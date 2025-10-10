We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32”-os UltraFine™ evo 6K Nano IPS Black Monitor
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
6K 224 ppi-vel. Tágas munkaterület és részletgazdag megjelenítés
A 6K kijelző (6144×3456, 224 ppi) akár 156%-kal több pixelt kínál a hagyományos 4K UHD-hez (3840×2160) képest, így további teret biztosít egyszerre több feladat egyidejű kezeléséhez. Dolgozhat 4K fájlokkal eredeti felbontásban, miközben a képernyőn marad extra hely az idővonalak, eszköztárak és egyéb kreatív eszközök számára. Az ultra-magas, 224 ppi pixelsűrűség részletgazdagságot nyújt, így a professzionális alkotók számára a pontosság garantált.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
1) A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.
2) A 6K felbontás (6144 × 3456) 21 233 664 pixelt biztosít, így 156%-kal több részletet nyújt a 4K UHD felbontáshoz (3840 × 2160) képest, amely 8 294 400 pixelt tartalmaz.
Professzionális kijelző.
Professzionális teljesítmény.
A nagy teljesítményű kijelző a legigényesebb professzionális munkafolyamatokhoz lett kialakítva, pontos színvisszaadást, tágas vizuális teret és zökkenőmentes kompatibilitást kínál, így támogatva a videószerkesztőket, fotósokat, 3D-művészeket, MI-tartalomkészítőket és webfejlesztőket, miközben maximalizálja a produktivitást minden feladat során.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Jövőbiztos kompatibilitás a Thunderbolt™ 5 által
Emelje új szintre munkafolyamatait a Thunderbolt™ 5 technológiával felszerelt 6K kijelző segítségével! A Thunderbolt™ 5 jövőbiztos kompatibilitást biztosít és zökkenőmentesen támogatja a legfontosabb professzionális munkafolyamatokat a 2-szer gyorsabb** adatátvitellel, a 6K Daisy Chain támogatással és a DisplayPort 2.1 sávszélességgel. Legyen szó tartalomkészítésről, videószerkesztésről vagy MI-alapuló alkotásról, ez a megoldás lehetővé teszi az egyszerű csatlakozást és a hatékony többfeladatos munkát megbízható teljesítmény és skálázhatóság mellett. A 96W-os tápellátás pedig gyors és stabil töltést biztosít, így maximális hatékonysággal dolgozhat.
*A megfelelő működés érdekében a csomagban található Thunderbolt 5 kábelt kell csatlakoztatni a monitor Thunderbolt 5 portjára.
*Az összes funkció eléréséhez beleértve a 96W-os tápellátást és a 6144 × 3456 felbontást, az eszközének támogatnia kell a Thunderbolt 5, USB-C vagy DisplayPort 2.1 technológiát.
*A csomag DP, HDMI, USB-C és Thunderbolt kábelt tartalmaz.
*A Mac az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek.
*A csomag 1 db DP, 1 db HDMI, 1 db USB-C, 1 db Thunderbolt és 1 db tápkábelt tartalmaz.
*A Daisy Chain, a felbontás és a képfrissítési sebesség a csatlakoztatott Mac számítógépek és PC-k teljesítményétől függően korlátozott lehet.
**A Thunderbolt™ 5 akár 120Gbps (egyirányú) kijelző-sávszélességet támogat, és akár 2-szer gyorsabb teljesítményt nyújt, mint a Thunderbolt™ 4, az Intel hivatalos specifikációi alapján.
További információért látogasson el az Intel hivatalos weboldalára
※ Megjegyzés ※
Windows: Az Intel processzortól és a Windows operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy a kijelző nem működik megfelelően.
*Minimális követelmények: Intel 12. Gen vagy újabb, Windows 11 vagy újabb.
macOS: Nem biztos, hogy a kijelző megfelelően működik a nem Apple Silicon eszközökön, a macOS verziótól függően.
*Minimális követelmények: macOS Sequoia 15-ös verzió vagy újabb.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A csomag 1 db DP, 1 db HDMI, 1 db USB-C, 1 db Thunderbolt és 1 db tápkábelt tartalmaz.
*A Mac az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek. Ez a termék nem Apple termék és nem biztosít Apple szolgáltatásokat vagy garanciákat.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Professzionális színpontosság pixelről pixelre
Az Adobe RGB 99,5% és a DCI-P3 98% (Tip.) színtér lefedettségével a kijelző szélesebb és pontosabb színskálát biztosít, mint a hagyományos sRGB monitorok. A valódi 10 bit-es színmélység élethűen jeleníti meg az árnyalatokat, zökkenőmentes átmenetekkel, így tökéletes választás HDR-tartalmakhoz és nagy felbontású kreatív munkákhoz, ahol a színpontosság kulcsfontosságú.
