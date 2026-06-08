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9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció

MEZ69352666 RHX5009THB 25.7.4.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
MEZ69352666 RHX5009THB 25.7.4.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció

RHX5009THB
Front view of 9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció RHX5009THB
RHX5009THB, Dual Inverter szárítógép, elölnézet nyitott ajtóval
Felső rész elölnézete
9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció
Mosó- és öblítőszer adagoló
Dob belső
Perspektivikus nézet felülről, Mosó- és öblítőszer adagoló kihúzva
Bal oldali nézet
Perspektivikus nézet balról
Jobb oldali nézet
9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció
9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció
Oldal nézet
Hátoldal
Dob belső
Front view of 9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció RHX5009THB
RHX5009THB, Dual Inverter szárítógép, elölnézet nyitott ajtóval
Felső rész elölnézete
9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció
Mosó- és öblítőszer adagoló
Dob belső
Perspektivikus nézet felülről, Mosó- és öblítőszer adagoló kihúzva
Bal oldali nézet
Perspektivikus nézet balról
Jobb oldali nézet
9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció
9 kg, Eco Hybrid™ DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép, Automatikus kondenzátortisztítás és ThinQ™ WiFi funkció
Oldal nézet
Hátoldal
Dob belső

Fő tulajdonságok

  • Dual Inverter Heat Pump™
  • Hűtőközeg típusa: R290
  • TÜV tanúsítvány
  • Eco Hybrid™
  • Automatikus kondenzátortisztítás
  • Allergy Care - Antiallergén program
Több
DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép

Egyenletes teljesítmény, Környezetkímélő gondoskodás

Tapasztalja meg az energiatakarékosság, a kényelem és az egészséges szárítás új szintjét.
A TÜV Green Product (Zöld Termék) tanúsítványa* igazolja a környezeti hatások minimalizálására tett erőfeszítéseinket.

DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép

* A Zöld Termék jelölés követelményei a társadalmi megfelelést, a termékbiztonságot, a veszélyes anyagok korlátozását és az erőforrások fenntartható felhasználását tartalmazzák.

**Az R290 hűtőközeggel ellátott LG szárítógép alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal rendelkezik, mint az R134a (GWP: R290 = 3, R134a = 1430)

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Energiatakarékos és Tartós

  • Az LG DUAL Inverter Hőszivattyús szárítógép 2, míg a hagyományos hőszivattyús szárítógép 1 dugattyús rendszerrel üzemel.

Megbízható szárítás

Spóroljon az áramszámlán az energiahatékony DUAL Inverter Hőszivattyú segítségével, amelyre 10 év garanciát vállalunk.*

*10 év garancia a DUAL Inverter Kompresszorra / Motorra (alkatrész garancia).

Szabaduljon meg a baktériumok 99,9%-ától az LG szárítógép segítségével*

Nem kell aggódnia az allergének miatt, hiszen az Allergy Care (Antiallergén) program eltávolítja az allergiát okozó baktériumok és a házi poratkák 99,9%-át.

 

*A TÜV SUD által felügyelt teszt igazolja, hogy az LG szárítógép az Allergy Care (Allergiavédelem) program segítségével 99,9%-kal csökkenti a szövetre rakódott baktériumok (S. aureus, P. aeruginosa, és K. pneumoniae) mennyiségét.

*A BAF (Brit Allergia Alapítvány - British Allergy Foundation) által igazolt teljesítményt nyújt a légzőszervi és bőrproblémákat okozó allergének kiszűrése érdekében.

*A képeken és a videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Dupla szűrő

Dupla szűrő, Garantált tisztaság

A dupla szűrő kiszűri a ruhákról lehulló szöszöket és hajszálakat.
4 összehajtott ruha
Szenzoros szárítás

Optimális szárazság a program végén

A kiválasztott programnak megfelelően a nedvességérzékelő szenzorok segítségével a készülék automatikusan beállítja az optimális szárítási időt.

A kép csupán illusztráció, és az eredmény az adott körülmények függvényében változhat.

Automatikus kondenzátortisztítás

Kondenzátor kényelmes tisztítással

Élvezze az automatikus kondenzátortisztítás előnyeit és felejtse el a manuális tisztítást!

*A kondenzátor tisztasága a környezeti tényezőktől függően eltérő lehet.

*Az automatikus kondenzátortisztítás működésének gyakorisága a ruhanemű méretétől és annak nedvességtartalmától függően változhat.

