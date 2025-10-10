We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 160 Hz-es képfrissítési sebességgel
34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 160 Hz-es képfrissítési sebességgel
Fő tulajdonságok
- 34"-os WQHD (3440 x 1440) kijelző
- 160Hz-es képfrissítés / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Bővítsd ki a játéktered!
A 34"-os WQHD (3440×1440) kijelző 34%-kal szélesebb látómezőt kínál, így a játékosok elmerülhetnek a részletgazdag jelenetekben.
Éld át a harcot élénk színekkel!
A monitor HDR10 támogatással és 99%-os sRGB lefedettséggel rendelkezik, így széles színtartományt kínál a valósághű színmegjelenítéshez. A játékosok úgy élhetik át a drámai csatatereket, ahogy azt a fejlesztők elképzelték.
*Az 1ms-os mozgási elmosódáscsökkentés kisebb fényerősséggel jár együtt, és a következő funkciók nem használhatók, amíg aktiválva van: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Vibrálás előfordulhat az 1ms MBR működésnél.
Tisztább, simább és gyorsabb kép
A FreeSync™ Premium technológiának köszönhetően a játékosok zökkenőmentes, gördülékeny mozgást tapasztalhatnak a nagy felbontású és gyors játékokban. Jelentősen csökkenti a képszakadozást és akadozást.
Lovag pajzsot és kardot tart a kezében. A bal oldal elmosódott, a jobb oldal tiszta, sarokban az AMD FreeSync Premium logó.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
Feketestabilizátor
A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.
Célkereszt
A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.
Magával ragadó játékélmény
A letisztult megjelenésű kijelző 3 oldalán lényegében keret nélküli kialakítással rendelkezik, így semmi sem vonja el a figyelmedet a ragyogóan éles és élénk képről. A beépített 2 db 5W-os sztereó hangszóró MaxxAudio® technológiával tovább fokozza a játékokban való elmélyülést.
Autó száguld az úton városban, elöl UltraGear monitor. A hang a monitor két oldalán a MaxxAudio hangszórókon keresztül jön.
Rendezett, elegáns kialakítás
A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a Hexagon világítást és a 3 oldalon lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Általános - Felbontás
3440 x 1440
Általános - Paneltípus
VA
Általános - Képarány
21:9
Általános - Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Általános - Ívelt
1800R
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
160 Hz
Általános - Válaszidő
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 160 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Képarány
21:9
Paneltípus
VA
Felbontás
3440 x 1440
Képpontosztás [mm]
0.07725 x 0.23175 mm
Színmélység (színek száma)
16.7M
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
4000:1
Válaszidő
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
Színskála (tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ívelt
1800R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
160 Hz
Kontrasztarány (min.)
3200:1
Fényerő (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Képernyőméret [cm]
86.35 cm
HANG
Hangszóró
5W x 2
Bluetooth kapcsolódás
Nem
DTS Headphone:X
Nem
Maxx Audio
Igen
Rich Bass
Nem
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Thunderbolt
Nem
USB-C
Nem
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
USB Downstream Port
Nem
USB Upstream Port
Nem
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
Advanced True Wide Pol.
Nem
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatikus fényerő
Nem
Auto Input Switch
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Kamera
Nem
Gyári színkalibráció
Igen
Color Weakness
Nem
Célkereszt funkció
Igen
Dolby Vision™
Nem
Dynamic Action Sync
Igen
Villódzásmentes kép
Igen
FPS számláló
Nem
HDR 10
Igen
Hardveres szinkalibráció
Nem
Mikrofon
Nem
Mini-LED technológia
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Igen
Nano IPS™ technológia
Nem
NVIDIA G-Sync™
Nem
OverClocking
Nem
PIP
Nem
PBP
Nem
Olvasó mód
Igen
RGB LED világítás
Nem
Smart Energy Saving
Igen
Super Resolution+
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Nem
VESA DisplayHDR™
Nem
VRR
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
1053 x 529 x 232 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
809 x 470.3 x 249.1 mm
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
809 x 358.9 x 91.5 mm
Súly - doboz [kg]
13 kg
Súly - talppal [kg]
10 kg
Súly - talp nélkül [kg]
5.8 kg
TÁPELLÁTÁS
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
