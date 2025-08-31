Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
37”-os 4K UHD Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel
37U730SA EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

37”-os 4K UHD Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel

37U730SA EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

37”-os 4K UHD Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel

37U730SA-W
37U730SA-W fehér smart monitor elönézet távirányítóval
37U730SA-W fehér smart monitor elönézet
37U730SA-W enyhén balra fordítva
37U730SA-W enyhén jobbra fordítva
37U730SA-W fehér smart monitor balra fordítva
37U730SA-W fehér smart monitor felülnézet
37U730SA-W fehér smart monitor felülnézet balra fordítva
37U730SA-W fehér smart monitor felülnézet jobbra fordítva
37U730SA-W oldalnézet balra
37U730SA-W oldalnézet jobbra
37U730SA-W fehér smart monitor elönézet távirányítóval
37U730SA-W fehér smart monitor elönézet
37U730SA-W enyhén balra fordítva
37U730SA-W enyhén jobbra fordítva
37U730SA-W fehér smart monitor balra fordítva
37U730SA-W fehér smart monitor felülnézet
37U730SA-W fehér smart monitor felülnézet balra fordítva
37U730SA-W fehér smart monitor felülnézet jobbra fordítva
37U730SA-W oldalnézet balra
37U730SA-W oldalnézet jobbra

Fő tulajdonságok

  • 36,5”-os 4K UHD (3840x2160) IPS kijelző
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (65W-os tápellátás), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • ThinQ Otthoni irányítópult / Magic Remote kompatibilitás
  • Dönthető állvány
Több

Díjnyertes kiválóság

Kép a CES 2025-white Honoree díj logójáról

CES Innovációs Díj 2025 - Díjazott

webOS Re:New Program

a Kiberbiztonság kategóriában

Kép az av fórumok logójáról

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

A webOS 24 elegáns, gyors, könnyen használható intelligens élményt nyújt, ami friss és letisztult

Kép az if design díjról

iF Design Award Díj - Győztes

webOS 24 UX

*A CES Innovációs Díj elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján történik A CTA nem ellenőrizte a benyújtott anyagok pontosságát, a benyújtott állítások valódiságát, és nem végzett tesztelést a díjazott terméken.

LG Smart Monitor logó.

Egyetlen képernyő. Végtelen lehetőség.

Alkalmazkodik bármilyen feladathoz vagy környezethez számos lehetőséggel. A webOS segítségével PC nélkül is elvégezheti a home office feladatokat, miközben zökkenőmentesen válthat a munka és a szórakozás között. Élvezze a nagyméretű 36,5"-os kijelzőt és a lenyűgöző 4K képminőséget!

A képen egy LG Smart Monitor látható az íróasztalon, amely munkát és játékot mutat be.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A billentyűzetet és az egeret nem tartalmazza a csomag (külön megvásárolható).

Egy űrhajóst és egy színes absztrakt képet mutat be élénk 4K UHD színekkel.

36,5”-os 4K UHD IPS kijelző

Egy fotó az okos monitor tükrözési funkcióját mutatja be.

Tükrözés az eszközéről

Egy laptophoz USB-C-n keresztül csatlakoztatott okos monitort mutat be, a töltést és az adatátvitelt demonstrálva.

A produktivitás maximalizálása

Egy fotó LG Smart Monitorokat mutat be az irodában és otthon.

webOS - munka és játék

36,5"-os 4K UHD IPS kijelző

Nagyszerű képernyő munkához és szórakozáshoz egyaránt

A 4K UHD (3840x2160) IPS kijelző HDR 10 és akár 90%-os DCI-P3 színskálával magas kontrasztarányt és pontos színeket biztosít. Lenyűgöző vizuális élményt nyújt – legyen szó szórakozásról vagy munkavégzésről.

Egy űrhajóst és egy színes absztrakt képet mutat be élénk 4K UHD színekkel.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Fényerő: 300 nit (Tip.), Színskála: DCI-P3 90% (Tip.)

webOS

Zökkenőmentes váltás a csatornák között

A webOS rendszernek köszönhetően könnyedén elérheti kedvenc tartalmait olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube és az Apple TV. Élvezze a személyre szabott ajánlásokat, fedezze fel a Sport, Játék vagy LG Fitness alkalmazásokat, és irányítson mindent egyszerűen a távirányítóval! A 3 oldalról szegély nélküli vékony fehér kialakítás fokozza az elmélyülést, míg a 2×5 W-os sztereó hangszórók kristálytiszta hangzást biztosítanak a tökéletes moziélményhez.

