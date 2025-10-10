About Cookies on This Site

32”-os UltraFine™ evo 6K Nano IPS Black Monitor
Termékinformációs adatlap

32”-os UltraFine™ evo 6K Nano IPS Black Monitor

Termékinformációs adatlap

32”-os UltraFine™ evo 6K Nano IPS Black Monitor

32U990A-S
32U990A-S elölnézet megemelt magassággal
32U990A-S elölnézet
32U990A-S elforgatott képernyő elölnézete
32U990A-S 90 fokos oldalnézet megemelt magassággal
32U990A-S 90 fokos oldalnézet megemelt magassággal
32U990A-S 90 fokos oldalnézet
32U990A-S 90 fokos oldalnézet döntött képernyővel
32U990A-S felülnézet

Fő tulajdonságok

  • 32”-os 6K (6144 x 3456) kijelző
  • 2 db Thunderbolt™ 5 / 1 db DP 2.1 / 1 db HDMI 2.1 / 2 db USB-C (Downstream) / 1 db USB-C (Upstream)
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98% (Tip.) / Adobe RGB 99,5% / Valódi 10-bit-es színmélység
  • 2000:1 kontrasztarány
  • TÜV Rheinland Eye Comfort tanúsítvány
Több
KijelzőKompatibilitásHasználhatóság
Az LG UltraFine™ evo 32U990A termék képe a logójával és a díjak logóival alatta



Az első 6K kijelző Thunderbolt™ 5-tel!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

CES Innovation Award logó

CES Innovation Award - Díjazott

A számítógépes perifériák és alkatrészek 2025 kategóriában

Red Dot Design Award logó

Red Dot Design Award 2025

A Red Dot Design Award 2025 terméktervezési győztese

6 különböző kép az UltraFine legfontosabb jellemzőire utaló szöveggel

6 különböző kép az UltraFine legfontosabb jellemzőire utaló szöveggel

6K 224 ppi-vel. Tágas munkaterület és részletgazdag megjelenítés

A 6K kijelző (6144×3456, 224 ppi) akár 156%-kal több pixelt kínál a hagyományos 4K UHD-hez (3840×2160) képest, így további teret biztosít egyszerre több feladat egyidejű kezeléséhez. Dolgozhat 4K fájlokkal eredeti felbontásban, miközben a képernyőn marad extra hely az idővonalak, eszköztárak és egyéb kreatív eszközök számára. Az ultra-magas, 224 ppi pixelsűrűség részletgazdagságot nyújt, így a professzionális alkotók számára a pontosság garantált.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

1) A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.

2) A 6K felbontás (6144 × 3456) 21 233 664 pixelt biztosít, így 156%-kal több részletet nyújt a 4K UHD felbontáshoz (3840 × 2160) képest, amely 8 294 400 pixelt tartalmaz.

Professzionális kijelző.
Professzionális teljesítmény.

A nagy teljesítményű kijelző a legigényesebb professzionális munkafolyamatokhoz lett kialakítva, pontos színvisszaadást, tágas vizuális teret és zökkenőmentes kompatibilitást kínál, így támogatva a videószerkesztőket, fotósokat, 3D-művészeket, MI-tartalomkészítőket és webfejlesztőket, miközben maximalizálja a produktivitást minden feladat során.

2 egyforma UltraFine monitor képekkel egy sötét stúdióban elhelyezve.

2 egyforma UltraFine monitor képekkel egy sötét stúdióban elhelyezve.

5 különböző kreatív alkotó UltraFine monitorokon dolgozik, különböző eszközöket használva.

5 különböző kreatív alkotó UltraFine monitorokon dolgozik, különböző eszközöket használva.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Jövőbiztos kompatibilitás a Thunderbolt™ 5 által

Emelje új szintre munkafolyamatait a Thunderbolt™ 5 technológiával felszerelt 6K kijelző segítségével! A Thunderbolt™ 5 jövőbiztos kompatibilitást biztosít és zökkenőmentesen támogatja a legfontosabb professzionális munkafolyamatokat a 2-szer gyorsabb** adatátvitellel, a 6K Daisy Chain támogatással és a DisplayPort 2.1 sávszélességgel. Legyen szó tartalomkészítésről, videószerkesztésről vagy MI-alapuló alkotásról, ez a megoldás lehetővé teszi az egyszerű csatlakozást és a hatékony többfeladatos munkát megbízható teljesítmény és skálázhatóság mellett. A 96W-os tápellátás pedig gyors és stabil töltést biztosít, így maximális hatékonysággal dolgozhat.

Gyorsabb átvitel ikon | 6K Daisy Chain ikon | tápellátás ikon |

2-szer gyorsabb** adatátvitel

(akár 80Gbps)

Gyorsabb átvitel ikon | 6K Daisy Chain ikon | tápellátás ikon |

6K Daisy Chain

Gyorsabb átvitel ikon | 6K Daisy Chain ikon | tápellátás ikon |

96W-os tápellátás

Két UltraFine monitor PC-hez és háttértárhoz kábelesen csatlakoztatva, Daisy Chain-t szemléltetve.