Ruhái újszerű állapotának megőrzése 

A hőszivattyús technológiának köszönhető alacsony hőmérsékleten történő szárítás óvja a ruhákat a zsugorodástól.

*Az eredmény a ruha anyagának függvényében változhat.

A videóban szereplő termék illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG ThinQ™

Intelligens vezérlés, Kényelmesebb élet

Vezérlés akár távolról is

Töltse le az LG ThinQ™ alkalmazást a mobiltelefonjára, hogy bárhonnan irányítani tudja szárítógépét, és hogy értesítést kapjon a futó program befejezéséről.

Igényeinek megfelelő szárítási ciklusok

Többféle szárítási program közül választhat, hogy ruhái akár viselésre készen, tökéletesen szárazak legyenek.

Okos párosítás - Intelligens mosás és szárítás

Az LG ThinQ™ alkalmazás segítségével az LG mosógép Wi-Fi-n keresztül elküldi a legutoljára használt mosási beállításokat a szárítógép számára, így az automatikusan kiválasztja a megfelelő szárítási programot, hogy kellő védelmet nyújtson ruháinak.

*A környezeti tényezők befolyásolhatják a működést.

*Az LG SmartThinQ™ új elnevezése LG ThinQ™.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Sík kialakítás és variálható elhelyezés

  • Edzettüveg
    Edzettüveg
  • Megfordítható ajtónyitás
    Megfordítható ajtó
  • Mosógép és Szárítógép
    Mosógép, Szárítógép
  • Rozsdamentes acél dob
    Rozsdamentes acél dob
  • Twinwash-Mini-D
  • Helyezze egymásra
    Helyezze egymásra

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

F4WR510SWW
Szárítási kapacitás (kg)
9,0
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)
600 x 850 x 660
Energiaosztály (szárítás) A+++ (A+++-D skála)
B
TÍPUS
Dual Inverter Hőszivattyús szárítógép

Legfontosabb műszaki adatok

  • Dizájn - Szín

    Fehér

  • KAPACITÁS - Szárítási kapacitás (kg)

    9,0

  • MÉRETEK ÉS SÚLY - Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)

    600 x 850 x 660

  • Energiaosztály - Energiaosztály (szárítás) A+++ (A+++-D skála)

    B

  • JELLEMZŐK - Dual Inverter hőszivattyú

    Igen

  • JELLEMZŐK - Automatikus kondenzátor tisztítás

    Igen

  • JELLEMZŐK - Szárítási technológia

    Hőszivattyús szárítás

  • JELLEMZŐK - Megfordítható ajtónyitási irány

    Igen

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - Okos párosítás

    Igen

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ Wifi funkcióval

    Igen

Összes adat

DIZÁJN

  • Szín

    Fehér

  • Ajtótípus

    Fekete edzett üvegajtó

KAPACITÁS

  • Szárítási kapacitás (kg)

    9,0

KIJELZŐ

  • Késleltetett mosás (befejezés)

    3–19 óra

  • Kijelző típusa

    LED kijelző

  • Ajtózárjelzés

    Nem

JELLEMZŐK

  • 6 Motion DD

    Nem

  • AI DD

    Nem

  • Típus

    Hőszivattyús szárítógép

  • Automatikus kondenzátor tisztítás

    Igen

  • Program vége dallam

    Igen

  • Dual Dry (EcoHybrid)

    Igen

  • Dual Inverter hőszivattyú

    Igen

  • Duplafalú szűrő

    Igen

  • Víztartály kiürítés jelző

    Igen

  • Szárítási technológia

    Hőszivattyús szárítás

  • Inverter Motor

    Igen

  • Inverter DirectDrive

    Nem

  • Megfordítható ajtónyitási irány

    Igen

  • Súlyautomatika

    Igen

  • Szenzoros szárítás

    Igen

  • Dobvilágítás

    Igen

ENERGIAOSZTÁLY

  • Energiaosztály (szárítás) A+++ (A+++-D skála)

