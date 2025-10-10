Skip to contentSkip to accessibility help
S60T hangprojektor TV-hez 3.1 csatornás surround hangzással

S60T hangprojektor TV-hez 3.1 csatornás surround hangzással

S60T hangprojektor TV-hez 3.1 csatornás surround hangzással

S60T
Fő tulajdonságok

  • Egyszerű hangprojektor-vezérlés TV-hez WOW kezelőfelülettel
  • Mindig ideális hangzás az AI Sound Pro-val
  • Különböző hallgatási élmények 3-sávos hangszínszabályzóval
  • Magával ragadó 3.1ch surround hangzás
Több

Az alábbi termékismertetőben használt képek csupán bemutatási célt szolgálnak. A pontosabb ábrázolásért tekintse meg az oldal tetején található képgalériát.

Az ideális hangzású társ az LG TV-hez

Tegye teljessé az LG TV élményt azzal a soundbarral ami csodálatosan kiegészíti a dizájnt és a hangbeli teljesítményt

LG Soundbar fekete háttér előtt, reflektorral kiemelve.

Nagyszerű hangzás veszi Önt körül

LG Soundbar, LG távirányító és LG TV képe, a képernyőn a WOW interfész látható. Zenei előadást lejátszó LG TV és LG Soundbar képe egy nappaliban. A hangprojektorból cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki, körbejárják a kanapét és a lakóteret, hogy surround hangzást jelenítsenek meg. Az ablakon keresztül a város látképe látható. LG Soundbar képe három különböző TV-képernyővel felül. Az egyik egy filmet, a másik egy koncertet, a harmadik pedig egy hírműsort mutat. A hangprojektor alatt a Koncert, a Hírek és a Film ikonok látszanak.

*Szimulált képernyőképek.

Teljes LG TV élmény az LG Soundbar hangprojektorokkal

WOW kezelőfelület

Egyszerűség az Ön keze ügyében

Az LG TV-n keresztül a WOW kezelőfelületen egyszerűen vezérelheti a hangprojektort például üzemmód- és profilváltáshoz és más praktikus funkciókhoz, akár tévénézés közben is.

*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelülettel kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****A WOW kezelőfelület a hangprojektor-modelltől függően változhat.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

WOW Orchestra

Duettben az LG TV hangjával

Az LG Soundbar és az LG TV egyedi hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.

A falon lévő LG TV koncertjelenetet játszik le. A virtuális hanghatás az LG TV, az LG Soundbar S60T és a mélysugárzó egyszerre szólal meg, megmutatva, hogyan jön létre a WOW Orchestra.

*Szimulált képernyőképek.

**A WOW Orchestra lehetővé teszi a Soundbar hangszórók és a TV hangszórók egyidejű használatát, hogy javítsa az audioélményt. A képek csak szemléltetési célokat szolgálnak; a TV hangszórójának tényleges iránya eltérhet.

***WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (A QNED 80 támogatás a következőkre korlátozódik: 2022, 2023 és 2025), NANO 90/80 (csak 2025), UHD UA75/UA73 (csak 2025), A kompatibilis TV-k megjelenési évenként változhatnak. 

****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítésekhez (TV és/vagy Soundbar) hálózati kapcsolat és/vagy alkalmazás szükséges

Érezze a hangpanoráma minden részletét

3.1ch tökéletes hang

Csábító hangzás mindenütt

Váljon a jelenet részévé a 340 W-os 3.1ch surround hangzás és az erős, élethű mélynyomó segítségével.

Zenei előadást lejátszó LG TV és LG Soundbar képe egy nappaliban. A hangprojektorból cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki, körbejárják a kanapét és a lakóteret, hogy surround hangzást jelenítsenek meg. Az ablakon keresztül a város látképe látható.

*Szimulált képernyőképek.

A hang érzi, hogy szereti hallgatni

AI Sound Pro

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

*Szimulált képernyőképek.

Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    3.1

  • Kimeneti teljesítmény

    340 W

  • 850 x 63 x 87 mm

  • Mélynyomó

    200 x 377 x 285 mm

Összes adat

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    3.1

  • Kimeneti teljesítmény

    340 W

  • Hangszórók száma

    4 EA

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Music

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Clear Voice Pro

    Igen

  • Sport

    Igen

  • Game

    Igen

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Igen

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • AAC

    Igen

KAPCSOLÓDÁS

  • Optikai bemenet

    1

  • HDMI Ki

    1

  • USB

    1

  • Bluetooth Verzió

    5.3

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

HDMI TÁMOGATÁS

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • Soundbar mód vezérlése

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

  • WOW interfész

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 850 x 63 x 87 mm

  • Mélynyomó

    200 x 377 x 285 mm

SÚLY

  • 2,5 kg

  • Mélynyomó

    5,7 kg

  • Bruttó Tömeg

    9,8 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    33 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    33 W

TARTOZÉK

  • Optikai kábel

    Igen

  • Fali konzol

    Igen

  • Távirányító

    Igen

  • Jótállási jegy

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

