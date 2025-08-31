We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
Fő tulajdonságok
- 34"-os WQHD (3440 x 1440) OLED kijelző
- A 21:9-es UltraWide képarány ideális a játékhoz
- 240Hz-es képfrissítés / 0,03ms-os (GtG) válaszidő
- DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Rendezett, elegáns kialakítás
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
KIJELZŐ
34”-os WQHD OLED
21:9 UltraWide 800R
DisplayHDR True Black 400
DCI-P3 98.5%
SEBESSÉG
0,03ms-os (GtG) válaszidő
240Hz-es képfrissítés
USB-C (65 W-os tápellátás) és HDMI 2.1
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
TECHNOLÓGIA
DTS HeadPhone:X
LG Switch
OnScreen Display
UltraWide élmény mélyfekete OLED kijelzővel
A 34"-os WQHD (3440×1440) kijelző 34%-kal szélesebb látómezőt kínál a hagyományos 16:9 képarányú képernyőkhöz képest, éles és tiszta képet nyújtva a teljes felületen. A WQHD OLED kijelző mélyebb árnyalatokat, ragyogóbb fényeket és élénk színeket jelenít meg, így bármilyen környezetben lenyűgöző játékélményt biztosít.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
**Az LG OLED MLA+ gaming monitorok között. Az SDR fényerő 37,5%-kal nagyobb, mint a korábbi modelljeinknél (27GR95QE, 34GR95QE) a közzétett specifikációk alapján.
Szélesebb, de nem rövidebb kijelző.
A 21:9 UltraWide ideális játékhoz
A 21:9-es ívelt OLED-monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányának köszönhetően magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt mind a játékhoz, mind a különböző szórakoztató tartalmakhoz.
A 21:9-es ívelt OLED-monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányával magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Az ideális 800R görbület
Merülj el a 800R görbületű monitorban, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a természetes látásnak, és a görbület középpontjába helyezzen téged. A teljes képernyőre kiterjedő egységes, 90 fokos betekintési szöggel élénk, torzításmentes grafikát biztosít, a játékuniverzumok felfedezése közben.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A látvány a képernyőtől való távolságtól és a felhasználó testtartásától függően változhat.
Mélyebb fekete,
valósághű színek
Tapasztald meg a páratlan mélységet és a vibráló realizmust a fekete részletgazdag megjelenítését még a legsötétebb jelenetekben is biztosító VESA DisplayHDR True Black 400 révén. Az 1,5M kontrasztarány, a DCI-P3 98.5%-os (tip.) színskála biztosítja, hogy a színek valósághű részletességgel jelenjenek meg.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*1,5M:1 a kontrasztarány 25%-os APL (Average Picture Level) értéknél, amely százalékban van megadva, és a fekete szint és a fehér referenciaszint közötti értékre vonatkozik.
Háromszoros UL tanúsítvánnyal rendelkező
fejlett szemkímélő technológia
Az LG WOLED tükröződésmentes és fejlett szemkímélő technológiái minimalizálják a frusztráló tükröződéseket, és kényelmet biztosítanak a szemnek, így kristálytiszta játékélményt nyújtanak egyenletes tisztasággal. Az UL-ellenőrzésekkel a kulcsfontosságú területeken – a káros kékfénynek való kitettség korlátozásával és a villódzó fények okozta zavaró hatások megelőzésével – elősegítik a vizuális kényelmet és hozzájárulnak a zökkenőmentesebb játékélményhez, akár világos környezetben, akár LED-világítású helyiségekben használod a monitort.
Ívelt gamer monitor, amely egy robotfigurát ábrázol futurisztikus környezetben, alatta UL tanúsítványokkal.
*A képek csupán szemléltetési célokat szolgálnak.
*Az LG WOLED készülékek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light tanúsítványt kaptak az UL-től.
*Tanúsítvány száma: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (22-nél kisebb UGR feltételek), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V734051.
*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
All-in-One USB-C a gyors játékélményhez
Csatlakoztasd laptopod a monitorhoz egy USB-C kábellel, az akár 65 W-os tápellátásért, így nincs szükség külön adapterre! Élvezd a WQHD felbontást és a 240Hz-es képfrissítési sebességet a DP 1.4 vagy HDMI 2.1 porton keresztül!
Az íróasztal közepén egy 45 colos gamer monitor látható, körülötte különböző informatikai eszközök vannak elhelyezve.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB-C kábelt csatlakoztasd a monitor USB-C portjához.
*Támogatja akár a QHD 240Hz-es képfrissítési sebességet is. A megfelelő működéshez DP 1.4 vagy HDMI 2.1 kábelt támogató grafikus kártyára van szükség.
*A grafikus kártyát a csomag NEM tartalmazza.
*A csomag DP-, HDMI- és USB-C kábelt tartalmaz.
Zökkenőmentes mozgás,
végtelen játék
A ClearMR 13000 minősítéssel rendelkező monitorunk a VESA-tesztelési szabványt is túlteljesíti, hiszen a Clear Motion Ratio értéke meghaladja a 12500-at. Ez lehetővé teszi a mozgó objektumok széleinél jelentkező finom elmosódás pontos megjelenítését, így a gyors akciójelenetek is részletgazdagon és élesen láthatók.
Kép egy versenypályán versenyző zöld autóról.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Monitorunk az NVIDIA által tesztelt és hivatalosan hitelesített G-SYNC® kompatibilis monitor, amely jó játékélményt nyújt, jelentősen csökkentett szakadással és remegéssel.
VESA certified AdaptiveSync
A VESA AdaptiveSync tanúsítvány bizonyítja, hogy a monitor játékhoz készült, különösen magas képfrissítési sebességgel és alacsony késleltetéssel. Tapasztald meg a simább játékélményt, a szakadozásmentes képet és a remegéstől mentes videólejátszást!
AMD FreeSync™ Premium Pro
|A FreeSync™ Premium Pro technológiának köszönhetően a játékosok zökkenőmentes, gördülékeny mozgást tapasztalhatnak a nagy felbontású és gyors játékokban. Jelentősen csökkenti a képszakadozást és akadozást.
Fejlett játékfunkciók
•Az alacsony késleltetés csökkenti a bemeneti késleltetést a valós idejű válaszadás érdekében.
•A Feketestabilizátor megvilágítja a sötét jeleneteket, így a játékosok könnyebben észreveszik az ellenfeleket és a részleteket.
•A célkereszt növeli a precizitást a hajszálpontos célzás érdekében.
•Az FPS-számláló mutatja a valós idejű képfrissítési sebességet.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A célkereszt funkció nem érhető el, amíg az FPS-számláló aktiválva van.
*Az FPS-számláló a monitor maximális képfrissítési frekvenciáját meghaladó értéket is megjeleníthet.
*FPS (Frame Per Second) számláló: A másodpercenkénti képkockák mérése.
Merülj el a PC- és konzoljátékok világában!
Az LG UltraGear™ monitorok zökkenőmentes, gyors reakcióidejű játékélményt nyújtanak PC-n és konzolon egyaránt – legyen szó pörgős akcióról vagy hatalmas, nyílt világok felfedezéséről. A HDMI 2.1 támogatásnak köszönhetően rugalmas kompatibilitást kínálnak – a billentyűzettől és egértől a joystickig – miközben gördülékeny mozgást, alacsony késleltetést és élénk részleteket biztosítanak a különböző műfajok és platformok optimális játékélményéhez.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
**A képarány-támogatás konzolonként eltérő lehet. Kérjük, állítsd be a kijelző beállításait az optimális játékélmény érdekében.
*A fejhallgató külön vásárolható meg.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.
LG Switch alkalmazás oktatóprogram
Az LG Switch alkalmazással könnyedén módosíthatók a monitor beállításai.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.
