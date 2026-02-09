About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG 21,3"-os 5MP IPS diagnosztikai monitor mammográfiához

LG 21,3"-os 5MP IPS diagnosztikai monitor mammográfiához

21HQ613D-M
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
+15 fokos oldalnézet
térbeli nézet
oldalnézet
hátulnézet
térbeli hátulnézet
portok közeli nézete
a képernyő oldalnézete, amint a magasságállításhoz lefelé mozog
a képernyő elölnézete -90 fokkal elfordított helyzetben
a képernyő elölnézete +90 fokkal elfordított helyzetben
két monitor elölnézete
a forgás beállításához mozgó képernyő felülnézete
a forgás és elfordítás beállításához mozgó képernyő felülnézete
a döntési szög beállításához mozgó képernyő oldalnézete
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
+15 fokos oldalnézet
térbeli nézet
oldalnézet
hátulnézet
térbeli hátulnézet
portok közeli nézete
a képernyő oldalnézete, amint a magasságállításhoz lefelé mozog
a képernyő elölnézete -90 fokkal elfordított helyzetben
a képernyő elölnézete +90 fokkal elfordított helyzetben
két monitor elölnézete
a forgás beállításához mozgó képernyő felülnézete
a forgás és elfordítás beállításához mozgó képernyő felülnézete
a döntési szög beállításához mozgó képernyő oldalnézete

Fő tulajdonságok

  • 21,3"-os 5MP (2048x2560) felbontású IPS-kijelző
  • 1,100 cd/m² fényerő (tip.)
  • Többfelbontású üzemmód (5/3/2MP)
  • Belső előlapi kalibrációs érzékelő
  • Fókusznézet üzemmód / Patológia üzemmód
  • Láncba kapcsolási lehetőség (Daisy Chain)
Több
LG Medical Display.

LG Medical Display.

21,3"-os 5MP IPS diagnosztikai monitor.

21,3"-os 5MP IPS diagnosztikai monitor

Emlő-képalkotásra tervezve

Kijelző emlő képalkotáshoz

21,3"-os 5MP (2048x2560) felbontású IPS-kijelző

Kalibrálás előlapi érzékelővel

Hatékonyság

5 gyorsbillentyű

Láncba kapcsolási lehetőség (Daisy Chain)

Kényelem

Felhasználóbarát monitorállvány

Lefelé és fal felé irányuló megvilágítás

Nagy felbontású kijelző emlő-képalkotáshoz

Nagy felbontású képalkotás

A 21HQ613D diagnosztikai monitor a radiológiai képeket, például a teljes mezős digitális mammográfiát és a digitális emlő-tomoszintézist 1100 cd/m² fényerővel és 1800:1 kontrasztaránnyal jeleníti meg. Ezenkívül ez a monitor az élénk színű, nagy felbontású mammográfiás és emlő-tomoszintézis képeket is megmutatja, beleértve az emlő MRI-t, CT-vizsgálatokat és az ultrahangot is, így sokoldalú teljesítményt nyújt különböző orvosi képalkotási módoknál.

A 21HQ613D diagnosztikai monitor a radiológiai képeket, például a teljes mezős digitális mammográfiát és a digitális emlő-tomoszintézist 1100 cd/m² fényerővel és 1800:1 kontrasztaránnyal jeleníti meg.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Többfelbontású üzemmód

A felbontási módot az igényeinek megfelelően állíthatja be

A 21HQ613D különböző felbontási módjai (5/3/2MP) lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a felbontást a saját igényeikhez igazítsák.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Belső előlapi kalibrációs érzékelő

Konzisztencia az orvosi képeken

A kalibrációs szoftverrel támogatott előlapi érzékelő lehetővé teszi a kalibrálást további mérőberendezések nélkül és stabil képminőséget biztosít.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Fókusznézet üzemmód

Összpontosítson a fontos területekre!

