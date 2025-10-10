We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar TV-hez S40T 2.1 csatornával
Csábító hangzás, amely egyszerűen körülöleli
Az LG távirányító egy LG TV felé mutat, mely alatt LG Soundbar hangprojektor található. LG TV a WOW interfész menüt mutatja a képernyőn. LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy nappaliban, ahol a képernyő egy zenei előadást jelenít meg. A hangprojektorból cseppekből álló, kétágú fehér hanghullámok vetítődnek ki, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást. LG Soundbar három különböző TV-képernyővel felül. Az egyik egy filmet, a másik egy koncertet, a harmadik pedig egy hírműsort mutat. A hangprojektor alatt három ikon mutatja az egyes műfajokat.
*Szimulált képernyőképek.
LG Soundbar a teljes értékű LG TV-élményhez
Egyszerűség az Ön keze ügyében
*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelülettel kompatibilis LG TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****A WOW kezelőfelület a hangprojektor modelltől függően változhat.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
WOW Orchestra
Duettben az LG TV hangjával
Az LG Soundbar és az LG TV egyedi hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.
A falon lévő LG TV koncertjelenetet játszik le. A virtuális hanghatás az LG TV, az LG Soundbar S40T és a mélysugárzó egyszerre szólal meg, megmutatva, hogyan jön létre a WOW Orchestra.
*Szimulált képernyőképek.
**A WOW Orchestra lehetővé teszi a Soundbar hangszórók és a TV hangszórók egyidejű használatát, hogy javítsa az audioélményt. A képek csak szemléltetési célokat szolgálnak; a TV hangszórójának tényleges iránya eltérhet.
***WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (A QNED 80 támogatás a következőkre korlátozódik: 2022, 2023 és 2025), NANO 90/80 (csak 2025), UHD UA75/UA73 (csak 2025), A kompatibilis TV-k megjelenési évenként változhatnak.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítésekhez (TV és/vagy Soundbar) hálózati kapcsolat és/vagy alkalmazás szükséges
Érezze a valósághű hangpanorámát
Magával ragadó hang mindenütt
LG Soundbar, LG TV és mélynyomó egy nappaliban, ahol a képernyő egy zenei előadást jelenít meg. A hangprojektorból cseppekből álló, kétágú fehér hanghullámok vetítődnek ki, alulról pedig egy mélynyomó hoz létre hanghatást.
*Szimulált képernyőképek.
Okos hangzás, az Ön ízlése szerint
Minden hangulat és műfaj jól szól
*Szimulált képernyőképek.
Legfontosabb műszaki adatok
Csatornák száma
2.1
Kimeneti teljesítmény
300 W
fő
720 x 63 x 87 mm
Mélynyomó
171 x 320 x 252 mm
Összes adat
HANG EFFEKTUS
AI Sound Pro
Igen
Alapértelmezett
Igen
Cinema
Igen
Game
Igen
KAPCSOLÓDÁS
HDMI Ki
1
Bluetooth Verzió
5.3
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Igen
USB
1
Optikai bemenet
1
HDMI TÁMOGATÁS
Audio Return Channel (ARC)
Igen
CEC (Simplink)
Igen
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
2.1
Hangszórók száma
3 EA
Kimeneti teljesítmény
300 W
HANGFORMÁTUM
Dolby Digital
Igen
DTS Digital Surround
Igen
AAC
Igen
KÉNYELEM
Távirányító App - iOS/Android OS
Igen
TV Hangmód Megosztás
Igen
WOW interfész
Igen
Soundbar mód vezérlése
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
fő
720 x 63 x 87 mm
Mélynyomó
171 x 320 x 252 mm
SÚLY
fő
1,65 kg
Mélynyomó
4,2 kg
Bruttó Tömeg
7,6 kg
TARTOZÉK
Jótállási jegy
Igen
Távirányító
Igen
TÁPELLÁTÁS
Készenléti fogyasztás (fő)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (fő)
22 W
Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (mélysugárzó)
35 W
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