Egy teljes méretű képernyőkép tervezőprogrammal, amelyen élénk színek láthatók.
Adobe RGB 99,5% felett
Az Adobe RGB színtér a nyomdai munkafolyamatok egyik legszélesebb körben alkalmazott szabványa, amely lehetővé teszi az alkotók számára, hogy egyetlen kijelzőn ellenőrizzék a színek pontosságát mind digitális, mind nyomtatott formátumban.
DCI-P3 98%
Pontosan kalibrált, élénk színtartomány, amely ideális választás videószerkesztéshez és színkorrekcióhoz.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Fényerő: 450 nit (Tip.), Színskála: DCI-P3 98% (Tip.)
*A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.
Kontrasztarány 2000:1
Kontrasztarány 1000:1
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.
2000:1 Kontrasztarány – mélyebb fekete és gazdag árnyékok
Mivel a kontrasztarány kulcsfontosságú a színhű megjelenítésben, a Nano IPS Black technológia a hagyományos IPS 1000:1 arányát 2000:1-re növeli. Az eredmény élénkebb színek, élesebb részletek és mélyebb árnyékok, amelyek a képernyő teljes felületén egységesen jelennek meg. Valósághű vizuális élmény, amely precízen tükrözi a kreatív koncepciót.
Szemkímélő kijelző TÜV Rheinland tanúsítvánnyal
A TÜV Rheinland Eye Comfort tanúsítvánnyal rendelkező UltraFine evo 6K monitor csökkenti a kékfény-kibocsátást, így hosszabb munkavégzés vagy médiafogyasztás közben is kényelmes, szemfáradtság nélküli megtekintési élményt biztosít.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak.
*TÜV Rheinland tanúsítvány azonosító (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154
Vékony állvány maximális állíthatósággal
A 4 oldalán lényegében keret nélküli kialakítás még jobban elmélyíti a vizuális élményt, míg a vékony, minimalista L-alakú állvány letisztult és rendezett munkateret biztosít. A minden szögből átgondolt dizájn a vizuális tisztaságot ötvözi az ergonomikus rugalmassággal. A kijelző dönthető, forgatható és állítható magasságú, valamint 90°-ban elfordítható portré módba, így ideális hosszú dokumentumok megtekintéséhez, kódoláshoz vagy böngészéshez.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Gyors váltás a hatékony munkához
Az LG Switch alkalmazás segít az Ön munkájához és életéhez optimalizálni a monitort. Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 11 részre, testre szabhatja a képminőséget és fényerőt, vagy akár elindíthat egy videohívási platformot.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Általános - Felbontás
6144 x 3456
Általános - Paneltípus
IPS Black
Általános - Képarány
16:9
Általános - Színskála (tip.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5% (CIE1931)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
450 cd/m²
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
60 Hz
Általános - Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Pivot
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Képarány
16:9
Paneltípus
IPS Black
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Felbontás
6144 x 3456
Képpontosztás [mm]
0.1134 x 0.1134 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
450 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
2000:1
Színskála (tip.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5% (CIE1931)
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
60 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
360 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
1400:1
Képernyőméret [cm]
79.94 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
Beépített KVM
Igen
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (1 db)
Daisy Chain
Igen (6K/60Hz)
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
2.1 (UHBR 13.5 DSC)
Thunderbolt
Igen (1 db bemenet / 1 db kimenet)
USB-C
Igen (1 db Upstream / 2 db Downstream)
Thunderbolt (adatátvitel)
Igen
Thunderbolt (tápellátás)
96W
USB Downstream Port
Igen (USB-C 2 db/ver3.2 Gen2)
USB Upstream Port
Igen (Thunderbolt 1 db / USB-C 1 db)
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
Nem
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
Nem
Automatikus fényerő
Igen
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Igen
PBP
2PBP
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
Nem
Hardveres szinkalibráció
Igen
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Nem
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Nem
VRR
Nem
Super Resolution+
Igen
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Igen (IPS Black)
Advanced True Wide Pol.
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Pivot
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
Hangszóró
5W x2
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
937 x 183 x 490 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
718.4 x 582.3 x 198.2 mm
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
718.4 x 413.5 x 26.5 mm
Súly - doboz [kg]
14 kg
Súly - talppal [kg]
9.5 kg
Súly - talp nélkül [kg]
6 kg
INFORMÁCIÓ
Termék neve
32”-os UltraFine™ evo 6K Nano IPS Black Monitor
Év
2025
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 1,2W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
55W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
70W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
60W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen (ver 2.1)
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen
Thunderbolt
Igen
USB-C
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Igen
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