Két UltraFine monitor PC-hez és háttértárhoz kábelesen csatlakoztatva, Daisy Chain-t szemléltetve.

*A megfelelő működés érdekében a csomagban található Thunderbolt 5 kábelt kell csatlakoztatni a monitor Thunderbolt 5 portjára.

*Az összes funkció eléréséhez beleértve a 96W-os tápellátást és a 6144 × 3456 felbontást, az eszközének támogatnia kell a Thunderbolt 5, USB-C vagy DisplayPort 2.1 technológiát.

*A csomag DP, HDMI, USB-C és Thunderbolt kábelt tartalmaz.

*A Mac az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek.

*A csomag 1 db DP, 1 db HDMI, 1 db USB-C, 1 db Thunderbolt és 1 db tápkábelt tartalmaz.

*A Daisy Chain, a felbontás és a képfrissítési sebesség a csatlakoztatott Mac számítógépek és PC-k teljesítményétől függően korlátozott lehet.

**A Thunderbolt™ 5 akár 120Gbps (egyirányú) kijelző-sávszélességet támogat, és akár 2-szer gyorsabb teljesítményt nyújt, mint a Thunderbolt™ 4, az Intel hivatalos specifikációi alapján.

További információért látogasson el az Intel hivatalos weboldalára

※ Megjegyzés ※

Windows: Az Intel processzortól és a Windows operációs rendszer verziójától függően előfordulhat, hogy a kijelző nem működik megfelelően.

*Minimális követelmények: Intel 12. Gen vagy újabb, Windows 11 vagy újabb.

macOS: Nem biztos, hogy a kijelző megfelelően működik a nem Apple Silicon eszközökön, a macOS verziótól függően.

*Minimális követelmények: macOS Sequoia 15-ös verzió vagy újabb.

Közelkép az UltraFine monitor portjairól, a különböző kábelcsatlakozási lehetőségek bemutatására.

Sokoldalú csatlakoztathatóság egy erőteljes központért

Az LG UltraFine evo 6K monitor kompatibilis mind Mac számítógépekkel, mind PC-kkel, így szabadon csatlakoztathatja különböző eszközeit a teljes portkínálaton keresztül. A kijelző egy sokoldalú produktivitási központként is működik.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A csomag 1 db DP, 1 db HDMI, 1 db USB-C, 1 db Thunderbolt és 1 db tápkábelt tartalmaz.

*A Mac az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek. Ez a termék nem Apple termék és nem biztosít Apple szolgáltatásokat vagy garanciákat.

Az LG UltraFine monitor elölnézete a VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600 általi színpompás képpel.

Minden szín életre kel

A VESA DisplayHDR™ 600 mély árnyékokat és pontos színmegjelenítést biztosít a kreatív szakemberek igényeihez igazítva. Kiemeli a textúrákat, a részleteket és a fény-árnyék természetes kölcsönhatását.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Professzionális színpontosság pixelről pixelre

Az Adobe RGB 99,5% és a DCI-P3 98% (Tip.) színtér lefedettségével a kijelző szélesebb és pontosabb színskálát biztosít, mint a hagyományos sRGB monitorok. A valódi 10 bit-es színmélység élethűen jeleníti meg az árnyalatokat, zökkenőmentes átmenetekkel, így tökéletes választás HDR-tartalmakhoz és nagy felbontású kreatív munkákhoz, ahol a színpontosság kulcsfontosságú.

Egy teljes méretű képernyőkép tervezőprogrammal, amelyen élénk színek láthatók.

Adobe RGB 99,5% felett

Az Adobe RGB színtér a nyomdai munkafolyamatok egyik legszélesebb körben alkalmazott szabványa, amely lehetővé teszi az alkotók számára, hogy egyetlen kijelzőn ellenőrizzék a színek pontosságát mind digitális, mind nyomtatott formátumban.

DCI-P3 98%

Pontosan kalibrált, élénk színtartomány, amely ideális választás videószerkesztéshez és színkorrekcióhoz.

Valódi 10 bit-es színmélység

A valódi 10 bit-es színmélység rendkívül részletgazdag és pontos színmegjelenítést biztosít nagy felbontású és HDR-tartalmak esetében, szimulált 8 bit + FRC technológia alkalmazása nélkül.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Fényerő: 450 nit (Tip.), Színskála: DCI-P3 98% (Tip.)

*A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.

Egy hegy fekete-fehér képe 1000:1 kontrasztaránnyal, a fekete szín megjelenítését a 2000:1 kontrasztaránnyal összehasonlítva.

Kontrasztarány 2000:1

Egy 2000:1 kontrasztarányú fekete-fehér kép egy hegyről, amely mélyebb fekete színt mutat, mint az 1000:1 arányú.

