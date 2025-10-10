About Cookies on This Site

34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
20250630111419_34G630A_EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

20250630111419_34G630A_EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

34G630A-B
elölnézet
bal szögből készült elülső nézet
jobb szögből készült elülső nézet
jobb oldali nézet döntésbeállítással
elölnézet magasságbeállítással
jobb oldali nézet
jobb oldali nézet döntésbeállítással
felülnézet
felülnézet jobbra forgatva
felülnézet balra forgatva
állványalapzat elülső közeli nézete
elölnézet
bal szögből készült elülső nézet
jobb szögből készült elülső nézet
jobb oldali nézet döntésbeállítással
elölnézet magasságbeállítással
jobb oldali nézet
jobb oldali nézet döntésbeállítással
felülnézet
felülnézet jobbra forgatva
felülnézet balra forgatva
állványalapzat elülső közeli nézete

Fő tulajdonságok

  • 34"-os WQHD (3440x1440)
  • 1ms-os (GtG) válaszidő
  • DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Lényegében keret nélküli kialakítás
  • Rendezett L-állvány
Több
LG UltraGear™ G6 logó.

LG UltraGear™ G6 logó.

34" - 240Hz - WQHD
Gaming Monitor

A gamer monitor elülső képe egy futurisztikus, neonfényes szobában.

A gamer monitor elülső képe egy futurisztikus, neonfényes szobában.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

21:9 WQHD 3440x1440 DCI-P3 95% színskála, VESA DisplayHDR 400, 240Hz, 1ms (GtG) válaszidő, Adaptive Sync AMD FreeSync Premium

21:9 WQHD 3440x1440 DCI-P3 95% színskála, VESA DisplayHDR 400, 240Hz, 1ms (GtG) válaszidő, Adaptive Sync AMD FreeSync Premium

Kijelző

Kijelző

Részletgazdagság 34"-on, ami segít uralni minden pillanatot

A 34"-os UltraWide WQHD (3440×1440) kijelzővel az UltraGear szélesebb felületet és jobb áttekinthetőséget kínál. A WQHD felbontás élesebb képi megjelenítést és nagyobb részletgazdagságot biztosít, miközben a plusz képernyőterület hatékonyabb munkavégzést és magával ragadóbb vizuális élményt tesz lehetővé.

Egy 34"-os 21:9 képarányú WQHD monitor, amely egy futurisztikus csatajelenetet jelenít meg óriási robotgépekkel egy városban.

Egy 34"-os 21:9 képarányú WQHD monitor, amely egy futurisztikus csatajelenetet jelenít meg óriási robotgépekkel egy városban.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Szélesebb, de nem rövidebb kijelző.
A 21:9 UltraWide ideális játékhoz

A 21:9-es ívelt WQHD monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányának köszönhetően magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt mind a játékhoz, mind a különböző szórakoztató tartalmakhoz.

21:9 UltraWide WQHD ívelt monitor (3440x1440), amelyen egy város látképe látható, a megvilágított tornyok felett űrhajóval.

21:9 UltraWide WQHD ívelt monitor (3440x1440), amelyen egy város látképe látható, a megvilágított tornyok felett űrhajóval.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Merülj el a valósághű színekben és urald a játékot!

Gaming monitorunk a DCI-P3 színtér 95%-ának (Tip.) lefedésével és a VESA DisplayHDR™ 400 technológiával élethű színvilágot biztosít, így valósághű játékélményt tesz lehetővé.

Egy monitoron egy futurisztikus városi csata látható páncélozott katonákkal, akik neonfényű energiafegyvereket forgatnak.

