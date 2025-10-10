About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció
EU_DF375HVS_MEZ00721720.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció

EU_DF375HVS_MEZ00721720.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció

DF375HVS
A(z) QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF365FPS elölnézete
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
A(z) QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF365FPS elölnézete
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS
LG QuadWash™ gőzös mosogatógép TrueSteam™ technológiával, Automatikus ajtónyitás, 14 teríték, ThinQ™ WiFi funkció, DF375HVS

Fő tulajdonságok

  • QuadWash™
  • TrueSteam™
  • Smart Rack+™
  • Inverter Direct Drive™ motor
  • LG ThinQ™ WiFi funkcióval
  • Hamvas ezüst
Több
Miért LG mosogatógépet válasszon?

Miért LG mosogatógépet válasszon?

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Ragyogóan tiszta edények, kevesebb vízfolt*

Ragyogóan tiszta edények, kevesebb vízfolt*

A magas hőmérsékletű gőz segítségével a TrueSteam™ technológia az evőeszközök és az edények teljes felületéről könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket, így edényei ragyogóan tiszták lesznek.

Hatékony tisztítás

A magas hőmérsékletű gőz könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket.

Kevesebb vízfolt

A TrueSteam™ ereje akár 30%-kal csökkenti a vízfoltok mennyiségét, ezáltal edényei ragyogóan tiszták lesznek.*

*A nem gőzfunkciós LG típusokhoz képest.
Az LG saját mérési módszereit alkalmazva, a vízfoltok mennyiségének összehasonlítása az LG DFB325 (gőzfunkciós) és DFB415 (nem gőzfunkciós) modellek esetén.
A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

A vízsugarak minden sarkot elérnek

A vízsugarak minden sarkot elérnek

A Multi-Funkciós szórókarok nagynyomású fúvókáiból érkező vízsugár több szögből permetezi az edényeket, elérve minden sarkot és rést. A QuadWash™ így biztosítja, hogy edényei kifogástalanul tiszták legyenek.

A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Négy szórókar

Más modellekhez képest a kettő helyett négy szórókarral felszerelt QuadWash™ mosogatógép hatékonyabb tisztítási teljesítményre képes, így minden egyes edény ragyogóan tiszta lesz.

Szórókarok többirányú mozgása

A szórókarok előre és hátra billenő mozgást végeznek, miközben vízszintes irányban is forognak, ennek köszönhetően a különböző szögből érkező vízsugarak a mosogatógép minden sarkába eljutnak.
Edények egyszerű és rugalmas elhelyezése

Edények egyszerű és rugalmas elhelyezése

Az igény szerint könnyedén alakítható kosarak képesek minden kihívással megbirkózni, az edények méretétől és formájától függetlenül.

Lehajtható edénytartók

Rendezze edényeit tetszés szerint, legyen szó serpenyőről a felső kosárban, vagy nagy méretű tálról az alsóban.

Könnyen állítható magasság

A felső kosarat állítsa a 3 szint közül a kívánt magasságra, hogy a magasabb edények is elférjenek.

Állítható mélységű felső tálca

A hosszú merőkanalak vagy a kis kávéscsészék is praktikusan elrendezhetők.

A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Csendes, hatékony és megbízható

Csendes, hatékony és megbízható

Csendes, hatékony és megbízható

Az LG Inverter Direct Drive motor tervezésekor a csendes működést tartottuk szem előtt. A kevesebb mozgó alkatrésznek köszönhetően kategóriájában az egyik legcsendesebb mosogatógép, miközben megbízható teljesítményt nyújt.

A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet

Energiahatékonyság

A hagyományos motorokhoz képest az LG innovatív Inverter Direct Drive motorja energiahatékony működést biztosít.

Hosszú élettartam

Az LG mosogatógépre hosszú éveken keresztül számíthat. A Direct Drive motorra 10 év garanciát vállalunk.
Kényelem és Hatékonyság

Kényelem és Hatékonyság

Az igényei szerint variálható funkciók nem csupán hatékonyabb tisztítást és szárítást tesznek lehetővé, hanem jelentősen megkönnyítik konyhai teendőit is.

Szárítás automatikus ajtónyitással

A tökéletes szárítási eredmény érdekében az ajtó automatikusan kinyílik a program végén, így a forró levegő helyére friss levegő áramlik.

Turbó program

Válassza a turbó programot, amellyel az erősen szennyezett edényeket is kevesebb, mint egy óra alatt megtisztíthatja.

Kétzónás mosogatás

A kétzónás mosogatásnak köszönhetően, amíg az egyik kosárban a törékenyebb edények kímélő, addig a másik kosárban a masszívabbak intenzív módon tisztulnak.

Magas hőmérséklet

A mosogatógép belsejében a hőmérséklet az öblítés során akár a 80 °C-ot is elérheti, ezzel biztosítva a lehető leghigiénikusabb tisztítást edényei számára.

A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Innováció az "Okosotthon" kialakításához

Innováció az "Okosotthon" kialakításához

Az LG ThinQ™ a mosogatás kényelmének új dimenzióját nyitja meg.

