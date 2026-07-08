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9 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, TurboWash™360, AI DD™ és WiFi funkció, Keskeny kialakítás
LG Gőzmosógép
AI DD™, TurboWash™360˚ , és Steam™ ikonok
*A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
*Az Intertek által tesztelve 2023. januárban, AI Wash program 3 kg ruhatöltettel összehasonlítva a Pamut (Cotton) programmal (F4Y7RYWOW). A ruha típusától és a környezeti adottságoktól függően a mosási végeredmény eltérő lehet.
*Az AI Direct Drive 3 program esetén választható (Cotton - Pamut, Mixed Fabric - Vegyes szövet, Easy Care - Szintetikus).
*Az Intertek által tesztelve, az IEC 60456: 5.0 szabvány alapján. A TurboWash™ 39 program IEC szabvány szerinti 5 kg ruhatöltettel és a hagyományos pamut (Cotton) program TurboWash™ funkcióval történő összehasonlítása (F4V9RWP2W kontra FC1450S2W). A környezeti adottságoktól függően a mosási végeredmény eltérő lehet.
A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.
*Az Allergy Care program, a BAF (British Allergy Foundation - Brit Allergia Alapítvány) jóváhagyása szerint, 99,9%-kal csökkenti a textíliára rakódott házi poratkák mennyiségét.
Az eredmény a környezeti tényezők függvényében változhat.
A videóban szereplő termék illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
*Az Intertek által tesztelve 2013 júliusában. A rozsdamentes acél baktericid hatása P. aeruginosa baktériummal szemben az eredeti mennyiséget és a 12 nappal későbbi mennyiséget összehasonlítva.
A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.
A képen és a videóban a termékek képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
KAPACITÁS - Mosási kapacitás (kg)
9,0
MÉRETEK ÉS SÚLY - Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600 x 850 x 475
Termékadatlap (Csak mosás) - Maximális Centrifuga sebesség (RPM)
1 200
JELLEMZŐK - ezDispense
Nem
JELLEMZŐK - Gőz technológia
Igen
Választható opciók - Gyűrődésvédelem
Igen
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Összes adat
DIZÁJN
Szín
Tükrös fehér
Ajtótípus
Fekete edzett üvegajtó
KAPACITÁS
Mosási kapacitás (kg)
9,0
KIJELZŐ
Késleltetett mosás (befejezés)
3–19 óra
Kijelző típusa
Tekerőgomb + LED érintésérzékeny kijelző
Ajtózárjelzés
Igen
JELLEMZŐK
6 Motion DD
Igen
AI DD
Igen
Típus
Elöltöltős mosógép
Program vége dallam
Igen
Ruhadarab hozzáadása
Igen
ezDispense
Nem
Inverter DirectDrive
Igen
Súlyautomatika
Igen
Gőz technológia
Igen
Dobvilágítás
Igen
Steam+ gőz technológia
Nem
Rozsdamentes acél dob
Igen
TurboWash360˚
Igen
Vibrációs szenzor
Nem
Emelők
Rozsdamentes acél emelők
Választható max. centrifugálási fordulatszám
1200
ENERGIAOSZTÁLY
Energiaosztály (mosás) A (A-G skála)
A
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
Programletöltés
Igen
Energiafelhasználás nyomon követése
Igen
Távindítás és nyomonkövetés
Igen
ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Dobtisztítási aszisztens
Igen
Okos párosítás
Igen
EAN KÓD
EAN kód
8806096259009
PROGRAMOK
Ágynemű
Igen
Pamut
Igen
Babaruha gőzzel
Nem
AI Wash
Igen
AI Wash & Dry
Nem
Allergy Care
Igen
Automata mosás
Nem
Babaruha
Nem
Babaruházat
Nem
Takaró
Nem
Hideg mosás
Nem
Színvédelem
Nem
Pamut+
Nem
Sötét ruhák
Nem
Kímélő
Igen
Programletöltés
Igen
Kabát
Nem
Szintetikus
Igen
Eco 40-60
Igen
Kényes anyagok
Nem
Higiénia
Nem
Intenzív 60
Nem
Mikroműanyag elleni védelem
Igen
Kevert anyagú ruhák
Igen
Szabadidőruha
Nem
Gyors 14
Igen
Gyors 30
Nem
Gyorsmosás
Igen
Gyors mosás + szárítás
Nem
Frissítés
Nem
Öblítés+Centrifugálás
Igen
Csendes mosás
Nem
Bőrkímélő
Nem
Ingujjak és gallérok
Nem
Centrifugálás
Igen
Sportruházat
Igen
Folteltávolítás
Nem
Gőzfrissítés
Nem
Dobtisztítás
Igen
TurboWash 39
Igen
TurboWash 49
Nem
TurboWash 59
Nem
Mosás + Szárítás
Nem
Gyapjú (Kézi/gyapjú)
Igen
VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
WiFi
Igen
Ruhadarab hozzáadása
Igen
Hangjelzés be/ki
Igen
Gyermekzár
Igen
Késleltetett mosás (befejezés)
Igen
Mosószer szintje
Nem
Előmosás
Igen
Távindítás
Igen
Öblítés
Nem
Öblítés és centrifugálás
Igen
Öblítés+
Igen
Öblítő szintje
Nem
Centrifugálási fordulatszám
1200/1000/800/600/400/Nincs centrifugálás
Gőz technológia
Igen
Hőmérséklet
Hideg/20/30/40/60/95 ℃
Dobtisztítás
Igen
TurboWash
Igen
Mosás
Nem
Gyűrődésvédelem
Igen
ColdWash
Nem
Automata mosószeradagoló tisztítás
Nem
MÉRETEK ÉS SÚLY
Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm)
660x890x580
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600 x 850 x 475
Súly (kg)
59,0
Súly csomagolással (kg)
63,0
Mélység a hátlaptól az ajtóig (Mé‘ mm)
535
Termék mélysége 90˚-ra nyitott ajtóval (Mé'' mm)
1 015
TERMÉKADATLAP (CSAK MOSÁS)
Energiafogyasztás 100 ciklusra levetítve (kWh)
35
Energiahatékonysági besorolás
A
Maximális Centrifuga sebesség (RPM)
1 200
Centrifugálási zajszint (hangerő szint) (dBa)
71
Centrifuga teljesítmény - Hatékonysági besorolás
B
Mosási kapacitás (kg)
9,0
Vízfogyasztás ciklusonként (L)
50
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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