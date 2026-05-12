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9 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, WiFi funkció

MEZ69313912 F4X1009NMB 改位置.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
MEZ69313912 F4X1009NMB 改位置.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

9 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, WiFi funkció

F4X1009NMB
Front view of 9 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, WiFi funkció F4X1009NMB
Elölnézet nyitott ajtóval
Felső rész elölnézete
Dob belső
Kijelző
Mosó- és öblítőszer adagoló
Perspektivikus nézet felülről, Mosó- és öblítőszer adagoló kihúzva
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet nyitott ajtóval
Jobb oldali nézet
LG 9 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, WiFi funkció, F4X1009NMB
Oldal nézet
Hátoldal
Front view of 9 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, WiFi funkció F4X1009NMB
Elölnézet nyitott ajtóval
Felső rész elölnézete
Dob belső
Kijelző
Mosó- és öblítőszer adagoló
Perspektivikus nézet felülről, Mosó- és öblítőszer adagoló kihúzva
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet nyitott ajtóval
Jobb oldali nézet
LG 9 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, WiFi funkció, F4X1009NMB
Oldal nézet
Hátoldal

Fő tulajdonságok

  • Inverter Direct Drive™
  • 6 MOTION technológia: 6-féle dobmozgás a ruhák extra megóvásáért
  • Steam™
  • LG ThinQ™ WiFi funkcióval
  • Hátralévő idő kijelzés
  • Edzettüveg-ajtó
Több
Optimális mosás minden textíliához

Optimális mosás minden textíliához

6 Motion DD

Optimális mosás minden textíliához

Válasszon ki bármilyen programot, a mosógép a 6 Motion Direct Drive technológiának köszönhetően hatféle dobmozgást kombinál annak érdekében, hogy kíméletesen mossa makulátlanul tisztára a ruhákat.
6 Motion DD 6 féle dobmozgását szemléltető kép

Miben segít az AI DD™?

A képen és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék valóságban eltérő lehet.

Kevesebb vibráció, kevesebb zaj

Kevesebb vibráció, kevesebb zaj

Inverter Direct Drive

Kevesebb vibráció, kevesebb zaj

A nagy hatékonyságú inverteres Direct Drive motor közvetlenül a mosógép dobjára van szerelve így javítva a mosás hatásfokát, mindezt zajmentesen. Az inverteres DD motorok kevesebb mozgó alkatrészből állnak, ezáltal csökken a vibráció és hosszabb lesz az élettartam, továbbá csökken a motorok energiavesztesége, és így az áramfogyasztás is.

*A javasolt maximális terhelés programonként eltérő lehet, a részletes leírást keresse a használati útmutatóban!
A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Steam™

Mélyreható tisztítás

Az LG Steam™ technológia eltávolítja az allergén anyagok 99,9%-át, például az allergiát vagy légzőszervi problémákat okozó poratkákat.*

Videó megtekintése

Mélyreható tisztítás

*Az Allergy Care program, a BAF (British Allergy Foundation - Brit Allergia Alapítvány) jóváhagyása szerint, 99,9%-kal csökkenti a textíliára rakódott házi poratkák mennyiségét.
Az eredmény a környezeti tényezők függvényében változhat.
A videóban szereplő termék illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Eltávolítja az allergének 99,9%-át

Eltávolítja az allergének 99,9%-át

A gőz erejével 99,9%-kal csökken a szövetszálakra rakódott allergének mennyisége.
Eltávolítja az allergének 99,9%-át

Hosszú élettartam

Időtálló kialakítás

A karcálló edzettüveg-ajtó hozzájárul a készülék hosszú élettartamához.

*A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Elegáns és jól látható
Dizájn

Elegáns és jól látható

Jobban látható kijelző és nagyobb programválasztó gomb metál bevonattal.
Okos háztartási készülékek

Okos háztartási készülékek

LG ThinQ™

Okos háztartási készülékek

Az LG ThinQ™ technológiának köszönhetően távolról is vezérelheti mosógépét és az applikációból további mosási porgramokat tölthet le rá. Wi-Fi-n keresztül egyszerűen kapcsolatba léphet a készülékkel és elérheti a legkorszerűbb fejlesztéseket is.
Okos háztartási készülékek Videó megtekintése

A képen és a videóban a termékek képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

Techspec
Mosási kapacitás (kg)
9
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600x850x550
Energiaosztály (mosás) A (A-G skála)
A
TÍPUS
Gőzmosógép

Legfontosabb műszaki adatok

  • KAPACITÁS - Mosási kapacitás (kg)

    9

  • MÉRETEK ÉS SÚLY - Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)

    600x850x550

  • Termékadatlap (Csak mosás) - Maximális Centrifuga sebesség (RPM)

    1 310

  • JELLEMZŐK - ezDispense

    Nem

  • JELLEMZŐK - Gőz technológia

    Igen

  • Választható opciók - Gyűrődésvédelem

    Nem

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ Wifi funkcióval

    Igen

Összes adat

DIZÁJN

  • Szín

    Antracit

  • Ajtótípus

    Fekete edzett üvegajtó

KAPACITÁS

  • Mosási kapacitás (kg)

