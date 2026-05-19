About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

39"-os UltraGear™ evo AI OLED 5K2K ívelt Dual-Mode Gaming Monitor

39GX950B_EU E.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
39GX950B_EU E.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

39"-os UltraGear™ evo AI OLED 5K2K ívelt Dual-Mode Gaming Monitor

39GX950B-B
Front view of 39"-os UltraGear™ evo AI OLED 5K2K ívelt Dual-Mode Gaming Monitor 39GX950B-B
UltraGear Gaming OLED monitor, 39GX950B-B, jobboldali nézet
UltraGear Gaming OLED monitor, 39GX950B-B, hátoldali nézet
Front view of 39"-os UltraGear™ evo AI OLED 5K2K ívelt Dual-Mode Gaming Monitor 39GX950B-B
UltraGear Gaming OLED monitor, 39GX950B-B, jobboldali nézet
UltraGear Gaming OLED monitor, 39GX950B-B, hátoldali nézet

Fő tulajdonságok

  • 39"-os 5K2K (5120×2160) OLED kijelző, 143 PPI
  • 4. generációs Tandem OLED, 1500 nites (csúcs) fényerő
  • VESADisplayHDR™ True Black 500, DCI-P3 99.5% (Tip.)
  • Dual-Mode(5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz),0.03ms (GtG) válaszidő
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • AI Sound és AI Scene Optimization
Több

Díjnyertes kiválóság

Egy kép a CES 2026 fehér „Honoree” díj logóról

A CES 2026 Innovációs Díj kitüntetettje

A számítástechnikai hardverek és komponensek kategóriában

Egy kép a PC World díj logóról

A CES 2026 10 legjobb PC monitora

A CES 2026 legjobb gaming monitora

Egy kép a PCMag díj logóról

2026 legjobb márkája*

Egy kép a Red Dot 2026 díj „Winner” logójáról

Red Dot Design Award 2026

A Red Dot Design Award 2026 termékdizájn kategóriájának nyertese

*A CES Innovation Awards díjak a zsűrihez benyújtott leíró anyagok alapján kerülnek odaítélésre. A CTA (Consumer Technology Association) nem ellenőrizte a benyújtott információk, illetve az állítások pontosságát, és nem tesztelte azokat a termékeket, amelyek a díjat kapták.

UltraGear™ evo AI logó egy futurisztikus, neonfényekkel megvilágított térben

UltraGear™ evo AI logó egy futurisztikus, neonfényekkel megvilágított térben





A világ első 39 hüvelykes, 5K2K OLED gaming monitora, AI felskálázási technológiával támogatva

39GX950B-B UltraGear evo OLED GX9 – a világ első 39 hüvelykes 5K2K gaming monitora (39GX950B) AI felskálázással

39GX950B-B UltraGear evo OLED GX9 – a világ első 39 hüvelykes 5K2K gaming monitora (39GX950B) AI felskálázással

*A 2026 márciusáig publikált adatok alapján az LG 39GX950B az első 39"‑os 5K2K (5120×2160) OLED gaming monitor.

**A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

UltraGear 39"-os 5K2K Tandem OLED gaming monitor: AI felskálázás, Perfect Black, 143 PPI, 330 Hz WFHD módban és HDR 500

UltraGear 39"-os 5K2K Tandem OLED gaming monitor: AI felskálázás, Perfect Black, 143 PPI, 330 Hz WFHD módban és HDR 500

*A 2026 márciusáig publikált gaming monitor specifikációk alapján az LG 39GX950B az első gaming monitor, amely támogatja az AI felskálázást 5K2K felbontásig.

**A 39GX950B maximális fényereje 1500 nit, belső mérési feltételek mellett. A tényleges fényerő a használati környezettől függően változhat.

***A 39GX950B Dual‑Mode funkciót kínál: 165 Hz frissítés 5K2K felbontás mellett, illetve 330 Hz WFHD módban.

A világ első 39"-os 5K2K OLED kijelzője

A világ első 39"-os 5K2K OLED kijelzője

Fedezz fel egy új szintű elmélyülést a 39"-os 5K2K (5120×2160) kijelzővel. A 21:9 UltraWide formátum és az 1500R ívelt kialakítás révén – amely körülbelül 33%-kal több képpontot kínál egy 32"-os 4K kijelzőhöz képest – finoman körülöleli a látómeződet, még magával ragadóbb vizuális élményt teremtve. A nagy képpontsűrűségű 5K2K felbontás éles részleteket és mély vizuális élményt biztosít, így minden jelenet tűéles, fókuszált és lebilincselő marad a legkülönbözőbb játékok során.

