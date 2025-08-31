37”-os 4K UHD Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A beépített streaming szolgáltatások és alkalmazások országonként eltérőek lehetnek.

*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. Egyes szolgáltatásokért további díjakat kell fizetni, mivel azok nem tartoznak a szolgáltatáscsomagba, és külön előfizetést igényelnek.

*Minden regisztrált fiók számára számos testreszabott alkalmazást és szolgáltatást kínál, beleértve a zene, sport, home office és felhőalapú játékokat.