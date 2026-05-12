We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.
*A javasolt maximális terhelés programonként eltérő lehet, a részletes leírást keresse a használati útmutatóban!
A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Steam™
Mélyreható tisztítás
Az LG Steam™ technológia eltávolítja az allergén anyagok 99,9%-át, például az allergiát vagy légzőszervi problémákat okozó poratkákat.*
Mélyreható tisztítás
*Az Allergy Care program, a BAF (British Allergy Foundation - Brit Allergia Alapítvány) jóváhagyása szerint, 99,9%-kal csökkenti a textíliára rakódott házi poratkák mennyiségét.
Az eredmény a környezeti tényezők függvényében változhat.
A videóban szereplő termék illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
*A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
A képen és a videóban a termékek képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
KAPACITÁS - Mosási kapacitás (kg)
9
MÉRETEK ÉS SÚLY - Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600x850x550
Termékadatlap (Csak mosás) - Maximális Centrifuga sebesség (RPM)
1 310
JELLEMZŐK - ezDispense
Nem
JELLEMZŐK - Gőz technológia
Igen
Választható opciók - Gyűrődésvédelem
Nem
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Összes adat
DIZÁJN
Szín
Antracit
Ajtótípus
Fekete edzett üvegajtó
KAPACITÁS
Mosási kapacitás (kg)
9
KIJELZŐ
Késleltetett mosás (befejezés)
3–19 óra
Kijelző típusa
Tekerőgomb + LED érintésérzékeny kijelző
Ajtózárjelzés
Igen
JELLEMZŐK
6 Motion DD
Igen
AI DD
Nem
Típus
Elöltöltős mosógép
Program vége dallam
Igen
Ruhadarab hozzáadása
Nem
ezDispense
Nem
Inverter DirectDrive
Igen
Súlyautomatika
Igen
Gőz technológia
Igen
Dobvilágítás
Nem
Steam+ gőz technológia
Nem
Rozsdamentes acél dob
Igen
TurboWash360˚
Nem
Vibrációs szenzor
Nem
Emelők
Műanyag emelők
Választható max. centrifugálási fordulatszám
1400
ENERGIAOSZTÁLY
Energiaosztály (mosás) A (A-G skála)
A
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
Programletöltés
Igen
Energiafelhasználás nyomon követése
Igen
Távindítás és nyomonkövetés
Igen
ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Dobtisztítási aszisztens
Igen
Okos párosítás
Igen
EAN KÓD
EAN kód
8806096578605
PROGRAMOK
Ágynemű
Nem
Pamut
Igen
Babaruha gőzzel
Nem
AI Wash
Nem
Allergy Care
Nem
Automata mosás
Nem
Babaruha
Nem
Babaruházat
Nem
Takaró
Nem
Hideg mosás
Nem
Színvédelem
Nem
Pamut+
Nem
Sötét ruhák
Nem
Kímélő
Igen
Programletöltés
Igen
Kabát
Nem
Szintetikus
Igen
Eco 40-60
Igen
Kényes anyagok
Nem
Higiénia
Nem
Intenzív 60
Nem
Kevert anyagú ruhák
Igen
Szabadidőruha
Nem
Gyors 14
Nem
Gyors 30
Igen
Gyorsmosás
Nem
Gyors mosás + szárítás
Nem
Frissítés
Nem
Öblítés+Centrifugálás
Nem
Csendes mosás
Nem
Bőrkímélő
Nem
Ingujjak és gallérok
Nem
Centrifugálás
Nem
Sportruházat
Igen
Folteltávolítás
Nem
Gőzfrissítés
Nem
Dobtisztítás
Igen
TurboWash 39
Nem
TurboWash 49
Nem
TurboWash 59
Nem
Mosás + Szárítás
Nem
Gyapjú (Kézi/gyapjú)
Igen
VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
WiFi
Igen
Ruhadarab hozzáadása
Igen
Hangjelzés be/ki
Nem
Gyermekzár
Igen
Késleltetett mosás (befejezés)
Igen
Mosószer szintje
Nem
Előmosás
Igen
Távindítás
Igen
Öblítés
Kétszer
Öblítés és centrifugálás
Igen
Öblítés+
Nem
Öblítő szintje
Nem
Centrifugálási fordulatszám
1400/1200/1000/800/400/Nincs centrifugálás
Gőz technológia
Nem
Hőmérséklet
Hideg/20/30/40/60/95 ℃
Dobtisztítás
Nem
TurboWash
Nem
Mosás
Igen
Gyűrődésvédelem
Nem
ColdWash
Nem
Automata mosószeradagoló tisztítás
Nem
MÉRETEK ÉS SÚLY
Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm)
660x890x660
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600x850x550
Súly (kg)
58,0
Súly csomagolással (kg)
62,0
Mélység a hátlaptól az ajtóig (Mé‘ mm)
590
Termék mélysége 90˚-ra nyitott ajtóval (Mé'' mm)
1 030
TERMÉKADATLAP (CSAK MOSÁS)
Energiafogyasztás 100 ciklusra levetítve (kWh)
49
Energiahatékonysági besorolás
A
Maximális Centrifuga sebesség (RPM)
1 310
Centrifugálási zajszint (hangerő szint) (dBa)
75
Centrifuga teljesítmény - Hatékonysági besorolás
B
Mosási kapacitás (kg)
9
Vízfogyasztás ciklusonként (L)
50
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.