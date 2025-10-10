About Cookies on This Site

27"-os UltraGear™ 4K UHD IPS Dual-Mode Gaming Monitor
Termékinformációs adatlap

27"-os UltraGear™ 4K UHD IPS Dual-Mode Gaming Monitor

27"-os UltraGear™ 4K UHD IPS Dual-Mode Gaming Monitor

27G810A-B
27G810A-B elölnézet
27G810A-B -15 fokos oldalnézet
27G810A-B +15 fokos oldalnézet
27G810A-B oldalnézet
27G810A-B hátulnézet bekapcsolt fényekkel
27G810A-B hátulnézet kikapcsolt fényekkel
27G810A-B térbeli hátulnézet
27G810A-B a monitor elölnézete leeresztett állvánnyal
27G810A-B +15 fokban megdöntött monitor oldalnézete
27G810A-B megdöntött monitor oldalnézete
27G810A-B felülnézet
27G810A-B +30 fokban elforgatott monitor felülnézete
27G810A-B -30 fokban elforgatott monitor felülnézete
27G810A-B elölnézet
Fő tulajdonságok

  • 27"-os 4K UHD (3840x2160) IPS kijelző
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 180Hz-es képfrissítési sebesség
  • 1ms-os (GtG) válaszidő
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Több
Elülső kép az UltraGear™ 27G810A gamer monitorról.

Elülső kép az UltraGear™ 27G810A gamer monitorról.


27" - 4K - 180Hz - IPS Gaming Monitor Dual Mode funkcióval

LG UltraGear™ 27G810A gamer monitor, hatszögletű állvány, képernyőn lila és piros örvények láthatóak, középen UltraGear logó.

LG UltraGear™ 27G810A gamer monitor, hatszögletű állvány, képernyőn lila és piros örvények láthatóak, középen UltraGear logó.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

27″ 4K UHD 3840 × 2160; DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400; Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz; 1 ms (GtG); HDMI 2.1.

27″ 4K UHD 3840 × 2160; DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400; Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz; 1 ms (GtG); HDMI 2.1.

A „DISPLAY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen egy sötét háttér előtt vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

A „DISPLAY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen egy sötét háttér előtt vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

Egy harcos lóháton megy a romokhoz. "Ideális méretével uralkodik", 4K letisztultság és Dual-Mode. 27″ | 4K UHD | 180 Hz.

Egy harcos lóháton megy a romokhoz. "Ideális méretével uralkodik", 4K letisztultság és Dual-Mode. 27″ | 4K UHD | 180 Hz.

Ideális gaming kijelző

A 27"-os gaming monitorunk natív 4K UHD felbontást biztosít. Ha extra sebességre vágysz, kapcsold be a Dual-Mode-ot: élvezd a 4K felbontást 180Hz-en a kiegyensúlyozott részletesség érdekében vagy válts Full HD-ra 360Hz-en a maximális képkockasebességért – mindezt az 1ms-os GtG válaszidő támogatja, amely élessé tesz minden mozdulatot.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Merülj el a valósághű színekben és hódítsd meg a játékokat!

Gaming monitorunk támogatja a DCI-P3 színskála 95%-át (Tip.) lefedő széles színspektrumot, a VESA DisplayHDR™ 400 segítségével, pedig nagyfokú színhűséget biztosít, lehetővé téve a valósághű játékélményt.

Futurisztikus páncélos harcosok energiafegyverekkel csatáznak egy neonfényű városban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

A „SEBESSÉG” szó nagy, színátmenetes betűkkel, sötét háttér közepén, balról kinyúló vékony kontúros kerettel.

A „SEBESSÉG” szó nagy, színátmenetes betűkkel, sötét háttér közepén, balról kinyúló vékony kontúros kerettel.

Válts 360Hz és 180Hz között
a Dual-Mode funkcióval!

A VESA-tanúsítvánnyal rendelkező Dual-Mode monitorral belemerülhetsz a grafikailag gazdag játékokba 4K UHD 180Hz-en, vagy azonnal átválthatsz FHD 360Hz-re a gyors tempójú játékok esetén. Az On-Screen Display menüben kényelmesen kiválasztható a két üzemmód, míg az LG Switch segítségével fizikai gyorsbillentyűvel vagy billentyűparanccsal válthatsz, a műfajhoz igazított optimális élményért.

