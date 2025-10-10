About Cookies on This Site

24"-os UltraGear™ FHD IPS Gaming Monitor akár 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
24"-os UltraGear™ FHD IPS Gaming Monitor akár 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

24"-os UltraGear™ FHD IPS Gaming Monitor akár 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

24G411A-B
Fő tulajdonságok

  • 24"-os FHD IPS (1920x1080) kijelző
  • 120Hz-es képfrissítés (túlhajtva 144Hz) / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Elülső kép az UltraGear™ 24g411a gamer monitorról.

24" - 144Hz (túlhajtva) - FHD IPS
Gaming Monitor

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

24 colos FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, 120Hz képfrissítés, 1ms MRB, ultravékony kialakítás
A „kijelző” nagybetűvel van írva.

Éld át a harcot élénk színekkel!

A monitor HDR10 támogatással és 99%-os sRGB lefedettséggel rendelkezik, így széles színtartományt és IPS-kijelző révén valósághű színmegjelenítést tesz lehetővé a magával ragadó játékélményért. A játékosok úgy élhetik át a drámai csatatereket, ahogy azt a fejlesztők elképzelték.

Űrbeli jelenet látható az LG UltraGear monitoron a HDR-nek, sRGB 99%-nak és az IPS-kijelzőnek köszönhetően élénk színekben.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

IPS™ kijelző

Az LG IPS™ monitor kiemelkedő színpontosságot jelenít meg széles betekintési szöggel.

HDR10

A HDR 10 (nagy dinamikatartomány) támogatja a színek és a fényerő magas szintjeit.

sRGB 99% (Tip.)

Az sRGB spektrum 99%-os lefedettségével nagyszerű megoldás a pontos színmegjelenítéshez.

A „sebesség” nagybetűvel van írva.
Versenyzős játékjelenet rendkívül rövid válaszidővel és gyors, 120Hz-es képfrissítéssel.

Folyamatos játékélmény
120Hz-es (túlhajtva 144Hz-es) képfrissítéssel

A 120Hz-es (túlhajtva 144Hz-es) képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A képernyőn egy sárga versenyautó száguld előre, a fehér kocka belseje világosan kirajzolódik, a külseje pedig elmosódott.

Gyors tempó
a győzelemhez

Az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentés (MBR*) elősegíti a folyamatos játékot, illetve csökkenti az elmosódást és a szellemképet. A dinamikus, gyorsan mozgó objektumok versenyelőnyt adnak a játékosoknak.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentés kisebb fényerősséggel jár együtt, és a következő funkciók nem használhatók, amíg aktiválva van: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Vibrálás előfordulhat az 1ms MBR működésnél.

Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva

Az AMD FreeSync™ és az NVIDIA által hitelesített G-SYNC® kompatibilitás révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.

Osztott képernyős nézet egy pilótáról egy gyors tempójú játékban, simább és tisztább képi megjelenítéssel.

Az NVIDIA G-SYNC és az AMD FreeSync Premium Pro logói.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A „használhatóság” nagybetűvel van írva.

LG Switch alkalmazás

Válts gyorsan!

Könnyedén feloszthatod a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatod a téma kialakítását, vagy akár elindíthatsz egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Támogatja a PBP és PIP módokat is, amelyek hatékony multitaskingot tesznek lehetővé több bemeneti forrás használata esetén.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.

Lényegében keret nélküli kialakítás és vékony állványalapzat

Ultra-vékony, szinte lebegő kialakítás

Élvezd a nagyobb kijelzőt és kevesebb zavaró tényezőt az ultra-vékony keret és a minimalista talp segítségével! A lebegő hatású talp könnyed esztétikát kölcsönöz, míg a magával ragadó vizuális élmény teljesen magába szippant. Tökéletes választás akár kettős monitor elrendezéshez vagy letisztult, minimalista munkaterületekhez.

Keret nélküli kialakítás ikonja.

Keret nélküli kialakítás

vékony állványalapzattal

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

-5~20º

Falra szerelhetőség ikonja.

Falra rögzíthetőség

100 x 100 mm

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*Dönthető (-5~20°), Falra rögzíthető (100 x 100 mm).

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    23.8"

  • Általános - Felbontás

    1920 x 1080

  • Általános - Paneltípus

    IPS

  • Általános - Képarány

    16:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    144 Hz (O/C)

  • Általános - Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    23.8"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    IPS

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    1920 x 1080

  • Képpontosztás [mm]

    0.2745 x 0.2745 mm

  • Színmélység (színek száma)

    16.7M

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1500:1

  • Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    144 Hz (O/C)

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    220 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    1050:1

  • Képernyőméret [cm]

    60.4 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (1 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Nem

  • USB Upstream Port

    Nem

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Nem

  • PIP

    Nem

  • PBP

    Nem

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • Dolby Vision™

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    Nem

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Igen

  • OverClocking

    Igen

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Nem

  • RGB LED világítás

    Nem

  • Kamera

    Nem

  • Mikrofon

    Nem

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • DTS Headphone:X

    Nem

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

  • Hangszóró

    Nem

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    620 x 134 x 385 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    539.4 x 412 x 220 mm

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7 mm

  • Súly - doboz [kg]

    4.6 kg

  • Súly - talppal [kg]

    3.3 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    2.4 kg

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    24"-os UltraGear™ IPS FHD Gaming Monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    16W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    14W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Nem

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Nem

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