Egy monitoron egy futurisztikus városi csata látható páncélozott katonákkal, akik neonfényű energiafegyvereket forgatnak.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

SEBESSÉG

SEBESSÉG

Egy monitoron nagy sebességű motorverseny látható neonfényes városi utcákon, kiemelve a sima mozgást 240Hz-es képfrissítésnél

Folyamatos játékélmény 240Hz-es képfrissítéssel

A 240Hz-es képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Lenyűgöző sebesség, ami magával ragad

Az ultragyors 1ms-os (GtG) válaszidő csökkenti az utóképeket és gyors válaszidőt biztosít, így villámgyors reakciót és új szintű játékélményt nyújt.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. Eltérhet a tényleges használattól.

*Válaszd a „Faster Mode”-ot az 1ms-os válaszidőhöz. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA

Sima mozgás,
végtelen játékélmény

Élvezd a szakadozásmentes WQHD játékélményt az AMD FreeSync™ Premium technológiának köszönhetően. A képernyő jelentősen csökkentett szakadozása és akadozása kristálytiszta játékélményt eredményez.

Versenyjáték, ahol egy zöld sportautó egy versenypályán, mögötte pedig több autó követi az AMD FreeSync Premium funkcióval.

Versenyjáték, ahol egy zöld sportautó egy versenypályán, mögötte pedig több autó követi az AMD FreeSync Premium funkcióval.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Dynamic Action Sync

A bemeneti késést csökkentő Dynamic Action Sync segítségével a játékosok valós időben érzékelhetik a kritikus pillanatokat, és gyorsan reagálhatnak.

Feketestabilizátor

A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a legsötétebb sarkokban leselkedő mesterlövészeket és gyors eligazodást biztosít a villanó robbanások között.

Célkereszt

A pontosabb lövés érdekében a célkereszt rögzíthető a középpontban.

FPS-számláló

Minden képkocka számít. Akár szerkesztesz, játszol vagy filmet nézel, az FPS-számláló segítségével valós idejű adatokat kaphatsz.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Rendezett, elegáns kialakítás

A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy elfordítható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

 -5° ~ 20°

Állítható elforgatás ikon.

Elfordítható

-30° ~ +30°

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

120 mm

Falra szerelhető állítható ikon.

Falra rögzíthetőség

100 x 100 mm

Az UltraGear™ 34G630A gamer monitor elülső és hátsó nézete, amelyen egy futurisztikus versenyjelenet látható.

Az UltraGear™ 34G630A gamer monitor elülső és hátsó nézete, amelyen egy futurisztikus versenyjelenet látható.

USB Type-C ikon.

USB-C

(15W-os tápellátás)

HDMI ikon.

2 db HDMI™
2.1

DisplayPort ikon.

1 db
DisplayPort 1.4

DSC-vel

Hangszóró ikon.

2 db 5W-os hangszóró

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Általános - Felbontás

    3440 x 1440

  • Általános - Paneltípus

    VA

  • Általános - Képarány

    21:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Általános - Ívelt

    1500R

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Általános - Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

Összes adat

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    34"-os UltraGear™ WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    34"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    VA

  • Felbontás

    3440 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.2317 x 0.2317 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    4000:1

  • Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Ívelt

    1500R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Kontrasztarány (min.)

    3200:1

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Képernyőméret [cm]

    86.4 cm

HANG

  • Hangszóró

    5W x 2

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • DTS Headphone:X

    Nem

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen (1 Upstream / 2 Downstream)

  • Fejhallgató kimenet

    3 pólusú (csak hang)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.2 Gen1)

  • USB Upstream Port

    Igen (1 db/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (tápellátás)

    15W

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Auto Input Switch

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • Color Weakness

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • HDR 10

    Igen

  • Hardveres szinkalibráció

    Nem

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • NVIDIA G-Sync™

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • VRR

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    980 x 475 x 170 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    808 x 512.47 x 235 mm (Fent)
    808 x 392.47 x 235 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11 mm

  • Súly - doboz [kg]

    10.5 kg

  • Súly - talppal [kg]

    7.3 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    5.3 kg

TÁPELLÁTÁS

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    32W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)

    37.5W

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    37.5W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Nem

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Nem

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Nem

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

