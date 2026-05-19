We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
39"-os UltraGear™ evo AI OLED 5K2K ívelt Dual-Mode Gaming Monitor
Díjnyertes kiválóság
A CES 2026 10 legjobb PC monitora
A CES 2026 legjobb gaming monitora
2026 legjobb márkája*
Red Dot Design Award 2026
A Red Dot Design Award 2026 termékdizájn kategóriájának nyertese
*A CES Innovation Awards díjak a zsűrihez benyújtott leíró anyagok alapján kerülnek odaítélésre. A CTA (Consumer Technology Association) nem ellenőrizte a benyújtott információk, illetve az állítások pontosságát, és nem tesztelte azokat a termékeket, amelyek a díjat kapták.
*A 2026 márciusáig publikált adatok alapján az LG 39GX950B az első 39"‑os 5K2K (5120×2160) OLED gaming monitor.
**A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
*A 2026 márciusáig publikált gaming monitor specifikációk alapján az LG 39GX950B az első gaming monitor, amely támogatja az AI felskálázást 5K2K felbontásig.
**A 39GX950B maximális fényereje 1500 nit, belső mérési feltételek mellett. A tényleges fényerő a használati környezettől függően változhat.
***A 39GX950B Dual‑Mode funkciót kínál: 165 Hz frissítés 5K2K felbontás mellett, illetve 330 Hz WFHD módban.
Fedezz fel egy új szintű elmélyülést a 39"-os 5K2K (5120×2160) kijelzővel. A 21:9 UltraWide formátum és az 1500R ívelt kialakítás révén – amely körülbelül 33%-kal több képpontot kínál egy 32"-os 4K kijelzőhöz képest – finoman körülöleli a látómeződet, még magával ragadóbb vizuális élményt teremtve. A nagy képpontsűrűségű 5K2K felbontás éles részleteket és mély vizuális élményt biztosít, így minden jelenet tűéles, fókuszált és lebilincselő marad a legkülönbözőbb játékok során.
*A 2026 márciusáig publikált gaming monitor specifikációk alapján az LG 39GX950B az első 39"-os 5K2K (5120×2160) OLED gaming monitor.
**A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
A világ első 5K2K AI felskálázással.
Nincs szükség videokártya‑frissítésre.*
Az UltraGear evo™ beépített processzora az 5K2K mesterséges intelligencia alapú felskálázást használja, amely intelligensen javítja a tartalmakat 5K2K felbontásra bármilyen eszközről. Extra GPU vagy hardver nélkül is tisztább képet és részletgazdag megjelenítést biztosít.**
AI felskálázással
AI felskálázás nélkül
*A 2026 márciusáig publikált gaming monitor specifikációk alapján az LG 39GX950B az első gaming monitor, amely támogatja az AI felskálázást 5K2K felbontásig.
**A felskálázás teljesítménye a bemeneti forrás minőségétől függően változhat. Az AI felskálázáshoz nincs szükség GPU‑frissítésre. A játék használatához kompatibilis külső eszköz (PC/GPU/konzol) szükséges.
***A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
4. generációs Tandem OLED.
Ultramagas, 1500 nites fényerő.*
A 4. generációs Tandem OLED technológiának köszönhetően az LG 39GX950B fényesebb képi megjelenítést biztosít – akár 1500 nites csúcsfényerővel –, így még világos környezetben is tisztán és pontosan láthatod a képernyő tartalmát játék közben.
*A 39GX950B maximális fényereje 1500 nit, belső tesztkörülmények között mérve (@HDR, 1.5% APL). A tényleges fényerő a használati környezettől függően változhat.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
UL által hitelesített Triple Perfect Visuals,
még erős fényben is
*A non‑WOLED kifejezés azokra az OLED monitorokra utal, amelyek nem WOLED (White OLED) panelt használnak. A képek kizárólag illusztrációként szolgálnak.