Egy kép különböző tartalmat mutat be WebOS-en.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A beépített streaming szolgáltatások és alkalmazások országonként eltérőek lehetnek.

*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. Egyes szolgáltatásokért további díjakat kell fizetni, mivel azok nem tartoznak a szolgáltatáscsomagba, és külön előfizetést igényelnek.

*Minden regisztrált fiók számára számos testreszabott alkalmazást és szolgáltatást kínál, beleértve a zene, sport, home office és felhőalapú játékokat.

webOS

Otthoni iroda PC nélkül

A webOS lehetővé teszi, hogy a Remote PC funkcióval távolról elérje számítógépét vagy felhőalapú PC-jét. Így külön számítógép használata nélkül is könnyedén igénybe veheti az otthoni munkavégzéshez szükséges szolgáltatásokat – például videókonferenciákat vagy felhőalapú alkalmazásokat.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A billentyűzet, egér, headset és játékkontroller, webkamera (Pogo típus) nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).

*A Remote PC csak Windows 10 Pro vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépeken érhető el.

*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. A külön streaming szolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség, amely nem biztosított (külön vásárolható meg).

*A Remote PC funkció a Windows 10 Pro vagy újabb verziókon támogatott és kompatibilis a távoli PC-kapcsolatot támogató harmadik féltől származó PC-kkel, beleértve a gramot is.

*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.

Játék

Ugorjon bele a játékba

Nincs szükség játékkonzolra – az LG Smart Monitor segítségével közvetlenül játszhat felhőalapú játékokat a kezdőképernyőről. Gyorsan csatlakozhat streamingalkalmazásokhoz a játéktartalmak eléréséhez.

Zene

Az Ön zenei ízlése szerint válogatva

Élvezze a személyre szabott zenei élményt a 2×5 W-os sztereó hangszórókkal! Kedvenc zenéire könnyedén rákereshet és gyorsan elérheti a korábban lejátszott számokat streaming szolgáltatásain keresztül. A rendszer az Ön ízléséhez igazodva népszerű dalokat is ajánl.

Sport

Kövesse kedvenc sportcsapatait!

Szurkoljon kedvenceinek személyre szabott szolgáltatással! A rendszer a profilja alapján megmutatja a kedvenc csapata legfrissebb híreit.

LG Fitness

Személyre szabott otthoni fitness

Alakítsa át nappaliját saját edzőteremmé az LG Fitness segítségével! Válogasson a különféle edzésprogramok közül, kövesse nyomon fejlődését és érje el céljait – mindezt a kanapé kényelméből.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A billentyűzet, egér, headset és játékkontroller nem tartoznak a csomaghoz (külön megvásárolhatók).

*Internetkapcsolat és előfizetés szükséges a kapcsolódó streaming szolgáltatásokhoz. A külön streaming szolgáltatásokhoz előfizetésre lehet szükség, amely nem biztosított (külön vásárolható meg).

*A Gaming Portal elérhetősége régiónként változhat. A nem támogatott régiókban a felhasználókat a már meglévő Gaming Hub-ra irányítja át.

*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.

Fényerőszabályozás

Intelligens fényerő bármilyen környezetben

A fényerőszabályozás érzékeli a környezeti fényforrásokat és automatikusan igazítja a képernyő fényerejét, hogy nappal és éjjel egyaránt éles és tiszta képet biztosítson.

A bal oldal nappal mutatja be fényerő-beállítás funkciót, míg a jobb oldal az éjszakai megjelenítést ugyanezzel a funkcióval.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Dinamikus színárnyalat-leképezés

Élethű képek optimális fényerővel és kontraszttal

Élvezd a látványt úgy, ahogyan azt a készítők elképzelték! A Dinamikus színárnyalat-leképezés segítségével a fényerő és a kontraszt beállítása optimális részletességet és realizmust biztosít. A filmek és a játékok életre kelnek, gazdag megjelenítéssel és egyenletes minőséggel minden tartalom esetén.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Kizárólag HDR videojel bemenet esetén érhető el.