További programok letöltése

Okostelefonjával az LG ThinQ™ alkalmazásban igényei szerint új programokat tölthet le, pl.: Pots&Pans (Serpenyők és Lábasok), Casseroles (Sütőtálak), Glassware (Poharak), Night Care (Éjszakai mód).

Igényre szabható beállítások

A mosogatógép progjamjainak alapbeállításait igényei szerint változtathatja az okostelefonos alkalmazás segítségével.

Géptisztítási emlékeztető

Óvja a mosogatógép tisztaságát a géptisztítási emlékeztető segítségével. Minden 30. ciklus után jelzőfény emlékezteti arra, hogy ideje lefuttatni a tisztítóprogramot.

Smart Diagnosis™

Okostelefonján keresztül a Smart Diagnosis™ gyors és hatékony problémamegoldást biztosít egyszerűen végrehajtható lépésekkel.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Vigyen új színt konyhája stílusába

Vigyen új színt konyhája stílusába

Az LG mosogatógép letisztult, modern stílust visz konyhájába.
Az LG innovatív technológiájának köszönhetően mosogatógépe legalább olyan szépen dolgozik majd Ön helyett, mint amilyen szép a kialakítása.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Minimalista stílus

Minimalista kialakításával az LG mosogatógép kiválóan illeszkedik bármely konyha stílusához.

Elegáns belső kialakítás

Ellenálló és könnyen kezelhető felület elegáns és esztétikus kivitelben.

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

Terítékek száma
14
Termékméret – Szé x Ma x Mé (mm)
600 x 850 x 600
Energiaosztály
A
Mosogatógép típusa
Szabadonálló

Összes adat

SPECIFIKÁCIÓ

  • Kijelző típusa

    LED

  • Mosogatógép típusa

    Szabadonálló

  • Paneltípus

    Felső vezérlés

  • Terítékek száma

    14

MEGJELENÉS

  • Szín

    Hamvas ezüst

  • Állapotjelző LED-ek

    3 jelzőfény

  • Hátralévő idő kijelzése

    Nem

  • Palást anyaga

    STS

KOSARAK JELLEMZŐI

  • Evőeszköztartó kosár

    Nem

  • Állítható magasságú felső kosár

    Igen (állítható)

PROGRAMOK ÉS OPCIÓK

  • Auto

    Igen

  • Program megszakítása

    Igen

  • Gyermekzár

    Igen

  • Késleltetett indítás

    Igen

  • Kímélő

    Igen

  • Programletöltés

    Igen

  • Dupla zóna

    Igen

  • Eco

    Igen

  • Energiatakarékos

    Igen

  • Expressz

    Igen

  • Extra száraz

    Igen

  • Fél töltet

    Igen

  • Erősen szennyezett

    Nem

  • Magas hőmérséklet

    Igen

  • Intenzív

    Igen

  • Készülék tisztítás

    Öntisztítás (Tartsa 3 mp-ig nyomva a Steam gombot az aktiváláshoz)

  • Normál

    Nem

  • Választható opciók száma

    8

  • Programok száma

    10

  • Frissítés

    Igen

  • Öblítés

    Igen

  • Gőz

    Igen

  • Turbó

    Igen

  • 3 az 1-ben

    Nem

  • Dry Plus

    Nem

TELJESÍTMÉNY

  • Program idő

    299

  • Expressz program hossza

    57

  • Zajkibocsátási osztály

    B

  • Zajszint (dB)

    43

  • Turbo program hossza

    79

  • Vízfogyasztás (L)

    9,5

  • Energiaosztály

    A

FŐ TERMÉKTULAJDONSÁGOK

  • Smart Rack+™

    Igen

  • Antibakteriális kezelés

    Igen

  • Aqua-Stop

    Igen

  • Automatikus ajtónyitás

    Igen

  • Mosószer- és öblítőszer-adagoló

    Igen

  • DirectDrive motor™

    Igen

  • Inverter Direct Drive motor

    Igen

  • Szórókarok száma

    3

  • QuadWash™

    Igen

  • SenseClean mosási rendszer

    Igen

  • Szennyezettségérzékelő

    Igen

  • TrueSteam™

    Igen

  • Variálható belső tér

    Igen

  • Vízlágyító

    Igen

MÉRET ÉS SÚLY

  • Állítható láb (mm)

    30

  • Csomagolási méretek - SZxMxM (mm)

    680 x 890 x 665

  • Súly csomagolással (kg)

    52

  • Termékméret – Szé x Ma x Mé (mm)

    600 x 850 x 600

  • Súly (kg)

    48

TELJESÍTMÉNY/OSZTÁLYOZÁS

  • Frekvencia (Hz)

    50

  • Energiafogyasztás (W)

    1 600 - 1 800

  • Szükséges tápfeszültség (V)

    220 - 240

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • NFC

    Nem

  • Proaktív ügyféltámogatás

    Nem

  • távirányító

    Nem

  • Távfelügyelet

    Igen

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • ThinQ Wifi funkcióval

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek

Hol kapható?

Webáruházak és boltok listája, ahol a termék kapható