Kiemelheti az orvosi kép egyes részeit a Fókusznézet üzemmóddal. A felhasználók könnyedén kiválaszthatják és a fontos területekre maximális fényerővel ráfókuszálhatnak, miközben a képernyő többi része elsötétül.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Patológia üzemmód

Mintha mikroszkópba nézne

Patológia üzemmódban a diagnosztikai monitor olyan képélességet és pontosságot biztosít, mintha mikroszkópba nézne.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Gyors és hatékony munkafolyamat

5 gyorsbillentyű

Intuitív vezérlés

Az 5 gyorsbillentyű egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a képernyő-üzemmódok közötti váltást, mint az OnScreen menüben történő navigálás. Gyors és egyszerű módot biztosítanak a munkavégzésre, lehetővé téve az üzemmód és a világítási beállítások megváltoztatását a munkafolyamatok megszakítása nélkül.

Az 5 gyorsbillentyű egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a képernyő-üzemmódok közötti váltást, mint az OnScreen menüben történő navigálás.

Az 5 gyorsbillentyű egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a képernyő-üzemmódok közötti váltást, mint az OnScreen menüben történő navigálás.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Jelenlétérzékelő

Hatékony energiagazdálkodás

A jelenlétérzékelő automatikusan kikapcsolja a kijelzőt, ha 5 percig nem érzékel mozgást, hozzájárulva ezzel a hatékony energiagazdálkodáshoz.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Láncba kapcsolási lehetőség (Daisy Chain)

Egyszerű csatlakozás a rendezett munkaterületért

Tegye produktívvá a munkaterületét a láncba kapcsolt elrendezéssel. Csökkentheti a rendetlenséget az asztalán és egyszerűsítheti a kábelekezést, így produktívabb munkaterületet teremthet.

Tegye produktívvá a munkaterületét a láncba kapcsolt elrendezéssel. Csökkentheti a rendetlenséget az asztalán és egyszerűsítheti a kábelekezést, így produktívabb munkaterületet teremthet.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Kényelmes használat

Felhasználóbarát monitorállvány

A 21HQ613D-t úgy tervezték, hogy a felvétel ellenőrzésekor a felhasználók testtartásához igazítható legyen. Az ergonomikusan kialakított állvány lehetővé teszi a felhasználók számára a döntési szög, a magasság és a forgatás beállítását. Kétirányú automatikus elfordítás (pivot) funkcióval is rendelkezik a további rugalmasság érdekében.

Kétirányú automatikus elfordítás (pivot)

*Az automatikus elfordítás a képernyő automatikus elforgatási funkciójára utal, a forgásirány alapján.

±15°-ban elforgatható

Állítható dőlésszög -5~20°

Állítható magasság 110 mm

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Lefelé és fal felé irányuló megvilágítás

Ideális diagnosztikai munkaállomás

A lefelé / fal felé irányuló megvilágítás javítja a monitor alatti dokumentumok olvashatóságát még gyenge fényviszonyok között is.

Fal felé irányuló megvilágítás

Lefelé irányuló megvilágítás

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Automatikus fényerő-érzékelő

Automatikusan beállítja a képernyő fényerejét

A 21HQ613D automatikus fényerő-érzékelővel rendelkezik, amely a környezeti fényviszonyokhoz igazodva állítja be a képernyő fényerejét.

*A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől/használattól.

Nyomtatás

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    21.3"

  • Képarány

    4:5

  • Paneltípus

    IPS

  • Válaszidő

    5 ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    2048 x 2560

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    1100 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1800:1

  • Színskála (tip.)

    NTSC 72% (CIE1 931)

  • Color Bit

    10 bit

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Igen (1 db Dual Link)

  • HDMI

    Nem

  • Daisy Chain

    Igen (5MP/48Hz)

  • DisplayPort

    Igen (2 db bemenet / 1 db kimenet)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db /ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Igen (2 db /ver3.0)

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Egyéb (funkciók)

    Kép mód: Többfelbontású üzemmód (5MP / 3MP / 2MP), Fókusz nézet mód, Light Box mód, Egyéni, Mono, Patológiai mód, Szöveg, DICOM, DICOM (egyéni) Kalibrálás 1, Kalibrálás 2

  • Olvasó mód

    Igen

  • Super Resolution+

    Igen

  • Hot Key

    Igen (5 keys)

  • DICOM-kompatibilis

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Pivot (kétirányú) / Forgathatóság (±15°) / Dönthetőség (-5° ~ 20°) / Állítható magasság (110 mm)

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Súly - talppal [kg]

    7.85 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    5.45 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    max.: 120 W

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható