24"-os UltraGear™ FHD IPS Gaming Monitor akár 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
24"-os UltraGear™ FHD IPS Gaming Monitor akár 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
Fő tulajdonságok
- 24"-os FHD IPS (1920x1080) kijelző
- 120Hz-es képfrissítés (túlhajtva 144Hz) / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Éld át a harcot élénk színekkel!
A monitor HDR10 támogatással és 99%-os sRGB lefedettséggel rendelkezik, így széles színtartományt és IPS-kijelző révén valósághű színmegjelenítést tesz lehetővé a magával ragadó játékélményért. A játékosok úgy élhetik át a drámai csatatereket, ahogy azt a fejlesztők elképzelték.
Űrbeli jelenet látható az LG UltraGear monitoron a HDR-nek, sRGB 99%-nak és az IPS-kijelzőnek köszönhetően élénk színekben.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentés kisebb fényerősséggel jár együtt, és a következő funkciók nem használhatók, amíg aktiválva van: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Vibrálás előfordulhat az 1ms MBR működésnél.
Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva
Az AMD FreeSync™ és az NVIDIA által hitelesített G-SYNC® kompatibilitás révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.
Osztott képernyős nézet egy pilótáról egy gyors tempójú játékban, simább és tisztább képi megjelenítéssel.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Feketestabilizátor
A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Célkereszt
A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
LG Switch alkalmazás
Válts gyorsan!
Könnyedén feloszthatod a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatod a téma kialakítását, vagy akár elindíthatsz egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. Támogatja a PBP és PIP módokat is, amelyek hatékony multitaskingot tesznek lehetővé több bemeneti forrás használata esetén.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.
Lényegében keret nélküli kialakítás és vékony állványalapzat
Ultra-vékony, szinte lebegő kialakítás
Élvezd a nagyobb kijelzőt és kevesebb zavaró tényezőt az ultra-vékony keret és a minimalista talp segítségével! A lebegő hatású talp könnyed esztétikát kölcsönöz, míg a magával ragadó vizuális élmény teljesen magába szippant. Tökéletes választás akár kettős monitor elrendezéshez vagy letisztult, minimalista munkaterületekhez.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
*Dönthető (-5~20°), Falra rögzíthető (100 x 100 mm).
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
23.8"
Általános - Felbontás
1920 x 1080
Általános - Paneltípus
IPS
Általános - Képarány
16:9
Általános - Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
144 Hz (O/C)
Általános - Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
23.8"
Képarány
16:9
Paneltípus
IPS
Válaszidő
5ms (GtG at Faster)
Felbontás
1920 x 1080
Képpontosztás [mm]
0.2745 x 0.2745 mm
Színmélység (színek száma)
16.7M
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
250 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1500:1
Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
144 Hz (O/C)
Fényerő (min.) [cd/m²]
220 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
1050:1
Képernyőméret [cm]
60.4 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (1 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
USB Downstream Port
Nem
USB Upstream Port
Nem
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync
Automatikus fényerő
Nem
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Nem
PIP
Nem
PBP
Nem
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Igen
Super Resolution+
Nem
Dolby Vision™
Nem
VESA DisplayHDR™
Nem
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
Advanced True Wide Pol.
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Igen
OverClocking
Igen
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Nem
RGB LED világítás
Nem
Kamera
Nem
Mikrofon
Nem
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
DTS Headphone:X
Nem
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
Hangszóró
Nem
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
620 x 134 x 385 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
539.4 x 412 x 220 mm
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7 mm
Súly - doboz [kg]
4.6 kg
Súly - talppal [kg]
3.3 kg
Súly - talp nélkül [kg]
2.4 kg
INFORMÁCIÓ
Termék neve
24"-os UltraGear™ IPS FHD Gaming Monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
16W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
14W
TARTOZÉKOK
Display Port
Nem
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Nem
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