**A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
Élénk csúcsfények és tiszta részletek a sötétben
Tapasztald meg a még nagyobb mélységet és vibráló realizmust a VESA DisplayHDR™ True Black 500 technológiával, amely fokozza a kontrasztot, hogy a játékokban az élénk csúcsfények és a finoman kidolgozott árnyékrészletek is jól láthatók legyenek. Az erős, látványos effektek élénkebbek és pontosabban kirajzolódnak, míg a sötét jelenetek megőrzik textúrájukat és tisztaságukat részletvesztés nélkül. A DCI‑P3 99,5% (tip.) színtartománynak köszönhetően a monitor a színeket valósághű részletességgel jeleníti meg, a lehető legközelebb az eredeti alkotói szándékhoz.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
Kristálytiszta, 143 PPI megjelenítés játékhoz és munkához
A 143 PPI felbontásnak köszönhetően precíz gaming élményt és hatékonyabb munkavégzést biztosít. Játék közben a feliratozott elemek, a felhasználói felület és az apró részletek tisztábban és élesebben jelennek meg, így a HUD-ok, menük és képernyőn megjelenő információk könnyebben olvashatók. Emellett javítja az olvashatóságot a szövegintenzív feladatok során is, például dokumentumszerkesztésnél, böngészésnél vagy programozásnál.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
Kevesebb szemfáradtság
UL által hitelesített szemkímélő technológiával
Az LG UltraGear UL által hitelesített, fejlett szemkímélő technológiái minimalizálják a zavaró tükröződéseket, és a vizuális komfort jegyében készültek, így kristálytiszta játékélményt biztosítanak egyenletes képélességgel. Az UL által kulcsfontosságú területeken igazolt megoldások – a képernyő villódzásának csökkentése, a zavaró káprázás mérséklése és a káros kékfény-kibocsátás korlátozása – hozzájárulnak a szemek kényelméhez és gördülékenyebb játékélményt nyújtanak, akár erős megvilágítású környezetben vagy LED-fényes helyiségben is.
*Minden megjelenített kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.
*Az LG 4. generációs Tandem OLED technológiáját az UL a következők szerint hitelesítette: villódzásmentes (Flicker-Free), káprázásmentes (Discomfort Glare Free), alacsony kékfény-kibocsátás (Low Blue Light) és Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40).
*Tanúsítványszámok: Flicker-Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (UGR < 22 feltételek mellett), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741.
*A fenti jellemzők a felhasználó számítógépes környezetétől vagy használati feltételeitől függően eltérhetnek.
Maximalizáld a produktivitást a kibővített
5K2K UltraWide munkafelülettel
Az UltraGear nem csak játékhoz készült — a nagy, 5K2K felbontás és a 143 PPI éles, részletgazdag képet biztosít, ami ideális alkotóknak és multitasking felhasználóknak is. Míg egy hagyományos 16:9-es dupla vagy tripla monitoros elrendezésnél a kávák megszakíthatják a látómezőt, a szélesebb 21:9 képarány lehetővé teszi, hogy a teljes munkafolyamat egyetlen képernyőn áttekinthető legyen. Legyen szó fotóretusálásról, videószerkesztésről vagy referenciaanyagok kereséséről, minden egyszerre látható marad.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
Dual‑Mode révén minden műfajhoz optimalizált frissítési gyakoriság
Igazítsd a játék típusához az ideális képfrissítési frekvenciát a VESA tanúsított Dual‑Mode segítségével – egyszerűen válts 165 Hz-re 5K2K felbontás mellett az AAA címekhez (pl. RPG és kalandjátékok), vagy 330 Hz-re WFHD módban a gyors tempójú játékokhoz, például FPS-hez és versenyjátékokhoz.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
0,03 ms (GtG). Gyors válaszidő a játékhoz.
A 0,03 ms (GtG) válaszidő csökkenti a ghosting-ot, így tisztább képi átmeneteket biztosít a folyamatosabb és reszponzívabb játékélmény érdekében.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
Zökkenőmentes képmozgás a teljes elmélyülésért
Minimalizáld a képszakadást és az akadozást az NVIDIA® G‑SYNC® kompatibilitás és az AMD FreeSync™ Premium Pro technológia segítségével. Élvezd a jelentősen csökkentett képszakadást és szaggatást a folyamatosabb megjelenítésért, minimális mozgási elmosódással és szellemképpel.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
A legújabb csatlakozási lehetőségek a nagy teljesítményű, jövőbiztos gaming rendszeredhez
Az LG UltraGear evo AI 39GX950B a legújabb csatlakozási lehetőségeket kínálja, többek között DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90W) és HDMI 2.1 portokkal – így zökkenőmentesen csatlakoztatható különböző gaming eszközökhöz, és segít kialakítani az ideális gaming állomást.
