34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Részletgazdagság 34"-on, ami segít uralni minden pillanatot
A 34"-os UltraWide WQHD (3440×1440) kijelzővel az UltraGear szélesebb felületet és jobb áttekinthetőséget kínál. A WQHD felbontás élesebb képi megjelenítést és nagyobb részletgazdagságot biztosít, miközben a plusz képernyőterület hatékonyabb munkavégzést és magával ragadóbb vizuális élményt tesz lehetővé.
Szélesebb, de nem rövidebb kijelző.
A 21:9 UltraWide ideális játékhoz
A 21:9-es ívelt WQHD monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányának köszönhetően magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt mind a játékhoz, mind a különböző szórakoztató tartalmakhoz.
Merülj el a valósághű színekben és urald a játékot!
Gaming monitorunk a DCI-P3 színtér 95%-ának (Tip.) lefedésével és a VESA DisplayHDR™ 400 technológiával élethű színvilágot biztosít, így valósághű játékélményt tesz lehetővé.
Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad
Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.
*Válaszd a „Faster Mode”-ot az 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Sima mozgás,
végtelen játékélmény
Élvezd a szakadozásmentes WQHD játékélményt az AMD FreeSync™ Premium technológiának köszönhetően. A képernyő jelentősen csökkentett szakadozása és akadozása kristálytiszta játékélményt eredményez.
Dynamic Action Sync
A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.
Rendezett, elegáns kialakítás
A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy elfordítható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Általános - Felbontás
3440 x 1440
Általános - Paneltípus
VA
Általános - Képarány
21:9
Általános - Színskála (tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Általános - Ívelt
1500R
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
Általános - Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
INFORMÁCIÓ
Termék neve
34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2025
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
34"
Képarány
21:9
Paneltípus
VA
Felbontás
3440 x 1440
Képpontosztás [mm]
0.2317 x 0.2317 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
4000:1
Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Színskála (tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Ívelt
1500R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
Kontrasztarány (min.)
3200:1
Fényerő (min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Képernyőméret [cm]
86.4 cm
HANG
Hangszóró
5W x 2
Bluetooth kapcsolódás
Nem
DTS Headphone:X
Nem
Maxx Audio
Nem
Rich Bass
Nem
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (2 db)
Daisy Chain
Nem
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
Thunderbolt
Nem
USB-C
Igen (1 Upstream / 2 Downstream)
Fejhallgató kimenet
3 pólusú (csak hang)
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.2 Gen1)
USB Upstream Port
Igen (1 db/ver3.2 Gen1)
USB-C (tápellátás)
15W
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatikus fényerő
Nem
Auto Input Switch
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
Color Weakness
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Dynamic Action Sync
Igen
Villódzásmentes kép
Igen
FPS számláló
Igen
HDR 10
Igen
Hardveres szinkalibráció
Nem
Mini-LED technológia
Nem
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
NVIDIA G-Sync™
Nem
OverClocking
Nem
PBP
2PBP
PIP
Igen
Olvasó mód
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Super Resolution+
Nem
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
VRR
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
980 x 475 x 170 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
808 x 512.47 x 235 mm (Fent)
808 x 392.47 x 235 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
808 x 363.92 x 107.11 mm
Súly - doboz [kg]
10.5 kg
Súly - talppal [kg]
7.3 kg
Súly - talp nélkül [kg]
5.3 kg
TÁPELLÁTÁS
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
32W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
37.5W
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
37.5W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
D-Sub
Nem
DVI-D
Nem
HDMI
Igen (ver 2.1)
Thunderbolt
Nem
USB A to B
Nem
USB-C
Nem
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Nem
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Nem
LG UltraGear™ Control Center
Nem
LG UltraGear™ Studio
Nem
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
