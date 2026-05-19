52"-os UltraGear™ evo 5K2K ívelt Gaming Monitor 240Hz-es képfrissítési sebességgel

52G930B_EU new Erp label.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
52G930B-B
Front view of 52"-os UltraGear™ evo 5K2K ívelt Gaming Monitor 240Hz-es képfrissítési sebességgel 52G930B-B
Elölnézet az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról, leengedett állványpozícióban (52G930B)
–15°-os szögű oldalnézet az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról (52G930B)
+15°-os szögű oldalnézet az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról (52G930B)
Elölnézet az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról, felfelé döntve 52G930B-B
Hátulnézet világítás nélkül az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról (52G930B)
Hátulnézet az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról (52G930B)
Hátulnézet +15 fok az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról (52G930B)
Jobboldali nézet az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról 52G930B-B
Jobboldali nézet, döntési funkcióval, az 52 hüvelykes UltraGear evo G9 monitorról (52G930B)
Felülnézet az 52 hüvelykes UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz gaming monitorról (52G930B)
Felülnézet jobb irányú elforgatással az 52 hüvelykes UltraGear evo G9 monitorról (52G930B)
Felülnézet bal irányú elforgatással az 52 hüvelykes UltraGear evo G9 monitorról (52G930B)
Hátulnézet az állvány csatlakozásáról az 52 hüvelykes UltraGear evo G9 monitoron (52G930B)
Közeli kép az állvány talprészéről a 52 hüvelykes UltraGear evo G9 monitoron (52G930B)
Fő tulajdonságok

  • 52"-os 5K2K (5120x2160, WUHD) kijelző
  • 1000R görbület
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • 240 Hz-es képfrissítési sebesség
  • 1ms-os (GtG) válaszidő
  • DP 2.1 és USB-C (90W-os tápellátás)
Több

Díjnyertes kiválóság

Egy kép a PC World díj logóról

A CES 2026 10 legjobb PC monitora

Nagy, magával ragadó kijelző szimulációs és belső nézetes (first-person) játékokhoz.

Egy kép a Red Dot 2026 díj „Winner” logójáról

Red Dot Design Award 2026

A Red Dot Design Award 2026 termékdizájn kategóriájának nyertese

 

LG UltraGear evo G9 52 colos 5K2K WUHD gaming monitor 240Hz-es frissítési sebességgel (52G930B)

*Az 5K2K gaming monitorok 2025 decemberében közzétett specifikációi alapján az LG 52G930B a legnagyobb gaming monitor 52"-os 5K2K (5120 x 2160) kijelzővel.

**A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Az LG UltraGear™ (52G930B) monitor funkciói: 52"-os 5K2K, 240Hz, 1ms (GtG), HDR600, 1000R, DP 2.1, USB-C (PD 90W), HDMI 2.1

Kijelző

A világ legnagyobb* 52"-os
5K2K gaming monitor

Fedezd fel a magával ragadó látványt a világ legnagyobb* 52"-os 5K2K (5120x2160, WUHD) kijelzőjével. A 42"-os 16:9 (3840x2160) kijelzőhöz hasonló függőleges magassággal az 52"-os 21:9 ultraszéles képernyő 33%-kal szélesebb munkaterületet biztosít a még magával ragadóbb vizuális élmény érdekében, mély elmerülést biztosítva a különböző játékokban.

Ez a monitor bemutatja a kijelző növekedését 16:9 UHD 4K-ról 52"-os 21:9 UltraWide 5K2K monitorra különböző játék műfajokkal

*Az 5K2K gaming monitorok 2025 decemberében közzétett specifikációi alapján az LG 52G930B a legnagyobb gaming monitor 52"-os 5K2K (5120 x 2160) kijelzővel.

**A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Hajlított képernyő, amely körbeölel
játék közben

Az 1000R íveltségnek köszönhetően a kijelző természetesebben tölti ki a látóteredet, ami még lebilincselőbbé teszi a nyílt világú és az RPG játékokat. Az ívelt kialakítás mélyebb elmerülést kínál a játék világában.

LG UltraGear™ gaming monitor (52G930B) 1000R ívelt kialakítással a kényelmesebb és magával ragadóbb látvány érdekében

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A feltételezett látvány a képernyőtől való távolságtól és a felhasználó testtartásától függően változhat.

Élénk fények és részletgazdag árnyékok

A VESA DisplayHDR™ 600 segítségével a világos jelenetek erősebb tónusokat mutatnak, a sötét területek pedig jobban látható részleteket őriznek meg. A DCI‑P3 95% (Tip.) színtérrel a monitor széles és pontos színeket jelenít meg, így a gyors vagy vizuálisan összetett játékok részletei is könnyebben megkülönböztethetők.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Gaming monitor sebessége

LG UltraGear monitor (52G930B) 240Hz-es frissítési sebességgel, zökkenőmentes mozgást biztosítva a nagy sebességű versenyeken

Folyamatos játékélmény
240Hz-es képfrissítéssel

 

A 240Hz-es képfrissítés kristálytiszta, folyamatos mozgást biztosít, miközben
minimalizálja az elmosódást. Tapasztald meg a zökkenőmentes játékélményt!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Gyors válaszidő a játék közben

Az 1 ms-os (GtG) válaszidő a fordított szellemkép csökkentésére szolgál, így tisztább átmeneteket biztosít a képernyőn a simább és azonnali játékmenet érdekében.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.

Sima mozgás, amely
segít fókuszban maradni.

