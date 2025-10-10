About Cookies on This Site

34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 160 Hz-es képfrissítési sebességgel
Termékinformációs adatlap

34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 160 Hz-es képfrissítési sebességgel

34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 160 Hz-es képfrissítési sebességgel

34G600A-B
34G600A-B elölnézet
Fő tulajdonságok

  • 34"-os WQHD (3440 x 1440) kijelző
  • 160Hz-es képfrissítés / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
UltraGear™ G6 logó UltraGear termék képével.

34" - WQHD - 160Hz - 1ms MBR Ívelt Gaming Monitor

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

A „Display” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

A „Display” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

Bővítsd ki a játéktered!

A 34"-os WQHD (3440×1440) kijelző 34%-kal szélesebb látómezőt kínál, így a játékosok elmerülhetnek a részletgazdag jelenetekben.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Éld át a harcot élénk színekkel!

A monitor HDR10 támogatással és 99%-os sRGB lefedettséggel rendelkezik, így széles színtartományt kínál a valósághű színmegjelenítéshez. A játékosok úgy élhetik át a drámai csatatereket, ahogy azt a fejlesztők elképzelték.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A „SPEED” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

A „SPEED” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

Versenyzős játékjelenet rendkívül rövid válaszidővel és gyors, 160Hz-es képfrissítéssel.

Folyamatos játékélmény

A 160Hz-es képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A képernyőn egy sárga versenyautó száguld előre, a fehér kocka belseje világosan kirajzolódik, a külseje pedig elmosódott.

Gyors tempó a győzelemhez

Az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentés (MBR*) elősegíti a folyamatos játékot, illetve csökkenti az elmosódást és a szellemképet. A dinamikus, gyorsan mozgó objektumok versenyelőnyt adnak a játékosoknak.

 

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentés kisebb fényerősséggel jár együtt, és a következő funkciók nem használhatók, amíg aktiválva van: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Vibrálás előfordulhat az 1ms MBR működésnél.

Tisztább, simább és gyorsabb kép

A FreeSync™ Premium technológiának köszönhetően a játékosok zökkenőmentes, gördülékeny mozgást tapasztalhatnak a nagy felbontású és gyors játékokban. Jelentősen csökkenti a képszakadozást és akadozást.

Lovag pajzsot és kardot tart a kezében. A bal oldal elmosódott, a jobb oldal tiszta, sarokban az AMD FreeSync Premium logó.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A „használhatóság” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

A „használhatóság” nagybetűvel van írva, és a jobb felső sarokban van az LG UltraGear logó.

Magával ragadó játékélmény

A letisztult megjelenésű kijelző 3 oldalán lényegében keret nélküli kialakítással rendelkezik, így semmi sem vonja el a figyelmedet a ragyogóan éles és élénk képről. A beépített 2 db 5W-os sztereó hangszóró MaxxAudio® technológiával tovább fokozza a játékokban való elmélyülést.

Autó száguld az úton városban, elöl UltraGear monitor. A hang a monitor két oldalán a MaxxAudio hangszórókon keresztül jön.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Rendezett, elegáns kialakítás

A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a Hexagon világítást és a 3 oldalon lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.

Állítható elforgatás ikon.

Elfordítható

±30º

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

-5~15º

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

110mm

Keret nélküli kialakítás ikonja.

Keret nélküli kialakítás

Ultra Gear termékek képe sötét tengerészkék háttéren, a bal oldali termék hátulja, a jobb oldali termék előlapja látszik

Ultra Gear termékek képe sötét tengerészkék háttéren, a bal oldali termék hátulja, a jobb oldali termék előlapja látszik

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Általános - Felbontás

    3440 x 1440

  • Általános - Paneltípus

    VA

  • Általános - Képarány

    21:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Általános - Ívelt

    1800R

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    160 Hz

  • Általános - Válaszidő

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 160 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    VA

  • Felbontás

    3440 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.07725 x 0.23175 mm

  • Színmélység (színek száma)

    16.7M

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    4000:1

  • Válaszidő

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • Színskála (tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ívelt

    1800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    160 Hz

  • Kontrasztarány (min.)

    3200:1

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Képernyőméret [cm]

    86.35 cm

HANG

  • Hangszóró

    5W x 2

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • DTS Headphone:X

    Nem

  • Maxx Audio

    Igen

  • Rich Bass

    Nem

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Nem

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Nem

  • USB Upstream Port

    Nem

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Auto Input Switch

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Kamera

    Nem

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • Color Weakness

    Nem

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Dolby Vision™

    Nem

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • FPS számláló

    Nem

  • HDR 10

    Igen

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Mikrofon

    Nem

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Igen

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • PIP

    Nem

  • PBP

    Nem

  • Olvasó mód

    Igen

  • RGB LED világítás

    Nem

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    Nem

  • VRR

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1053 x 529 x 232 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1 mm

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5 mm

  • Súly - doboz [kg]

    13 kg

  • Súly - talppal [kg]

    10 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    5.8 kg

TÁPELLÁTÁS

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Nem

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

