QuadWash™ mosogatógép, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték
Fő tulajdonságok
- QuadWash™
- Smart Rack+™
- Inverter Direct Drive™ motor
|A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Négy szórókar
Könnyen állítható magasság
A felső kosarat állítsa a 3 szint közül a kívánt magasságra, hogy a magasabb edények is elférjenek.
Szárítás automatikus ajtónyitással
A tökéletes szárítási eredmény érdekében az ajtó automatikusan kinyílik a program végén, így a forró levegő helyére friss levegő áramlik.
Kétzónás mosogatás
A kétzónás mosogatásnak köszönhetően, amíg az egyik kosárban a törékenyebb edények kímélő, addig a másik kosárban a masszívabbak intenzív módon tisztulnak.
Összegzés
MÉRETEK
Összes adat
SPECIFIKÁCIÓ
Kijelző típusa
LED
Mosogatógép típusa
Szabadonálló
Paneltípus
Front vezérlés
Terítékek száma
14
MEGJELENÉS
Szín
Hamvas ezüst
Állapotjelző LED-ek
Nem
Hátralévő idő kijelzése
Nem
Palást anyaga
STS
KOSARAK JELLEMZŐI
Evőeszköztartó kosár
Nem
Állítható magasságú felső kosár
Nem (rögzített)
PROGRAMOK ÉS OPCIÓK
Auto
Igen
Program megszakítása
Igen
Gyermekzár
Igen
Késleltetett indítás
Igen
Kímélő
Igen
Programletöltés
Nem
Dupla zóna
Igen
Eco
Igen
Energiatakarékos
Igen
Expressz
Igen
Extra száraz
Igen
Fél töltet
Igen
Erősen szennyezett
Nem
Magas hőmérséklet
Igen
Intenzív
Igen
Készülék tisztítás
Készülék tisztás (Tartsa lenyomva az intenzív program gombját 3 mp-ig)
Normál
Nem
Választható opciók száma
7
Programok száma
8
Frissítés
Nem
Öblítés
Igen
Gőz
Nem
Turbó
Igen
3 az 1-ben
Nem
Dry Plus
Nem
TELJESÍTMÉNY
Program idő
299
Expressz program hossza
57
Zajkibocsátási osztály
B
Zajszint (dB)
44
Turbo program hossza
79
Vízfogyasztás (L)
9,5
Energiaosztály
A
FŐ TERMÉKTULAJDONSÁGOK
Smart Rack+™
Igen
Antibakteriális kezelés
Igen
Aqua-Stop
Igen
Automatikus ajtónyitás
Igen
Mosószer- és öblítőszer-adagoló
Igen
DirectDrive motor™
Igen
Inverter Direct Drive motor
Igen
Szórókarok száma
3
QuadWash™
Igen
SenseClean mosási rendszer
Igen
Szennyezettségérzékelő
Igen
TrueSteam™
Nem
Variálható belső tér
Igen
Vízlágyító
Igen
MÉRET ÉS SÚLY
Állítható láb (mm)
30
Csomagolási méretek - SZxMxM (mm)
680 x 890 x 665
Súly csomagolással (kg)
51
Termékméret – Szé x Ma x Mé (mm)
600 x 850 x 600
Súly (kg)
46
TELJESÍTMÉNY/OSZTÁLYOZÁS
Frekvencia (Hz)
50
Energiafogyasztás (W)
1 600 - 1 800
Szükséges tápfeszültség (V)
220 - 240
INTELLIGENS FUNKCIÓK
NFC
Nem
Proaktív ügyféltámogatás
Nem
távirányító
Nem
Távfelügyelet
Nem
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
ThinQ Wifi funkcióval
Nem
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