A kijelző egy 32"-os, 16:9, 4K panelről egy 39"-os, 21:9 5K2K gaming monitorra bővül, magával ragadóbb játékélményt nyújtva

*A 2026 márciusáig publikált gaming monitor specifikációk alapján az LG 39GX950B az első 39"-os 5K2K (5120×2160) OLED gaming monitor.

**A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

A világ első 5K2K AI felskálázással.
Nincs szükség videokártya‑frissítésre.*

Az UltraGear evo™ beépített processzora az 5K2K mesterséges intelligencia alapú felskálázást használja, amely intelligensen javítja a tartalmakat 5K2K felbontásra bármilyen eszközről. Extra GPU vagy hardver nélkül is tisztább képet és részletgazdag megjelenítést biztosít.**

UltraGear gaming monitor (39GX950B) featuring on-device AI upscaling to 5K2K, enhancing contents without a GPU upgrade

AI felskálázással

UltraGear gaming monitor (39GX950B) featuring on-device AI upscaling to 5K2K, enhancing contents without a GPU upgrade

AI felskálázás nélkül

*A 2026 márciusáig publikált gaming monitor specifikációk alapján az LG 39GX950B az első gaming monitor, amely támogatja az AI felskálázást 5K2K felbontásig.

**A felskálázás teljesítménye a bemeneti forrás minőségétől függően változhat. Az AI felskálázáshoz nincs szükség GPU‑frissítésre. A játék használatához kompatibilis külső eszköz (PC/GPU/konzol) szükséges.

***A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

4. generációs Tandem OLED.
Ultramagas, 1500 nites fényerő.*

A 4. generációs Tandem OLED technológiának köszönhetően az LG 39GX950B fényesebb képi megjelenítést biztosít – akár 1500 nites csúcsfényerővel –, így még világos környezetben is tisztán és pontosan láthatod a képernyő tartalmát játék közben.

39GX950B monitor 1500 nites csúcsfényerővel és 4. generációs Tandem OLED technológiával

39GX950B monitor 1500 nites csúcsfényerővel és 4. generációs Tandem OLED technológiával

*A 39GX950B maximális fényereje 1500 nit, belső tesztkörülmények között mérve (@HDR, 1.5% APL). A tényleges fényerő a használati környezettől függően változhat.

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

UL által hitelesített Triple Perfect Visuals,
még erős fényben is

Tökéletes fekete (Perfect Black)

A Perfect Black UL által hitelesített, és tökéletes fekete szinteket biztosít, így növeli az érzékelt fényerőt és kontrasztot – akár világos, akár sötét a környezeted.

Tökéletes Szín technológia és színhűség

Lenyűgöző színek és tökéletes színhűségnek köszönhetően a 39GX950B pontos színmegjelenítést biztosít még változó fényviszonyok között is, a gyenge megvilágítástól a világos környezetig.

Tökéletes képvisszaadás (Perfect Reproduction)

Az UL által hitelesített Tökéletes képvisszaadás (Perfect Reproduction) biztosítja, hogy a játékok és tartalmak az alkotói szándéknak megfelelően jelenjenek meg, pontos színekkel, fényerővel és részletekkel – mind sötét, mind világos környezetben.

UL által hitelesített Perfect Black, Perfect Color és Perfect Reproduction az UltraGear OLED gaming monitoron (39GX950B)

UL által hitelesített Perfect Black, Perfect Color és Perfect Reproduction az UltraGear OLED gaming monitoron (39GX950B)

UltraGear gaming monitor 4. generációs Tandem OLED technológiával.

UltraGear gaming monitor 4. generációs Tandem OLED technológiával.

*A non‑WOLED kifejezés azokra az OLED monitorokra utal, amelyek nem WOLED (White OLED) panelt használnak. A képek kizárólag illusztrációként szolgálnak.

**A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

Élénk csúcsfények és tiszta részletek a sötétben

Tapasztald meg a még nagyobb mélységet és vibráló realizmust a VESA DisplayHDR™ True Black 500 technológiával, amely fokozza a kontrasztot, hogy a játékokban az élénk csúcsfények és a finoman kidolgozott árnyékrészletek is jól láthatók legyenek. Az erős, látványos effektek élénkebbek és pontosabban kirajzolódnak, míg a sötét jelenetek megőrzik textúrájukat és tisztaságukat részletvesztés nélkül. A DCI‑P3 99,5% (tip.) színtartománynak köszönhetően a monitor a színeket valósághű részletességgel jeleníti meg, a lehető legközelebb az eredeti alkotói szándékhoz.

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

Kristálytiszta, 143 PPI megjelenítés játékhoz és munkához

A 143 PPI felbontásnak köszönhetően precíz gaming élményt és hatékonyabb munkavégzést biztosít. Játék közben a feliratozott elemek, a felhasználói felület és az apró részletek tisztábban és élesebben jelennek meg, így a HUD-ok, menük és képernyőn megjelenő információk könnyebben olvashatók. Emellett javítja az olvashatóságot a szövegintenzív feladatok során is, például dokumentumszerkesztésnél, böngészésnél vagy programozásnál.

143 PPI‑re épülő precíz játékélmény

Kiemelkedő PPI élesség a hatékony munkához

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

Kevesebb szemfáradtság
UL által hitelesített szemkímélő technológiával

Az LG UltraGear UL által hitelesített, fejlett szemkímélő technológiái minimalizálják a zavaró tükröződéseket, és a vizuális komfort jegyében készültek, így kristálytiszta játékélményt biztosítanak egyenletes képélességgel. Az UL által kulcsfontosságú területeken igazolt megoldások – a képernyő villódzásának csökkentése, a zavaró káprázás mérséklése és a káros kékfény-kibocsátás korlátozása – hozzájárulnak a szemek kényelméhez és gördülékenyebb játékélményt nyújtanak, akár erős megvilágítású környezetben vagy LED-fényes helyiségben is.

39" 5K2K kijelző – még mélyebb, magával ragadó élmény

39" 5K2K kijelző – még mélyebb, magával ragadó élmény

*Minden megjelenített kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

*Az LG 4. generációs Tandem OLED technológiáját az UL a következők szerint hitelesítette: villódzásmentes (Flicker-Free), káprázásmentes (Discomfort Glare Free), alacsony kékfény-kibocsátás (Low Blue Light) és Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40).

*Tanúsítványszámok: Flicker-Free Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (UGR < 22 feltételek mellett), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741.

*A fenti jellemzők a felhasználó számítógépes környezetétől vagy használati feltételeitől függően eltérhetnek.

Maximalizáld a produktivitást a kibővített
5K2K UltraWide munkafelülettel

Az UltraGear nem csak játékhoz készült — a nagy, 5K2K felbontás és a 143 PPI éles, részletgazdag képet biztosít, ami ideális alkotóknak és multitasking felhasználóknak is. Míg egy hagyományos 16:9-es dupla vagy tripla monitoros elrendezésnél a kávák megszakíthatják a látómezőt, a szélesebb 21:9 képarány lehetővé teszi, hogy a teljes munkafolyamat egyetlen képernyőn áttekinthető legyen. Legyen szó fotóretusálásról, videószerkesztésről vagy referenciaanyagok kereséséről, minden egyszerre látható marad.

UltraGear gaming monitor, amely 21:9 képarányú kijelzőjével optimalizálja a videó- és képszerkesztés produktivitását

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

Dual‑Mode révén minden műfajhoz optimalizált frissítési gyakoriság

Igazítsd a játék típusához az ideális képfrissítési frekvenciát a VESA tanúsított Dual‑Mode segítségével – egyszerűen válts 165 Hz-re 5K2K felbontás mellett az AAA címekhez (pl. RPG és kalandjátékok), vagy 330 Hz-re WFHD módban a gyors tempójú játékokhoz, például FPS-hez és versenyjátékokhoz.

LG UltraGear gaming monitor Dual-Mode funkcióval, amely 165 Hz-et kínál 5K2K mellett és 330 Hz-et WFHD felbontásban

LG UltraGear gaming monitor Dual-Mode funkcióval, amely 165 Hz-et kínál 5K2K mellett és 330 Hz-et WFHD felbontásban

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

0,03 ms (GtG). Gyors válaszidő a játékhoz.

A 0,03 ms (GtG) válaszidő csökkenti a ghosting-ot, így tisztább képi átmeneteket biztosít a folyamatosabb és reszponzívabb játékélmény érdekében.

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

Zökkenőmentes képmozgás a teljes elmélyülésért

Minimalizáld a képszakadást és az akadozást az NVIDIA® G‑SYNC® kompatibilitás és az AMD FreeSync™ Premium Pro technológia segítségével. Élvezd a jelentősen csökkentett képszakadást és szaggatást a folyamatosabb megjelenítésért, minimális mozgási elmosódással és szellemképpel.

