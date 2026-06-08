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9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció
Egyenletes teljesítmény, Környezetkímélő gondoskodás
A TÜV Green Product (Zöld Termék) tanúsítványa* igazolja a környezeti hatások minimalizálására tett erőfeszítéseinket.
DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép
* A Zöld Termék jelölés követelményei a társadalmi megfelelést, a termékbiztonságot, a veszélyes anyagok korlátozását és az erőforrások fenntartható felhasználását tartalmazzák.
**Az R290 hűtőközeggel ellátott LG szárítógép alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal rendelkezik, mint az R134a (GWP: R290 = 3, R134a = 1430)
A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Energiatakarékos és Tartós
- Az LG DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép 2, míg a hagyományos hőszivattyús szárítógép 1 dugattyús rendszerrel üzemel.
Megbízható szárítás
Spóroljon az áramszámlán az energiahatékony DUAL Inverter Hőszivattyú segítségével, amelyre 10 év garanciát vállalunk.*
*10 év garancia a DUAL Inverter Kompresszorra / Motorra (alkatrész garancia).
Szabaduljon meg a baktériumok 99,9%-ától az LG szárítógép segítségével*
*A TÜV SUD által felügyelt teszt igazolja, hogy az LG szárítógép az Allergy Care (Allergiavédelem) program segítségével 99,9%-kal csökkenti a szövetre rakódott baktériumok (S. aureus, P. aeruginosa, és K. pneumoniae) mennyiségét.
*A BAF (Brit Allergia Alapítvány - British Allergy Foundation) által igazolt teljesítményt nyújt a légzőszervi és bőrproblémákat okozó allergének kiszűrése érdekében.
*A képeken és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
A kép csupán illusztráció, és az eredmény az adott körülmények függvényében változhat.
*A kondenzátor tisztasága a környezeti tényezőktől függően eltérő lehet.
*Az automatikus kondenzátortisztítás működésének gyakorisága a ruhanemű méretétől és annak nedvességtartalmától függően változhat.
Ruhái újszerű állapotának megőrzése
*Az eredmény a ruha anyagának függvényében változhat.
A videóban szereplő termék illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Intelligens vezérlés, Kényelmesebb élet
Vezérlés akár távolról is
Töltse le az LG ThinQ™ alkalmazást a mobiltelefonjára, hogy bárhonnan irányítani tudja szárítógépét, és hogy értesítést kapjon a futó program befejezéséről.
Igényeinek megfelelő szárítási ciklusok
Többféle szárítási program közül választhat, hogy ruhái akár viselésre készen, tökéletesen szárazak legyenek.
Okos párosítás - Intelligens mosás és szárítás
Az LG ThinQ™ alkalmazás segítségével az LG mosógép Wi-Fi-n keresztül elküldi a legutoljára használt mosási beállításokat a szárítógép számára, így az automatikusan kiválasztja a megfelelő szárítási programot, hogy kellő védelmet nyújtson ruháinak.
*A környezeti tényezők befolyásolhatják a működést.
*Az LG SmartThinQ™ új elnevezése LG ThinQ™.
A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Sík kialakítás és variálható elhelyezés
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
Dizájn - Szín
Fehér
KAPACITÁS - Szárítási kapacitás (kg)
9,0
MÉRETEK ÉS SÚLY - Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600 x 850 x 660
Energiaosztály - Energiaosztály (szárítás) A+++ (A+++-D skála)
B
JELLEMZŐK - Dual Inverter hőszivattyú
Igen
JELLEMZŐK - Automatikus kondenzátor tisztítás
Igen
JELLEMZŐK - Szárítási technológia
Hőszivattyús szárítás
JELLEMZŐK - Megfordítható ajtónyitási irány
Igen
INTELLIGENS FUNKCIÓK - Okos párosítás
Igen
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ Wifi funkcióval
Igen
Összes adat
DIZÁJN
Szín
Fehér
Ajtótípus
Fekete edzett üvegajtó
KAPACITÁS
