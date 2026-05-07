13 kg, max. 1400 ford./perc, Gőzmosógép, TurboWash™360, AI DD™ és WiFi funkció.
*A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.
*Az EU 2019/2014 rendeletében meghatározott A energiaosztály minimális határértékéhez képest az Energiahatékonysági Index 30%-kal alacsonyabb.
*A tényleges eredmények a ruházattól és a környezeti tényezőktől függően eltérhetnek.
Microplastic Care program
Akár 60%-kal alacsonyabb mikroműanyag‑kibocsátás
A hintázó és hagyományos dobmozgások csökkentik a súrlódást, így akár 60%-kal kevesebb mikroműanyag kerül a vizekbe.
*Az Intertek által tesztelve 2023 júliusában. A Microplastic Care ciklus 3 kg töltettel (100% poliészter tréningfelső) a Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) ciklussal (F4Y7EYPBW) összehasonlítva.
*A mikroműanyag mennyiségének összevetése egy 20 μm-es szűrőn átszűrt részecskék mérése alapján történt.
*A tényleges eredmények a ruházattól és a környezeti tényezőktől függően eltérhetnek.
TurboWash™360°
Hatékony mosás mindössze 39 perc alatt
A TurboWash™ 360° technológia négy irányból érkező intenzív vízpermetének köszönhetően minden adag ruha kíméletesen, mégis alaposan tisztul meg, mindössze 39 perc alatt.
*Az Intertek által tesztelve az IEC 60456: 5.0 kiadás alapján.
*A TurboWash 39 ciklus 5 kg IEC töltettel, a hagyományos pamutprogram TurboWash funkcióval összehasonlítva (F4V9RWP2W vs.FC1450S2W).
*A tényleges eredmények a ruházattól és a környezeti tényezőktől függően eltérhetnek.
AI Wash
Optimalizált, Mesterséges Intelligencia alapú mosás az AI DD™ technológiával
Az AI Wash a töltet lágysága alapján optimalizálja a dobmozgásokat, így a finomabb textíliák esetén kíméletesebb ápolást és hatékonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé.
*Az Intertek által tesztelve 2023 novemberében. A pamut programhoz képest az AI Wash program javulást mutatott az anyagkímélés terén, valamint csökkent energiafogyasztást eredményezett 3 kg vegyes töltetű, puha anyagokkal (kevert anyagú ingek, blúzok, funkcionális pólók, sifonszoknyák, poliészter rövidnadrágok stb.) (F4X7VYP15).
*Az eredmények a mosott ruhák tömegétől, anyagtípusától és/vagy egyéb tényezőktől függően eltérhetnek.
*Az AI érzékelés 3 kg alatti töltet esetén aktiválódik.
*Az AI érzékelés nem aktiválódik, ha a Gőz funkció van kiválasztva.
*Az AI Wash csak hasonló anyagtípusok esetén használható [nem minden anyagtípus ismerhető fel], valamint megfelelő mosószer alkalmazása javasolt.
Automatikus mosó- és öblítőszer adagolás
Többszöri használat egyetlen, egyszerű feltöltéssel
Automatikusan adagolja a megfelelő mennyiségű mosószert és öblítőt, valamint okostelefonján jelzi, mikor esedékes az újratöltés, hogy a mosás mindig gyors és egyszerű legyen.
Az LG mosógép automatikus adagolója nyitva van, és mosószert töltenek bele.
*Wi‑Fi kapcsolat és a ThinQ alkalmazás szükséges. A funkciók előzetes értesítés nélkül változhatnak.
*Az eredmények a használati környezettől függően eltérhetnek.
Optimalizált mosás
Mosási programok az Ön szokásaihoz igazítva
Élvezze az egyszerűbb mosást kevesebb lépéssel. A készülék automatikusan kiválasztja a leggyakrabban használt programokat és beállításokat.
*10 mosás után az alapértelmezett programválasztás a leggyakrabban használt ciklusra áll be.
*Amennyiben egy adott programnál ugyanazok az opciók három egymást követő alkalommal kiválasztásra kerülnek, azok ezt követően automatikusan beállításra kerülnek.
Steam™
Gőz erejével az allergének ellen
Az LG Steam™ gőztechnológia behatol a ruhák sörtéibe, így segít csökkenteni az allergéneket.
*Az Allergy Care program, a BAF (British Allergy Foundation - Brit Allergia Alapítvány) jóváhagyása szerint csökkenti a textíliára rakódott házi poratkák mennyiségét.