Egyszerű kialakítás

Optimalizálja környezetét és fokozza a stílusát!

A 3 oldalról szegély nélküli kialakítás a vékony, lapos állvánnyal kombinálva beleolvad irodájába vagy otthonába, minimális helyet foglalva. A dönthetőség révén ideális látványt biztosít.

Stílusos, helytakarékos kialakítás.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

*Dönthetőség: -5-15˚

USB-C

Hatékony munkaállomás egyszerű csatlakoztathatósággal

Az USB-C port lehetővé teszi a megjelenítést, az adatátvitelt és a csatlakoztatott eszközök töltését (legfeljebb 65W teljesítménnyel), így minden támogatást egyszerre biztosít a laptop számára egyetlen kábelen keresztül.

USB-C-n csatlakozik egy LG Smart Monitorhoz. Az USB-C-n keresztül töltődik, miközben ugyanazt a képernyőt jeleníti meg.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Az LG Smart Monitor képernyője a ThinQ Otthoni irányítópult felületét mutatja.

ThinQ Otthoni irányítópult

Könnyedén vezérelheti készülékeit

A ThinQ Otthoni irányítópult kényelmesebbé teszi az életet. Könnyedén ellenőrizheti és kezelheti az LG készülékeinek és eszközeinek állapotát a távirányítóval.

*A ThinQ funkció használatához kérjük telepítse az „LG ThinQ” alkalmazást a Google Play áruházból vagy az Apple App Store-ból az okostelefonra, majd hozzon létre Wi-Fi kapcsolatot. Részletes használati utasításokat az alkalmazás súgójában talál.

*A készülékek LG ThinQ alkalmazásban történő regisztrálásához otthoni vezeték nélküli internet szükséges.

*Az LG ThinQ alkalmazás tényleges funkciói terméktől és modelltől függően változhatnak.

*Ez a termék tévéként van regisztrálva az LG ThinQ alkalmazásban. A regisztrált készülék nevét az LG ThinQ alkalmazásban módosíthatja.

*Az LG ThinQ alkalmazáson keresztül használhatja a hangerőszabályzó, a mutató és a bekapcsolási funkciókat.

Hangvezérlés a Magic Remote távirányítóval

A ThinQ alkalmazásnak és az Alexa-kompatibilitásnak köszönhetően a monitor távolról, hangutasításokkal is vezérelhető, hogy az intelligens eszköz ne csak kijelzőként szolgáljon. A szórakoztató és produktivitási igények központjává válik, emelve az általános multimédiás élményt. Mindehhez csak a Magic Remote távirányítóra van szükség.

Egy nő a Magic Remote távirányítóval felhangosítja az LG Smart Monitor hangerejét.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A megfelelő működéshez csatlakoztatnia kell az LG Smart Monitort a ThinQ alkalmazáshoz.

*A képernyőn látható képek eltérhetnek a tényleges alkalmazástól. A szolgáltatások régiótól/országtól vagy az alkalmazás verzióitól függően változhatnak.

*Megváltoztathatja a nyelvi és regionális beállításokat 22 nyelven, 146 ország számára: angol / koreai / spanyol / francia / német / olasz / portugál / orosz / lengyel / török / japán / arab (szaúdi/UAE) / vietnámi / thai / svéd / tajvani / indonéz / dán / holland / norvég / görög / izraeli (pl. USA/angol).

**A csomag tartalmazza a távirányítót.

**A Magic Remote távirányítót külön kell megvásárolni, és országonként eltérő lehet. 

**Kompatibilis az Alexa hangvezérléssel. A részletekért kérjük, olvassa el a termékleírásokat.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Tükrözés közvetlenül az eszközeiről

Okos eszközéről könnyedén oszthat meg tartalmakat a monitoron az AirPlay 2* (Apple eszköz esetén) vagy a Screen Share** (Android eszköz esetén) segítségével. Csatlakozzon azonnal, és élvezze a zökkenőmentes megtekintési és hangzási élményt egy nagyobb képernyőn, mindössze néhány érintéssel!