    B

  • Energia osztály - korábbi standard

    A+++

PROGRAMOK

  • AI Dry

    Igen

  • Allergy Care - Antiallergén

    Igen

  • Ágynemű felfrissítés

    Nem

  • Nagy töltet

    Nem

  • Pamut

    Igen

  • Pamut+

    Nem

  • Kímélő

    Nem

  • Kabát felfrissítés

    Nem

  • Programletöltés

    Igen

  • Ágynemű

    Nem

  • Szintetikus

    Igen

  • Farmer

    Nem

  • Kevert anyagú ruhák

    Igen

  • Gyors 30

    Nem

  • Gyors szárítás

    Nem

  • Állványon szárítandó

    Nem

  • Felfrissítés

    Nem

  • Higiénikus kezelés gőzzel

    Nem

  • Gőzfrissítés

    Nem

  • Törülköző

    Igen

  • Meleg levegő

    Nem

  • Gyapjú

    Igen

  • Sportruházat

    Igen

  • Air Dry (hideg levegő)

    Nem

  • Energiatakarékos szárítás

    Igen

  • Gyors 40'

    Nem

  • Időtakarékos szárítás

    Igen

  • Turbo Dry

    Igen

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • Okos párosítás

    Igen

  • Programletöltés

    Igen

  • Energiafelhasználás nyomon követése

    Igen

  • Távindítás és nyomonkövetés

    Igen

  • ThinQ Wifi funkcióval

    Igen

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096608760

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK

  • Gyűrődésvédelem

    Igen

  • Hűtőkarbantartás

    Igen

  • Dobkarbantartás

    Igen

  • Szárítási fokozat

    3 szint

  • Kedvenc

    Nem

  • Kevesebb idő

    Nem

  • Több idő

    Nem

  • Állványon szárítandó

    Nem

  • WiFi

    Igen

  • Hangjelzés be/ki

    Igen

  • Gyermekzár

    Igen

  • Késleltetett mosás (befejezés)

    Igen

  • Távindítás

    Igen

  • Gőz technológia

    Nem

  • Szárítási idő

    Igen

MÉRETEK ÉS SÚLY

  • Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm)

    660 x 890 x 702

  • Mélység 90˚-ban nyitott ajtóval (mm)

    1 140

  • Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm)

    600 x 850 x 660

  • Súly (kg)

    53,0

  • Súly csomagolással (kg)

    57,0

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTOZÉKOK

  • Szennyvíz kivezetőcső

    Igen

  • Cipőszárító

    Igen

  • Összeépítő panel

    Nem

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - JELENLEGI STANDARD

  • Szárítógép

    Igen

  • ‘EU Ecolabel award’ díjazott

    Nem

  • Kondenzációs hatékonysági osztály

    A

  • Ciklusonkénti energifogyasztás pamut programon fél töltet esetén

    0,76

  • Ciklusonkénti energifogyasztás pamut programon teljes töltet esetén

    1,43

  • Kondenzációs hatékonyság teljes töltet esetén (%)

    91

  • Kondenzációs hatékonyság fél töltet esetén (%)

    91

  • Zajszint (dBA)

    62

  • Energiafogyasztás (W) - kikapcsolt módban

    0,35

  • Energiafogyasztás (W) - bekapcsolt módban

    0,35

  • Alapértelmezett szárító program

    Energiatakarékos szekrényszáraz

  • Idő (Perc) - (Teljes töltet)

    269

  • Idő (perc) - (Részleges töltet)

    160

  • Súlyozott kondenzációs hatékonyság (%)

    91

  • Súlyozott energiafelhasználás 100 ciklus alatt (kWh)

    92

  • Súlyozott programidő

    207

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP - KORÁBBI STANDARD

  • Szárítógép

    Igen

  • ‘EU Ecolabel award’ díjazott

    Nem

  • Kondenzációs hatékonysági osztály

    A

  • Készenléti állapot ideje (perc)

    10

  • Ciklusonkénti energifogyasztás pamut programon fél töltet esetén

    0,76

  • Ciklusonkénti energifogyasztás pamut programon teljes töltet esetén

    1,43

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    171

  • Kondenzációs hatékonyság teljes töltet esetén (%)

    91

  • Kondenzációs hatékonyság fél töltet esetén (%)

    91

  • Zajszint (dBA)

    62

  • Energiafogyasztás (W) - kikapcsolt módban

    0,35

  • Energiafogyasztás (W) - bekapcsolt módban

    0,35

  • Alapértelmezett szárító program

    Energiatakarékos szekrényszáraz

  • Idő (Perc) - (Teljes töltet)

    269

  • Idő (perc) - (Részleges töltet)

    160

  • Súlyozott kondenzációs hatékonyság (%)

    91

  • Súlyozott programidő

    207

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

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