A nagy hatékonyságú inverteres Direct Drive motor közvetlenül a mosógép dobjára van szerelve így javítva a mosás hatásfokát, mindezt zajmentesen. Az inverteres DD motorok kevesebb mozgó alkatrészből állnak, ezáltal csökken a vibráció és hosszabb lesz az élettartam, továbbá csökken a motorok energiavesztesége, és így az áramfogyasztás is.