A DisplayPort 2.1 (UHBR 20) biztosítja a nagy sávszélességet a nagy felbontású, magas képfrissítésű játékhoz nagy teljesítményű GPU-k mellett – tiszta képi megjelenítéssel és folyamatos játékélménnyel. Az USB‑C egyetlen kábelen keresztül támogatja a kijelzőkimenetet, az adatátvitelt és akár 90 W teljesítményű eszköztöltést. A HDMI 2.1 stabil kapcsolatot biztosít konzolokkal és más eszközökkel.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
AI Sound a tisztább, még magával ragadóbb játékélményért
Az AI Sound intelligensen különválasztja az egyes hangelemeket – a beszédet, az effektusokat és a háttérhangokat –, majd a játékmenethez igazítja azokat a még kontrolláltabb és magával ragadóbb hangzás érdekében, virtuális 7.1.2 csatornás hangélményt teremtve. A beépített 2×7 W-os sztereó hangszórókon vagy fejhallgatón keresztül a beszéd intenzív tűzharcok közben is tisztán hallható marad, miközben a fontos hangjelzések, például a közeledő lépések, könnyen felismerhetők játék közben.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
AI Scene Optimization az optimális kijelzőbeállításokért
Az AI Scene Optimization felismeri a képernyőn megjelenő tartalmat, és automatikusan az adott tartalomtípushoz igazítja a kulcsfontosságú képbeállításokat – például a színhőmérsékletet, a színkiemelést és az élességet –, beleértve az Office, Animation, Movie, Game és Sports módokat is.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
Védd a kijelződet az OLED Care funkcióval
Az OLED Care funkciók segítenek csökkenteni a képtartás és a beégés kockázatát, amely statikus, nagy kontrasztú képek hosszabb idejű megjelenítése esetén jelentkezhet.
*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
39"
Általános - Felbontás
5120 x 2160
Általános - Paneltípus
OLED
Általános - Képarány
21:9
Általános - Színskála (tip.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
335cd/m²
Általános - Ívelt
1500R
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
Dual-Mode (WUHD 165 Hz ↔ WFHD 330 Hz)
Általános - Válaszidő
0.03ms (GTG)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
1035 x 296 x 549
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP)
921.4 x 495.4 x 322.8mm (Down)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
921.4 x 405.0 x 118.7mm
Súly - doboz [kg]
16.2kg
Súly - talppal [kg]
10.7kg
Súly - talp nélkül [kg]
6.8kg
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
39"
Képarány
21:9
Paneltípus
OLED
Válaszidő
0.03ms (GTG)
Felbontás
5120 x 2160
Képpontosztás [mm]
0.1776 mm x 0.1776mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
335cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1850000:1
Színskála (tip.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Ívelt
1500R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
Dual-Mode (WUHD 165 Hz ↔ WFHD 330 Hz)
Fényerő (min.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrasztarány (min.)
1480000:1
Képernyőméret [cm]
99.1 cm
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Igen
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hardveres szinkalibráció
Igen
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Igen
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
RGB LED világítás
Unity Hexagon világítás 2.0
HDR hatás
Igen
INFORMÁCIÓ
Termék neve
39"-os UltraGear™ evo AI OLED 5K2K ívelt Dual-Mode Gaming Monitor
Év
2026
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Igen
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
HDMI
Igen (ver 2.1)
USB-C
Igen
HANG
Hangszóró
7W x 2
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Külső áramforrás (Adapter)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
54W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
40W
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
HDMI
Igen (2 db)
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
2.1
USB-C
Igen (1 db)
Fejhallgató kimenet
4 pólusú (Hang + Mikrofon)
USB Downstream Port
Igen (2 db/ver3.2 Gen2)
USB Upstream Port
Igen (USB-C)
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
90W
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.