Dual Inverter Hőszivattyús szárítógép

* A Zöld Termék jelölés követelményei a társadalmi megfelelést, a termékbiztonságot, a veszélyes anyagok korlátozását és az erőforrások fenntartható felhasználását tartalmazzák.

**Az R290 hűtőközeggel ellátott LG szárítógép alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal rendelkezik, mint az R134a (GWP: R290 = 3, R134a = 1430)

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.