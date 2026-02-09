We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
38”-os UltraWide™ WQHD+ Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
38”-os UltraWide™ WQHD+ Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
Fő tulajdonságok
- 38”-os 21:9 WQHD+ (3840x1600) ívelt Nano IPS kijelző
- VESA Display HDR™ 600 / DCI-P3 98% (Tip.)
- 144Hz-es képfrissítési sebesség / IPS 1ms (GtG)
- PBP / PIP / Kettős vezérlés (Beépített KVM)
- Állítható magasság / Dönthetőség / Elforgatás
- USB Type-C™ / HDMI / DP / RJ45 / USB (Upstream / Downstream)
*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.
WQHD+ (3840x1600) és ívelt (2300R)
Ultraszéles munkatér
a maximális produktivitáshoz
Az UltraWide™ QHD+ (3840x1600) felbontású, 2300R íveltségű és 3 oldalon keret nélküli kijelző ideális többfeladatos munkához, mivel egyszerre több programot is képes megjeleníteni.
Nano IPS és DCI-P3 98% (Tip.)
Minden részlet életre kel
A Nano IPS és a DCI-P3 98% (Tip.) színskála támogatásával a nagy felbontású WQHD+ (3840x1600) kijelző széles színspektrumot, részletgazdag árnyalatokat és kiemelkedő kontrasztot biztosít.
Nano IPS, DCI-P3 98% (Tip.).
Tiszta és élénk HDR élmény
A VESA DisplayHDR™ 600 technológiának köszönhetően a monitor rendkívül széles fényerő‑ és kontraszttartományt biztosít, így még magával ragadóbb élményt nyújt a legújabb HDR‑játékok, filmek és fényképek megtekintésekor.
*Ez a funkció a felhasználó PC-beállításaitól vagy környezetétől függően változhat.
Kettős vezérlés (Beépített KVM)
Több eszköz, egy monitor
A kettős vezérlés lehetővé teszi, hogy két számítógéppel dolgozzon egy monitoron keresztül, és könnyedén továbbítson fájlokat bármelyik gépre. A beépített KVM funkció pedig biztosítja, hogy mindkét számítógépet egyetlen billentyűzettel és egérrel irányíthassa.
Kettős vezérlés (Beépített KVM).
*A megfelelő működéshez csatlakoztassa mindkét számítógépet a monitorhoz USB‑C és USB A‑B kábelekkel. A csomag mindkét kábelt tartalmazza.
*A kettős vezérlés funkcióhoz mindkét számítógépnek (fő PC és alárendelt PC) ugyanazon a hálózaton kell lennie. Emellett a monitort ahhoz a számítógéphez kell csatlakoztatni, amely fő PC módban fut.
Egy képernyő, több nézet
Tegye még hatékonyabbá a többfeladatos munkavégzést a Picture‑by‑Picture (PBP) és Picture‑in‑Picture (PIP) funkciók használatával: csatlakoztasson több eszközt, ossza fel a kijelzőt, vagy helyezzen el egy kisebb ablakot a főablak fölött.
Váltson gyorsan!
Az LG Switch alkalmazás segít az Ön munkájához és életéhez optimalizálni a monitort. Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatja a téma kialakítását, vagy elindíthat egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel.
*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez keressen rá a 38BR85QC-re az LG.com támogatási menüjében.
USB Type-C™ és RJ45
Produktivitási központ
egyszerű csatlakozással
Növelje produktivitását egy olyan monitorral, amely RJ45 (LAN) portot kínál a stabil, vezetékes Ethernet‑kapcsolathoz. Az USB Type‑C™ csatlakozó pedig lehetővé teszi különféle eszközök csatlakoztatását, az adatátvitelt és akár 90W-os tápellátást egyetlen kábelen keresztül.
USB Type-C™, RJ45 port.
*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB Type-C™ kábelt kell csatlakoztatni a monitor USB Type-C™ portjához.
*A csomagban található kábelek: HDMI, USB-C, USB A-B és DP.
Portok közeli nézete.
Támogatott portok
Egyszerű és kényelmes
Találja meg az Önnek legmegfelelőbb nézési szöget az ergonomikusan kialakított állvánnyal: a magasság, a döntés és az elforgatás könnyedén állítható, így mindig megtalálhatja a kényelmes pozíciót.
A doboz tartalma
1. Állványtest 2. Állványtalp 3. Kábeltartó 4. Tápkábel 5. HDMI kábel 6. DP kábel 7. USB A–B kábel 8. USB C–C kábel
Állványtest, állványalap, kábeltartó, táp jelzőrendszer, HDMI kábel, DP kábel, USB A–B kábel és USB C–C kábel a dobozban.
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Képernyőméret [hüvelyk]
37.5"
Általános - Felbontás
3840 x 1600
Általános - Paneltípus
IPS
Általános - Képarány
21:9
Általános - Színskála (tip.)
DCIP3 98% (CIE1976)
Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]
450 cd/m²
Általános - Ívelt
2300R
Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
144 Hz
Általános - Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Képernyőméret [hüvelyk]
37.5"
Képarány
21:9
Paneltípus
IPS
Válaszidő
1ms (GtG at Faster)
Felbontás
3840 x 1600
Képpontosztás [mm]
0.2291 x 0.2291 mm
Színmélység (színek száma)
1.07B
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Fényerő (tip.) [cd/m²]
450 cd/m²
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Színskála (tip.)
DCIP3 98% (CIE1976)
Ívelt
2300R
Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]
144 Hz
Fényerő (min.) [cd/m²]
360 cd/m²
Kontrasztarány (min.)
700:1
Képernyőméret [cm]
95.29 cm
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
Beépített KVM
Igen
HDMI
Igen (2 db)
DisplayPort
Igen (1 db)
DP verzió
1.4
USB-C
Igen (1 db)
Fejhallgató kimenet
4 pólusú (Hang + Mikrofon)
LAN (RJ-45)
Igen
USB Downstream Port
4 db USB3.2 Gen1 (USB-A)
1 db USB3.2 Gen1 (USB-C)
USB Upstream Port
1 db USB3.2 Gen1
USB-C (adatátvitel)
Igen
USB-C (tápellátás)
90W
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK
HDR 10
Igen
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatikus fényerő
Igen
Color Weakness
Igen
Smart Energy Saving
Igen
Gyári színkalibráció
Igen
PIP
Igen
PBP
2PBP
Villódzásmentes kép
Igen
NVIDIA G-Sync™
Igen
Hardveres szinkalibráció
Igen
Dynamic Action Sync
Igen
Feketestabilizátor
Igen
Célkereszt funkció
Igen
Olvasó mód
Igen
FPS számláló
Igen
VRR
Igen
Super Resolution+
Igen
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Nano IPS™ technológia
Igen
Felhasználó által beállított billentyű
Igen
Auto Input Switch
Igen
MECHANIKA
A kijelző pozíciójának beállítása
Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság
Falra rögzíthetőség [mm]
100 x 100 mm
HANG
Maxx Audio
Igen
Hangszóró
7W x 2
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
1058 x 539 x 235 mm
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
896.4 x 593.9 x 306.8 mm (Fent) /
896.4 x 483.9 x 306.8 mm (Lent)
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
896.4 x 394.4 x 110.1 mm
Súly - doboz [kg]
13.7 kg
Súly - talppal [kg]
10.5 kg
Súly - talp nélkül [kg]
8 kg
INFORMÁCIÓ
Termék neve
38”-os UltraWide™ WQHD+ Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel
Év
2024
TÁPELLÁTÁS
Energiafogyasztás (alvó üzemmód)
Kevesebb mint 0,5W
Energiafogyasztás (DC ki)
Kevesebb mint 0,3W
AC bemenet
100~240V (50/60Hz)
Típus
Beépített áramforrás
DC kimenet
220W (20.5V / 11A)
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
40.33W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)
36.5W
TARTOZÉKOK
Display Port
Igen
HDMI
Igen (ver 2.1)
USB A to B
Igen
USB-C
Igen
SZOFTVER KOMPATIBILITÁS
Kettős vezérlés
Igen
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Igen
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Igen
