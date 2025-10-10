We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával
S60TR LG Home Theater Soundbar Térhatású hátsó hangszórókkal 5.1 csatornával
Az ideális hangzású társ az LG TV-hez
LG Soundbar képe fekete háttér előtt, reflektorral kiemelve.
Csábító hangzásvilág Ön körül
LG Soundbar, LG távirányító és LG TV képe, a képernyőn a WOW interfész látható
*Szimulált képernyőképek.
Teljes LG TV élmény az LG Soundbarral
Egyszerűség az Ön keze ügyében
Egy hangulatos koncertet játszik le egy LG TV, alatta egy LG Soundbar hangprojektorral.
*Szimulált képernyőképek.
**Az LG TV távirányító használata csak bizonyos funkciókra korlátozódik.
***WOW kezelőfelület kompatibilis TV-k: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Az FHD 63 kompatibilis TV-k kiadási évenként változhatnak.
****A WOW interfész a hangprojektor-modelltől függően változhat.
*****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez hálózati kapcsolat szükséges.
WOW Orchestra
Duettben az LG TV hangjával
Az LG Soundbar és az LG TV egyedi hangzása, hangterjedelme és hangszíntulajdonságai harmóniában egyesülnek a magával ragadó és hatásos hangélményért.
A falon lévő LG TV koncertjelenetet játszik le. A virtuális hanghatás az LG TV, az LG Soundbar S60TR és a mélysugárzó egyszerre szólal meg, megmutatva, hogyan jön létre a WOW Orchestra.
*Szimulált képernyőképek.
**A WOW Orchestra lehetővé teszi a Soundbar hangszórók és a TV hangszórók egyidejű használatát, hogy javítsa az audioélményt. A képek csak szemléltetési célokat szolgálnak; a TV hangszórójának tényleges iránya eltérhet.
***WOW Orchestra kompatibilis TV-k: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (A QNED 80 támogatás a következőkre korlátozódik: 2022, 2023 és 2025), NANO 90/80 (csak 2025), UHD UA75/UA73 (csak 2025), A kompatibilis TV-k megjelenési évenként változhatnak.
****Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások a vásárlás időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre. Szoftverfrissítésre lehet szükség. A frissítésekhez (TV és/vagy Soundbar) hálózati kapcsolat és/vagy alkalmazás szükséges
Érezze a hangpanoráma hatását
Rabul ejtő hang mindenütt
Zenei előadást lejátszó LG TV és LG Soundbar képe egy nappaliban. A hangprojektorból cseppekből álló, fehér hanghullámok vetítődnek ki, körbejárják a kanapét és a lakóteret, hogy surround hangzást jelenítsenek meg.
*Szimulált képernyőképek.
*Szimulált képernyőképek.
**A hátsó hangszórók vezetékes kábelekkel vannak csatlakoztatva.
A hang érzi, hogy szereti hallgatni
Minden hangulat és műfaj jól szól
Minden hangulat és műfaj jól szól
Minden hangulat és műfaj jól szól
Legfontosabb műszaki adatok
Csatornák száma
5.1
Kimeneti teljesítmény
440 W
fő
850 x 63 x 87 mm
Hátsó hangszóró
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Mélynyomó
200 x 377 x 285 mm
Összes adat
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Csatornák száma
5.1
Kimeneti teljesítmény
440 W
Hangszórók száma
6 EA
HANG EFFEKTUS
AI Sound Pro
Igen
Alapértelmezett
Igen
Music
Igen
Cinema
Igen
Clear Voice Pro
Igen
Sport
Igen
Game
Igen
Bass Blast / Bass Blast +
Igen
HANGFORMÁTUM
Dolby Digital
Igen
DTS Digital Surround
Igen
AAC
Igen
KAPCSOLÓDÁS
Optikai bemenet
1
HDMI Ki
1
USB
1
Bluetooth Verzió
5.3
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Igen
Vezeték nélküli hátsó kész
Igen
HDMI TÁMOGATÁS
Audio Return Channel (ARC)
Igen
CEC (Simplink)
Igen
KÉNYELEM
Távirányító App - iOS/Android OS
Igen
Soundbar mód vezérlése
Igen
TV Hangmód Megosztás
Igen
WOW interfész
Igen
MÉRETEK (SZÉXMAXMÉ)
fő
850 x 63 x 87 mm
Hátsó hangszóró
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Mélynyomó
200 x 377 x 285 mm
SÚLY
fő
2,5 kg
Hátsó hangszóró (2db)
2,1 kg
Mélynyomó
5,7 kg
Bruttó Tömeg
12,56 kg
TÁPELLÁTÁS
Készenléti fogyasztás (fő)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (fő)
33 W
Készenléti fogyasztás (hátsó hangszóró)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (hátsó hangszóró)
20 W
Készenléti fogyasztás (mélysugárzó)
0.5 W ↓
Energiafogyasztás (mélysugárzó)
33 W
TARTOZÉK
Optikai kábel
Igen
Fali konzol
Igen
Távirányító
Igen
Jótállási jegy
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.