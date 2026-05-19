52"-os UltraGear™ evo 5K2K ívelt Gaming Monitor 240Hz-es képfrissítési sebességgel
Díjnyertes kiválóság
A CES 2026 10 legjobb PC monitora
Nagy, magával ragadó kijelző szimulációs és belső nézetes (first-person) játékokhoz.
Red Dot Design Award 2026
A Red Dot Design Award 2026 termékdizájn kategóriájának nyertese
*Az 5K2K gaming monitorok 2025 decemberében közzétett specifikációi alapján az LG 52G930B a legnagyobb gaming monitor 52"-os 5K2K (5120 x 2160) kijelzővel.
**A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
A világ legnagyobb* 52"-os
5K2K gaming monitor
Fedezd fel a magával ragadó látványt a világ legnagyobb* 52"-os 5K2K (5120x2160, WUHD) kijelzőjével. A 42"-os 16:9 (3840x2160) kijelzőhöz hasonló függőleges magassággal az 52"-os 21:9 ultraszéles képernyő 33%-kal szélesebb munkaterületet biztosít a még magával ragadóbb vizuális élmény érdekében, mély elmerülést biztosítva a különböző játékokban.
Hajlított képernyő, amely körbeölel
játék közben
Az 1000R íveltségnek köszönhetően a kijelző természetesebben tölti ki a látóteredet, ami még lebilincselőbbé teszi a nyílt világú és az RPG játékokat. Az ívelt kialakítás mélyebb elmerülést kínál a játék világában.
*A feltételezett látvány a képernyőtől való távolságtól és a felhasználó testtartásától függően változhat.
Élénk fények és részletgazdag árnyékok
A VESA DisplayHDR™ 600 segítségével a világos jelenetek erősebb tónusokat mutatnak, a sötét területek pedig jobban látható részleteket őriznek meg. A DCI‑P3 95% (Tip.) színtérrel a monitor széles és pontos színeket jelenít meg, így a gyors vagy vizuálisan összetett játékok részletei is könnyebben megkülönböztethetők.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Gyors válaszidő a játék közben
Az 1 ms-os (GtG) válaszidő a fordított szellemkép csökkentésére szolgál, így tisztább átmeneteket biztosít a képernyőn a simább és azonnali játékmenet érdekében.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak. A tényleges használattól eltérhet.
Sima mozgás, amely
segít fókuszban maradni.
Az NVIDIA® G-SYNC® Compatible és az AMD FreeSync Premium technológia minimálisra csökkenti az akadozásokat és késleltetéseket. Tapasztald meg a jelentősen csökkentett képernyő szakadozását és akadozását, melyek zökkenőmentes, kristálytiszta játékélményt nyújtanak.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.
*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.
Hatékony csatlakoztathatóság
a gaming setup-odhoz
Az LG UltraGear evo™ 52G930B a legújabb portválasztékkal rendelkezik, amely kompatibilis GPU-k (grafikai kártyák) és eszközök széles választékát támogatja. Fokozza a játékélményt és a produktivitást az új DisplayPort 2.1-gyel, amely ultra nagy sebességű játékot biztosít 240Hz-en. Az USB-C egyszerre támogatja a kijelző kimenetet, az adatátvitelt és a 90W-os tápellátást, így egyetlen kábelen keresztül zökkenőmentes laptop-támogatást biztosít. A HDMI 2.1 stabil kapcsolatot biztosít konzolokkal és más eszközökkel.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Merülj el a PC-s
és a konzolos játékok világában!
Az LG UltraGear™ monitorok zökkenőmentes játékmenetet biztosítanak PC-n és konzolon egyaránt, akár gyors tempójú akciókba merülsz, akár hatalmas, nyitott világokat fedezel fel. A HDMI 2.1 támogatással rugalmas kompatibilitást kínál (a billentyűzettől és egértől a joystickig), valamint folyamatos mozgást, alacsony késleltetést és élénk részleteket a különböző műfajokban és platformokon az optimalizált játékélmény érdekében.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
**A képaránytámogatás konzolonként változhat. Kérjük, az optimális játékteljesítmény érdekében módosítsd a kijelző beállításait.
Merülj el a tiszta
2db 10W-os sztereó hangzásban
Tapasztald meg a tiszta, kiegyensúlyozott hangzást a 2db 10W-os sztereó hangszórókkal, amelyek magával ragadó hangélményt nyújtanak a mindennapi játék és szórakozás során. A még személyesebb beállítás érdekében a 4 pólusú fejhallgató kimeneten keresztül könnyedén csatlakoztathatod a fejhallgatót, hogy élvezhesd a fókuszált hangzást és tiszta hangkommunikációt a játék közben.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Okosabb vezérlés, zökkenőmentes váltás
az LG Switch segítségével
Az LG Switch alkalmazással könnyedén optimalizálhatod monitorodat mind játékhoz, mind a mindennapi használatra. Könnyedén kezelheted a monitor beállításait – állítsd be a képminőséget és a fényerőt az igényeid szerint, majd egy gyorsbillentyűvel azonnal alkalmazhatod a beállításokat. Az alkalmazás lehetővé teszi a képernyő 11 részre osztását és a videohívási platform elindítását egyetlen kattintással – még kényelmesebbé téve a beállítást.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.
Elegáns és letisztult kialakítás játékhoz
Élvezd a helytakarékos kialakítást egy teljesen állítható talapzattal, amely forgatható, dönthető és állítható magasságú. A könnyen elhelyezhető vékony állványt és a széles tartományú forgatási beállítást úgy tervezték, hogy minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszüntesse a holtteret.
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.
Összes adat
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
1302 x 680 x 344 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
1174.6 x 713.1 x 350 mm (Fent) / 1174.6 x 593.1 x 350 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
1174.6 x 544.3 x 247.3 mm
Súly - doboz [kg]
24.1 kg
Súly - talppal [kg]
16.8 kg
Súly - talp nélkül [kg]
12.2 kg
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
51.6"
Képarány
21:9
Paneltípus
VA
Válaszidő
1ms (GtG)
Felbontás
5120 x 2160
Képpontosztás [mm]
0.2361 x 0.2361 mm
Színmélység (színek száma)
1.06B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
4000:1
Színskála (tip.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Ívelt
1000R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
240 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
3200:1
Képernyőméret [cm]
131 cm
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Delta E<2
PIP
Igen
PBP
2PBP
Hardveres szinkalibráció
Igen
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Igen
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
RGB LED világítás
Unity Hexagon világítás
INFORMÁCIÓ
Termék neve
52"-os UltraGear™ evo 5K2K ívelt Gaming Monitor 240Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2026
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Igen
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen (ver 2.1).
HDMI
Igen (ver 2.1)
USB-C
Igen
HANG
DTS Headphone:X
Igen
Rich Bass
Igen
Hangszóró
10W x 2
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
77.37W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
64W
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
HDMI
Igen (2 db)
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
2.1 (DSC)
USB-C
Igen (1 db)
Fejhallgató kimenet
4 pólusú (Hang + Mikrofon)
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.0)
USB Upstream Port
Igen (USB-C)
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
90W
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
