 / 180
Energiamegtakarítás - Energia osztály
A++
Kényelem - ThinQ (wifi)
Igen
Összes adat
LÉGTISZTÍTÓ
Légtisztító kijelző
N/A
PM 1.0 Szenzor
N/A
VONALKÓD
Vonalkód
8806096247808
MEGFELELÉS
Megjelenés hónapja (YYYY-MM)
2025-01
Gyártó (Importőr)
LG Electronics
Termék modell neve
S3-M090A1H0
Termék típusa & Modell név
Wall Mounted & P09SND
KÉNYELEM
Automatikus újraindítás
Igen
Ventilátor mód
Igen
Szűrő riasztás
N/A
Kényszeríett váltás operáció
Igen
Emberi jelenlét érzékelése
N/A
Alacsony zajszint
Igen
On/Off foglalás(24h)
Igen
Távirányító
Igen
Foglalás
Igen
Smart Diagnosis
Igen
ThinQ (wifi)
Igen
Trópusi éjszaka Komfort alvás
N/A
Hangvezérlés (külső eszköz)
N/A
Alvásidőzítő+
Igen
Mélyalvás
N/A
Kettős Légterelő Lamella
Igen
Előhűtés, Fűtés
Igen
HŰTÉS
4-út
Fel-Le/Balra-Jobbra
Légáram-irányítás (balra-jobbra)
Igen
Légáram-irányítás (fel-le)
Igen(6 fokozat)
Comfort Air
Igen
Ventilátor sebessége
6 fokozat
Intenzív hűtés
Igen
Soft Air
Igen
Turbó mód
Igen
AI levegő
Igen
PÁRÁTLANÍTÁS
Párátlanítás
Igen
Páraérzékelő
Igen
Páratartalom szabályozás
Igen
KIALAKÍTÁS
Szín(test)
Fehér
Szín((kifúvás)
Fekete
Képernyő
88 rejtett
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
Aktív energiaszabályozás
Igen
Energiaérték-kijelző
Igen
Energia monitoring
Igen
Energiamegtakaríás(Hűtés)
N/A
ICA(I control Ampere)
N/A
Energia osztály
A++
Hűtőenergia fokozat
A++
kW Menedzser
Igen
Fűtési energia fokozat
A++
SZŰRŐ
Allergénszűrő
Igen
Finom porszűrő
N/A
Ultra finom porszűrő
N/A
ÁLTALÁNOS
Hűtési teljesíményMax(W)
3 600
Hűtési teljesímény Névleges/Min(W)
2 500 / 890
Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
590 / 180
Fűtési teljesíményMax(W)
4 600
Fűtési teljesímény Névleges/Min(W)
3 200 / 650
Fűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
740 / 180
HVAC típus
H/P
Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)
799x307x235
Beltéri egység tömege(kg)
10,0
Beltéri egység tömege (lb.)
22,0
Kültéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)
717x495x230
Keltéri egység tömege(kg)
25,0
Keltéri egység tömege(lb.)
55,1
Terméktípus
Oldalfali
Termék típusa II
Inverter
Névleges feszültség(V, Hz)
220 ~ 240, 50
Hűtőközeg típusa
R32
Hangteljesítmény(Hűtés) SH/H/M/L/SL(dB(A))
48 / 42 / 35 / 27 / 19
Hangteljesítmény(Fűtés) SH/H/M/L/SL(dB(A))
48 / 42 / 35 / 27 / 0
FŰTÉS
Alacsony fűtés
Igen
Intenzív fűtés
Igen
HIGIÉNIA
Automatikus tisztíás
Igen
Auto tisztítás+
Igen
Teljes Tisztítás
Igen
Hőcserélő tisztítása
Igen (csak mono-split esetén)
KÜLTÉRI EGYSÉG
Kültéri modell neve
S3UM090A1H0
RAC B2B FUNKCIÓ
PI485 modul
N/A
Potenciálsemleges illesztőegység
Igen
Vezetékes távirányító
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.
Hol kapható?
Hasonló termékek