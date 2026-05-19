Az LG UltraGear evo™ 52G930B a legújabb portválasztékkal rendelkezik, amely kompatibilis GPU-k (grafikai kártyák) és eszközök széles választékát támogatja. Fokozza a játékélményt és a produktivitást az új DisplayPort 2.1-gyel, amely ultra nagy sebességű játékot biztosít 240Hz-en. Az USB-C egyszerre támogatja a kijelző kimenetet, az adatátvitelt és a 90W-os tápellátást, így egyetlen kábelen keresztül zökkenőmentes laptop-támogatást biztosít. A HDMI 2.1 stabil kapcsolatot biztosít konzolokkal és más eszközökkel.