Kontrasztarány 1000:1

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A Nano IPS egy fejlett IPS technológia, amely nanométer méretű részecskéket alkalmaz a kijelző LED-rétegében.

2000:1 Kontrasztarány – mélyebb fekete és gazdag árnyékok

Mivel a kontrasztarány kulcsfontosságú a színhű megjelenítésben, a Nano IPS Black technológia a hagyományos IPS 1000:1 arányát 2000:1-re növeli. Az eredmény élénkebb színek, élesebb részletek és mélyebb árnyékok, amelyek a képernyő teljes felületén egységesen jelennek meg. Valósághű vizuális élmény, amely precízen tükrözi a kreatív koncepciót.

Szemkímélő kijelző TÜV Rheinland tanúsítvánnyal

A TÜV Rheinland Eye Comfort tanúsítvánnyal rendelkező UltraFine evo 6K monitor csökkenti a kékfény-kibocsátást, így hosszabb munkavégzés vagy médiafogyasztás közben is kényelmes, szemfáradtság nélküli megtekintési élményt biztosít.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak.

*TÜV Rheinland tanúsítvány azonosító (Low Blue Light - Hardware Solution): 1111305154

Nincsenek képek

Vékony állvány maximális állíthatósággal

A 4 oldalán lényegében keret nélküli kialakítás még jobban elmélyíti a vizuális élményt, míg a vékony, minimalista L-alakú állvány letisztult és rendezett munkateret biztosít. A minden szögből átgondolt dizájn a vizuális tisztaságot ötvözi az ergonomikus rugalmassággal. A kijelző dönthető, forgatható és állítható magasságú, valamint 90°-ban elfordítható portré módba, így ideális hosszú dokumentumok megtekintéséhez, kódoláshoz vagy böngészéshez.

Keret nélküli kialakítás ikon | Döntés ikon | Magasság ikon | Forgathatóság ikon

4 oldalán lényegében keret nélküli kialakítás

Keret nélküli kialakítás ikon | Döntés ikon | Magasság ikon | Forgathatóság ikon

Dönthető

-5° ~ 20°

Keret nélküli kialakítás ikon | Döntés ikon | Magasság ikon | Forgathatóság ikon

Állítható magasság

60 mm

Keret nélküli kialakítás ikon | Döntés ikon | Magasság ikon | Forgathatóság ikon

Elforgatható

90°

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Gyors váltás a hatékony munkához

Az LG Switch alkalmazás segít az Ön munkájához és életéhez optimalizálni a monitort. Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 11 részre, testre szabhatja a képminőséget és fényerőt, vagy akár elindíthat egy videohívási platformot.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.

Az LG UltraFine 32U990A-S monitor egy virtuális térben elhelyezve, beépített hangszórók működését szemlélteti.

Beépített hangszórók munkához és szórakozáshoz

A 2 db beépített 5W-os hangszóró tiszta és kiegyensúlyozott hangzást biztosít játékhoz, videóhívásokhoz vagy filmnézéshez, így teljesen elmerülhet a tartalmakban külső hangszórók nélkül.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    31.5"

  • Általános - Felbontás

    6144 x 3456

  • Általános - Paneltípus

    IPS Black

  • Általános - Képarány

    16:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5% (CIE1931)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    60 Hz

  • Általános - Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Pivot

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    31.5"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    IPS Black

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    6144 x 3456

  • Képpontosztás [mm]

    0.1134 x 0.1134 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    2000:1

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5% (CIE1931)

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    60 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    1400:1

  • Képernyőméret [cm]

    79.94 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • Beépített KVM

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (1 db)

  • Daisy Chain

    Igen (6K/60Hz)

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    2.1 (UHBR 13.5 DSC)

  • Thunderbolt

    Igen (1 db bemenet / 1 db kimenet)

  • USB-C

    Igen (1 db Upstream / 2 db Downstream)

  • Thunderbolt (adatátvitel)

    Igen

  • Thunderbolt (tápellátás)

    96W

  • USB Downstream Port

    Igen (USB-C 2 db/ver3.2 Gen2)

  • USB Upstream Port

    Igen (Thunderbolt 1 db / USB-C 1 db)

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    Nem

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    Nem

  • Automatikus fényerő

    Igen

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Igen

  • PBP

    2PBP

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Nem

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Nem

  • VRR

    Nem

  • Super Resolution+

    Igen

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Igen (IPS Black)

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Pivot

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

  • Hangszóró

    5W x2

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    937 x 183 x 490 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    718.4 x 582.3 x 198.2 mm

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    718.4 x 413.5 x 26.5 mm

  • Súly - doboz [kg]

    14 kg

  • Súly - talppal [kg]

    9.5 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    6 kg

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    32”-os UltraFine™ evo 6K Nano IPS Black Monitor

  • Év

    2025

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 1,2W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    55W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    70W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)

    60W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen (ver 2.1)

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen

  • Thunderbolt

    Igen

  • USB-C

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