UltraGear gaming monitor NVIDIA G‑SYNC és AMD FreeSync Premium Pro támogatással

UltraGear gaming monitor NVIDIA G‑SYNC és AMD FreeSync Premium Pro támogatással

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

A legújabb csatlakozási lehetőségek a nagy teljesítményű, jövőbiztos gaming rendszeredhez

Az LG UltraGear evo AI 39GX950B a legújabb csatlakozási lehetőségeket kínálja, többek között DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90W) és HDMI 2.1 portokkal – így zökkenőmentesen csatlakoztatható különböző gaming eszközökhöz, és segít kialakítani az ideális gaming állomást.

A DisplayPort 2.1 (UHBR 20) biztosítja a nagy sávszélességet a nagy felbontású, magas képfrissítésű játékhoz nagy teljesítményű GPU-k mellett – tiszta képi megjelenítéssel és folyamatos játékélménnyel. Az USB‑C egyetlen kábelen keresztül támogatja a kijelzőkimenetet, az adatátvitelt és akár 90 W teljesítményű eszköztöltést. A HDMI 2.1 stabil kapcsolatot biztosít konzolokkal és más eszközökkel.

UltraGear monitor: DisplayPort 2.1, USB-C és HDMI 2.1 csatlakozáson keresztül PC‑hez, laptophoz és konzolhoz kapcsolódik

UltraGear monitor: DisplayPort 2.1, USB-C és HDMI 2.1 csatlakozáson keresztül PC‑hez, laptophoz és konzolhoz kapcsolódik

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

AI Sound a tisztább, még magával ragadóbb játékélményért

Az AI Sound intelligensen különválasztja az egyes hangelemeket – a beszédet, az effektusokat és a háttérhangokat –, majd a játékmenethez igazítja azokat a még kontrolláltabb és magával ragadóbb hangzás érdekében, virtuális 7.1.2 csatornás hangélményt teremtve. A beépített 2×7 W-os sztereó hangszórókon vagy fejhallgatón keresztül a beszéd intenzív tűzharcok közben is tisztán hallható marad, miközben a fontos hangjelzések, például a közeledő lépések, könnyen felismerhetők játék közben.

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

AI Scene Optimization az optimális kijelzőbeállításokért

Az AI Scene Optimization felismeri a képernyőn megjelenő tartalmat, és automatikusan az adott tartalomtípushoz igazítja a kulcsfontosságú képbeállításokat – például a színhőmérsékletet, a színkiemelést és az élességet –, beleértve az Office, Animation, Movie, Game és Sports módokat is.

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

Védd a kijelződet az OLED Care funkcióval

Az OLED Care funkciók segítenek csökkenteni a képtartás és a beégés kockázatát, amely statikus, nagy kontrasztú képek hosszabb idejű megjelenítése esetén jelentkezhet.

*A képek a funkciók jobb megértését szolgáló szimulációk, és eltérhetnek a tényleges használati élménytől.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    39"

  • Általános - Felbontás

    5120 x 2160

  • Általános - Paneltípus

    OLED

  • Általános - Képarány

    21:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Általános - Ívelt

    1500R

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    Dual-Mode (WUHD 165 Hz ↔ WFHD 330 Hz)

  • Általános - Válaszidő

    0.03ms (GTG)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

Összes adat

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1035 x 296 x 549

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP)
    921.4 x 495.4 x 322.8mm (Down)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    921.4 x 405.0 x 118.7mm

  • Súly - doboz [kg]

    16.2kg

  • Súly - talppal [kg]

    10.7kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    6.8kg

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    39"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    OLED

  • Válaszidő

    0.03ms (GTG)

  • Felbontás

    5120 x 2160

  • Képpontosztás [mm]

    0.1776 mm x 0.1776mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1850000:1

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Ívelt

    1500R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    Dual-Mode (WUHD 165 Hz ↔ WFHD 330 Hz)

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    1480000:1

  • Képernyőméret [cm]

    99.1 cm

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Igen

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

  • RGB LED világítás

    Unity Hexagon világítás 2.0

  • HDR hatás

    Igen

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    39"-os UltraGear™ evo AI OLED 5K2K ívelt Dual-Mode Gaming Monitor

  • Év

    2026

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • USB-C

    Igen

HANG

  • Hangszóró

    7W x 2

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    54W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    40W

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    2.1

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    4 pólusú (Hang + Mikrofon)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.2 Gen2)

  • USB Upstream Port

    Igen (USB-C)

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    90W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható