38”-os UltraWide™ WQHD+ Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

38BR85QC_EU new Erp label.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
38BR85QC_EU new Erp label.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

38”-os UltraWide™ WQHD+ Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

38BR85QC-W
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
térbeli nézet
+15 fokos oldalnézet
oldalnézet
a monitor oldalnézete, ahogy a magasságállítással lefelé mozog
elölnézet
-15 fokos oldalnézet
térbeli nézet
+15 fokos oldalnézet
oldalnézet
a monitor oldalnézete, ahogy a magasságállítással lefelé mozog

Fő tulajdonságok

  • 38”-os 21:9 WQHD+ (3840x1600) ívelt Nano IPS kijelző
  • VESA Display HDR™ 600 / DCI-P3 98% (Tip.)
  • 144Hz-es képfrissítési sebesség / IPS 1ms (GtG)
  • PBP / PIP / Kettős vezérlés (Beépített KVM)
  • Állítható magasság / Dönthetőség / Elforgatás
  • USB Type-C™ / HDMI / DP / RJ45 / USB (Upstream / Downstream)
Több
LG UltraWide™ Monitor Curved Logo

Lásson többet, tegyen többet

LG UltraWide™ ívelt monitor.

LG UltraWide™ Monitor Curved Logo.

 

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

38"-os WQHD+ kijelző 144Hz-el

Bővítse ki munkaterét!

38"-os WQHD+ kijelző 144Hz-el

USB Type‑C, RJ45 és további csatlakozók

Csatlakozzon
mindenhez!

USB Type‑C, RJ45 és további csatlakozók

PBP és PIP / Beépített KVM.

Oldjon meg
minden feladatot!

PBP és PIP / Beépített KVM

HDR600 / DCI-P3 98% (Tip.).

Lásson valódi
színeket!

HDR600 / DCI-P3 98% (Tip.)

LG Switch alkalmazás.

Váltson
gyorsan!

LG Switch alkalmazás

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

WQHD+ (3840x1600) és ívelt (2300R)

Ultraszéles munkatér
a maximális produktivitáshoz

Az UltraWide™ QHD+ (3840x1600) felbontású, 2300R íveltségű és 3 oldalon keret nélküli kijelző ideális többfeladatos munkához, mivel egyszerre több programot is képes megjeleníteni.

 

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

Nano IPS és DCI-P3 98% (Tip.)

Minden részlet életre kel

A Nano IPS és a DCI-P3 98% (Tip.) színskála támogatásával a nagy felbontású WQHD+ (3840x1600) kijelző széles színspektrumot, részletgazdag árnyalatokat és kiemelkedő kontrasztot biztosít.

Nano IPS, DCI-P3 98% (Tip.).

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

VESA DisplayHDR™ 600

Tiszta és élénk HDR élmény

A VESA DisplayHDR™ 600 technológiának köszönhetően a monitor rendkívül széles fényerő‑ és kontraszttartományt biztosít, így még magával ragadóbb élményt nyújt a legújabb HDR‑játékok, filmek és fényképek megtekintésekor.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*Ez a funkció a felhasználó PC-beállításaitól vagy környezetétől függően változhat.

Kettős vezérlés (Beépített KVM)

Több eszköz, egy monitor

A kettős vezérlés lehetővé teszi, hogy két számítógéppel dolgozzon egy monitoron keresztül, és könnyedén továbbítson fájlokat bármelyik gépre. A beépített KVM funkció pedig biztosítja, hogy mindkét számítógépet egyetlen billentyűzettel és egérrel irányíthassa.

Kettős vezérlés (Beépített KVM).

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A megfelelő működéshez csatlakoztassa mindkét számítógépet a monitorhoz USB‑C és USB A‑B kábelekkel. A csomag mindkét kábelt tartalmazza.

*A kettős vezérlés funkcióhoz mindkét számítógépnek (fő PC és alárendelt PC) ugyanazon a hálózaton kell lennie. Emellett a monitort ahhoz a számítógéphez kell csatlakoztatni, amely fő PC módban fut.

PBP és PIP

Egy képernyő, több nézet

Tegye még hatékonyabbá a többfeladatos munkavégzést a Picture‑by‑Picture (PBP) és Picture‑in‑Picture (PIP) funkciók használatával: csatlakoztasson több eszközt, ossza fel a kijelzőt, vagy helyezzen el egy kisebb ablakot a főablak fölött.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

LG Switch alkalmazás

Váltson gyorsan!

Az LG Switch alkalmazás segít az Ön munkájához és életéhez optimalizálni a monitort. Könnyedén feloszthatja a teljes kijelzőt akár 6 részre, megváltoztathatja a téma kialakítását, vagy elindíthat egy videohívási platformot egy hozzárendelt gyorsbillentyűvel. 

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez keressen rá a 38BR85QC-re az LG.com támogatási menüjében.

Beépített hangszórók MaxxAudio-val.

Beépített hangszórók MaxxAudio® technológiával

Merüljön el a hangzásban!

A beépített 2 db 7W-os hangszórók tiszta hangzást biztosítanak további külső eszközök nélkül, így több hely szabadul fel az asztalán.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

USB Type-C™ és RJ45

Produktivitási központ
egyszerű csatlakozással

Növelje produktivitását egy olyan monitorral, amely RJ45 (LAN) portot kínál a stabil, vezetékes Ethernet‑kapcsolathoz. Az USB Type‑C™ csatlakozó pedig lehetővé teszi különféle eszközök csatlakoztatását, az adatátvitelt és akár 90W-os tápellátást egyetlen kábelen keresztül.

Kijelző piktogram.

Kijelző

Adatpiktogram.

Adat

Tápellátás-piktogram.

Tápellátás

Ethernet piktogram.

Ethernet

USB Type-C™, RJ45 port.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB Type-C™ kábelt kell csatlakoztatni a monitor USB Type-C™ portjához.

*A csomagban található kábelek: HDMI, USB-C, USB A-B és DP.

Portok közeli nézete.

Támogatott portok

USB 3.0 upstream piktogram.

USB 3.0 upstream

USB 3.0 downstream piktogram.

4 x USB 3.0 downstream

USB Type-C piktogram.

2 x USB Type-C

LAN piktogram.

LAN

HDMI piktogram.

2 x HDMI

DisplayPort piktogram.

DisplayPort

Ergonomikus formatervezés

Egyszerű és kényelmes

Találja meg az Önnek legmegfelelőbb nézési szöget az ergonomikusan kialakított állvánnyal: a magasság, a döntés és az elforgatás könnyedén állítható, így mindig megtalálhatja a kényelmes pozíciót.

Ez a monitor 3 oldalon lényegében keret nélküli megoldást kínál.

Keret nélküli kialakítás

3 oldalon lényegében keret nélküli

A monitor elforgatható.

Elforgatható

-15~15˚

A monitor dőlésszöge állítható.

Dönthető

-5~25˚

A monitor magassága állítható.

Állítható magasság

483,9~593,9mm

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során láthatóktól.

A doboz tartalma

1. Állványtest 2. Állványtalp 3. Kábeltartó 4. Tápkábel 5. HDMI kábel 6. DP kábel 7. USB A–B kábel 8. USB C–C kábel

Állványtest, állványalap, kábeltartó, táp jelzőrendszer, HDMI kábel, DP kábel, USB A–B kábel és USB C–C kábel a dobozban.

*A termék képe csak illusztrációs célokat szolgál, és eltérhet a tényleges terméktől.

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Képernyőméret [hüvelyk]

    37.5"

  • Általános - Felbontás

    3840 x 1600

  • Általános - Paneltípus

    IPS

  • Általános - Képarány

    21:9

  • Általános - Színskála (tip.)

    DCIP3 98% (CIE1976)

  • Általános - Fényerő (tip.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Általános - Ívelt

    2300R

  • Általános - Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    144 Hz

  • Általános - Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Mechanika - A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    37.5"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    IPS

  • Válaszidő

    1ms (GtG at Faster)

  • Felbontás

    3840 x 1600

  • Képpontosztás [mm]

    0.2291 x 0.2291 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Színskála (tip.)

    DCIP3 98% (CIE1976)

  • Ívelt

    2300R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    144 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    700:1

  • Képernyőméret [cm]

    95.29 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • Beépített KVM

    Igen

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    4 pólusú (Hang + Mikrofon)

  • LAN (RJ-45)

    Igen

  • USB Downstream Port

    4 db USB3.2 Gen1 (USB-A)
    1 db USB3.2 Gen1 (USB-C)

  • USB Upstream Port

    1 db USB3.2 Gen1

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    90W

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatikus fényerő

    Igen

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Igen

  • PBP

    2PBP

  • Villódzásmentes kép

    Igen

  • NVIDIA G-Sync™

    Igen

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Igen

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Nano IPS™ technológia

    Igen

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Maxx Audio

    Igen

  • Hangszóró

    7W x 2

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1058 x 539 x 235 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    896.4 x 593.9 x 306.8 mm (Fent) /
    896.4 x 483.9 x 306.8 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    896.4 x 394.4 x 110.1 mm

  • Súly - doboz [kg]

    13.7 kg

  • Súly - talppal [kg]

    10.5 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    8 kg

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    38”-os UltraWide™ WQHD+ Nano IPS ívelt monitor 144 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2024

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Beépített áramforrás

  • DC kimenet

    220W (20.5V / 11A)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    40.33W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    36.5W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • USB A to B

    Igen

  • USB-C

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

