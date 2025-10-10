Skip to contentSkip to accessibility help
S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával

S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával

S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával

S60TR
Fő tulajdonságok

  • Egyszerű Soundbar-vezérlés TV-hez WOW interfésszel
  • Mindig ideális hangzás az AI Sound Pro és a vezeték nélküli hátsó hangforrás révén
  • Különböző hallgatási élmények 3-sávos hangszínszabályzóval
  • Magával ragadó 5.1ch surround hangzás
Több
Termékek ebben a csomagajánlatban: 5

BOLED55B43.S60TR

55 colos LG OLED B4 4K Smart TV 2024 + S60TR 5.1 csatornás hangprojektor 2024

BOLED65B43.S60TR

65 colos LG OLED B4 4K Smart TV 2024 + S60TR 5.1 csatornás hangprojektor 2024

BOLED77B43.S60TR

77 colos LG OLED B4 4K Smart TV 2024 + S60TR 5.1 csatornás hangprojektor 2024

65 colos LG OLED AI B5 4K Smart TV + S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával

BOLED65B53.S60TR

65 colos LG OLED AI B5 4K Smart TV + S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával

55 colos LG OLED AI B5 4K Smart TV + S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával

BOLED55B53.S60TR

55 colos LG OLED AI B5 4K Smart TV + S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával

Az alábbi termékismertetőben használt képek csupán bemutatási célt szolgálnak. A pontosabb ábrázolásért tekintse meg az oldal tetején található képgalériát.

Az ideális hangzású társ az LG TV-hez

Egészítse ki az LG TV-élményt a hangprojektorral, amely tökéletes a dizájnhoz és a hangbeli teljesítményhez.

LG Soundbar képe fekete háttér előtt, reflektorral kiemelve.

Csábító hangzásvilág Ön körül

LG Soundbar, LG távirányító és LG TV képe, a képernyőn a WOW interfész látható

*Szimulált képernyőképek.

Teljes LG TV élmény az LG Soundbarral

WOW kezelőfelület

Egyszerűség az Ön keze ügyében

Az LG TV-n keresztül a WOW interfészen egyszerűen vezérelheti a hangprojektort például üzemmód- és profilváltáshoz és más praktikus funkciókhoz, akár tévénézés közben is.

Egy hangulatos koncertet játszik le egy LG TV, alatta egy LG Soundbar hangprojektorral.

*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelület kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****A WOW interfész a hangprojektor-modelltől függően változhat.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.

WOW Orchestra

Duettben az LG TV hangjával

Az LG Soundbar és az LG TV egyedi hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.

A falon lévő LG TV koncertjelenetet játszik le. A virtuális hanghatás az LG TV, az LG Soundbar S60TR és a mélysugárzó egyszerre szólal meg, megmutatva, hogyan jön létre a WOW Orchestra.

*Szimulált képernyőképek.

**A WOW Orchestra lehetővé teszi a Soundbar hangszórók és a TV hangszórók egyidejű használatát, hogy javítsa az audioélményt. A képek csak szemléltetési célokat szolgálnak; a TV hangszórójának tényleges iránya eltérhet.

***WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (A QNED 80 támogatás a következőkre korlátozódik: 2022, 2023 és 2025), NANO 90/80 (csak 2025), UHD UA75/UA73 (csak 2025), A kompatibilis TV-k megjelenési évenként változhatnak. 

****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítésekhez (TV és/vagy Soundbar) hálózati kapcsolat és/vagy alkalmazás szükséges

Érezze a hangpanoráma hatását

5.1ch Surround Sound

Rabul ejtő hang mindenütt

Váljon a jelenet részévé a 440 W-os 5.1ch surround hangzás, a mélynyomó és a hátsó hangszórók segítségével.

Zenei előadást lejátszó LG TV és LG Soundbar képe egy nappaliban. A hangprojektorból cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki, körbejárják a kanapét és a lakóteret, hogy surround hangzást jelenítsenek meg.

*Szimulált képernyőképek.

Hátsó hangszórók egy LG Soundbar hangprojektorral szemben, kék görbékkel, amelyek a hangszórók és a hangprojektor közötti csatlakoztathatóságot szemléltetik. A fekete-fehér csatlakoztathatósági szimbólum most a hátsó hangszórók felett látható.
2ch hátsó hangszórók

Hátsó hangszórók a vezeték nélküli szabadságért

A beépített vezeték nélküli vevővel a hátsó hangszórókat bárhová felszerelheti a helyiségben, nem kell aggódnia a vezetékek miatt.

*Szimulált képernyőképek.
**A hátsó hangszórók vezetékes kábelekkel vannak csatlakoztatva.

A hang érzi, hogy szereti hallgatni

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.

Minden hangulat és műfaj jól szól

Az AI Sound Pro kategorizálja a különböző hangokat effektek, zene és hangok szerint, majd az ideális beállításokat alkalmazza az optimális hangélmény megteremtéséhez.
Nyomtatás

Legfontosabb műszaki adatok

  • Csatornák száma

    5.1

  • Kimeneti teljesítmény

    440 W

  • 850 x 63 x 87 mm

  • Hátsó hangszóró

    100,0 x 176,5 x 120,0 mm

  • Mélynyomó

    200 x 377 x 285 mm

Összes adat

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

  • Csatornák száma

    5.1

  • Kimeneti teljesítmény

    440 W

  • Hangszórók száma

    6 EA

HANG EFFEKTUS

  • AI Sound Pro

    Igen

  • Alapértelmezett

    Igen

  • Music

    Igen

  • Cinema

    Igen

  • Clear Voice Pro

    Igen

  • Sport

    Igen

  • Game

    Igen

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Igen

HANGFORMÁTUM

  • Dolby Digital

    Igen

  • DTS Digital Surround

    Igen

  • AAC

    Igen

KAPCSOLÓDÁS

  • Optikai bemenet

    1

  • HDMI Ki

    1

  • USB

    1

  • Bluetooth Verzió

    5.3

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Igen

  • Vezeték nélküli hátsó kész

    Igen

HDMI TÁMOGATÁS

  • Audio Return Channel (ARC)

    Igen

  • CEC (Simplink)

    Igen

KÉNYELEM

  • Távirányító App - iOS/Android OS

    Igen

  • Soundbar mód vezérlése

    Igen

  • TV Hangmód Megosztás

    Igen

  • WOW interfész

    Igen

MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)

  • 850 x 63 x 87 mm

  • Hátsó hangszóró

    100,0 x 176,5 x 120,0 mm

  • Mélynyomó

    200 x 377 x 285 mm

SÚLY

  • 2,5 kg

  • Hátsó hangszóró (2db)

    2,1 kg

  • Mélynyomó

    5,7 kg

  • Bruttó Tömeg

    12,56 kg

TÁPELLÁTÁS

  • Készenléti fogyasztás (fő)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (fő)

    33 W

  • Készenléti fogyasztás (hátsó hangszóró)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (hátsó hangszóró)

    20 W

  • Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)

    0.5 W ↓

  • Energiafogyasztás (mélysugárzó)

    33 W

TARTOZÉK

  • Optikai kábel

    Igen

  • Fali konzol

    Igen

  • Távirányító

    Igen

  • Jótállási jegy

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

