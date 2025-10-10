We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27"-os UltraGear™ QHD IPS Gaming Monitor 200Hz-es képfrissítési sebességgel
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Részletgazdagság, ami segít uralni minden pillanatot
A 27"-os QHD (2560×1440) kijelzővel az UltraGear szélesebb felületet és jobb áttekinthetőséget kínál. A magas pixelsűrűség élesebb képet biztosít, így a monitor még magával ragadóbb játékélményt kínál.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Merülj el a valósághű színekben és urald a játékot!
Gaming monitorunk az sRGB színtér 99%-ának (Tip.) lefedésével és a VESA DisplayHDR™ 400 technológiával élethű színvilágot biztosít, így valósághű játékélményt tesz lehetővé.
Futurisztikus páncélos harcosok energiafegyverekkel csatáznak egy neonfényű városban.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*A fenti funkció a felhasználó valós használati körülményeitől függően változhat.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad
Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*Válaszd a „Faster Mode”-ot az 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode)..
Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva
Az AMD FreeSync™ Premium révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.
A kép egy osztott képernyős összehasonlítást mutat egy játéknézetről, a szinkronizációs technológia a bal oldalon ki van kapcsolva, a jobb oldalon be. A bal oldalon a pilóta kilátása egy futurisztikus sugárhajtású repülőgépből torz, szakadozott és akadozik, míg a jobb oldalon ugyanaz a jelenet sima és folyékony, fényes mozgásnyomokkal. A fejléc felírata: „Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva,” kiemelve az AMD FreeSync™ Premium és NVIDIA® G-SYNC® Compatible tanúsítványokat.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
Feketestabilizátor
A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Kompakt és elegáns
Élvezd a lényegében keret nélküli letisztult kialakítást! Az ergonomikus állvány elfordítható, dönthető, állítható magasságú és forgatható. Az L állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
27"
Általános - Felbontás
2560 x 1440
Általános - Paneltípus
IPS
Általános - Képarány
16:9
Általános - Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
200 Hz
Általános - Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
27"
Képarány
16:9
Paneltípus
IPS
Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Felbontás
2560 x 1440
Képpontosztás [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Színmélység (színek száma)
16.7M
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
200 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Képernyőméret [cm]
68.4 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
USB Downstream Port
Nem
USB Upstream Port
Nem
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatikus fényerő
Nem
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Nem
PBP
Nem
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
Nem
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Nem
Super Resolution+
Nem
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
Advanced True Wide Pol.
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
Hangszóró
Nem
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
865 x 435 x 140 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5 mm (Fent) /
613.2 x 434.1 x 224.5 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2 mm
Súly - doboz [kg]
7.1 kg
Súly - talppal [kg]
5.3 kg
Súly - talp nélkül [kg]
3.5 kg
INFORMÁCIÓ
Termék neve
27"-os UltraGear™ QHD IPS Gaming Monitor 200Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
22W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
20W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Nem
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Nem
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.