Az NVIDIA® G-SYNC® Compatible és az AMD FreeSync Premium technológia minimálisra csökkenti az akadozásokat és késleltetéseket. Tapasztald meg a jelentősen csökkentett képernyő szakadozását és akadozását, melyek zökkenőmentes, kristálytiszta játékélményt nyújtanak.

Versenyjelenet, az NVIDIA G-SYNC és az AMD FreeSync™ Premium segítségével zökkenőmentes, akadozásmentes játékélményt nyújt.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

Használhatóság

Hatékony csatlakoztathatóság
a gaming setup-odhoz

Az LG UltraGear evo™ 52G930B a legújabb portválasztékkal rendelkezik, amely kompatibilis GPU-k (grafikai kártyák) és eszközök széles választékát támogatja. Fokozza a játékélményt és a produktivitást az új DisplayPort 2.1-gyel, amely ultra nagy sebességű játékot biztosít 240Hz-en. Az USB-C egyszerre támogatja a kijelző kimenetet, az adatátvitelt és a 90W-os tápellátást, így egyetlen kábelen keresztül zökkenőmentes laptop-támogatást biztosít. A HDMI 2.1 stabil kapcsolatot biztosít konzolokkal és más eszközökkel.

DisplayPort ikon

DisplayPort2.1 – 1 db

USB-C ikon

USB-C™ – 1 db

HDMI ikon

 HDMI™ 2.1 – 2 db  

Csatlakozási lehetőségek: a DisplayPort 2.1, az USB-C és a HDMI 2.1 a nagy teljesítményű játékokhoz és produktivitáshoz.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Merülj el a PC-s
és a konzolos játékok világában!

Az LG UltraGear™ monitorok zökkenőmentes játékmenetet biztosítanak PC-n és konzolon egyaránt, akár gyors tempójú akciókba merülsz, akár hatalmas, nyitott világokat fedezel fel. A HDMI 2.1 támogatással rugalmas kompatibilitást kínál (a billentyűzettől és egértől a joystickig), valamint folyamatos mozgást, alacsony késleltetést és élénk részleteket a különböző műfajokban és platformokon az optimalizált játékélmény érdekében.

Egy ívelt gaming monitor egy versenyjátékot jelenít meg. Elöl egy fehér konzolvezérlő látható, kiemelve a konzolos játékot.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

**A képaránytámogatás konzolonként változhat. Kérjük, az optimális játékteljesítmény érdekében módosítsd a kijelző beállításait.

Merülj el a tiszta
2db 10W-os sztereó hangzásban

Tapasztald meg a tiszta, kiegyensúlyozott hangzást a 2db 10W-os sztereó hangszórókkal, amelyek magával ragadó hangélményt nyújtanak a mindennapi játék és szórakozás során. A még személyesebb beállítás érdekében a 4 pólusú fejhallgató kimeneten keresztül könnyedén csatlakoztathatod a fejhallgatót, hogy élvezhesd a fókuszált hangzást és tiszta hangkommunikációt a játék közben.

Egy RPG játékjelenetet megjelenítő gaming monitor aljáról érkező hanghullámot bocsát ki a 2db 10W-os sztereó hangszóróval.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Okosabb vezérlés, zökkenőmentes váltás
az LG Switch segítségével

Az LG Switch alkalmazással könnyedén optimalizálhatod monitorodat mind játékhoz, mind a mindennapi használatra. Könnyedén kezelheted a monitor beállításait – állítsd be a képminőséget és a fényerőt az igényeid szerint, majd egy gyorsbillentyűvel azonnal alkalmazhatod a beállításokat. Az alkalmazás lehetővé teszi a képernyő 11 részre osztását és a videohívási platform elindítását egyetlen kattintással – még kényelmesebbé téve a beállítást.

Letöltés

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.

Elegáns és letisztult kialakítás játékhoz

Élvezd a helytakarékos kialakítást egy teljesen állítható talapzattal, amely forgatható, dönthető és állítható magasságú. A könnyen elhelyezhető vékony állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret.

Állítható elforgatás ikon.

Elfordítható

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

Falraszerelhetőség ikonja.

Keret nélküli kialakítás

Az LG UltraGear gaming monitor elöl- hátul- és oldalnézete egy asztalon, ívelt kialakítással és elegáns kivitelben.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Nyomtatás

Összes adat

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1302 x 680 x 344 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1174.6 x 713.1 x 350 mm (Fent) / 1174.6 x 593.1 x 350 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1174.6 x 544.3 x 247.3 mm

  • Súly - doboz [kg]

    24.1 kg

  • Súly - talppal [kg]

    16.8 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    12.2 kg

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    51.6"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    VA

  • Válaszidő

    1ms (GtG)

  • Felbontás

    5120 x 2160

  • Képpontosztás [mm]

    0.2361 x 0.2361 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.06B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    4000:1

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Ívelt

    1000R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    3200:1

  • Képernyőméret [cm]

    131 cm

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Delta E<2

  • PIP

    Igen

  • PBP

    2PBP

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

  • RGB LED világítás

    Unity Hexagon világítás

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    52"-os UltraGear™ evo 5K2K ívelt Gaming Monitor 240Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2026

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen (ver 2.1).

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • USB-C

    Igen

HANG

  • DTS Headphone:X

    Igen

  • Rich Bass

    Igen

  • Hangszóró

    10W x 2

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    77.37W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    64W

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    2.1 (DSC)

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    4 pólusú (Hang + Mikrofon)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Igen (USB-C)

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    90W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

