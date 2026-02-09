LG 21,3"-os 5MP IPS diagnosztikai monitor mammográfiához

A 21HQ613D diagnosztikai monitor a radiológiai képeket, például a teljes mezős digitális mammográfiát és a digitális emlő-tomoszintézist 1100 cd/m² fényerővel és 1800:1 kontrasztaránnyal jeleníti meg. Ezenkívül ez a monitor az élénk színű, nagy felbontású mammográfiás és emlő-tomoszintézis képeket is megmutatja, beleértve az emlő MRI-t, CT-vizsgálatokat és az ultrahangot is, így sokoldalú teljesítményt nyújt különböző orvosi képalkotási módoknál.