Szárítási kapacitás (kg)
9,0
KIJELZŐ
Késleltetett mosás (befejezés)
3–19 óra
Kijelző típusa
LED kijelző
Ajtózárjelzés
Nem
JELLEMZŐK
6 Motion DD
Nem
AI DD
Nem
Típus
Hőszivattyús szárítógép
Automatikus kondenzátor tisztítás
Igen
Program vége dallam
Igen
Dual Dry (EcoHybrid)
Igen
Dual Inverter hőszivattyú
Igen
Duplafalú szűrő
Igen
Víztartály kiürítés jelző
Igen
Szárítási technológia
Hőszivattyús szárítás
Inverter Motor
Igen
Inverter DirectDrive
Nem
Megfordítható ajtónyitási irány
Igen
Súlyautomatika
Igen
Szenzoros szárítás
Igen
Dobvilágítás
Igen
ENERGIAOSZTÁLY
Energiaosztály (szárítás) A+++ (A+++-D skála)
B
Energia osztály - korábbi standard
A+++
PROGRAMOK
AI Dry
Igen
Allergy Care - Antiallergén
Igen
Ágynemű felfrissítés
Nem
Nagy töltet
Nem
Pamut
Igen
Pamut+
Nem
Kímélő
Nem
Kabát felfrissítés
Nem
Programletöltés
Igen
Ágynemű
Nem
Szintetikus
Igen
Farmer
Nem
Kevert anyagú ruhák
Igen
Gyors 30
Nem
Gyors szárítás
Nem
Állványon szárítandó
Nem
Felfrissítés
Nem
Higiénikus kezelés gőzzel
Nem
Gőzfrissítés
Nem
Törülköző
Igen
Meleg levegő
Nem
Gyapjú
Igen
Sportruházat
Igen
Air Dry (hideg levegő)
Nem
Energiatakarékos szárítás
Igen
Gyors 40'
Nem
Időtakarékos szárítás
Igen
Turbo Dry
Igen
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
Okos párosítás
Igen
Programletöltés
Igen
Energiafelhasználás nyomon követése
Igen
Távindítás és nyomonkövetés
Igen
ThinQ Wifi funkcióval
Igen
EAN KÓD
EAN kód
8806096608760
VÁLASZTHATÓ OPCIÓK
Gyűrődésvédelem
Igen
Hűtőkarbantartás
Igen
Dobkarbantartás
Igen
Szárítási fokozat
3 szint
Kedvenc
Nem
Kevesebb idő
Nem
Több idő
Nem
Állványon szárítandó
Nem
WiFi
Igen
Hangjelzés be/ki
Igen
Gyermekzár
Igen
Késleltetett mosás (befejezés)
Igen
Távindítás
Igen
Gőz technológia
Nem
Szárítási idő
Igen
MÉRETEK ÉS SÚLY
Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm)
660 x 890 x 702
Mélység 90˚-ban nyitott ajtóval (mm)
1 140
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600 x 850 x 660
Súly (kg)
53,0
Súly csomagolással (kg)
57,0
OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTOZÉKOK
Szennyvíz kivezetőcső
Igen
Cipőszárító
Igen
Összeépítő panel
Nem
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - JELENLEGI STANDARD
Szárítógép
Igen
‘EU Ecolabel award’ díjazott
Nem
Kondenzációs hatékonysági osztály
A
Ciklusonkénti energifogyasztás pamut programon fél töltet esetén
0,76
Ciklusonkénti energifogyasztás pamut programon teljes töltet esetén
1,43
Kondenzációs hatékonyság teljes töltet esetén (%)
91
Kondenzációs hatékonyság fél töltet esetén (%)
91
Zajszint (dBA)
62
Energiafogyasztás (W) - kikapcsolt módban
0,35
Energiafogyasztás (W) - bekapcsolt módban
0,35
Alapértelmezett szárító program
Energiatakarékos szekrényszáraz
Idő (Perc) - (Teljes töltet)
269
Idő (perc) - (Részleges töltet)
160
Súlyozott kondenzációs hatékonyság (%)
91
Súlyozott energiafelhasználás 100 ciklus alatt (kWh)
92
Súlyozott programidő
207
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - KORÁBBI STANDARD
Szárítógép
Igen
‘EU Ecolabel award’ díjazott
Nem
Kondenzációs hatékonysági osztály
A
Készenléti állapot ideje (perc)
10
Ciklusonkénti energifogyasztás pamut programon fél töltet esetén
0,76
Ciklusonkénti energifogyasztás pamut programon teljes töltet esetén
1,43
Energiafogyasztás (kWh/év)
171
Kondenzációs hatékonyság teljes töltet esetén (%)
91
Kondenzációs hatékonyság fél töltet esetén (%)
91
Zajszint (dBA)
62
Energiafogyasztás (W) - kikapcsolt módban
0,35
Energiafogyasztás (W) - bekapcsolt módban
0,35
Alapértelmezett szárító program
Energiatakarékos szekrényszáraz
Idő (Perc) - (Teljes töltet)
269
Idő (perc) - (Részleges töltet)
160
Súlyozott kondenzációs hatékonyság (%)
91
Súlyozott programidő
207
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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