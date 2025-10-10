27"-os UltraGear™ 4K UHD IPS Dual-Mode Gaming Monitor

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Merülj el a valósághű színekben és hódítsd meg a játékokat!
Gaming monitorunk támogatja a DCI-P3 színskála 95%-át (Tip.) lefedő széles színspektrumot, a VESA DisplayHDR™ 400 segítségével, pedig nagyfokú színhűséget biztosít, lehetővé téve a valósághű játékélményt.
Futurisztikus páncélos harcosok energiafegyverekkel csatáznak egy neonfényű városban.
Válts 360Hz és 180Hz között
a Dual-Mode funkcióval!
A VESA-tanúsítvánnyal rendelkező Dual-Mode monitorral belemerülhetsz a grafikailag gazdag játékokba 4K UHD 180Hz-en, vagy azonnal átválthatsz FHD 360Hz-re a gyors tempójú játékok esetén. Az On-Screen Display menüben kényelmesen kiválasztható a két üzemmód, míg az LG Switch segítségével fizikai gyorsbillentyűvel vagy billentyűparanccsal válthatsz, a műfajhoz igazított optimális élményért.
*A Dual-Mode teljesítménye a játék típusától, a számítógép grafikai specifikációitól és a konfigurációktól függően változhat.
Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad
Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt biztosít.
*Válaszd a „Faster Mode”-ot a 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva
Az AMD FreeSync™ Premium, az NVIDIA által hitelesített G-SYNC® kompatibilitás és a VESA AdaptiveSync™ certification révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.
A folytonos játékélmény összehasonlítása - A bal oldali kép szakad, a jobb oldali kép pedig szakadásmentes.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
Feketestabilizátor
A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.
*A fejhallgató külön vásárolható meg.
Kompakt és elegáns
Élvezd a lényegében keret nélküli letisztult kialakítást! Az ergonomikus állvány elfordítható, dönthető, állítható magasságú és forgatható. Az L állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
27"
Általános - Felbontás
3840 x 2160
Általános - Paneltípus
IPS
Általános - Képarány
16:9
Általános - Színskála (tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
Dual-Mode (UHD 180Hz ↔ FHD 360Hz)
Általános - Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
27"
Képarány
16:9
Paneltípus
IPS
Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Felbontás
3840 x 2160
Képpontosztás [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Színskála (tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
Dual-Mode (UHD 180Hz ↔ FHD 360Hz)
Fényerő (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
700:1
Képernyőméret [cm]
68.4 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4 (DSC)
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
Fejhallgató kimenet
4 pólusú (Hang + Mikrofon)
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.0)
USB Upstream Port
Igen (1 db/ver3.0)
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatikus fényerő
Nem
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Nem
PBP
Nem
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hardveres szinkalibráció
Igen
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Igen
Super Resolution+
Nem
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED technológia
Nem
Nano IPS™ technológia
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
DTS Headphone:X
Igen
Hangszóró
Nem
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
691 x 168 x 523 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
613.5 x 534.5 x 220 mm (Fent) /
613.5 x 404.5 x 220 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3 mm
Súly - doboz [kg]
9.9 kg
Súly - talppal [kg]
7.4 kg
Súly - talp nélkül [kg]
4.9 kg
INFORMÁCIÓ
Termék neve
27"-os UltraGear™ 4K UHD IPS Dual-Mode Gaming Monitor
Év
2025
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
32.83W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
26W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen (ver 2.1)
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Igen
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
