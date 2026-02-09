20L mikrohullámú sütő

MS2082F
Front view of 20L mikrohullámú sütő MS2082F
LG mikrohullámú sütő elölnézeti képe nyitott ajtóval.
Üvegajtós, könnyen tisztítható felületű LG mikrohullámú sütő.
Intuitív dupla tekerőgombbal vezérelhető LG mikrohullámú sütő teljesítmény- és időszabályzással.
LG mikrohullámú sütő fényes LED világítással, amely jól láthatóvá teszi az ételt.
LG mikrohullámú sütő jobb felső perspektívájú nézete.
LG mikrohullámú sütő nyitott ajtajának jobb felső perspektívájú nézete.
LG mikrohullámú sütő tekerőgombjának részletképe.
LG mikrohullámú sütő bal oldali nézete.
LG mikrohullámú sütő jobb oldali nézete.
LG mikrohullámú sütő méreteit és telepítési útmutatóját bemutató ábra.
Fő tulajdonságok

  • Elegáns üvegajtó
  • Dupla tekerőgombos vezérlés
  • Sikban futó ajtónyitó nyomógomb
  • LED világítás
Több
LG mikrohullámú sütő modern konyhában, elegáns üvegajtós kialakítással.

Elegáns üvegajtó

Modern terekbe illeszkedő, egységes megjelenés

A letisztult üvegajtó magasabb szintre emeli konyhája stílusát, miközben a sima üvegfelületnek köszönhetően a tisztítása gyors és egyszerű.

Az LG mikrohullámú sütő letisztult üvegajtaja egyetlen mozdulattal könnyen tisztítható.

A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.

Precíz irányítás az LG intuitív, dupla tekerőgombos mikrohullámú sütőjével.

Intuitív, dupla tekerőgombos vezérlés

Elegáns tekerőgombok a könnyű vezérlésért

A 3 teljesítményszint és az időzítő gomb egyszerű kezelést biztosít, így változatos ételeket készíthet könnyedén és megbízható eredménnyel.

A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.

LG mikrohullámú sütő Clean Touch ajtónyitó nyomógombbal a könnyű tisztításért.

Clean Touch ajtónyitó nyomógomb

Síkban futó, könnyen tisztán tartható gomb

Az egy síkban futó nyomógombos kialakítás csökkenti az ételmaradékok felgyülemlését, így a felület tisztítása gyors és egyszerű.

A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.

Ragyogó LED világítás

A továbbfejlesztett LED világítás tisztán láthatóvá teszi az ételt

A LED‑világítás tisztán megvilágítja a mikrohullámú sütő belsejét, így az ételek állapota bármikor könnyedén ellenőrizhető, az ajtó kinyitása nélkül.

Az LG mikrohullámú sütő fényes LED világítása jól láthatóvá teszi az ételt.

A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.

GYIK

Q.

Miért nem kapcsol be a mikrohullámú sütő világítása?

A.

Előfordulhat, hogy kiégett az izzó, vagy a készülék szervizelést igényel. Ellenőrizze az izzót, és kövesse a használati útmutatóban található lépéseket.

Q.

Átjut a mikrohullámú energia az ajtó ablakán?

A.

Nem. A betekintő ablak apró nyílásai úgy vannak kialakítva, hogy a fényt átengedjék, így beláthat a belsejébe, ugyanakkor megakadályozzák a mikrohullámú energia kijutását.

Q.

Lehet üresen működtetni a mikrohullámú sütőt?

A.

Nem ajánlott. Az üresen működtetés – étel vagy folyadék nélkül – károsíthatja a készüléket.

Q.

Miért durrannak szét néha a tojások a mikrohullámú sütőben?

A.

Melegítés közben gőz gyűlhet össze a tojássárgáját borító hártya alatt, ami a tojás szétdurranásához vezethet. Ennek elkerüléséhez melegítés előtt szúrja meg a sárgáját. Héjában pedig soha ne melegítsen tojást mikrohullámú sütőben.

Összegzés

MÉRETEK

MS2082F

Összes adat

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Ajtó színe

    Fekete

  • Ajtó kialakítás

    Megosztott

  • Easy Clean™ belső

    Nem

  • Beépíthetőség

    Szabadonálló

  • Készülék színe

    Fekete

  • Űrtartalom (l)

    20

  • Típus

    Grill funkció nélküli

KÉNYELMI FUNKCIÓK

  • Növelés 30 másodperccel

    Nem

  • Gyerekzár

    Nem

  • Befejezési hangjelzés

    Igen

  • Easy Clean™ belső

    Nem

  • Időzítő

    Nem

  • Időbeállítás

    Igen

  • Eltávolítható forgótányér

    Nem

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ JELLEMZŐI

  • Belső világítás típusa

    LED

  • Elkészítési segédlet

    Útmutató

  • Mikrohullámú teljesítményszintek

    2

  • Mikrohullámú teljesítmény (W)

    700

  • Űrtartalom (l)

    20

  • Smart Inverter Magnetron

    Nem

  • Forgótányér mérete (mm)

    255

VEZÉRLÉSI JELLEMZŐK

  • Kijelző típusa

    N/A

  • Vezérlés elhelyezkedése

    Jobb oldalon

  • Vezérlés típusa

    Gomb

SÜTÉSI MÓDOK

  • Forró levegős sütés

    Nem

  • Automatikus sütés

    Nem

  • Automatikus felmelegítés

    Nem

  • Sütés

    Nem

  • Forrólevegős sütés

    Nem

  • Kiolvasztás

    Igen

  • Szárítás

    Nem

  • Grill

    Nem

  • Inverteres kiolvasztás

    Nem

  • Megolvasztás

    Nem

  • Memória sütés

    Nem

  • Kelesztés

    Nem

  • Pirítás

    Nem

  • Szenzoros sütés

    Nem

  • Szenzoros felmelegítés

    Nem

  • Lassú sütés

    Nem

  • Lágyítás

    Nem

  • Gyors hőátadás

    Nem

  • Gyors grillezés

    Nem

  • Szakaszos sütés

    Nem

  • Gőzölés

    Nem

  • Melegítés

    Nem

SZÍN

  • Üreges kialakítás

    Négyszögletes

  • Ajtó színe

    Fekete

  • Ajtóüveg kialakítása

    Füstszürke

  • Külső megjelenés

    Széles betekintés

  • Belső szín

    Szürke

  • Készülék színe

    Fekete

  • Letisztult megjelenés

    Nem

TELJESÍTMÉNY/OSZTÁLY

  • Teljesímény (W)

    700

  • Szükséges feszültség (V/Hz)

    230V / 50Hz

INTELLIGENS TECHNOLÓGIA

  • NFC Tag On

    Nem

  • SmartDiagnosis

    Nem

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nem

KIEGÉSZÍTŐK

  • Forgótányér (Ea)

    1

  • Forgó gyűrű

    1

  • Rotate Shaft (Ea)

    1

  • Használati útmutató

    1

MÉRET ÉS TÖMEG

  • Méret csomagolással (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)

    488 x 291 x 380

  • Termék mérete (Sz. x Ma. x Mé.) (mm)

    439 x 258 x 339

  • Súly (kg)

    9,6

Vásárlóink véleménye

*LG mikrohullámú sütő méretei és telepítési útmutatója

