A kép egy osztott képernyős összehasonlítást mutat egy játéknézetről, a szinkronizációs technológia a bal oldalon ki van kapcsolva, a jobb oldalon be. A bal oldalon a pilóta kilátása egy futurisztikus sugárhajtású repülőgépből torz, szakadozott és akadozik, míg a jobb oldalon ugyanaz a jelenet sima és folyékony, fényes mozgásnyomokkal. A fejléc felírata: „Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva,” kiemelve az AMD FreeSync™ Premium és NVIDIA® G-SYNC® Compatible tanúsítványokat.