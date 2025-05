Mikor szerezhetem meg magamnak ezeket a termékeket?

Néhányat már most is megvásárolhat a kedvenc üzleteiben. A többinél pedig figyelje az LG Magazint a megjelenésekkel és a termékinformációkkal kapcsolatos legújabb hírekért.

A közösségi médiában is követhet minket, ahol szintén olvashatja az összes friss hírünket.

Az LG CES 2019-en elnyert legfontosabb díjai

LG SIGNATURE OLED TV R: Engadget: Best of CES, PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Szerkesztő választása díj, SlashGear: Szerkesztő választása díj, Techlicious: CES Top Picks, Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom's Guide: Best in Show 2019, TechRadar: The Best Tech at the Show, Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year, and CES® 2019 Innovációs díj nyertes

LG 8K OLED TV: TechRadar: The Best Tech at the Show and CES® 2019 Innovációs díj nyertes

LG gram 17-inch: Reviewed.com: Szerkesztő választása díj, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES and CES® 2019 Innovációs díj nyertes

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: Best of CES

LG Sound Bar (SL9YG): CES® 2019 Legjobb Innováció díj, HD Guru: Best of CES

LG Styler: CES® 2019 Innovációs díj nyertes

LG HomeBrew: CES® 2019 Innovációs díj nyertes

LG V40 ThinQ smartphone: CES® 2019 Legjobb Innováció díj