*Az Allergy Care program, a BAF (British Allergy Foundation - Brit Allergia Alapítvány) jóváhagyása szerint csökkenti a textíliára rakódott házi poratkák mennyiségét.
Smart Pairing™
Egyszerűbb mosás okos párosítással
A Smart Pairing™ segítségével a mosógép és a szárítógép összehangolva működik, így ruhái mindig az ideális ápolást kapják.
*A Smart Pairing™ funkció használatához mindkét készüléket stabil Wi‑Fi hálózathoz, valamint egy kompatibilis mobileszközön futó LG ThinQ™ alkalmazáshoz kell csatlakoztatni.
Intuitív vezérlés az egyszerűbb mindennapokért
Egyszerű irányítás, bárhonnan, bármikor
Az LG ThinQ™ app segítségével egyszerűen csatlakozhat mosógépéhez, és egy gombnyomással elindíthatja a programot.
Kényelmes karbantartás és nyomonkövetés
Legyen szó mindennapi karbantartásról vagy nagyobb feladatokról, az LG ThinQ™ alkalmazással kényelmesen nyomon követheti mosógépe energiafogyasztását.
Legfontosabb műszaki adatok
KAPACITÁS - Mosási kapacitás (kg)
13
MÉRETEK ÉS SÚLY - Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600x615x850
Termékadatlap (Csak mosás) - Maximális Centrifuga sebesség (RPM)
1 400
JELLEMZŐK - ezDispense
Igen
JELLEMZŐK - Gőz technológia
Igen
Választható opciók - Gyűrődésvédelem
Nem
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Összes adat
DIZÁJN
Szín
Tükrös fehér
Ajtótípus
Fekete edzett üvegajtó
KAPACITÁS
Mosási kapacitás (kg)
13
KIJELZŐ
Késleltetett mosás (befejezés)
3–19 óra
Kijelző típusa
Tekerőgomb + LED és LCD érintésérzékeny kijelző
Ajtózárjelzés
Igen
JELLEMZŐK
6 Motion DD
Igen
AI DD
Igen
Típus
Elöltöltős mosógép
Program vége dallam
Igen
Ruhadarab hozzáadása
Igen
ezDispense
Igen
Inverter DirectDrive
Igen
Súlyautomatika
Igen
Gőz technológia
Igen
Dobvilágítás
Nem
Steam+ gőz technológia
Nem
Rozsdamentes acél dob
Igen
TurboWash360˚
Igen
Vibrációs szenzor
Igen
Emelők
Rozsdamentes acél emelők
Választható max. centrifugálási fordulatszám
1400
ENERGIAOSZTÁLY
Energiaosztály (mosás) A (A-G skála)
A
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
Programletöltés
Igen
Energiafelhasználás nyomon követése
Igen
Távindítás és nyomonkövetés
Igen
ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Dobtisztítási aszisztens
Igen
Okos párosítás
Igen
EAN KÓD
EAN kód
8806096258897
PROGRAMOK
Ágynemű
Igen
Pamut
Igen
Babaruha gőzzel
Igen
AI Wash
Igen
AI Wash & Dry
Nem
Allergy Care
Igen
Automata mosás
Nem
Babaruha
Nem
Babaruházat
Nem
Takaró
Igen
Hideg mosás
Igen
Színvédelem
Nem
Pamut+
Nem
Sötét ruhák
Nem
Kímélő
Igen
Kabát
Igen
Szintetikus
Igen
Eco 40-60
Igen
Kényes anyagok
Nem
Higiénia
Nem
Intenzív 60
Nem
Mikroműanyag elleni védelem
Igen
Kevert anyagú ruhák
Igen
Szabadidőruha
Nem
Gyors 14
Igen
Gyors 30
Nem
Gyorsmosás
Nem
Gyors mosás + szárítás
Nem
Frissítés
Nem
Öblítés+Centrifugálás
Igen
Csendes mosás
Igen
Bőrkímélő
Nem
Ingujjak és gallérok
Igen
Centrifugálás
Igen
Sportruházat
Igen
Folteltávolítás
Nem
Gőzfrissítés
Nem
Dobtisztítás
Igen
TurboWash 39
Igen
TurboWash 49
Nem
TurboWash 59
Nem
Mosás + Szárítás
Nem
Gyapjú (Kézi/gyapjú)
Igen
VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
WiFi
Igen
Ruhadarab hozzáadása
Igen
Hangjelzés be/ki
Igen
Gyermekzár
Igen
Késleltetett mosás (befejezés)
Igen
Mosószer szintje
Nem
Előmosás
Igen
Távindítás
Igen
Öblítés
Öblítés+ vízleeresztés nélkül / Öblítés vízleeresztés nélkül / Öblítés++ / Öblítés+ / Alapértelmezett / Nincs