Az OLED kijelző védelme az On-Screen Display segítségével
Az On-Screen Display menüben beállítható az OLED fényereje, valamint aktiválhatók a védelmi funkciók a beégés és utóképek megelőzésére, így az OLED kiemelkedő képminősége hosszabb ideig megőrizhető. Emellett a játékosok egyszerűen személyre szabhatják a beállításokat az optimális teljesítmény érdekében.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Rendezett, elegáns kialakítás
A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a Hexagon világítást és a 4 oldalon lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Legfontosabb műszaki adatok
-
Képernyőméret [hüvelyk]
33.9"
-
Felbontás
3440 x 1440
-
Paneltípus
OLED
-
Képarány
21:9
-
Színskála (tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Fényerő (tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
-
Ívelt
800R
-
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
-
Válaszidő
0.03ms (GTG)
-
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
INFORMÁCIÓ
-
Termék neve
34"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel
-
Év
2025
ÁLTALÁNOS
-
Képernyőméret [hüvelyk]
33.9"
-
Képarány
21:9
-
Paneltípus
OLED
-
Felbontás
3440 x 1440
-
Képpontosztás [mm]
0.231 x 0.231 mm
-
Színmélység (színek száma)
1.07B
-
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Fényerő (tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
-
Kontrasztarány (tip.)
1500000:1
-
Válaszidő
0.03ms (GTG)
-
Színskála (tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Ívelt
800R
-
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
-
Kontrasztarány (min.)
1200000:1
-
Képernyőméret [cm]
86.2 cm
-
Fényerő (min.) [cd/m²]
250 cd/m²
HANG
-
Bluetooth kapcsolódás
Nem
-
Hangszóró
7W x 2
-
DTS Headphone:X
Igen
-
Maxx Audio
Nem
-
Rich Bass
Nem
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
-
D-Sub
Nem
-
DVI-D
Nem
-
Daisy Chain
Nem
-
DisplayPort
Igen (1 db)
-
Thunderbolt
Nem
-
USB-C
Igen (1 db)
-
Fejhallgató kimenet
4 pólusú (Hang + Mikrofon)
-
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.0)
-
USB Upstream Port
Nem
-
USB-C (adatátvitel)
Igen
-
USB-C (tápellátás)
65W
-
HDMI
Igen (2 db)
-
DP verzió
1.4 (DSC)
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
-
Advanced True Wide Pol.
Nem
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Automatikus fényerő
Nem
-
Auto Input Switch
Igen
-
Feketestabilizátor
Igen
-
Kamera
Nem
-
Gyári színkalibráció
Igen
-
Color Weakness
Igen
-
Célkereszt funkció
Igen
-
Dolby Vision™
Nem
-
Dynamic Action Sync
Igen
-
Villódzásmentes kép
Nem
-
FPS számláló
Igen
-
HDR 10
Igen
-
Hardveres szinkalibráció
Igen
-
Mikrofon
Nem
-
Mini-LED technológia
Nem
-
Mozgási elmosódáscsökkentés
Nem
-
Nano IPS™ technológia
Nem
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
OverClocking
Nem
-
PBP
2PBP
-
PIP
Igen
-
Olvasó mód
Igen
-
RGB LED világítás
Unity Hexagon világítás
-
Smart Energy Saving
Igen
-
Super Resolution+
Nem
-
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
-
VRR
Igen
MECHANIKA
-
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
-
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
MÉRET/SÚLY
-
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
927 x 295 x 550 mm
-
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
784.1 x 580.4 x 291.8 mm (Fent) 784.1 x 470.4 x 291.8 mm (Lent)
-
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
784.1 x 358.3 x 167.1 mm
-
Súly - doboz [kg]
15.1 kg
-
Súly - talppal [kg]
10.4 kg
-
Súly - talp nélkül [kg]
6.2 kg
TÁPELLÁTÁS
-
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
-
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
-
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
32W
-
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (KR)
52W
-
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
-
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
-
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
43.33W
TARTOZÉKOK
-
Display Port
Igen
-
D-Sub
Nem
-
DVI-D
Nem
-
HDMI
Igen (ver 2.1)
-
Thunderbolt
Nem
-
USB A to B
Nem
-
USB-C
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
-
Kettős vezérlés
Igen
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Igen
-
LG UltraGear™ Control Center
Nem
-
LG UltraGear™ Studio
Nem
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
kiterjesztés
kiterjesztés
kiterjesztés
kiterjesztés
kiterjesztés
kiterjesztés
kiterjesztés
kiterjesztés
