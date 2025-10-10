Skip to contentSkip to accessibility help
LG Soundbar TV-hez S40T 2.1 csatornával

S40T

Fő tulajdonságok

  • Egyszerű vezérlés a TV-n keresztül a WOW kezelőfelület segítségével
  • Mindig ideális hangzás az AI Sound Pro-val
  • Változatos hangélmény 3-sávos hangszínszabályzóval
  • Magával ragadó 2.1 csatornás térhatású hangzás
Több
Termékek ebben a csomagajánlatban: 2

B55QNED80T.S40T

55 colos LG QNED80 4K Smart TV 2024 + S40T 2.1 csatornás hangprojektor TV-hez

B65QNED80T.S40T

65 colos LG QNED80 4K Smart TV 2024 + S40T 2.1 csatornás hangprojektor TV-hez

Az alábbi termékismertetőben használt képek csupán bemutatási célt szolgálnak. A pontosabb ábrázolásért tekintse meg az oldal tetején található képgalériát.

LG Soundbar fekete háttér előtt, reflektorral kiemelve.

LG Soundbar fekete háttér előtt, reflektorral kiemelve.

Az ideális hangzású társ az LG TV-hez

Egészítse ki az LG TV-élményt a hangprojektorral, amely gyönyörű designnal és erőteljes hangzással rendelkezik!

Csábító hangzás, amely egyszerűen körülöleli

Az LG távirányító egy LG TV felé mutat, mely alatt LG Soundbar hangprojektor található. LG TV a WOW interfész menüt mutatja a képernyőn. LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy nappaliban, ahol a képernyő egy zenei előadást jelenít meg. A hangprojektorból cseppekből álló, kétágú fehér hanghullámok vetítődnek ki, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást. LG Soundbar három különböző TV-képernyővel felül. Az egyik egy filmet, a másik egy koncertet, a harmadik pedig egy hírműsort mutat. A hangprojektor alatt három ikon mutatja az egyes műfajokat.

*Szimulált képernyőképek.

LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez

WOW kezelőfelület

Egyszerűség az Ön keze ügyében

Az LG TV-jéről egyszerűen hozzáférhet a WOW kezelőfelülethez, amelyről egyszerűen vezérelheti a hangprojektorát, beállíthatja a hangmódokat, profilokat és irányíthat további funkciókat is.

*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelülettel kompatibilis LG TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****A WOW kezelőfelület a hangprojektor modelltől függően változhat.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

WOW Orchestra

Duettben az LG TV hangjával

Az LG Soundbar és az LG TV egyedi hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.

A falon lévő LG TV koncertjelenetet játszik le. A virtuális hanghatás az LG TV, az LG Soundbar S40T és a mélysugárzó egyszerre szólal meg, megmutatva, hogyan jön létre a WOW Orchestra.

*Szimulált képernyőképek.

**A WOW Orchestra lehetővé teszi a Soundbar hangszórók és a TV hangszórók egyidejű használatát, hogy javítsa az audioélményt. A képek csak szemléltetési célokat szolgálnak; a TV hangszórójának tényleges iránya eltérhet.

***WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (A QNED 80 támogatás a következőkre korlátozódik: 2022, 2023 és 2025), NANO 90/80 (csak 2025), UHD UA75/UA73 (csak 2025), A kompatibilis TV-k megjelenési évenként változhatnak. 

****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítésekhez (TV és/vagy Soundbar) hálózati kapcsolat és/vagy alkalmazás szükséges

Érezze a valósághű hangpanorámát

2.1 csatornás térbeli hang

Magával ragadó hang mindenütt

Fokozza az LG TV hangélményt 300 W-os 2.1 csatornás térbeli hangzással és erőteljes mélynyomóval.

LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy nappaliban, ahol a képernyő egy zenei előadást jelenít meg. A hangprojektorból cseppekből álló, kétágú fehér hanghullámok vetítődnek ki, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást.

*Szimulált képernyőképek.

Okos hangzás, az Ön ízlése szerint

AI Sound Pro

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangszínek szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtése érdekében.

*Szimulált képernyőképek.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    2.1

  • Kimeneti teljesítmény

    300 W

  • 720 x 63 x 87 mm

  • Mélynyomó

    171 x 320 x 252 mm

Összes adat

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Game

    Igen

KAPCSOLÓDÁS

  • HDMI Ki

    1

  • Bluetooth Verzió

    5.3

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

  • USB

    1

  • Optikai bemenet

    1

HDMI TÁMOGATÁS

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    2.1

  • Hangszórók száma

    3 EA

  • Kimeneti teljesítmény

    300 W

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • AAC

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

  • WOW interfész

    Igen

  • Soundbar mód vezérlése

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 720 x 63 x 87 mm

  • Mélynyomó

    171 x 320 x 252 mm

SÚLY

  • 1,65 kg

  • Mélynyomó

    4,2 kg

  • Bruttó Tömeg

    7,6 kg

TARTOZÉK

  • Jótállási jegy

    Igen

  • Távirányító

    Igen

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    22 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    35 W

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