Öblítés és centrifugálás
Igen
Öblítés+
Igen
Öblítő szintje
Nem
Centrifugálási fordulatszám
1400/1200/1000/800/400/Nincs centrifugálás
Gőz technológia
Igen
Hőmérséklet
Hideg/20/30/40/60/95 ℃
Dobtisztítás
Igen
TurboWash
Igen
Mosás
Igen
Gyűrődésvédelem
Nem
ColdWash
Nem
Automata mosószeradagoló tisztítás
Nem
MÉRETEK ÉS SÚLY
Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm)
660x890x705
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600x615x850
Súly (kg)
73,0
Súly csomagolással (kg)
77,0
Mélység a hátlaptól az ajtóig (Mé‘ mm)
655
Termék mélysége 90˚-ra nyitott ajtóval (Mé'' mm)
1 145
TERMÉKADATLAP (CSAK MOSÁS)
Energiafogyasztás 100 ciklusra levetítve (kWh)
33
Energiahatékonysági besorolás
A
Maximális Centrifuga sebesség (RPM)
1 400
Centrifugálási zajszint (hangerő szint) (dBa)
71
Centrifuga teljesítmény - Hatékonysági besorolás
B
Mosási kapacitás (kg)
13
Vízfogyasztás ciklusonként (L)
46
GYIK
Mekkora a szabványos méretű mosógép?
Az LG mosógépek szabványos szélességgel és magassággal rendelkeznek, így könnyen beilleszthetők a legtöbb háztartásba.
A mosógépek mélysége a dob méretétől és a kapacitástól függően eltérhet.
Szabványos méretek:
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 850 mm
- Mélység: 565–675 mm
Mekkora kapacitású mosógép az ideális?
Egy 2-3 fős háztartás számára 8–9 kg kapacitású mosógépet ajánlunk.
Nagyobb családok (4-6 fős háztartások), illetve különösen nagy mennyiségű mosás esetén érdemes 11–13 kg‑os modellt választani.
A nagyobb kapacitású mosógépek akár dupla paplanok mosására is alkalmasak.
Fontos megjegyezni, hogy az LG innovatív technológiáinak köszönhetően mosógépeink azonos méret mellett is nagyobb kapacitást kínálhatnak.
Hogyan válasszak energiahatékony mosógépet?
Ellenőrizze a mosógép energiacímkéjét, amely A (legjobb)–G (legrosszabb) skálán jelzi az energiahatékonyságot.
Az LG kínálatában megtalálhatók olyan mosógépek, melyek Tripla A besorolást* kínálnak energiahatékonyság, centrifugálás és zajszint tekintetében.
Az LG készülékekbe épített AI technológia a mosási töltethez leginkább megfelelő dobmozgásokat alkalmazza, ezáltal segít minimális szinten tartani az energiafelhasználást.
* LG belső laboratóriumi teszt az EN 60456:2016/A11:2020 szabvány alapján, F6V7RWP1WE modellen.
Az energia‑, centrifugálási és zajszint‑osztályok besorolása az EU 2019/2014 rendelet szerint történt.
Az eredmények a használati környezettől függően eltérhetnek.
Hogyan csökkenthetem a mosógép zajszintjét?
Első lépésként érdemes olyan LG mosógépet választani, amely Tripla A besorolással* rendelkezik energiahatékonyság, centrifugálás és zajszint tekintetében. Az LG DirectDrive™ motor innovatív technológiája kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, ami csökkenti a működési zajt, és egyben növeli a készülék élettartamát is a kisebb kopásnak köszönhetően.
A mosógép telepítésénél ügyeljen arra, hogy sík, stabil felületen álljon, és ezt időről időre ellenőrizze. Egy nem megfelelően kiegyensúlyozott készülék elmozdulhat vagy ütődhet, ami megnöveli a zajszintet.
A mosógép alá helyezett rezgéscsillapító alátétek szintén segíthetnek a zaj csökkentésében.
* LG belső laboratóriumi teszt az EN 60456:2016/A11:2020 szabvány alapján, F6V7RWP1WE modellen.
