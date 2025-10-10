We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32"-os UltraGear™ QHD ívelt Gaming Monitor 180 Hz-es képfrissítési sebességgel
32"-os UltraGear™ QHD ívelt Gaming Monitor 180 Hz-es képfrissítési sebességgel
Fő tulajdonságok
- 32"-os QHD (2560 x 1440) kijelző
- 180Hz-es képfrissítési sebesség / 1ms-os (GtG) válaszidő
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ / VESA Certified AdaptiveSync
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Részletgazdagság, ami segít uralni minden pillanatot
A 32"-os QHD (2560×1440) kijelző élethű látványt és egyenletes képminőséget nyújt, ezzel tisztaságot és mélységet kölcsönözve a képnek A 16:9-es képarány kiegyensúlyozott, teljes képernyős élményt ad, ami fokozza a térérzékelést és az elmélyülést játék közben.
Ez egy kép az Ultra Gear képernyőjéről, amely a játék képernyőjét mutatja.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Éld át a harcot élénk színekkel!
A monitor HDR10 támogatással és 99%-os sRGB lefedettséggel rendelkezik, így széles színtartományt kínál a valósághű színmegjelenítéshez. A játékosok úgy élhetik át a drámai csatatereket, ahogy azt a fejlesztők elképzelték.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

1ms-os (GtG) válaszidő
Lenyűgöző sebesség,
ami magával ragad
Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
*Válaszd a „Faster Mode”-ot az 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Tisztább, simább és gyorsabb kép
A FreeSync™ technológiának köszönhetően a játékosok zökkenőmentes, gördülékeny mozgást tapasztalhatnak a nagy felbontású és gyors játékokban. Jelentősen csökkenti a képszakadozást és akadozást.
Vörös köpenyt viselő lovag karakter, nagy pajzsot és kardot tartva a kezében. A bal oldali képernyő két részre van osztva és elmosódott, a jobb oldali képernyő tisztán jelenik meg, jobb alsó sarkában pedig az AMD FreeSync Premium logó található.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Feketestabilizátor
A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Célkereszt
A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Rendezett, elegáns kialakítás
A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a 3 oldalon lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Általános - Felbontás
2560 x 1440
Általános - Paneltípus
VA
Általános - Képarány
16:9
Általános - Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Általános - Ívelt
1000R
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
180 Hz
Általános - Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
32"-os UltraGear™ QHD ívelt Gaming Monitor 180 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
31.5"
Képarány
16:9
Paneltípus
VA
Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Felbontás
2560 x 1440
Képpontosztás [mm]
0.272 x 0.272 mm
Színmélység (színek száma)
16.7M
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
3000:1
Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ívelt
1000R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
180 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
2400:1
Képernyőméret [cm]
80 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
USB Downstream Port
Nem
USB Upstream Port
Nem
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync
Automatikus fényerő
Nem
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Nem
PBP
Nem
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
Nem
Hardveres szinkalibráció
Nem
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Nem
Super Resolution+
Nem
VESA DisplayHDR™
Nem
Mini-LED technológia
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
OverClocking
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Bluetooth kapcsolódás
Nem
DTS Headphone:X
Nem
Hangszóró
Nem
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
780 x 500 x 180 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
702.5 x 559.9 x 259.6 mm (Fent) / 702.5 x 459.9 x 259.6 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3 mm
Súly - doboz [kg]
8.9 kg
Súly - talppal [kg]
6.7 kg
Súly - talp nélkül [kg]
4.4 kg
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,3W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
22W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
21W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
22W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
DVI-D
Nem
D-Sub
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