*Az Apple és a kapcsolódó védjegyek és logók az Apple Inc. védjegyei. A támogatott funkciók országonként és régiónként eltérőek lehetnek.

*Az AirPlay és a HomeKit használatához az iOS, iPadOS vagy macOS legújabb verziója ajánlott. Az AirPlay és a HomeKit az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban, régiókban bejegyeztek. A Works with Apple Home embléma az Apple Inc védjegye.

*Screen Share: Android-on vagy Windows 10 és újabb operációs rendszereken támogatott.

*Csatlakoztassa eszközét ugyanahhoz a hálózathoz, mint a monitort.

LG Switch alkalmazás

Könnyedén optimalizálható az LG Switch segítségével

Az LG Switch alkalmazás optimalizálja monitorját munkához és mindennapi használathoz egyaránt. Gyorsan navigálhat és választhat az okos funkciók között billentyűzet és egér segítségével, miközben egyszerűen válthat PC-je és a webOS között a gyorsbillentyűkkel. Könnyedén feloszthatja a képernyőt akár 6 részre, módosíthatja a téma kialakítását vagy akár elindíthat egy videóhívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel.

Gyorsvezérlés

Ismerje meg az LG Smart Monitor gyorsvezérlés funkciójának kényelmét, amely egyszerű műveletekkel biztosít gyors hozzáférést a menühöz! Emellett a billentyűparancsok segítségével zökkenőmentes váltást tesz lehetővé a PC és a webOS között.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az LG Switch alkalmazás kizárólag PC-n használható.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az LG.COM weboldalra.

Több port

Többféle interfész

Okos monitorunk két HDMI, két USB 2.0 és egy USB-C-porttal rendelkezik, amelyek kompatibilisek a különböző eszközökkel a zökkenőmentes megjelenítés érdekében. Ezáltal rendezett, helytakarékos asztali elrendezést tesz lehetővé.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

További műszaki források és katalógusok eléréséhez kérjük, látogasson el a következő oldalra LG B2B partner portál.

Key Feature

  • 36,5”-os 4K UHD (3840x2160) IPS kijelző
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (65W-os tápellátás), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • ThinQ Otthoni irányítópult / Magic Remote kompatibilitás
  • Dönthető állvány
Nyomtatás

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    37”-os 16:9 képarányú Smart Monitor webOS platformmal és 60 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    36.5"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    IPS

  • Felbontás

    3840 x 2160

  • Képpontosztás [mm]

    0.2104 x 0.2104 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 90%

  • Képernyőméret [cm]

    92.71 cm

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    800:1

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    60 Hz

HANG

  • Hangszóró

    5W x 2

  • Bluetooth kapcsolódás

    Igen

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Nem

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    Nem

  • LAN (RJ-45)

    Nem

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db /USB-A)

  • USB Upstream Port

    Igen (1 db /USB-C)

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    65W

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • AMD FreeSync™

    Nem

  • Automatikus fényerő

    Igen

  • Auto Input Switch

    Nem

  • Feketestabilizátor

    Nem

  • Kamera

    Nem

  • Gyári színkalibráció

    Nem

  • Color Weakness

    Nem

  • Célkereszt funkció

    Nem

  • Dolby Vision™

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Nem

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • FPS számláló

    Nem

  • HDR 10

    Igen

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Mikrofon

    Nem

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • PBP

    Nem

  • PIP

    Nem

  • Olvasó mód

    Igen

  • RGB LED világítás

    Nem

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    Nem

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1081 x 583 x 197 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    823.7 x 640.1 x 242 mm

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    823.7 x 483.8 x 52.1 mm

  • Súly - doboz [kg]

    14.75 kg

  • Súly - talppal [kg]

    11.7 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    7.4 kg

TÁPELLÁTÁS

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen

  • Távkapcsoló

    Igen

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Nem

OKOS FUNKCIÓK

  • Teljes webböngésző

    Igen

  • LG ThinQ®

    Igen

  • Tükrözés

    Igen

  • Wi-Fi

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Nem

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek