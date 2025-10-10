About Cookies on This Site

27"-os UltraGear™ QHD IPS Gaming Monitor 200Hz-es képfrissítési sebességgel
20250627105838_27G610A_EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

27"-os UltraGear™ QHD IPS Gaming Monitor 200Hz-es képfrissítési sebességgel

20250627105838_27G610A_EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

27"-os UltraGear™ QHD IPS Gaming Monitor 200Hz-es képfrissítési sebességgel

27G610A-B
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
+15 fokos oldalnézet
felülnézet
+30 fokban elforgatott monitor felülnézete
-30 fokban elforgatott monitor felülnézete
hátsó embléma közeli nézete
portok közeli nézete
Jobb oldali kép
Bal oldali kép
+15 fokban megdöntött monitor oldalnézete
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
+15 fokos oldalnézet
felülnézet
+30 fokban elforgatott monitor felülnézete
-30 fokban elforgatott monitor felülnézete
hátsó embléma közeli nézete
portok közeli nézete
Jobb oldali kép
Bal oldali kép
+15 fokban megdöntött monitor oldalnézete

Fő tulajdonságok

  • 27”-os QHD (2560x1440) Gaming Monitor
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 200Hz-es képfrissítési sebesség
  • 1ms-os (GtG) válaszidő
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Lényegében keret nélküli kialakítás
Több
Elülső kép az UltraGear™ 27g610a gamer monitorról.

Elülső kép az UltraGear™ 27g610a gamer monitorról.

27” - QHD - 200Hz IPS Gaming Monitor

Elülső kép az LG UltraGear™ 27G610A gamer monitorról a hatszögletű állványán, egy futurisztikus, neonfényben úszó folyosón; a képernyőn élénk lila és piros örvények láthatóak, középen az UltraGear logóval.

Elülső kép az LG UltraGear™ 27G610A gamer monitorról a hatszögletű állványán, egy futurisztikus, neonfényben úszó folyosón; a képernyőn élénk lila és piros örvények láthatóak, középen az UltraGear logóval.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Öt funkció csempéből álló kollázs, mely kiemeli az LG UltraGear™ 27G610A monitor keretét a “27″ QHD 2560×1440” felirattal; sci-fi csatajelenet felirat: “sRGB 99% (Typ.) és VESA DisplayHDR™ 400”; mozgási elmosódásos motorbicikli képe “200Hz” megjelöléssel; űrhajó képe “1ms (GtG)” felirattal; és közelkép egy HDMI kábelről “HDMI 2.0.” felirattal.

Öt funkció csempéből álló kollázs, mely kiemeli az LG UltraGear™ 27G610A monitor keretét a “27″ QHD 2560×1440” felirattal; sci-fi csatajelenet felirat: “sRGB 99% (Typ.) és VESA DisplayHDR™ 400”; mozgási elmosódásos motorbicikli képe “200Hz” megjelöléssel; űrhajó képe “1ms (GtG)” felirattal; és közelkép egy HDMI kábelről “HDMI 2.0.” felirattal.

A „DISPLAY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen egy sötét háttér előtt egy vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

A „DISPLAY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen egy sötét háttér előtt egy vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

Részletgazdagság, ami segít uralni minden pillanatot

A 27"-os QHD (2560×1440) kijelzővel az UltraGear szélesebb felületet és jobb áttekinthetőséget kínál. A magas pixelsűrűség élesebb képet biztosít, így a monitor még magával ragadóbb játékélményt kínál.

Közelkép az LG UltraGear™ 27G610A monitorról, a képernyőn egy sci-fi csatajelenet látható futurisztikus űrhajókkal és mechanikus egységekkel. Az átfedő felirat kiemeli a felbontást és a képarányt: “16:9 QHD 2560×1440.”

Közelkép az LG UltraGear™ 27G610A monitorról, a képernyőn egy sci-fi csatajelenet látható futurisztikus űrhajókkal és mechanikus egységekkel. Az átfedő felirat kiemeli a felbontást és a képarányt: “16:9 QHD 2560×1440.”

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Merülj el a valósághű színekben és urald a játékot!

Gaming monitorunk az sRGB színtér 99%-ának (Tip.) lefedésével és a VESA DisplayHDR™ 400 technológiával élethű színvilágot biztosít, így valósághű játékélményt tesz lehetővé.

Futurisztikus páncélos harcosok energiafegyverekkel csatáznak egy neonfényű városban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*A fenti funkció a felhasználó valós használati körülményeitől függően változhat.

A „DISPLAY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen egy sötét háttér előtt egy vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

A „DISPLAY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen egy sötét háttér előtt egy vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

Monitor oldalnézete egy játék íjászkarakterrel a képernyőn.

Folyamatos játékélmény

A 200Hz-es képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad

Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*Válaszd a „Faster Mode”-ot az 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode)..

A „TECHNOLOGY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen egy sötét háttér előtt egy vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

A „TECHNOLOGY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen egy sötét háttér előtt egy vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva

Az AMD FreeSync™ Premium révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.

A kép egy osztott képernyős összehasonlítást mutat egy játéknézetről, a szinkronizációs technológia a bal oldalon ki van kapcsolva, a jobb oldalon be. A bal oldalon a pilóta kilátása egy futurisztikus sugárhajtású repülőgépből torz, szakadozott és akadozik, míg a jobb oldalon ugyanaz a jelenet sima és folyékony, fényes mozgásnyomokkal. A fejléc felírata: „Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva,” kiemelve az AMD FreeSync™ Premium és NVIDIA® G-SYNC® Compatible tanúsítványokat.

A kép az AMD FreeSync™ Premium tanúsítvány logót mutatja feketében, középen egy halvány bézs háttéren.

A kép az AMD FreeSync™ Premium tanúsítvány logót mutatja feketében, középen egy halvány bézs háttéren.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Kompakt és elegáns

Élvezd a lényegében keret nélküli letisztult kialakítást! Az ergonomikus állvány elfordítható, dönthető, állítható magasságú és forgatható. Az L állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret.

Állítható elforgatás ikon.

Elfordítható

-30° ~ 30°

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

-5° ~ 20°

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

110 mm

Forgatás ikon.

Elforgatható

Az óramutató járásával megegyező irányban

Az UltraGear™ 27g610a gamer monitor elülső és hátsó nézete, amelyen egy futurisztikus versenyjelenet látható.

Az UltraGear™ 27g610a gamer monitor elülső és hátsó nézete, amelyen egy futurisztikus versenyjelenet látható.

HDMI ikon.

2 db HDMI™ 2.1

DisplayPort ikon.

1 db DisplayPort1.4

DSC-vel

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    27"

  • Általános - Felbontás

    2560 x 1440

  • Általános - Paneltípus

    IPS

  • Általános - Képarány

    16:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    200 Hz

  • Általános - Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    27"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    IPS

  • Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    2560 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Színmélység (színek száma)

    16.7M

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    200 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Képernyőméret [cm]

    68.4 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Nem

  • USB Upstream Port

    Nem

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Nem

  • PBP

    Nem

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Nem

  • Super Resolution+

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • Hangszóró

    Nem

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    865 x 435 x 140 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5 mm (Fent) /
    613.2 x 434.1 x 224.5 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2 mm

  • Súly - doboz [kg]

    7.1 kg

  • Súly - talppal [kg]

    5.3 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    3.5 kg

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    27"-os UltraGear™ QHD IPS Gaming Monitor 200Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    22W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    20W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Nem

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Nem

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Nem

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

