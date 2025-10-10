About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
32"-os UltraGear™ QHD ívelt Gaming Monitor 180 Hz-es képfrissítési sebességgel
20250610165407_32G600A_EU E.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

32"-os UltraGear™ QHD ívelt Gaming Monitor 180 Hz-es képfrissítési sebességgel

20250610165407_32G600A_EU E.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

32"-os UltraGear™ QHD ívelt Gaming Monitor 180 Hz-es képfrissítési sebességgel

32G600A-B
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
+15 fokos oldalnézet
felülnézet
felülnézet
felülnézet
oldalnézet
oldalnézet
elölnézet
oldalnézet
oldalnézet
megdöntött monitor oldalnézete
a monitor elölnézete leeresztett állvánnyal
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
+15 fokos oldalnézet
felülnézet
felülnézet
felülnézet
oldalnézet
oldalnézet
elölnézet
oldalnézet
oldalnézet
megdöntött monitor oldalnézete
a monitor elölnézete leeresztett állvánnyal

Fő tulajdonságok

  • 32"-os QHD (2560 x 1440) kijelző
  • 180Hz-es képfrissítési sebesség / 1ms-os (GtG) válaszidő
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ / VESA Certified AdaptiveSync
UltraGear™ G6 logó UltraGear termék képével.

UltraGear™ G6 logó UltraGear termék képével.

32" - QHD - 180Hz - 1ms (GtG) Ívelt Gaming Monitor

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

A „kijelző” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

A „kijelző” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

Részletgazdagság, ami segít uralni minden pillanatot

A 32"-os QHD (2560×1440) kijelző élethű látványt és egyenletes képminőséget nyújt, ezzel tisztaságot és mélységet kölcsönözve a képnek A 16:9-es képarány kiegyensúlyozott, teljes képernyős élményt ad, ami fokozza a térérzékelést és az elmélyülést játék közben.

Ez egy kép az Ultra Gear képernyőjéről, amely a játék képernyőjét mutatja.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Monitor oldalnézete egy játék íjászkarakterrel a képernyőn.

Tökéletes ív a megszakítás nélküli játékélményért

Tapasztald meg az 1000R ívet, ami tökéletesen illeszkedik az emberi látómezőhöz! A lenyűgöző 180Hz-es képfrissítési sebességgel élénk jeleneteket jelenít meg, így a játékélmény valósághű és magával ragadó.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Éld át a harcot élénk színekkel!

A monitor HDR10 támogatással és 99%-os sRGB lefedettséggel rendelkezik, így széles színtartományt kínál a valósághű színmegjelenítéshez. A játékosok úgy élhetik át a drámai csatatereket, ahogy azt a fejlesztők elképzelték.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A „sebesség” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

A „sebesség” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

A 180Hz-es képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

Folyamatos játékélmény

A 180Hz-es képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

1ms-os (GtG) válaszidő

Lenyűgöző sebesség,
ami magával ragad

Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

*Válaszd a „Faster Mode”-ot az 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

A „technológia” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban tartalmazza az LG UltraGear logót.

A „technológia” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban tartalmazza az LG UltraGear logót.

Tisztább, simább és gyorsabb kép

A FreeSync™ technológiának köszönhetően a játékosok zökkenőmentes, gördülékeny mozgást tapasztalhatnak a nagy felbontású és gyors játékokban. Jelentősen csökkenti a képszakadozást és akadozást.

Vörös köpenyt viselő lovag karakter, nagy pajzsot és kardot tartva a kezében. A bal oldali képernyő két részre van osztva és elmosódott, a jobb oldali képernyő tisztán jelenik meg, jobb alsó sarkában pedig az AMD FreeSync Premium logó található.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Rendezett, elegáns kialakítás

A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a 3 oldalon lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.

Állítható elforgatás ikon.

Elfordítható

±30º

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

-5–18º

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

110 mm

Keret nélküli kialakítás ikonja.

Keret nélküli kialakítás

Ultra Gear termékek képe sötét tengerészkék háttéren, a bal oldali termék hátulja, a jobb oldali termék előlapja látszik

Ultra Gear termékek képe sötét tengerészkék háttéren, a bal oldali termék hátulja, a jobb oldali termék előlapja látszik

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    31.5"

  • Általános - Felbontás

    2560 x 1440

  • Általános - Paneltípus

    VA

  • Általános - Képarány

    16:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Általános - Ívelt

    1000R

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    180 Hz

  • Általános - Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    32"-os UltraGear™ QHD ívelt Gaming Monitor 180 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    31.5"

  • Képarány

    16:9

  • Paneltípus

    VA

  • Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    2560 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.272 x 0.272 mm

  • Színmélység (színek száma)

    16.7M

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    3000:1

  • Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ívelt

    1000R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    180 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    2400:1

  • Képernyőméret [cm]

    80 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Nem

  • USB Upstream Port

    Nem

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Nem

  • PBP

    Nem

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Nem

  • Super Resolution+

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    Nem

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • DTS Headphone:X

    Nem

  • Hangszóró

    Nem

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    780 x 500 x 180 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    702.5 x 559.9 x 259.6 mm (Fent) / 702.5 x 459.9 x 259.6 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3 mm

  • Súly - doboz [kg]

    8.9 kg

  • Súly - talppal [kg]

    6.7 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    4.4 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,3W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    22W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    21W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)

    22W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Nem

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható