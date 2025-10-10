*A megfelelő működés érdekében a csomagban található Thunderbolt 5 kábelt kell csatlakoztatni a monitor Thunderbolt 5 portjára.

*Az összes funkció eléréséhez beleértve a 96W-os tápellátást és a 6144 × 3456 felbontást, az eszközének támogatnia kell a Thunderbolt 5, USB-C vagy DisplayPort 2.1 technológiát.

*A csomag DP, HDMI, USB-C és Thunderbolt kábelt tartalmaz.

*A Mac az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek.

*A csomag 1 db DP, 1 db HDMI, 1 db USB-C, 1 db Thunderbolt és 1 db tápkábelt tartalmaz.

*A Daisy Chain, a felbontás és a képfrissítési sebesség a csatlakoztatott Mac számítógépek és PC-k teljesítményétől függően korlátozott lehet.

**A Thunderbolt™ 5 akár 120Gbps (egyirányú) kijelző-sávszélességet támogat, és akár 2-szer gyorsabb teljesítményt nyújt, mint a Thunderbolt™ 4, az Intel hivatalos specifikációi alapján.

