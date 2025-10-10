*Szimulált képernyőképek.

**A WOW Orchestra lehetővé teszi a Soundbar hangszórók és a TV hangszórók egyidejű használatát, hogy javítsa az audioélményt. A képek csak szemléltetési célokat szolgálnak; a TV hangszórójának tényleges iránya eltérhet.

***WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (A QNED 80 támogatás a következőkre korlátozódik: 2022, 2023 és 2025), NANO 90/80 (csak 2025), UHD UA75/UA73 (csak 2025), A kompatibilis TV-k megjelenési évenként változhatnak.

****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítésekhez (TV és/vagy Soundbar) hálózati kapcsolat és/vagy alkalmazás szükséges