Lovag és versenyautó 180Hz-es 4K UHD és 360Hz-es FHD felbontással.

Lovag és versenyautó 180Hz-es 4K UHD és 360Hz-es FHD felbontással.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A Dual-Mode teljesítménye a játék típusától, a számítógép grafikai specifikációitól és a konfigurációktól függően változhat.

Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad

Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt biztosít.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*Válaszd a „Faster Mode”-ot a 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

A „TECHNOLOGY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen sötét háttér előtt vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

A „TECHNOLOGY” szó nagy, színátmenetes betűkkel, középen sötét háttér előtt vékony kontúros kerettel, mely balról nyúlik ki.

Széles körben elfogadott technológiával tanúsítva

Az AMD FreeSync™ Premium, az NVIDIA által hitelesített G-SYNC® kompatibilitás és a VESA AdaptiveSync™ certification révén ultra-sima vizuális megjelenítést és alacsony késleltetést nyújt, ezzel páratlan pontosságot biztosítva.

A folytonos játékélmény összehasonlítása - A bal oldali kép szakad, a jobb oldali kép pedig szakadásmentes.

Az NVIDIA G-SYNC, a VESA AdaptiveSync és az AMD FreeSync Premium Pro logói.

Az NVIDIA G-SYNC, a VESA AdaptiveSync és az AMD FreeSync Premium Pro logói.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A 4 pólusú fejhallgató vezeték a monitorhoz csatlakozik.

4 pólusú fejhallgató-kimenet

Csatlakoztasd a lenyűgöző
hanghatások érdekében!

Élvezd a játék közbeni csevegést a 4 pólusú fejhallgató-kimenethez való csatlakozással! A DTS Headphone:X fejhallgatóval még magával ragadóbb a virtuális 3D hangzás.

*A fejhallgató külön vásárolható meg.

Kompakt és elegáns

Élvezd a lényegében keret nélküli letisztult kialakítást! Az ergonomikus állvány elfordítható, dönthető, állítható magasságú és forgatható. Az L állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret.

Állítható elforgatás ikon.

Elfordítható

-30° ~ 30°

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

-5° ~ 21°

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

130 mm

Kétirányú forgathatóság ikon.

Elforgatható

Kétirányban

Az UltraGear™ 27G640A gamer monitor elülső és hátsó nézete, amelyen egy futurisztikus versenyjelenet látható.

Az UltraGear™ 27G640A gamer monitor elülső és hátsó nézete, amelyen egy futurisztikus versenyjelenet látható.

HDMI ikon.

2 db HDMI™ 2.1

DisplayPort ikon.

1 db DisplayPort 1.4

DSC-vel

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    27"

  • Általános - Felbontás

    3840 x 2160

  • Általános - Paneltípus

    IPS

  • Általános - Képarány

    16:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    Dual-Mode (UHD 180Hz ↔ FHD 360Hz)

  • Általános - Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    27"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    IPS

  • Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    3840 x 2160

  • Képpontosztás [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    Dual-Mode (UHD 180Hz ↔ FHD 360Hz)

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    700:1

  • Képernyőméret [cm]

    68.4 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4 (DSC)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • Fejhallgató kimenet

    4 pólusú (Hang + Mikrofon)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Igen (1 db/ver3.0)

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Nem

  • PBP

    Nem

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság / Pivot

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • DTS Headphone:X

    Igen

  • Hangszóró

    Nem

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    691 x 168 x 523 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    613.5 x 534.5 x 220 mm (Fent) /
    613.5 x 404.5 x 220 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3 mm

  • Súly - doboz [kg]

    9.9 kg

  • Súly - talppal [kg]

    7.4 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    4.9 kg

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    27"-os UltraGear™ 4K UHD IPS Dual-Mode Gaming Monitor

  • Év

    2025

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    32.83W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    26W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Nem

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

