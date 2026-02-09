We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
20L mikrohullámú sütő
Elegáns üvegajtó
Modern terekbe illeszkedő, egységes megjelenés
A letisztult üvegajtó magasabb szintre emeli konyhája stílusát, miközben a sima üvegfelületnek köszönhetően a tisztítása gyors és egyszerű.
A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.
A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.
A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.
Ragyogó LED világítás
A továbbfejlesztett LED világítás tisztán láthatóvá teszi az ételt
A LED‑világítás tisztán megvilágítja a mikrohullámú sütő belsejét, így az ételek állapota bármikor könnyedén ellenőrizhető, az ajtó kinyitása nélkül.
A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.
GYIK
Q.
Miért nem kapcsol be a mikrohullámú sütő világítása?
A.
Előfordulhat, hogy kiégett az izzó, vagy a készülék szervizelést igényel. Ellenőrizze az izzót, és kövesse a használati útmutatóban található lépéseket.
Q.
Átjut a mikrohullámú energia az ajtó ablakán?
A.
Nem. A betekintő ablak apró nyílásai úgy vannak kialakítva, hogy a fényt átengedjék, így beláthat a belsejébe, ugyanakkor megakadályozzák a mikrohullámú energia kijutását.
Q.
Lehet üresen működtetni a mikrohullámú sütőt?
A.
Nem ajánlott. Az üresen működtetés – étel vagy folyadék nélkül – károsíthatja a készüléket.
Q.
Miért durrannak szét néha a tojások a mikrohullámú sütőben?
A.
Melegítés közben gőz gyűlhet össze a tojássárgáját borító hártya alatt, ami a tojás szétdurranásához vezethet. Ennek elkerüléséhez melegítés előtt szúrja meg a sárgáját. Héjában pedig soha ne melegítsen tojást mikrohullámú sütőben.
Összegzés
MÉRETEK
Összes adat
MŰSZAKI ALAPADATOK
Ajtó színe
Fekete
Ajtó kialakítás
Megosztott
Easy Clean™ belső
Nem
Beépíthetőség
Szabadonálló
Készülék színe
Fekete
Űrtartalom (l)
20
Típus
Grill funkció nélküli
KÉNYELMI FUNKCIÓK
Növelés 30 másodperccel
Nem
Gyerekzár
Nem
Befejezési hangjelzés
Igen
Easy Clean™ belső
Nem
Időzítő
Nem
Időbeállítás
Igen
Eltávolítható forgótányér
Nem
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ JELLEMZŐI
Belső világítás típusa
LED
Elkészítési segédlet
Útmutató
Mikrohullámú teljesítményszintek
2
Mikrohullámú teljesítmény (W)
700
Űrtartalom (l)
20
Smart Inverter Magnetron
Nem
Forgótányér mérete (mm)
255
VEZÉRLÉSI JELLEMZŐK
Kijelző típusa
N/A
Vezérlés elhelyezkedése
Jobb oldalon
Vezérlés típusa
Gomb
SÜTÉSI MÓDOK
Forró levegős sütés
Nem
Automatikus sütés
Nem
Automatikus felmelegítés
Nem
Sütés
Nem
Forrólevegős sütés
Nem
Kiolvasztás
Igen
Szárítás
Nem
Grill
Nem
Inverteres kiolvasztás
Nem
Megolvasztás
Nem
Memória sütés
Nem
Kelesztés
Nem
Pirítás
Nem
Szenzoros sütés
Nem
Szenzoros felmelegítés
Nem
Lassú sütés
Nem
Lágyítás
Nem
Gyors hőátadás
Nem
Gyors grillezés
Nem
Szakaszos sütés
Nem
Gőzölés
Nem
Melegítés
Nem
SZÍN
Üreges kialakítás
Négyszögletes
Ajtó színe
Fekete
Ajtóüveg kialakítása
Füstszürke
Külső megjelenés
Széles betekintés
Belső szín
Szürke
Készülék színe
Fekete
Letisztult megjelenés
Nem
TELJESÍTMÉNY/OSZTÁLY
Teljesímény (W)
700
Szükséges feszültség (V/Hz)
230V / 50Hz
INTELLIGENS TECHNOLÓGIA
NFC Tag On
Nem
SmartDiagnosis
Nem
ThinQ (Wi-Fi)
Nem
KIEGÉSZÍTŐK
Forgótányér (Ea)
1
Forgó gyűrű
1
Rotate Shaft (Ea)
1
Használati útmutató
1
MÉRET ÉS TÖMEG
Méret csomagolással (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)
488 x 291 x 380
Termék mérete (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)
439 x 258 x 339
Súly (kg)
9,6
Vásárlóink véleménye
*LG mikrohullámú sütő méretei és telepítési útmutatója
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.
Hol kapható?
Hasonló termékek