2) Az energia‑, centrifugálási és zajszint‑osztályok besorolása az EU 2019/2014 rendelet szerint történt.
3) Az eredmények a használati környezettől függően eltérhetnek.
Hogyan segíti az AI DD™ technológia a mosást?
Az LG AI DD™ mosógépei intelligens technológiával elemzik az egyes mosásoknál a ruhatöltet súlyát és lágyságát.
Az eredmény: a készülék automatikusan optimalizálja a dobmozgásokat, ami fokozott szövetvédelmet biztosít, így kedvenc ruhái hosszabb ideig megőrzik szépségüket.
A DirectDrive™ motor 6 Motion technológiát alkalmaz a hatékony mosás érdekében, kevesebb mozgó alkatrésszel, ami hosszabb élettartamot és energiahatékonyabb működést eredményez.
Mi az LG TurboWash™ 360° technológia?
Az LG gyors TurboWash™ 360° technológiája mindössze 39 perc alatt biztosít alaposan tiszta ruhákat, a mosást a textíliák igényeihez igazítva.
A 3D Multi Spray minden irányból vízsugarakat permetez, miközben az intelligens inverter szivattyú szabályozza a vízsugár erejét. Az optimális permetezési teljesítmény, a megfelelő mennyiségű mosószer és a pontos dobmozgás együttesen időt takarít meg anélkül, hogy a mosás minősége vagy a ruhák kímélete csorbát szenvedne.
Ez a gyorsmosás rekordidő alatt nyújt tökéletes tisztaságot.
Mit tudnak az LG okos mosógépek?
Az LG mosógépei mesterséges intelligenciát használnak a mosási mozgások optimalizálására minden egyes adag esetén. A több ezer mosási adatból származó, mélytanuláson alapuló technológia lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan érzékelje a textíliák jellemzőit, például a tömeget és a lágyságot.
Az eredmény: akár 10%‑kal jobb szövetvédelem*, amelynek köszönhetően ruhái hosszabb ideig megőrzik eredeti állapotukat.
Az LG Wi‑Fi‑képes okos mosógépei az okostelefonjára letölthető LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül is elérhetők és vezérelhetők, így bárhol kapcsolatban maradhat készülékével.
Indítsa el a mosást távolról egy érintéssel, kapjon értesítést a mosás befejezéséről, végezzen hibaelhárítást a Smart Diagnosis funkcióval, és töltsön le egyéni, előre beállított programokat – mindezt a ThinQ™ alkalmazáson keresztül.
* Az Intertek által tesztelve 2023 januárjában.
AI Wash program 3 kg töltettel összehasonlítva a Pamut programmal (F4Y7RYW0W). Az eredmények a ruhák típusától és a környezeti feltételektől függően eltérhetnek.
* Az AI érzékelési funkció nem aktiválódik, ha a Gőz opció be van kapcsolva.
Mi az LG mosógépek gőzfunkciója?
Az LG saját fejlesztésű Steam™ technológiája (egyes modelleken) hatékonyan veszi fel a harcot az allergénekkel.
Az Allergy Care funkció a mosási ciklus elején gőz segítségével fellazítja a textilszálakat, és feloldja az allergéneket – beleértve a pollent és a poratkákat is.
Hogyan működik az automatikus adagolás?
Az LG automatikus adagolóval ellátott mosógépeinek adagoló rendszere lehetővé teszi, hogy előre feltöltse a mosószer- és öblítő adagolót, majd a készülékre bízza a továbbiakat.
A beépített technológia érzékeli a ruhatöltet súlyát, és minden mosásnál pontosan a szükséges mennyiségű mosószert adagolja automatikusan. Ez kiküszöböli a túlzott adagolás kockázatát, időt takarít meg, és hozzájárul a ruhák élettartamának meghosszabbításához.
A megfelelő mosószeradagolás emellett segít abban is, hogy az elöltöltős mosógép hosszú távon optimális teljesítményt nyújtson. Nincs más dolga, mint becsukni az ajtót és megnyomni a start gombot.
Elérhetők az LG mosógépek különböző színekben?
Az LG modern, semleges színválasztékot kínál, így könnyedén találhat olyan mosógépet, amely harmonizál meglévő készülékeivel, vagy épp stílusos kontrasztot teremt.
Az elérhető színek a következők: klasszikus fehér, acél fekete és grafit.*
*A színek elérhetősége régiónként és modellenként eltérhet.