    9

KIJELZŐ

  • Késleltetett mosás (befejezés)

    3–19 óra

  • Kijelző típusa

    Tekerőgomb + LED érintésérzékeny kijelző

  • Ajtózárjelzés

    Igen

JELLEMZŐK

  • 6 Motion DD

    Igen

  • AI DD

    Nem

  • Típus

    Elöltöltős mosógép

  • Program vége dallam

    Igen

  • Ruhadarab hozzáadása

    Nem

  • ezDispense

    Nem

  • Inverter DirectDrive

    Igen

  • Súlyautomatika

    Igen

  • Gőz technológia

    Igen

  • Dobvilágítás

    Nem

  • Steam+ gőz technológia

    Nem

  • Rozsdamentes acél dob

    Igen

  • TurboWash360˚

    Nem

  • Vibrációs szenzor

    Nem

  • Emelők

    Műanyag emelők

  • Választható max. centrifugálási fordulatszám

    1400

ENERGIAOSZTÁLY

  • Energiaosztály (mosás) A (A-G skála)

    A

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • Programletöltés

    Igen

  • Energiafelhasználás nyomon követése

    Igen

  • Távindítás és nyomonkövetés

    Igen

  • ThinQ Wifi funkcióval

    Igen

  • Dobtisztítási aszisztens

    Igen

  • Okos párosítás

    Igen

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096578605

PROGRAMOK

  • Ágynemű

    Nem

  • Pamut

    Igen

  • Babaruha gőzzel

    Nem

  • AI Wash

    Nem

  • Allergy Care

    Nem

  • Automata mosás

    Nem

  • Babaruha

    Nem

  • Babaruházat

    Nem

  • Takaró

    Nem

  • Hideg mosás

    Nem

  • Színvédelem

    Nem

  • Pamut+

    Nem

  • Sötét ruhák

    Nem

  • Kímélő

    Igen

  • Programletöltés

    Igen

  • Kabát

    Nem

  • Szintetikus

    Igen

  • Eco 40-60

    Igen

  • Kényes anyagok

    Nem

  • Higiénia

    Nem

  • Intenzív 60

    Nem

  • Kevert anyagú ruhák

    Igen

  • Szabadidőruha

    Nem

  • Gyors 14

    Nem

  • Gyors 30

    Igen

  • Gyorsmosás

    Nem

  • Gyors mosás + szárítás

    Nem

  • Frissítés

    Nem

  • Öblítés+Centrifugálás

    Nem

  • Csendes mosás

    Nem

  • Bőrkímélő

    Nem

  • Ingujjak és gallérok

    Nem

  • Centrifugálás

    Nem

  • Sportruházat

    Igen

  • Folteltávolítás

    Nem

  • Gőzfrissítés

    Nem

  • Dobtisztítás

    Igen

  • TurboWash 39

    Nem

  • TurboWash 49

    Nem

  • TurboWash 59

    Nem

  • Mosás + Szárítás

    Nem

  • Gyapjú (Kézi/gyapjú)

    Igen

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK

  • WiFi

    Igen

  • Ruhadarab hozzáadása

    Igen

  • Hangjelzés be/ki

    Nem

  • Gyermekzár

    Igen

  • Késleltetett mosás (befejezés)

    Igen

  • Mosószer szintje

    Nem

  • Előmosás

    Igen

  • Távindítás

    Igen

  • Öblítés

    Kétszer

  • Öblítés és centrifugálás

    Igen

  • Öblítés+

    Nem

  • Öblítő szintje

    Nem

  • Centrifugálási fordulatszám

    1400/1200/1000/800/400/Nincs centrifugálás

  • Gőz technológia

    Nem

  • Hőmérséklet

    Hideg/20/30/40/60/95 ℃

  • Dobtisztítás

    Nem

  • TurboWash

    Nem

  • Mosás

    Igen

  • Gyűrődésvédelem

    Nem

  • ColdWash

    Nem

  • Automata mosószeradagoló tisztítás

    Nem

MÉRETEK ÉS SÚLY

  • Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm)

    660x890x660

  • Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)

    600x850x550

  • Súly (kg)

    58,0

  • Súly csomagolással (kg)

    62,0

  • Mélység a hátlaptól az ajtóig (Mé‘ mm)

    590

  • Termék mélysége 90˚-ra nyitott ajtóval (Mé'' mm)

    1 030

TERMÉKADATLAP (CSAK MOSÁS)

  • Energiafogyasztás 100 ciklusra levetítve (kWh)

    49

  • Energiahatékonysági besorolás

    A

  • Maximális Centrifuga sebesség (RPM)

    1 310

  • Centrifugálási zajszint (hangerő szint) (dBa)

    75

  • Centrifuga teljesítmény - Hatékonysági besorolás

    B

  • Mosási kapacitás (kg)

    9

  • Vízfogyasztás ciklusonként (L)

    50

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

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