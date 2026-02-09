We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 21,3"-os 5MP IPS diagnosztikai monitor mammográfiához
21HQ613D-M
()
Kijelző emlő képalkotáshoz
21,3"-os 5MP (2048x2560) felbontású IPS-kijelző
Kalibrálás előlapi érzékelővel
Hatékonyság
5 gyorsbillentyű
Láncba kapcsolási lehetőség (Daisy Chain)
Kényelem
Felhasználóbarát monitorállvány
Lefelé és fal felé irányuló megvilágítás
Nagy felbontású kijelző emlő-képalkotáshoz
Nagy felbontású képalkotás
A 21HQ613D diagnosztikai monitor a radiológiai képeket, például a teljes mezős digitális mammográfiát és a digitális emlő-tomoszintézist 1100 cd/m² fényerővel és 1800:1 kontrasztaránnyal jeleníti meg. Ezenkívül ez a monitor az élénk színű, nagy felbontású mammográfiás és emlő-tomoszintézis képeket is megmutatja, beleértve az emlő MRI-t, CT-vizsgálatokat és az ultrahangot is, így sokoldalú teljesítményt nyújt különböző orvosi képalkotási módoknál.
Többfelbontású üzemmód
A felbontási módot az igényeinek megfelelően állíthatja be
A 21HQ613D különböző felbontási módjai (5/3/2MP) lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a felbontást a saját igényeikhez igazítsák.
Belső előlapi kalibrációs érzékelő
Konzisztencia az orvosi képeken
A kalibrációs szoftverrel támogatott előlapi érzékelő lehetővé teszi a kalibrálást további mérőberendezések nélkül és stabil képminőséget biztosít.
Fókusznézet üzemmód
Összpontosítson a fontos területekre!
Kiemelheti az orvosi kép egyes részeit a Fókusznézet üzemmóddal. A felhasználók könnyedén kiválaszthatják és a fontos területekre maximális fényerővel ráfókuszálhatnak, miközben a képernyő többi része elsötétül.
Patológia üzemmód
Mintha mikroszkópba nézne
Patológia üzemmódban a diagnosztikai monitor olyan képélességet és pontosságot biztosít, mintha mikroszkópba nézne.
Gyors és hatékony munkafolyamat
5 gyorsbillentyű
Intuitív vezérlés
Az 5 gyorsbillentyű egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a képernyő-üzemmódok közötti váltást, mint az OnScreen menüben történő navigálás. Gyors és egyszerű módot biztosítanak a munkavégzésre, lehetővé téve az üzemmód és a világítási beállítások megváltoztatását a munkafolyamatok megszakítása nélkül.
Jelenlétérzékelő
Hatékony energiagazdálkodás
A jelenlétérzékelő automatikusan kikapcsolja a kijelzőt, ha 5 percig nem érzékel mozgást, hozzájárulva ezzel a hatékony energiagazdálkodáshoz.
Láncba kapcsolási lehetőség (Daisy Chain)
Egyszerű csatlakozás a rendezett munkaterületért
Tegye produktívvá a munkaterületét a láncba kapcsolt elrendezéssel. Csökkentheti a rendetlenséget az asztalán és egyszerűsítheti a kábelekezést, így produktívabb munkaterületet teremthet.
Kényelmes használat
Felhasználóbarát monitorállvány
A 21HQ613D-t úgy tervezték, hogy a felvétel ellenőrzésekor a felhasználók testtartásához igazítható legyen. Az ergonomikusan kialakított állvány lehetővé teszi a felhasználók számára a döntési szög, a magasság és a forgatás beállítását. Kétirányú automatikus elfordítás (pivot) funkcióval is rendelkezik a további rugalmasság érdekében.
Kétirányú automatikus elfordítás (pivot)
*Az automatikus elfordítás a képernyő automatikus elforgatási funkciójára utal, a forgásirány alapján.
Lefelé és fal felé irányuló megvilágítás
Ideális diagnosztikai munkaállomás
A lefelé / fal felé irányuló megvilágítás javítja a monitor alatti dokumentumok olvashatóságát még gyenge fényviszonyok között is.
Automatikus fényerő-érzékelő
Automatikusan beállítja a képernyő fényerejét
A 21HQ613D automatikus fényerő-érzékelővel rendelkezik, amely a környezeti fényviszonyokhoz igazodva állítja be a képernyő fényerejét.
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
21.3"
Képarány
4:5
Paneltípus
IPS
Válaszidő
5 ms (GtG at Faster)
Felbontás
2048 x 2560
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
1100 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1800:1
Színskála (tip.)
NTSC 72% (CIE1 931)
Color Bit
10 bit
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Igen (1 db Dual Link)
HDMI
Nem
Daisy Chain
Igen (5MP/48Hz)
DisplayPort
Igen (2 db bemenet / 1 db kimenet)
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
USB Downstream Port
Igen (2 db /ver3.0)
USB Upstream Port
Igen (2 db /ver3.0)
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
Villódzásmentes kép
Igen
Hardveres szinkalibráció
Igen
Egyéb (funkciók)
Kép mód: Többfelbontású üzemmód (5MP / 3MP / 2MP), Fókusz nézet mód, Light Box mód, Egyéni, Mono, Patológiai mód, Szöveg, DICOM, DICOM (egyéni) Kalibrálás 1, Kalibrálás 2
Olvasó mód
Igen
Super Resolution+
Igen
Hot Key
Igen (5 keys)
DICOM-kompatibilis
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Pivot (kétirányú) / Forgathatóság (±15°) / Dönthetőség (-5° ~ 20°) / Állítható magasság (110 mm)
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
Súly - talppal [kg]
7.85 kg
Súly - talp nélkül [kg]
5.45 kg
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
max.: 120 W
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
